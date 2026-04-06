TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-EQT, Las Vegas Sands, Twilio

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Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont EQT, Las Vegas Sands et Twilio.
FAITS MARQUANTS
* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Jefferies relève son opinion de "hold" à "buy".
* EQT Corp EQT.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à achat.
* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Jefferies passe de "acheter" à "conserver".
* Twilio Inc TWLO.N : Jefferies relève son opinion de "hold" à "buy".
* Tyson Foods Inc TSN.N : Piper Sandler passe de neutre à surpondérer.
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Acuity Inc AYI.N : TD Cowen réduit le prix cible de 390 $ à 335 $.
* ADM ADM.N : Jefferies augmente le prix cible de 65 $ à 77 $.
* Advanced Micro Devices AMD.O : Citigroup abaisse le cours cible à 248 $, contre 260 $ auparavant.
* Ameriprise Financial Inc AMP.N : BMO réduit le prix cible de 560 $ à 470 $.
* Amkor Technology Inc AMKR.O : Melius Research relève la note d'achat.
* BNY BK.N : BMO ramène le cours cible de 142 $ à 140 $.
* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Jefferies relève son opinion de "hold" à "buy".
* Charles Schwab Corp SCHW.N : BMO réduit le prix cible de 120 $ à 110 $.
* Clear Channel Outdoor Holdings Inc CCO.N : TD Cowen passe de "acheter" à "conserver".
* Clear Channel Outdoor Holdings Inc CCO.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 2,50 $ à 2,43 $.
* EQT Corp EQT.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à achat.
* Evercore Inc EVR.N : BMO réduit le prix cible de 375 $ à 333 $.
* Goldman Sachs GS.N : BMO réduit le prix cible de 985 $ à 905 $.
* Goldman Sachs GS.N : Jefferies réduit le prix cible de 1 125 $ à 1 049 $.
* Houlihan Lokey Inc HLI.N : BMO réduit le prix cible de 192 $ à 166 $.
* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : BMO réduit le prix cible de 90 $ à 80 $.
* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : Jefferies relève son opinion de "hold" à "buy".
* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Jefferies réduit le prix cible de 72 $ à 61 $.
* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Jefferies passe de "acheter" à "conserver".
* Lazard Inc LAZ.N : BMO réduit le cours cible de 58 $ à 45 $.
* Lindsay Corp LNN.N : Stifel réduit le prix cible de 128 $ à 113 $.
* Lindsay Corp LNN.N : Stifel réduit le prix cible de 128 $ à 113 $.
* Lipocine Inc LPCN.O : H.C. Wainwright passe de "acheter" à "neutre".
* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : BMO réduit le prix cible de 415 $ à 330 $.
* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Jefferies réduit le prix cible de 464 $ à 383 $.
* Merck & Co Inc MRK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 135 $ contre 125 $ auparavant.
* Moelis & Co MC.N : BMO ramène l'objectif de cours de 76 $ à 61 $.
* Morgan Stanley MS.N : BMO ramène le cours cible de 215 $ à 190 $.
* Northern Trust Corp NTRS.O : BMO passe de "marché performant" à "surperformance".
* Nuvation Bio Inc NUVB.N : RBC augmente le prix cible de 13 $ à 20 $.
* PJT Partners Inc PJT.N : BMO ramène le cours cible de 180 $ à 162 $.
* Power Integrations Inc POWI.O : Benchmark augmente le prix cible de 55 $ à 65 $.
* Quaker Houghton KWR.N : Jefferies réduit le prix cible de 203 $ à 175 $.
* Raymond James Financial Inc RJF.N : BMO réduit le prix cible de 175 $ à 152 $.
* SBA Communications Corp SBAC.O : BMO augmente le prix cible de 200 $ à 220 $.
* Stifel Financial Corp SF.N : BMO ramène le cours cible de 88 $ à 80 $.
* Thredup Inc TDUP.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 5 $.
* Twilio Inc TWLO.N : Jefferies relève le prix cible de 125 $ à 160 $.
* Twilio Inc TWLO.N : Jefferies relève son opinion de "hold" à "buy".
* Tyson Foods Inc TSN.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 61 $ à 75 $.
* Tyson Foods Inc TSN.N : Piper Sandler passe de "neutre" à "surpondérer".
* Valero Energy Corp VLO.N : BMO relève le cours cible de 230 $ à 270 $.
* Waters Corp WAT.N : Evercore ISI passe de "en ligne" à "surperformer".
* Waters Corp WAT.N : Evercore ISI réduit le prix cible de 360 $ à 350 $.
* Williams Companies Inc WMB.N : RBC augmente le prix cible de 78 $ à 82 $.
* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Jefferies ramène le cours cible à 150 $, contre 161 $ auparavant.
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