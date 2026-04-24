TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Elevance Health, Huntington Bancshares, Monolithic Power Systems
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 13:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Elevance Health, Huntington Bancshares et Monolithic Power Systems.

POINTS FORTS

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 71 $ à 75 $

* Air Products APD.N : RBC relève son objectif de cours de 325 $ à 338 $

* Albemarle ALB.N : RBC relève son objectif de cours de 216 $ à 245 $

* American Airlines AAL.O : BMO relève son objectif de cours de 12 $ à 13,50 $

* American Express AXP.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 462 $ à 450 $

* American Express Co AXP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à 350 $

* Appfolio Inc APPF.O : Benchmark relève son objectif de cours de 222 $ à 226 $

* Appfolio Inc APPF.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 275 $ à 225 $

* Appfolio Inc APPF.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 245 $ à 210 $

* Applied Digital Corp APLD.O : Needham relève son objectif de cours de 41 $ à 48 $

* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : Citigroup relève son objectif de cours de 33 $ à 45 $

* ASGN Inc ASGN.N : BMO passe de « surperformer » à « en ligne avec le marché »; abaisse son objectif de

cours de 51 $ à 33 $

* AZZ Inc AZZ.N : Baird relève son objectif de cours de 125 $ à 155 $

* AZZ Inc AZZ.N : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 168 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 59 $ à 46 $

* Blackstone BX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 142 $ à 136 $

* Blackstone BX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 176 $ à 173 $

* Blackstone BX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 141 $ à 140 $

* Blackstone, Inc BX.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 156 $ à 146 $

* Block Inc XYZ.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 77 $ à 81 $

* Boyd Gaming BYD.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 93 $ à 97 $

* Boyd Gaming Corp BYD.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 99 $ à 96 $

* Boyd Gaming Corp BYD.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 95 $ à 91 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 74 $ à 100 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : KBW relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : RBC relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 80 $ à 95 $

* Caci International Inc CACI.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 650 $ à 625 $

* Carlisle Companies Inc CSL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 340 $ à 360 $

* CBRE Group Inc CBRE.N : Raymond James relève son objectif de cours de 174 $ à 181 $

* Churchill Downs Inc CHDN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 146 $ à 155 $

* Comcast CMCSA.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 35 $ à 34 $

* Comcast CMCSA.O : la Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »

* Comcast Corp CMCSA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 33 $ à 35,5 $

* Comcast Corp CMCSA.O : Evercore ISI relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $

* Comcast Corp CMCSA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 31 $ à 33 $

* Comcast Corp CMCSA.O : la Banque Scotia relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $

* Corteva CTVA.N : RBC relève son objectif de cours de 89 $ à 95 $

* Coursera Inc COUR.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 11 $ à 7 $

* Coursera Inc COUR.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 14 $ à 10 $

* Crown Castle Inc CCI.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 90 $ à 94 $

* CSX Corporation CSX.O : Morgan Stanley passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 223 $ à 233 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 180 $ à 217 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 210 $ à 235 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Stifel relève son objectif de cours de 230 $ à 235 $

* Dover DOV.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 212 $ à 229 $

* Dover Corp DOV.N : BMO relève son objectif de cours de 237 $ à 250 $

* Dover Corp DOV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 240 $ à 250 $

* Dover Corp DOV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 225 $ à 270 $

* Dover Corp DOV.N : RBC relève son objectif de cours de 225 $ à 252 $

* Dow Inc DOW.N : BMO relève son objectif de cours de 42 $ à 46 $

* Dow Inc DOW.N : Mizuho relève son objectif de cours de 39 $ à 43 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Moffettnathanson abaisse sa note à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 11

$ à 27 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 230 $ à 240 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 87 $ à 85 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Mizuho relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 89 $ à 90 $

* Elevance Health ELV.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 357 $ à 364 $

* Enova International Inc ENVA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Enova International Inc ENVA.N : Stephens relève son objectif de cours de 185 $ à 210 $

* Enova International Inc ENVA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 165 $ à 190 $

* Equifax Inc EFX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $

* Equinix Inc EQIX.O : Mizuho relève son objectif de cours de 900 $ à 1 165 $

* Esquire Financial Holdings Inc ESQ.O : Raymond James relève son objectif de cours de 125 $ à 130 $

* First American Financial FAF.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 2 000 $ à 2 100 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 2 200 $ à 2 150 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 2 100 $ à 2 050 $

* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : Leerink Partners lance une couverture avec une note «

surperformer »

* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : Leerink Partners lance la couverture avec un objectif de cours de

46 $

* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : Wedbush lance la couverture avec une note « surperformer »

* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : Wedbush lance la couverture avec un objectif de cours de 30 $

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 242 $ à 252 $

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Stephens relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 205 $ à 235 $

* Fis FIS.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 57 $ à 50 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 78 $ à 48 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Moffettnathanson abaisse sa note à « neutre »

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Moffettnathanson abaisse son objectif de cours de 43 $ à 127 $

* Freeport-Mcmoran FCX.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 72 $ à 68 $

* Freeport-McMoRan Inc FCX.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 71 $ à 67 $

* GE Vernova Inc GEV.N : Jefferies relève son objectif de cours de 965 $ à 1 350 $

* Globe Life Inc GL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 180 $ à 185 $

* Graco Inc GGG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 101 $ à 95 $

* Helen of Troy Ltd HELE.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 18 $ à 23 $

* Hexcel Corp HXL.N : BMO relève son objectif de cours de 85 $ à 97 $

* Hexcel Corp HXL.N : RBC relève son objectif de cours de 95 $ à 105 $

* Hexcel Corporation HXL.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 71 $ à 79 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : JP Morgan lance la couverture avec une note « surpondérer »

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : JP Morgan lance la couverture avec un objectif de cours de 35 $

* Honeywell HON.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 240 $ à 230 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Piper Sandler relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »

* Hut 8 Corp HUT.O : Needham relève son objectif de cours de 66 $ à 88 $

* Intel INTC.O : Benchmark relève son objectif de cours de 76 $ à 105 $

* Intel INTC.O : Bernstein relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Intel INTC.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 45 $ à 63 $

* Intel INTC.O : Evercore ISI relève sa recommandation de « en ligne » à « surperformer »

* Intel INTC.O : Evercore ISI relève son objectif de cours de 45 $ à 111 $

* Intel INTC.O : HSBC relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Intel INTC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 60 $ à 80 $

* Intel INTC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 35 $ à 45 $

* Intel INTC.O : Melius Research relève son objectif de cours de 75 $ à 100 $

* Intel INTC.O : Mizuho relève son objectif de cours de 59 $ à 71 $

* Intel INTC.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 56 $ à 73 $

* Intel INTC.O : RBC relève son objectif de cours de 48 $ à 80 $

* Intel INTC.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 30 $ à 50 $

* Intel INTC.O : Stifel relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Intel INTC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 60 $ à 75 $

* Intel INTC.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 49 $ à 81 $

* Intel INTC.O : Wedbush relève son objectif de cours de 30 $ à 60 $

* Intel INTC.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 56,00 $ à 73,00 $

* Iridium Communications Inc IRDM.O : Clear Street relève son objectif de cours de 21 $ à 39 $

* Keurig DR Pepper KDP.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $

* Liberty Energy Inc LBRT.N : RBC relève son objectif de cours de 27 $ à 32 $

* Liberty Energy Inc LBRT.N : Stifel relève son objectif de cours de 28 $ à 37 $

* Lockheed Martin LMT.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 615 $ à 575 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 650 $ à 575 $

* Mastercard MA.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 611 $ à 590 $

* Maxlinear MXL.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 18 $ à 40 $

* Maxlinear Inc MXL.O : Needham relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Maxlinear Inc MXL.O : Stifel relève son objectif de cours de 34 $ à 49 $

* Maze Therapeutics Inc MAZE.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 58 $ à 48 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : BMO abaisse son objectif de cours de 460 $ à 400 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 600 $ à 490 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 485 $ à 410 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : RBC abaisse son objectif de cours de 522 $ à 484 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 539 $ à 462 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 109 $ à 129 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 139 $ à 170 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 170 $ à 195 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 1 500 $ à 1 600 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 110 $ à 111 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : KBW relève son objectif de cours de 92 $ à 97 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 105 $ à 104 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 120 $ à 118 $

* Newmont NEM.N : BMO relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $

* Oracle Corp ORCL.N : Wedbush lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 225 $

* Origin Bancorp Inc OBK.N : Stephens relève son objectif de cours de 49 $ à 54 $

* Packaging Corp of America PKG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 225 $ à 246 $

* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 7 $ à 10 $

* PayPal PYPL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 39 $ à 45 $

* Penn Entertainment PENN.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Pinnacle Financial Partners Inc (Tennessee) PNFP.N : RBC relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 120 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 105 $ à 90 $

* Pool Corp POOL.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 246 $ à 250 $

* Pool Corp POOL.O : Stifel relève son objectif de cours de 232 $ à 240 $

* Popular Inc BPOP.O : KBW relève son objectif de cours de 155 $ à 177 $

* Popular Inc BPOP.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 156 $ à 173 $

* Popular Inc BPOP.O : RBC relève son objectif de cours de 141 $ à 163 $

* Popular Inc BPOP.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 164 $ à 172 $

* Preferred Bank PFBC.O : Stephens relève son objectif de cours de 93 $ à 100 $

* Qnity Electronics Inc Q.N : RBC relève son objectif de cours de 139 $ à 150 $

* Quaker Houghton KWR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 184 $ à 151 $

* Qualys Inc QLYS.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 120 $ à 85 $

* Ralliant Corp RAL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 49 $ à 53 $

* Reliance Inc RS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 340 $ à 345 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 113 $ à 92 $

* Roblox Corp RBLX.N : Wedbush abaisse son objectif de cours de 110 $ à 90 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 530 $ à 540 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : RBC relève son objectif de cours de 393 $ à 407 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 550 $ à 475 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 327 $ à 318 $

* Ryder System Inc R.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 203 $ à 250 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Macquarie abaisse son objectif de cours de 140 $ à 109 $

* Southern Missouri Bancorp Inc SMBC.O : Stephens relève son objectif de cours de 72 $ à 76 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : HSBC relève son objectif de cours de 24,4 $ à 36,1 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : HSBC passe de « réduire » à « conserver »

* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : Needham abaisse son objectif de cours de 95 $ à 90 $

* T Rowe Price Group Inc TROW.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 106 $ à 103 $

* Tapestry Inc TPR.N : BTIG relève son objectif de cours de 175 $ à 180 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Stephens relève son objectif de cours de 111 $ à 116 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 600 $ à 585 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 710 $ à 600 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 650 $ à 600 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 700 $ à 600 $

* Trubridge Inc TBRG.O : Stephens relève son objectif de cours de 18 $ à 26 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Benchmark relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $

* Union Pacific Corp UNP.N : BMO relève son objectif de cours de 278 $ à 285 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Citigroup relève son objectif de cours de 285 $ à 307 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 262 $ à 277 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à 325 $

* Union Pacific Corp UNP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 267 $ à 275 $

* Union Pacific Corp UNP.N : RBC relève son objectif de cours de 273 $ à 289 $

* United Rentals Inc URI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 875 $ à 940 $

* United Rentals Inc URI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 850 $ à 1 050 $

* United Rentals Inc URI.N : RBC relève son objectif de cours de 1 041 $ à 1 119 $

* United Rentals Inc URI.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 972 $ à 1 209 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 156 $ à 124 $

* Verisign Inc VRSN.O : Baird relève son objectif de cours de 305 $ à 355 $

* Verisign Inc VRSN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 273 $ à 278 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 305 $ à 350 $

* Visa Inc V.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 372 $ à 361 $

* Visteon VC.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 115 $ à 121 $

* Vistra Corp VST.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 203 $ à 192 $

* Waste Connections Inc WCN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 195 $ à 210 $

* Waste Connections Inc WCN.N : RBC relève son objectif de cours de 210 $ à 218 $

* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : la Deutsche Bank relève son objectif de 315 $ à 340 $

* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Jefferies relève son objectif de cours de 295 $ à 365 $

Valeurs associées

AFFIRM HLDG RG-A
62,9800 USD NASDAQ -5,41%
AIR PROD&CHEMICA
303,620 USD NYSE +2,41%
ALBEMARLE
193,150 USD NYSE -0,51%
AMERICAN AIRLINE
11,7800 USD NASDAQ +2,43%
AMERICAN EXPRESS
318,540 USD NYSE -4,35%
APPFOLIO RG-A
152,3000 USD NASDAQ -3,86%
APPLIED DIGITAL
36,3500 USD NASDAQ +12,09%
ARRIVENT BIO
31,0000 USD NASDAQ +0,34%
ASGN
19,515 USD NYSE -51,77%
AZZ
146,650 USD NYSE +8,82%
BILL HLDG
36,650 USD NYSE -8,51%
BLACKSTONE
122,300 USD NYSE -5,76%
BLOCK RG-A
69,940 USD NYSE -3,52%
BOYD GAMING
89,160 USD NYSE +3,53%
BRD FIN HLDG
92,170 USD NYSE -0,30%
CACI INTL RG-A
526,680 USD NYSE +2,82%
CARLISLE COS
363,820 USD NYSE +2,92%
CBRE GROUP RG-A
149,320 USD NYSE -2,77%
CHURCHILL DOWNS
97,9100 USD NASDAQ +10,09%
COMCAST-A
31,6400 USD NASDAQ +7,73%
CORTEVA
79,620 USD NYSE +0,38%
COURSERA
5,960 USD NYSE -3,56%
CROWN CASTL REIT
87,470 USD NYSE +1,69%
CSX
46,1800 USD NASDAQ +6,95%
DIGITA RLTY REIT
199,930 USD NYSE -0,44%
DOVER CORP
228,170 USD NYSE +5,47%
DOW
38,530 USD NYSE -0,75%
DRAFTKINGS RG-A
22,1700 USD NASDAQ -1,34%
EASTGROUP PROP R
200,575 USD NYSE -0,20%
EDWARDS LIFESCIENCES
79,720 USD NYSE -2,22%
ELEVANCE HEALTH
346,255 USD NYSE +5,50%
ENOVA INTL
169,560 USD NYSE +0,96%
EQUIFAX INC
174,830 USD NYSE -2,14%
EQUINIX REIT
1 115,2900 USD NASDAQ +1,18%
ESQUIRE FIN HLD
114,6500 USD NASDAQ +4,28%
FIDELITY NATIONAL INF. SER.
45,720 USD NYSE -4,39%
FIRST CITIZENS RG-A
1 976,3700 USD NASDAQ -3,40%
FIRST TRACKS
19,0000 USD NASDAQ +0,69%
FIRST TRACKS RG-WI
18,6000 USD NASDAQ -17,37%
FIRSTCASH HLDGS
212,3300 USD NASDAQ +3,26%
FLOOR & DECR H RG-A
50,950 USD NYSE -1,39%
FLUTTER ENTMT
106,070 USD NYSE -0,55%
FREEPORT MCMORAN
61,470 USD NYSE -12,56%
FRST AMER FINCL
68,790 USD NYSE +3,40%
GE VERNOVA
1 148,960 USD NYSE +2,03%
GLOBE LIFE
154,070 USD NYSE +1,72%
GRACO
82,190 USD NYSE -3,92%
HELEN OF TROY
23,8200 USD NASDAQ +20,49%
HEXCEL
91,360 USD NYSE +4,77%
HIMS&HERS HLTH RG-A
28,180 USD NYSE -2,86%
HONEYWELL INTL
214,3400 USD NASDAQ -2,56%
HUNTINGTON BANCS
16,8300 USD NASDAQ +0,06%
HUT 8
78,7700 USD NASDAQ -2,44%
INTEL
66,7800 USD NASDAQ +2,31%
IRIDIUM COMM
40,9300 USD NASDAQ +1,31%
KEURIG DR PEPPER
28,5300 USD NASDAQ +7,50%
LIBERTY ENER RG-A
32,325 USD NYSE +9,84%
LOCKHEED MARTIN
530,220 USD NYSE -4,54%
MASTERCARD RG-A
502,400 USD NYSE -1,55%
MAXLINEAR
34,2500 USD NASDAQ +1,06%
MAZE THERA
26,0100 USD NASDAQ -1,85%
MEDPACE HOLDINGS
393,4200 USD NASDAQ -22,63%
MOLINA HEALTHCAR
174,480 USD NYSE +14,06%
MONOLITHIC POWER SYS.
1 592,1700 USD NASDAQ +4,61%
NASDAQ
87,0400 USD NASDAQ +0,78%
NEWMONT
111,020 USD NYSE -0,75%
ORACLE
176,280 USD NYSE -5,96%
ORIGIN BANCORP
46,515 USD NYSE +3,78%
PACKAGING CORP A
214,990 USD NYSE +4,85%
PATTERSON-UTI EN
11,1400 USD NASDAQ +3,05%
PAYPAL HOLDINGS
49,7500 USD NASDAQ -2,87%
PENN ENTMT
17,2600 USD NASDAQ +16,86%
PFD BK
94,9700 USD NASDAQ +1,45%
PLANET FITNESS RG-A
69,100 USD NYSE -2,94%
POOL
228,6800 USD NASDAQ -2,37%
POPULAR
149,2700 USD NASDAQ +0,65%
QUAKER CHEMIC.
138,480 USD NYSE +0,80%
QUALYS
84,0400 USD NASDAQ -5,26%
RELIANCE
344,530 USD NYSE -1,93%
ROBINHOOD MARKETS
83,5400 USD NASDAQ -5,53%
ROBLOX RG-A
55,440 USD NYSE -7,04%
ROPER TECHNOLOGI
363,7600 USD NASDAQ -0,27%
RYDER SYSTEM
242,590 USD NYSE +6,46%
RYL CARIBBEAN CR
260,520 USD NYSE -1,96%
SERVICENOW
84,950 USD NYSE -17,61%
SN MISSOURI BANC
67,5900 USD NASDAQ +2,94%
SOUTHWEST AIRLIN
37,760 USD NYSE -4,07%
SS&C TECH HLDGS
70,0600 USD NASDAQ -0,88%
T ROWE PRICE GRP
99,4900 USD NASDAQ -0,75%
TAPESTRY
146,420 USD NYSE +0,16%
TEXAS CAP BANC
103,5800 USD NASDAQ +1,01%
THERMO FISHER SC
466,695 USD NYSE -9,23%
UNION PACIFIC
271,130 USD NYSE +8,81%
UNITED RENTALS
986,910 USD NYSE +22,87%
VAIL RESORTS
123,640 USD NYSE -4,94%
VERISIGN
276,9500 USD NASDAQ +2,64%
VERTV HOLDINGS RG-A
321,625 USD NYSE +5,41%
VISA RG-A
308,820 USD NYSE -0,78%
VISTRA
156,760 USD NYSE +0,64%
WASTE CONNECTION
168,930 USD NYSE +7,96%
WEST PHARMACEUTI
309,320 USD NYSE +12,72%
