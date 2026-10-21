TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Eli Lilly, Netflix, Zscaler

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Eli Lilly, Netflix et Zscaler.
POINTS FORTS
* Appfolio, Inc. APPF.O : KBW relève son objectif de cours
de 233 $ à 255 $
* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners relève son objectif
de cours de 1 309,00 $ à 1 316,00 $
* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Jefferies relève son
objectif de cours de 1 200 $ à 1 250 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Canaccord Genuity abaisse son
objectif de cours de 125 $ à 110 $
* Zscaler, Inc. ZS.O : D.A. Davidson lance sa couverture
avec une note « neutre »; objectif de cours: 215 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 3M Company MMM.N : Citigroup relève son objectif de
cours de 183 $ à 188 $
* 3M Company MMM.N : JP Morgan relève son objectif de
cours de 185 $ à 191 $
* 3M Company MMM.N : RBC relève son objectif de cours de
132 $ à 135 $
* Adarx Pharmaceuticals Inc. ADRX.O : UBS lance la
couverture du titre avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 35 $
* AGNC Investment Corp. AGNC.O : KBW relève son objectif
de cours de 9 $ à 9,25 $
* AGNC Investment Corp. AGNC.O : RBC abaisse son objectif
de cours de 12 $ à 10 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler abaisse
son objectif de cours de 158 $ à 120 $
* Align Technology, Inc. ALGN.O : Piper Sandler abaisse
son objectif de cours de 235 $ à 205 $
* Ally Financial Inc ALLY.N : Barclays abaisse son
objectif de cours de 56 $ à 48 $
* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 43 $ à 44 $
* Ally Financial Inc ALLY.N : TD Cowen abaisse son
objectif de cours de 54 $ à 52 $
* Appfolio, Inc. APPF.O : KBW relève son objectif de cours
de 233 $ à 255 $
* Apple Hospitality REIT Inc APLE.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 16 $ à 17 $
* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Jefferies abaisse
son objectif de cours de 50 $ à 45 $
* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : TD Cowen abaisse
son objectif de cours de 44 $ à 43 $
* Biogen BIIB.O : TD Cowen relève son objectif de cours
de 225 $ à 250 $
* BOK Financial Corp BOKF.O : D.A. Davidson abaisse son
objectif de cours de 147 $ à 145 $
* Braze, Inc. BRZE.O : BTIG passe de « acheter » à «
neutre »
* Braze, Inc. BRZE.O : Canaccord Genuity passe de «
acheter » à « conserver »
* Braze, Inc. BRZE.O : Canaccord Genuity relève son
objectif de cours de 37 $ à 47,5 $
* Braze, Inc. BRZE.O : D.A. Davidson abaisse sa
recommandation de « Achat » à « Neutre »
* Braze, Inc. BRZE.O : D.A. Davidson relève son objectif
de cours de 40 $ à 47,50 $
* Braze, Inc. BRZE.O : Oppenheimer abaisse sa
recommandation de « surperformer » à « performant »
* Braze, Inc. BRZE.O : TD Cowen abaisse sa recommandation
de « Achat » à « Neutre »
* Braze, Inc. BRZE.O : TD Cowen relève son objectif de
cours de 36 $ à 47,50 $
* Capital One Financial COF.N : Barclays relève son
objectif de cours de 237 $ à 238 $
* Capital One Financial COF.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 227 $ à 241 $
* Capital One Financial COF.N : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 260 $ à 269 $
* Casella Waste Systems, Inc. CWST.O : JP Morgan relève
son objectif de cours de 91 $ à 99 $
* Cava Group, Inc. CAVA.N : TD Cowen abaisse son objectif
de cours de 85 $ à 78 $
* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : TD Cowen abaisse
son objectif de cours de 44 $ à 32 $
* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : TD Cowen passe de «
acheter » à « conserver »
* Choice Hotels International CHH.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 119 $ à 121 $
* Clearway Energy Inc CWEN.N : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 38 $ à 37 $
* Corebridge Financial Inc CRBG.N : TD Cowen relève son
objectif de cours de 38 $ à 40 $
* Coreweave, Inc. CRWV.O : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 153 $ à 124 $
* Corning GLW.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours
de 170 $ à 165 $
* Crown Holdings CCK.N : BofA Global Research relève son
objectif de cours de 132 $ à 133 $
* Deckers Brands DECK.N : Jefferies abaisse son objectif
de cours de 130 $ à 120 $
* Delek US Holdings DK.N : BofA Global Research relève
son objectif de cours de 58 $ à 65 $
* Digital Realty Trust DLR.N : CIBC lance la couverture du
titre avec une note « surperformer »; objectif de cours:
213
* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : Piper Sandler abaisse
son objectif de cours de 142 $ à 126 $
* DigitalOcean Holdings Inc DOCN.N : Piper Sandler passe
de « neutre » à « surpondérer »
* Dime Commercial Bancshares DCOM.N : KBW relève son
objectif de cours de 47 $ à 49 $
* Doximity, Inc. DOCS.N : BofA Global Research relève son
objectif de cours de 20 $ à 23 $
* Dutch Bros Inc. BROS.N : TD Cowen abaisse son objectif
de cours de 59 $ à 55 $
* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners relève son objectif
de cours de 1 309,00 $ à 1 316,00 $
* Equifax Inc. EFX.N : Jefferies relève son objectif de
cours de 170 $ à 210 $
* Equifax Inc. EFX.N : Needham relève son objectif de
cours de 190 $ à 210 $
* Equinix, Inc. EQIX.O : CIBC lance la couverture du titre
avec une note « surperformance »; objectif de cours: 1 200
$
* Exxon Mobil XOM.N : BofA Global Research relève son
objectif de cours de 158 $ à 181 $
* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Jefferies relève son
objectif de cours de 19,50 $ à 20,50 $
* GE Aerospace GE.N : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 400 $ à 375 $
* GE Aerospace GE.N : Morgan Stanley abaisse son objectif
de cours de 400 $ à 375 $
* GE Aerospace GE.N : RBC abaisse son objectif de cours de
400 $ à 375 $
* GM GM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 99
$ à 95 $
* GM GM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 110
$ à 105 $
* GM GM.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours
de 101 $ à 95 $
* GM GM.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de
102 $ à 91 $
* GM GM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 102 $ à
98 $
* Halliburton HAL.N : HSBC relève son objectif de cours de
45 $ à 47 $
* Halliburton Company HAL.N : Jefferies relève son
objectif de cours de 47 $ à 48 $
* Halliburton Company HAL.N : RBC relève son objectif de
cours de 45 $ à 46 $
* Halliburton Company HAL.N : TD Cowen relève son objectif
de cours de 47 $ à 48 $
* Hancock Whitney Corporation HWC.O : KBW abaisse son
objectif de cours de 80 $ à 79 $
* Hancock Whitney Corporation HWC.O : Piper Sandler relève
son objectif de cours de 87 $ à 88 $
* Hasbro, Inc. HAS.O : BNP Paribas relève son objectif de
cours de 116 $ à 127 $
* Hasbro, Inc. HAS.O : BofA Global Research relève son
objectif de cours de 110 $ à 118 $
* Hilton Worldwide HLT.N : JP Morgan relève son objectif
de cours de 365 $ à 387 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan abaisse son objectif
de cours de 209 $ à 207 $
* Incyte INCY.O : TD Cowen relève son objectif de cours de
138 $ à 140 $
* International Seaways, Inc. INSW.N : Jefferies relève
son objectif de cours de 108 $ à 145 $
* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : JP Morgan relève son
objectif de cours de 450 $ à 475 $
* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : Leerink Partners
relève son objectif de cours de 473 $ à 503 $
* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : RBC abaisse son
objectif de cours de 575 $ à 550 $
* Keycorp KEY.N : D.A. Davidson relève son objectif de
cours de 26 $ à 27 $
* Keycorp KEY.N : RBC abaisse son objectif de cours de 25
$ à 24 $
* Kroger Co KR.N : Jefferies relève son objectif de cours
de 72 $ à 75 $
* Lenz Therapeutics, Inc. LENZ.O : TD Cowen abaisse son
objectif de cours de 60 $ à 50 $
* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Jefferies relève son
objectif de cours de 1 200 $ à 1 250 $
* Lyft, Inc. LYFT.O : TD Cowen abaisse son objectif de
cours de 30 $ à 26 $
* Manhattan Associates, Inc. MANH.O : Citigroup relève
son objectif de cours de 203 $ à 260 $
* Marathon Petroleum MPC.N : BofA Global Research relève
son objectif de cours de 426 $ à 498 $
* Marriott MAR.O : JP Morgan relève son objectif de cours
de 388 $ à 406 $
* Matador Resources Company MTDR.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 64 $ à 71 $
* Mercantile Bank Corporation MBWM.O : KBW relève son
objectif de cours de 64 $ à 65 $
* Metlife, Inc. MET.N : TD Cowen relève son objectif de
cours de 110 $ à 114 $
* Mirum Pharmaceuticals, Inc. MIRM.O : TD Cowen relève son
objectif de cours de 140 $ à 145 $
* Moderna MRNA.O : TD Cowen relève son objectif de cours
de 40 $ à 90 $
* MSCI Inc. MSCI.N : JP Morgan relève son objectif de
cours de 685 $ à 710 $
* Neptune Insurance Holdings Inc. NP.N : KBW relève son
objectif de cours de 32 $ à 33 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Bernstein abaisse son objectif
de cours de 95 $ à 80 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Canaccord Genuity abaisse son
objectif de cours de 125 $ à 110 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Evercore ISI abaisse son objectif
de cours de 110 $ à 90 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Goldman Sachs abaisse son
objectif de cours de 90 $ à 84 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : JP Morgan abaisse son objectif
de cours de 85 $ à 81 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Moffettnathanson abaisse son
objectif de cours de 10 $, le ramenant à 90 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Morgan Stanley abaisse son
objectif de cours de 80 $ à 77 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 85 $ à 78 $
* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 194 $ à 196 $
* Northrop Grumman NOC.N : RBC relève son objectif de
cours de 525 $ à 550 $
* Occidental Petroleum OXY.N : BofA Global Research
relève son objectif de cours de 59 $ à 67 $
* Oneok, Inc. OKE.N : RBC relève son objectif de cours de
90 $ à 96 $
* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 14 $ à 16 $
* PBF Energy Inc. PBF.N : BofA Global Research relève son
objectif de cours de 60 $ à 65 $
* Phillips 66 PSX.N : BofA Global Research relève son
objectif de cours de 265 $ à 303 $
* Protagonist Therapeutics, Inc. PTGX.O : TD Cowen relève
son objectif de cours de 155 $ à 160 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : TD Cowen abaisse son
objectif de cours de 114 $ à 112 $
* PVH Corp. PVH.N : Jefferies relève son objectif de cours
de 95 $ à 100 $
* Rapport Therapeutics, Inc. RAPP.O : Jefferies relève son
objectif de cours de 55 $ à 64 $
* RBB Bancorp RBB.O : KBW relève son objectif de cours de
29 $ à 30 $
* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : TD Cowen relève
son objectif de 960 $ à 980 $
* Reinsurance Group of America, Inc RGA.N : TD Cowen
relève son objectif de cours de 235 $ à 250 $
* RLI Corp RLI.N : KBW relève son objectif de cours de 69
$ à 74 $
* Ryman Hospitality Properties RHP.N : JP Morgan relève
son objectif de cours de 129 $ à 138 $
* Salesforce, Inc. CRM.N : D.A. Davidson relève son
objectif de cours de 225 $ à 250 $
* Smartfinancial Inc SMBK.N : KBW relève son objectif de
cours de 51 $ à 52 $
* SpaceX SPCX.O : Citigroup relève son objectif de cours
de 200 $ à 240 $
* SPS Commerce, Inc. SPSC.O : Citigroup relève son
objectif de cours de 82 $ à 99 $
* Sunstone Hotel Investors Inc SHO.N : JP Morgan relève
son objectif de cours de 10 $ à 11 $
* Sweetgreen, Inc. SG.N : TD Cowen relève son objectif de
cours de 6 $ à 9 $
* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 74 $ à 77 $
* Tapestry, Inc. TPR.N : Jefferies abaisse son objectif de
cours de 144 $ à 125 $
* The Chefs' Warehouse, Inc. CHEF.O : Jefferies relève son
objectif de cours de 122 $ à 128 $
* Tradeweb Markets Inc TW.O : JP Morgan relève son
objectif de cours de 117 $ à 136 $
* UPS UPS.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de
131 $ à 127 $
* Valero Energy VLO.N : BofA Global Research relève son
objectif de cours de 414 $ à 471 $
* Valvoline Inc. VVV.N : RBC abaisse son objectif de cours
de 49 $ à 46 $
* Viatris Inc. VTRS.O : JP Morgan relève son objectif de
cours de 18 $ à 20 $
* Washington Trust Bancorp Inc WASH.O : KBW relève son
objectif de cours de 36 $ à 39 $
* Western Alliance Bancorporation WAL.N : JP Morgan
abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $
* Western Alliance Bancorporation WAL.N : KBW abaisse son
objectif de cours de 92 $ à 90 $
* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Piper Sandler abaisse
son objectif de cours de 195 $ à 186 $
* Wintrust Financial Corp WTFC.O : TD Cowen relève son
objectif de cours de 173 $ à 174 $
* XPLR Infrastructure LP XIFR.N : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 16 $ à 14 $
* Zions Bancorporation ZION.O : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 68 $ à 69 $
* Zoom Communications, Inc. ZM.O : Oppenheimer relève sa
recommandation de « perform » à « outperform »
* Zscaler, Inc. ZS.O : D.A. Davidson lance sa couverture
avec une note « neutre »; objectif de cours: 215 dollars
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