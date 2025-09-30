Nike fait état d'une hausse inattendue de son CA au T1

Nike fait état d'une hausse inattendue de son CA au T1

Nike a fait état mardi d'une hausse inattendue de son chiffre d'affaires au premier trimestre et a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 11,72 milliards d'euros au premier trimestre, en hausse de 1%, alors que les analystes s'attendaient, selon les données LSEG, à une baisse de 5,1%.

L'équipementier sportif tente de rétablir son identité après plusieurs trimestres affectés par sa perte de terrain face à des concurrents récents comme On et Hoka, plus populaires.

Le directeur général de Nike, Elliott Hill, s'est engagé à faire en sorte que la marque remette l'accent sur des sports comme la course à pied, et offre le genre de produits de pointe qui ont fait sa célébrité.

L'équipementier a également lancé ce mois-ci sa très attendue ligne d'articles "athleisure" (sport et loisirs) pour femmes en collaboration avec la marque de Kim Kardashian.

Le bénéfice trimestriel du groupe est ressorti à 49 cents par action, contre 27 cents attendus en moyenne par les analystes.

(Juveria Tabassum; version française Camille Raynaud)