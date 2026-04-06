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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-EQT, Las Vegas Sands, Twilio
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 13:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont EQT, Las Vegas Sands et Twilio.

FAITS MARQUANTS

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Jefferies relève son opinion de "hold" à "buy".

* EQT Corp EQT.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à achat.

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Jefferies passe de "acheter" à "conserver".

* Twilio Inc TWLO.N : Jefferies relève son opinion de "hold" à "buy".

* Tyson Foods Inc TSN.N : Piper Sandler passe de neutre à surpondérer.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acuity Inc AYI.N : TD Cowen réduit le prix cible de 390 $ à 335 $.

* ADM ADM.N : Jefferies augmente le prix cible de 65 $ à 77 $.

* Advanced Micro Devices AMD.O : Citigroup abaisse le cours cible à 248 $, contre 260 $ auparavant.

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : BMO réduit le prix cible de 560 $ à 470 $.

* Amkor Technology Inc AMKR.O : Melius Research relève la note d'achat.

* BNY BK.N : BMO ramène le cours cible de 142 $ à 140 $.

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Jefferies relève son opinion de "hold" à "buy".

* Charles Schwab Corp SCHW.N : BMO réduit le prix cible de 120 $ à 110 $.

* Clear Channel Outdoor Holdings Inc CCO.N : TD Cowen passe de "acheter" à "conserver".

* Clear Channel Outdoor Holdings Inc CCO.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 2,50 $ à 2,43 $.

* EQT Corp EQT.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à achat.

* Evercore Inc EVR.N : BMO réduit le prix cible de 375 $ à 333 $.

* Goldman Sachs GS.N : BMO réduit le prix cible de 985 $ à 905 $.

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies réduit le prix cible de 1 125 $ à 1 049 $.

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : BMO réduit le prix cible de 192 $ à 166 $.

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : BMO réduit le prix cible de 90 $ à 80 $.

* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : Jefferies relève son opinion de "hold" à "buy".

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Jefferies réduit le prix cible de 72 $ à 61 $.

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Jefferies passe de "acheter" à "conserver".

* Lazard Inc LAZ.N : BMO réduit le cours cible de 58 $ à 45 $.

* Lindsay Corp LNN.N : Stifel réduit le prix cible de 128 $ à 113 $.

* Lindsay Corp LNN.N : Stifel réduit le prix cible de 128 $ à 113 $.

* Lipocine Inc LPCN.O : H.C. Wainwright passe de "acheter" à "neutre".

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : BMO réduit le prix cible de 415 $ à 330 $.

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Jefferies réduit le prix cible de 464 $ à 383 $.

* Merck & Co Inc MRK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 135 $ contre 125 $ auparavant.

* Moelis & Co MC.N : BMO ramène l'objectif de cours de 76 $ à 61 $.

* Morgan Stanley MS.N : BMO ramène le cours cible de 215 $ à 190 $.

* Northern Trust Corp NTRS.O : BMO passe de "marché performant" à "surperformance".

* Nuvation Bio Inc NUVB.N : RBC augmente le prix cible de 13 $ à 20 $.

* PJT Partners Inc PJT.N : BMO ramène le cours cible de 180 $ à 162 $.

* Power Integrations Inc POWI.O : Benchmark augmente le prix cible de 55 $ à 65 $.

* Quaker Houghton KWR.N : Jefferies réduit le prix cible de 203 $ à 175 $.

* Raymond James Financial Inc RJF.N : BMO réduit le prix cible de 175 $ à 152 $.

* SBA Communications Corp SBAC.O : BMO augmente le prix cible de 200 $ à 220 $.

* Stifel Financial Corp SF.N : BMO ramène le cours cible de 88 $ à 80 $.

* Thredup Inc TDUP.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 5 $.

* Twilio Inc TWLO.N : Jefferies relève le prix cible de 125 $ à 160 $.

* Twilio Inc TWLO.N : Jefferies relève son opinion de "hold" à "buy".

* Tyson Foods Inc TSN.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 61 $ à 75 $.

* Tyson Foods Inc TSN.N : Piper Sandler passe de "neutre" à "surpondérer".

* Valero Energy Corp VLO.N : BMO relève le cours cible de 230 $ à 270 $.

* Waters Corp WAT.N : Evercore ISI passe de "en ligne" à "surperformer".

* Waters Corp WAT.N : Evercore ISI réduit le prix cible de 360 $ à 350 $.

* Williams Companies Inc WMB.N : RBC augmente le prix cible de 78 $ à 82 $.

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Jefferies ramène le cours cible à 150 $, contre 161 $ auparavant.

Valeurs associées

ACUITY
265,280 USD NYSE 0,00%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
217,5000 USD NASDAQ 0,00%
AMERIPRISE FINCL
433,880 USD NYSE 0,00%
AMKOR TECHNOLOGY
46,7000 USD NASDAQ 0,00%
ARCHER-DANIELS M
73,830 USD NYSE 0,00%
BANK OF NY MELLON
122,130 USD NYSE 0,00%
BOOT BARN HLDGS
135,120 USD NYSE 0,00%
CHARLES SCHWAB
93,740 USD NYSE 0,00%
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS
2,375 USD NYSE 0,00%
EQT
59,700 USD NYSE 0,00%
EVERCORE-A
304,900 USD NYSE 0,00%
GOLDMAN SACHS GR
863,130 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
2,80 USD NYMEX 0,00%
HOULIHAN LOKEY RG-A
141,230 USD NYSE 0,00%
INTERACTIVE BR RG-A
67,7400 USD NASDAQ 0,00%
KRATOS DEF&SEC
67,3100 USD NASDAQ 0,00%
LAS VEGAS SANDS
54,330 USD NYSE 0,00%
LAZARD
41,490 USD NYSE 0,00%
LINDSAY
103,060 USD NYSE 0,00%
LIPOCINE
2,0500 USD NASDAQ 0,00%
LPL FIN HLDG
293,6700 USD NASDAQ 0,00%
MERCK
121,010 USD NYSE 0,00%
MOELIS & CO RG-A
56,265 USD NYSE 0,00%
MORGAN STANLEY
165,790 USD NYSE 0,00%
NORTHERN TRUST
142,2500 USD NASDAQ 0,00%
PJT PARTNERS RG-A
140,100 USD NYSE 0,00%
POWER INTEGRATIO
52,3700 USD NASDAQ 0,00%
Pétrole Brent
109,00 USD Ice Europ +8,74%
Pétrole WTI
112,34 USD Ice Europ +13,62%
QUAKER CHEMIC.
120,495 USD NYSE 0,00%
RAYMOND J FINANC
142,190 USD NYSE 0,00%
SBA CMMNS REIT-A
204,0400 USD NASDAQ 0,00%
STIFEL FINANCIAL
74,110 USD NYSE 0,00%
THREDUP RG-A
3,3600 USD NASDAQ 0,00%
TWILIO-A
130,920 USD NYSE 0,00%
TYSON FOODS -A-
64,630 USD NYSE 0,00%
VALERO ENERGY
243,970 USD NYSE 0,00%
WATERS
304,350 USD NYSE 0,00%
WILLIAMS COMPANI
72,010 USD NYSE 0,00%
WYNN RESORTS
102,0300 USD NASDAQ 0,00%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/04/2026 à 13:10:26.

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