TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Elevance Health, Huntington Bancshares, Monolithic Power Systems
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 17:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Elevance Health, Huntington Bancshares et Monolithic Power Systems.

POINTS FORTS

* Elevance Health ELV.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 357 $ à 364 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Piper Sandler passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 1.500 $ à 1.600 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 530 $ à 540 $

* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Jefferies relève son objectif de cours de 295 $ à 365 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 71 $ à 75 $

* AGNC Investment Corp AGNC.O : UBS relève son objectif de cours de 10,5 $ à 11 $

* Air Products APD.N : RBC relève son objectif de cours de 325 $ à 338 $

* Albemarle ALB.N : RBC relève son objectif de cours de 216 $ à 245 $

* Amazon.Com, Inc. AMZN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 260 $ à 275 $

* American Airlines AAL.O : BMO relève son objectif de cours de 12 $ à 13,50 $

* American Express Co AXP.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 462 $ à 450 $

* American Express Co AXP.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 381 $ à 387 $

* American Express Co AXP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à 350 $

* Annaly Capital Management Inc NLY.N : UBS relève son objectif de cours de 22,5 $ à 23 $

* Appfolio Inc APPF.O : Benchmark relève son objectif de cours de 222 $ à 226 $

* Appfolio Inc APPF.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 275 $ à 225 $

* Appfolio Inc APPF.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 245 $ à 210 $

* Applied Digital Corp APLD.O : Needham relève son objectif de cours de 41 $ à 48 $

* Armour Residential REIT Inc ARR.N : UBS relève son objectif de cours de 17,5 $ à 18 $

* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : Citigroup relève son objectif de cours de 33 $ à 45 $

* ASGN Inc ASGN.N : BMO passe de « surperformer » à « en ligne avec le marché »; abaisse son objectif de cours de 51 $ à

33 $

* AZZ Inc AZZ.N : Baird relève son objectif de cours de 125 $ à 155 $

* AZZ Inc AZZ.N : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 168 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 59 $ à 46 $

* Blackstone Inc BX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 142 $ à 136 $

* Blackstone Inc BX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 176 $ à 173 $

* Blackstone Inc BX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 141 $ à 140 $

* Blackstone Inc BX.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 156 $ à 146 $

* Blackstone Inc BX.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 154 $ à 156 $

* Block Inc XYZ.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 77 $ à 81 $

* Boyd Gaming BYD.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 93 $ à 97 $

* Boyd Gaming Corp BYD.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 99 $ à 96 $

* Boyd Gaming Corp BYD.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 95 $ à 91 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 74 $ à 100 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : KBW relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : RBC relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 80 $ à 95 $

* Caci International Inc CACI.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 650 $ à 625 $

* Carlisle Companies Inc CSL.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 420 $ à 425 $

* Carlisle Companies Inc CSL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 340 $ à 360 $

* Caterpillar Inc CAT.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 825 $ à 930 $

* Cava Group Inc CAVA.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 95 $ à 108 $

* CBRE Group Inc CBRE.N : Raymond James relève son objectif de cours de 174 $ à 181 $

* Centrus Energy Corp LEU.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 315 $ à 295 $

* Cheesecake Factory CAKE.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 70 $ à 66 $

* Churchill Downs Inc CHDN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 146 $ à 155 $

* Comcast CMCSA.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 35 $ à 34 $

* Comcast CMCSA.O : Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »

* Comcast Corp CMCSA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 33 $ à 35,5 $

* Comcast Corp CMCSA.O : Evercore ISI relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $

* Comcast Corp CMCSA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 31 $ à 33 $

* Comcast Corp CMCSA.O : la Banque Scotia relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $

* Corteva CTVA.N : RBC relève son objectif de cours de 89 $ à 95 $

* Coursera Inc COUR.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 11 $ à 7 $

* Coursera Inc COUR.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 14 $ à 10 $

* Crown Castle Inc CCI.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 90 $ à 94 $

* CSX Corporation CSX.O : Morgan Stanley passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Danaher Corp DHR.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 265 $ à 230 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 223 $ à 233 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 180 $ à 217 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 210 $ à 235 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Stifel relève son objectif de cours de 230 $ à 235 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : UBS relève son objectif de cours de 225 $ à 227 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 545 $ à 496 $

* Dover DOV.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 212 $ à 229 $

* Dover Corp DOV.N : BMO relève son objectif de cours de 237 $ à 250 $

* Dover Corp DOV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 240 $ à 250 $

* Dover Corp DOV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 225 $ à 270 $

* Dover Corp DOV.N : RBC relève son objectif de cours de 225 $ à 252 $

* Dover Corporation DOV.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 242 $ à 250 $

* Dow Inc DOW.N : BMO relève son objectif de cours de 42 $ à 46 $

* Dow Inc DOW.N : Mizuho relève son objectif de cours de 39 $ à 43 $

* Dow Inc DOW.N : UBS abaisse son objectif de cours de 40 $ à 39 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Moffettnathanson passe à une note neutre; abaisse son objectif de cours de 11 $ à 27 $

* Dynex Capital Inc DX.N : UBS relève son objectif de cours de 14 $ à 14,5 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 230 $ à 240 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 87 $ à 85 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Mizuho relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 89 $ à 90 $

* Elevance Health ELV.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 357 $ à 364 $

* Enova International Inc ENVA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Enova International Inc ENVA.N : Stephens relève son objectif de cours de 185 $ à 210 $

* Enova International Inc ENVA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 165 $ à 190 $

* EQT Corp EQT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 75 $ à 74 $

* Equifax Inc EFX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $

* Equinix Inc EQIX.O : Mizuho relève son objectif de cours de 900 $ à 1.165 $

* Esquire Financial Holdings Inc ESQ.O : Raymond James relève son objectif de cours de 125 $ à 130 $

* First American Financial FAF.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 2.000 $ à 2.100 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 2.200 $ à 2.150 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 2.100 $ à 2.050 $

* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : Leerink Partners lance une couverture avec une note « surperformer »

* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : Leerink Partners lance la couverture avec un objectif de cours de 46 $

* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : Wedbush lance la couverture avec une note « surperformer »

* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : Wedbush lance la couverture avec un objectif de cours de 30 $

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 242 $ à 252 $

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Stephens relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 205 $ à 235 $

* Fis FIS.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 57 $ à 50 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 78 $ à 48 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Moffettnathanson abaisse son objectif de cours de 43 $ à 127 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Moffettnathanson abaisse sa note à « neutre »

* Freeport-Mcmoran FCX.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 72 $ à 68 $

* Freeport-McMoRan Inc FCX.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 72 $ à 68 $

* Freeport-McMoRan Inc FCX.N : la Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 71 $ à 67 $

* GE Vernova Inc GEV.N : Jefferies relève son objectif de cours de 965 $ à 1.350 $

* Globe Life Inc GL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 180 $ à 185 $

* Graco Inc GGG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 101 $ à 95 $

* Heartland Express Inc HTLD.O : UBS relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $

* Helen of Troy Ltd HELE.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 18 $ à 23 $

* Hexcel Corp HXL.N : BMO relève son objectif de cours de 85 $ à 97 $

* Hexcel Corp HXL.N : RBC relève son objectif de cours de 95 $ à 105 $

* Hexcel Corporation HXL.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 71 $ à 79 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : JP Morgan lance la couverture avec une note « surpondérer »

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : JP Morgan lance la couverture avec un objectif de cours de 35 $

* Honeywell HON.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 240 $ à 230 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Piper Sandler relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »

* Hut 8 Corp HUT.O : Needham relève son objectif de cours de 66 $ à 88 $

* Intel INTC.O : Benchmark relève son objectif de cours de 76 $ à 105 $

* Intel INTC.O : Bernstein relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Intel INTC.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 48 $ à 56 $

* Intel INTC.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 45 $ à 63 $

* Intel INTC.O : Evercore ISI relève son objectif de cours de 45 $ à 111 $

* Intel INTC.O : Evercore ISI relève sa recommandation de « en ligne » à « surperformer »

* Intel INTC.O : HSBC relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Intel INTC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 60 $ à 80 $

* Intel INTC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 35 $ à 45 $

* Intel INTC.O : Melius Research relève son objectif de cours de 75 $ à 100 $

* Intel INTC.O : Mizuho relève son objectif de cours de 59 $ à 71 $

* Intel INTC.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 56 $ à 73 $

* Intel INTC.O : RBC relève son objectif de cours de 48 $ à 80 $

* Intel INTC.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 30 $ à 50 $

* Intel INTC.O : Stifel relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Intel INTC.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 65 $ à 80 $

* Intel INTC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 60 $ à 75 $

* Intel INTC.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 49 $ à 81 $

* Intel INTC.O : Wedbush relève son objectif de cours de 30 $ à 60 $

* Intel Corp INTC.O : UBS relève son objectif de cours de 65 $ à 83 $

* Intel Corporation INTC.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 56,00 $ à 73,00 $

* Iridium Communications Inc IRDM.O : Clear Street relève son objectif de cours de 21 $ à 39 $

* Iridium Communications Inc IRDM.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 28 $ à 45 $

* Keurig DR Pepper KDP.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : UBS relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $

* Liberty Energy Inc LBRT.N : RBC relève son objectif de cours de 27 $ à 32 $

* Liberty Energy Inc LBRT.N : Stifel relève son objectif de cours de 28 $ à 37 $

* Liberty Energy Inc LBRT.N : UBS relève son objectif de cours de 34 $ à 40 $

* Lockheed Martin LMT.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 615 $ à 575 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 650 $ à 575 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 670 $ à 600 $

* Marinemax Inc HZO.N : B. Riley relève son objectif de cours de 29 $ à 35 $

* Mastercard MA.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 611 $ à 590 $

* Maxlinear MXL.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 18 $ à 40 $

* Maxlinear Inc MXL.O : Needham passe de « conserver » à « acheter »

* Maxlinear Inc MXL.O : Stifel relève son objectif de cours de 34 $ à 49 $

* Maxlinear Inc MXL.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 30 $ à 45 $

* Maze Therapeutics Inc MAZE.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 58 $ à 48 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : BMO abaisse son objectif de cours de 460 $ à 400 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 600 $ à 490 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 485 $ à 410 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : RBC abaisse son objectif de cours de 522 $ à 484 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 539 $ à 462 $

* Meritage Homes Corp MTH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 95 $ à 86 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 109 $ à 129 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 139 $ à 170 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 170 $ à 195 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : UBS relève son objectif de cours de 151 $ à 180 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 1.500 $ à 1.600 $

* Montauk Renewables Inc MNTK.O : UBS abaisse son objectif de cours de 2,85 $ à 1,6 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 120 $ à 118 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 110 $ à 111 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : KBW relève son objectif de cours de 92 $ à 97 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 105 $ à 104 $

* Newmont NEM.N : BMO relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 24 $ à 19 $

* Oracle Corp ORCL.N : Wedbush lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 225 $

* Origin Bancorp Inc OBK.N : Stephens relève son objectif de cours de 49 $ à 54 $

* Packaging Corp of America PKG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 225 $ à 246 $

* Papa John's International Inc PZZA.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 38 $ à 42 $

* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 7 $ à 10 $

* PayPal PYPL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 39 $ à 45 $

* Penn Entertainment PENN.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Pinnacle Financial Partners Inc (Tennessee) PNFP.N : RBC relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 120 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : UBS relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 105 $ à 90 $

* Pool Corp POOL.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 246 $ à 250 $

* Pool Corp POOL.O : Stifel relève son objectif de cours de 232 $ à 240 $

* Popular Inc BPOP.O : KBW relève son objectif de cours de 155 $ à 177 $

* Popular Inc BPOP.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 156 $ à 173 $

* Popular Inc BPOP.O : RBC relève son objectif de cours de 141 $ à 163 $

* Popular Inc BPOP.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 164 $ à 172 $

* Popular Inc BPOP.O : UBS relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $

* Preferred Bank PFBC.O : Stephens relève son objectif de cours de 93 $ à 100 $

* Pultegroup Inc PHM.N : UBS relève son objectif de cours de 159 $ à 162 $

* Qnity Electronics Inc Q.N : RBC relève son objectif de cours de 139 $ à 150 $

* Quaker Houghton KWR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 184 $ à 151 $

* Qualys Inc QLYS.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 120 $ à 85 $

* Ralliant Corp RAL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 49 $ à 53 $

* Reliance Inc RS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 340 $ à 345 $

* Restaurant Brands International QSR.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 63 $ à 74 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 113 $ à 92 $

* Roblox Corp RBLX.N : Wedbush abaisse son objectif de cours de 110 $ à 90 $

* Rollins Inc ROL.N : UBS relève son objectif de cours de 58 $ à 61 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 530 $ à 540 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : RBC relève son objectif de cours de 393 $ à 407 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 550 $ à 475 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 327 $ à 318 $

* Ryder System Inc R.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 203 $ à 250 $

* Savara Inc SVRA.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 9 $ à 11 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 180 $ à 134 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Macquarie abaisse son objectif de cours de 140 $ à 109 $

* Snap-On Inc SNA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 330 $ à 355 $

* Southern Missouri Bancorp Inc SMBC.O : Stephens relève son objectif de cours de 72 $ à 76 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : HSBC relève son objectif de cours de 24,4 $ à 36,1 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : HSBC passe de « réduire » à « conserver »

* Southwest Airlines Co LUV.N : Raymond James relève son objectif de cours de 45 $ à 55 $

* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : Needham abaisse son objectif de cours de 95 $ à 90 $

* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 104 $ à 109 $

* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : UBS relève son objectif de cours de 112 $ à 115 $

* Starbucks SBUX.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $

* T Rowe Price Group Inc TROW.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 106 $ à 103 $

* Tapestry Inc TPR.N : BTIG relève son objectif de cours de 175 $ à 180 $

* Tarsus Pharmaceuticals TARS.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 105 $ à 98 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Stephens relève son objectif de cours de 111 $ à 116 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 216 $ à 225 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 600 $ à 585 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 710 $ à 600 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 650 $ à 600 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 700 $ à 600 $

* Travere Therapeutics Inc TVTX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 42 $ à 50 $

* Trubridge Inc TBRG.O : Stephens relève son objectif de cours de 18 $ à 26 $

* TTM Technologies Inc TTMI.O : B. Riley relève son objectif de cours de 126 $ à 162 $

* Twilio Inc TWLO.N : UBS relève son objectif de cours de 150 $ à 180 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Benchmark relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $

* Union Pacific Corp UNP.N : BMO relève son objectif de cours de 278 $ à 285 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Citigroup relève son objectif de cours de 285 $ à 307 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 262 $ à 277 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 325 $ à 325 $

* Union Pacific Corp UNP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 267 $ à 275 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Raymond James relève son objectif de cours de 285 $ à 310 $

* Union Pacific Corp UNP.N : RBC relève son objectif de cours de 273 $ à 289 $

* Union Pacific Corp UNP.N : UBS relève son objectif de cours de 253 $ à 274 $

* United Airlines Holdings Inc UAL.O : UBS relève son objectif de cours de 135 $ à 139 $

* United Rentals Inc URI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 875 $ à 940 $

* United Rentals Inc URI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 850 $ à 1.050 $

* United Rentals Inc URI.N : RBC relève son objectif de cours de 1.041 $ à 1.119 $

* United Rentals Inc URI.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 972 $ à 1.209 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : RBC relève son objectif de cours de 700 $ à 707 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 165 $ à 140 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 156 $ à 124 $

* Verisign Inc VRSN.O : Baird relève son objectif de cours de 305 $ à 355 $

* Verisign Inc VRSN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 273 $ à 278 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 305 $ à 350 $

* Viavi Solutions Inc VIAV.O : B. Riley relève son objectif de cours de 26 $ à 53 $

* Visa Inc V.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 372 $ à 361 $

* Visteon VC.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 115 $ à 121 $

* Visteon Corp VC.O : UBS relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $

* Vistra Corp VST.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 203 $ à 192 $

* Waste Connections Inc WCN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 195 $ à 210 $

* Waste Connections Inc WCN.N : RBC relève son objectif de cours de 210 $ à 218 $

* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Deutsche Bank relève son objectif de 315 $ à 340 $

* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Jefferies relève son objectif de cours de 295 $ à 365 $

* Wingstop Inc WING.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 356 $ à 293 $

* Yum Brands YUM.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 178 $ à 183 $

