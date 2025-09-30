TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Electronic Arts, Kala Bio, Semtech

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Electronic Arts, Kala Bio et Semtech, ce mardi.
FAITS MARQUANTS
* Axogen Inc AXGN.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat
* Electronic Arts EA.O : Jefferies ramène la note de "buy" à "hold"
* Kala Bio Inc KALA.O : H.C. Wainwright ramène la note de neutre à achat
* Maplebear Inc CART.O : BTIG passe de "acheter" à "neutre
* Semtech Corp SMTC.O : Oppenheimer relève le titre de "performer" à "surperformer" de
"performer
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Aaon Inc AAON.O : Oppenheimer relève son opinion de "performer" à "surperformer"
* Academy Sports and Outdoors ASO.O : Barclays initie une couverture avec une note d'égalité de poids
* Academy Sports and Outdoors ASO.O : Barclays initie la couverture avec un objectif de prix de 51
* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Stephens relève le prix cible de 20 $ à 25 $
* Adial Pharmaceuticals Inc ADIL.O : Maxim Group relève le cours de l'action de "hold" à "buy"
* Aflac Inc AFL.N : BMO augmente le prix cible de 105 $ à 108 $
* Americold Realty Trust Inc COLD.N : RBC réduit le prix cible de 19 $ à 17 $
* Anaptysbio Inc ANAB.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 32 $ à 37 $
* Arcbest Corp ARCB.O : UBS relève l'objectif de cours à 80 $ contre 73
* Array Technologies Inc ARRY.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat
* Array Technologies Inc ARRY.O : Deutsche Bank initie une couverture avec un objectif de prix de 11
* Ashland ASH.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 55 $ contre 62 $
* Axogen Inc AXGN.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec un objectif de cours de 25
* Axogen Inc AXGN.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat
* Baker Hughes Co BKR.O : JP Morgan relève le prix cible de 52,00 $ à 53,00 $
* Boston Beer Company Inc SAM.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 225 $ contre 230 $
* Carnival Corp CCL.N : Jefferies augmente le prix cible de 31 $ à 34 $
* Carnival Corp CCL.N : JP Morgan augmente le prix cible à 42 $ contre 39 $
* Carnival Corp CCL.N : TD Cowen relève le cours cible de 36 $ à 37 $
* Carnival Corp. CCL.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 34 $, contre 33 $ auparavant
* Casella Waste Systems Inc CWST.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat
* Casella Waste Systems Inc CWST.O : Stifel reprend la couverture avec un objectif de prix de 113
* Celsius Holdings Inc CELH.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 61,00 $ à 70,00 $
* Celsius Holdings Inc CELH.O : Morgan Stanley relève le cours de l'action à surpondérer de égal à égal
* Centerpoint Energy CNP.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 44 $ à 45 $
* Chemours CC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 16 $ contre 11 $ auparavant
* Cipher Mining Inc CIFR.O : Needham relève le cours cible de 10 $ à 15 $
* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Citizens initie une couverture avec une note de performance du marché
* Climb Bio Inc CLYM.O : BTIG relève l'objectif de cours de 7 à 8 dollars
* CMS Energy Corp CMS.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 81 $ à 82 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies ramène le cours cible à 167 $, contre 179 $ auparavant
* Corbus Pharmaceuticals Holdings CRBP.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 60 $ à 53 $
* Cousins Properties Inc CUZ.N : JP Morgan relève le prix cible de 35 à 37 dollars
* Crinetics Pharmaceuticals CRNX.O : Oppenheimer relève le cours cible de 73 $ à 87 $
* CSX Corp CSX.O : Bernstein relève le cours cible de 36 $ à 37 $
* CSX Corp CSX.O : Jefferies relève le prix cible de 38 $ à 40 $
* Dogwood Therapeutics, Inc. DWTX.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 10 à 12 $
* Dorman Products Inc DORM.O : Stephens initie une couverture avec une note de surpondération
* Dorman Products Inc DORM.O : Stephens initie la couverture avec un prix cible de 185
* Duolingo Inc DUOL.O : Jefferies réduit le prix cible de 400 $ à 325 $
* Electronic Arts EA.O : BMO augmente le prix cible de 166 $ à 210 $
* Electronic Arts EA.O : Jefferies réduit le prix cible de "buy" à "hold"
* Electronic Arts EA.O : Jefferies augmente le prix cible de 200 $ à 210 $
* Electronic Arts EA.O : UBS augmente le prix cible à 210 $ de 167 $
* Electronic Arts EA.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 210 dollars, contre 200 dollars auparavant
* Enanta Pharmaceuticals Inc ENTA.O : Leerink Partners relève le cours cible de 7 à 9 dollars
* EOS Energy Enterprises Inc EOSE.O : B. Riley relève le prix cible de 5 à 8 $
* EQT Corp EQT.N : JP Morgan réduit le prix cible de 64 $ à 62 $
* Etsy Inc ETSY.O : BTIG relève le cours cible à 81 $ contre 72 $
* Fis FIS.N : UBS augmente le prix cible de neutre à achat
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : BofA Global Research passe de neutre à achat
* Ftai Aviation Ltd FTAI.O : RBC augmente le prix cible de 160 $ à 185 $
* GM GM.N : JP Morgan relève le cours cible de 60 à 80 dollars
* GoDaddy Inc GDDY.N : UBS ramène le cours cible à 160 $, contre 215 $ auparavant
* Immunovant Inc IMVT.O : JP Morgan réduit le prix cible à 33 $ contre 37 $ auparavant
* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 74,00 $ contre 72,00 $
* Kala Bio Inc KALA.O : H.C. Wainwright réduit la valeur à neutre à partir d'achat
* Kala Bio Inc KALA.O : Mizuho réduit le prix cible de 30 $ à 1,5 $
* Kala Bio Inc KALA.O : Mizuho réduit le prix cible de surperformance à neutre
* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Truist Securities augmente le prix cible de 53 $ à 68 $
* Larimar Therapeutics Inc LRMR.O : Jonestrading réduit l'objectif de cours à 7$ contre 10
* Larimar Therapeutics Inc LRMR.O : Wedbush réduit le prix cible à 11$ de 15
* Leidos LDOS.N : Truist Securities relève le cours cible à 200 $ contre 188 $
* Lyft Inc LYFT.O : Moffettnathanson relève le cours cible à 20 $ contre 16 $
* Maplebear Inc CART.O : BTIG ramène le cours à neutre, au lieu d'acheter
* Matson Inc MATX.N : Jefferies réduit le prix cible de 115 $ à 110 $
* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Jefferies réduit le prix cible de 52 $ à 50 $
* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 53 $ à 52 $
* Nextracker Inc NXT.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 88
* NiSource Inc NI.N : BMO augmente le prix cible de 46 $ à 47 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : Bernstein relève le cours cible à 347 $ contre 339 $
* Novagold Resources Inc NG.N : B. Riley relève le prix cible à 11 $ contre 9 $
* Nuscale Power Corp SMR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 34 $ contre 38 $
* Nuscale Power Corp SMR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de neutre à sous-performance
* Nuvation Bio Inc NUVB.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 10
* Nvidia Corp NVDA.O : Citigroup relève le prix cible de 200 $ à 210 $
* Oklo Inc OKLO.N : BofA Global Research ramène la note de l'action de l'entreprise d'achat à neutre
* Oklo Inc OKLO.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 117 $ contre 92 $ auparavant
* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 395 $ contre 410 $
* Parsons Corp PSN.N : Truist Securities augmente l'objectif de cours à 100 $ contre 90 $
* Pepgen Inc PEPG.O : Wedbush ramène le cours cible de 9 $ à 8 $
* Perimeter Solutions Inc PRM.N : UBS relève le cours cible à 25 $, contre 21 $ auparavant
* Postal Realty Trust Inc PSTL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 16 à 17 dollars
* Progress Software Corp PRGS.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 50 $, contre 60 $ auparavant
* Ralph Lauren Corp RL.N : TD Cowen relève le cours cible à 399 $ contre 354 $
* Republic Services Inc RSG.N : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 257
* Robinhood Markets HOOD.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 140 $ contre 128 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Needham relève le cours cible à 145 $, contre 120 $ auparavant
* Sempra SRE.N : Jefferies relève le cours cible de 78 $ à 87 $
* Semtech Corp SMTC.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de "performer" à "surperformer"
* Sharkninja Inc SN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 136 $ contre 142 $
* Simulations Plus Inc SLP.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien
* Simulations Plus Inc SLP.O : TD Cowen initie une couverture avec un objectif de prix de 16
* Skye Bioscience, Inc. SKYE.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat
* Tesla Inc TSLA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 333 $ à 490 $
* Thor Industries Inc THO.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 78 $ à 102 $
* T-Mobile TMUS.O : JP Morgan relève le prix cible de 280 à 300 dollars
* Transdigm Group Inc TDG.N : BMO initie une couverture avec une note de surperformance
* Transdigm Group Inc TDG.N : BMO initie une couverture avec un prix cible de 1 420 $
* Uber UBER.N : Moffettnathanson réduit le prix cible de 117 $ à 116 $
* Uranium Energy Corp UEC.A : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible de 14 $ à 15,5 $
* USA Rare Earth Inc USAR.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 21 $ à 22 $
* Vail Resorts Inc MTN.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 165 $ contre 175 $
* Vail Resorts Inc MTN.N : Jefferies réduit l'objectif de prix à 158 $ contre 163 $
* Vail Resorts Inc MTN.N : JP Morgan augmente le prix cible de 167,00 $ à 168,00 $
* Vail Resorts Inc MTN.N : Stifel réduit le prix cible à 175$ de 180
* Vail Resorts Inc MTN.N : Truist Securities réduit le prix cible de 244 $ à 237 $
* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : BofA Global Research augmente le PT à 24$ de 16
* Waste Connections Inc WCN.N : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 221
* Waste Management Inc WM.N : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 252
* Williams Companies Inc WMB.N : JP Morgan augmente le prix cible de 71 $ à 72 $
* Williams Companies Inc WMB.N : UBS relève l'objectif de cours à 78 $ contre 74 $ auparavant
* Winnebago Industries Inc WGO.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 26 à 32 $
* Workiva Inc WK.N : BMO relève le cours cible de 90 $ à 100 $
