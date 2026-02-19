 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-EBay, Huntsman, Palo Alto
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 14:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont eBay, Huntsman et Palo Alto.

FAITS MARQUANTS

* Analog Devices Inc ADI.O : TD Cowen augmente le prix cible de 355 $ à 400 $

* eBay EBAY.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 105 dollars contre 98

dollars

* Huntsman Corp HUN.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de 'surpondérer' à

'neutre'

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : Piper Sandler relève sa recommandation de

'neutre' à 'surpondérer'

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : HSBC réduit l'objectif de cours à 114 $ contre 157 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Roth MKM augmente le prix cible de 55 à 57 dollars

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : Needham relève le cours cible de 41 à 45 dollars

* Ameren Corp AEE.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 132 $ contre 124 $

* Amgen Inc. AMGN.O : Wells Fargo relève le cours cible de 325 $ à 375 $

* Amrize AG AMRZ.N : Berenberg augmente le prix cible à 70 $ contre 64 $

* Amrize AG AMRZ.N : Bernstein relève le prix cible de 70 $ à 75 $

* Amrize AG AMRZ.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 66 $ contre 59 $

* Analog Devices ADI.O : Barclays relève l'objectif de cours à 430 $ contre 375 $ auparavant

* Analog Devices ADI.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 330 $, contre 265 $

auparavant

* Analog Devices Inc ADI.O : Bernstein relève le cours cible de 270 à 375 dollars

* Analog Devices Inc ADI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 320 à 400 dollars

* Analog Devices Inc ADI.O : Needham relève sa recommandation de 'conserver' à 'acheter'

* Analog Devices Inc ADI.O : Raymond James relève l'objectif de cours de 290 $ à 385 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Stifel relève le cours cible de 360 à 405 dollars

* Analog Devices Inc ADI.O : TD Cowen relève le prix cible de 355 $ à 400 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Truist Securities relève le prix cible de 291 à 364 dollars

* Analog Devices, Inc. ADI.O : Wells Fargo relève le prix cible de 340 à 400 dollars

* Andersons Inc ANDE.O : BMO augmente le prix cible de 65 $ à 75 $

* Archer Daniels Midland ADM.N : Barclays relève le cours cible de 61 $ à 68 $

* Argenx SE ARGX.O : Jefferies relève le prix cible à 1008 $, contre 980 $ auparavant

* Axogen, Inc. AXGN.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération et un

PT de 40 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Mizuho augmente le prix cible de 217 à 230 $

* Bel Fuse Inc BELFB.O : Needham relève l'objectif de cours à 250 $ contre 212

* Belite Bio Inc BLTE.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 223 $ contre 194 $

* Booking Holdings BKNG.O : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 5713 $ contre 6047 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Benchmark réduit le prix cible à 5600 $ contre 6400 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : BMO augmente le prix cible de 6 000 $ à 6 200 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 5900 $ contre

6000 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Citigroup réduit le prix cible à 6250 $ contre 6500 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 6000 $ contre 6600 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : JP Morgan réduit le prix cible à 5600 $ contre 6250 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : TD Cowen réduit le prix cible de 6 850 $ à 6 000 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Wedbush réduit le prix cible à 5300 $ contre 5500 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Barclays réduit le prix cible à 5500 $ contre 6250 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 5954 $ à 5456 $

* Brightspire Capital BRSP.N : Barclays augmente le prix cible à 6 $ de 5 $

* Camtek Ltd CAMT.O : Jefferies relève le cours cible de 140 à 185 dollars

* Camtek Ltd CAMT.O : Northland Capital abaisse sa recommandation à 'performance de marché'

* Camtek Ltd CAMT.O : Northland Capital augmente le prix cible à 150 $

* Camtek Ltd CAMT.O : Stifel augmente le prix cible de 120 $ à 185 $

* Carvana CVNA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 400 $ contre 460 $

* Carvana CVNA.N : BTIG réduit l'objectif de prix à 455 $ de 535 $

* Carvana CVNA.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 320 $ de 470 $

* Carvana CVNA.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 519 $ de 600 $

* Carvana CVNA.N : JP Morgan réduit le prix cible à 490 $ contre 510 $

* Carvana CVNA.N : RBC réduit le prix cible à 440 $ contre 500 $

* Carvana CVNA.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 525 $ à 425 $

* Celanese Corp CE.N : Baird augmente le cours cible de 50 $ à 65 $

* Celanese Corp CE.N : Citigroup augmente le prix cible de 63 $ à 75 $

* Celanese Corp CE.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 62 $, contre 52 $ auparavant

* Celanese Corp CE.N : JP Morgan relève le cours cible à 53 $, contre 40 $ auparavant

* Celanese Corp CE.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 55 $ contre 45 $ auparavant

* CF Industries Holdings Inc CF.N : Mizuho relève le cours cible de 88 à 95 dollars

* Charles River Laboratories International CRL.N : JP Morgan réduit le prix cible de 190 à 165 dollars

* Charles River Labs CRL.N : Barclays réduit le prix cible à 200 $ contre 215 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 75$ contre 70 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Mizuho relève le prix cible de 70 $ à 75 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Piper Sandler relève le prix cible de 57 à 62 dollars

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Stephens abaisse sa recommandation de 'surpondérer' à

'pondération égale'

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Stephens passe de 'surpondération' à 'pondération égale'

* Chewy Inc CHWY.N : Raymond James relève sa recommandation de 'market perform' à 'outperform'

* Cineverse Corp CNVS.O : Benchmark augmente le prix cible de 9 $ à 12 $

* Cineverse Corp CNVS.O : Benchmark relève sa recommandation de 'achat spéculatif' à 'acheter'

* Clean Harbors Inc CLH.N : BMO augmente le prix cible de 290 $ à 310 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : Needham relève le prix cible de 290 $ à 308 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : Raymond James augmente le prix cible de 292 $ à 320 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : TD Cowen augmente le prix cible de 275 $ à 320 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : Truist Securities augmente le prix cible de 250 $ à 310 $

* Clean Harbors, Inc. CLH.N : Wells Fargo relève le prix cible de 248 à 291 dollars

* Clearwater Paper Corp CLW.N : TD Cowen réduit le prix cible de 25 $ à 20 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : Truist Securities réduit le prix cible de 21 $ à 16 $

* Dana Inc DAN.N : RBC augmente le cours cible de 32 $ à 40 $

* Dana Incorporated DAN.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 42 $ de 36 $

* Dana Incorporated DAN.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 35 $ contre 30 $ auparavant

* Dauch Corp DCH.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 10,35 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 155 $, contre 170 $

auparavant

* Devon Energy Corp DVN.N : Roth MKM augmente le prix cible de 42 $ à 50 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : BTIG réduit le prix cible à 500 $ à partir de 530 $

* Doordash DASH.O : Benchmark augmente le prix cible à 285 $ contre 280 $

* Doordash DASH.O : Bernstein réduit le prix cible à 270 $, contre 285 $ auparavant

* Doordash DASH.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 272 $ contre 260 $

auparavant

* Doordash DASH.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 255 $ contre 298 $

* Doordash DASH.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 272 $ contre 300 $

* Doordash DASH.O : Moffettnathanson réduit le prix cible à 278 $ contre 288 $

* Doordash DASH.O : Needham réduit le prix cible à 265 $ contre 275 $

* Doordash DASH.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 220 $ contre 230 $

* Doordash DASH.O : Raymond James augmente le prix cible de 250 $ à 275 $

* Doordash DASH.O : Roth MKM réduit le prix cible à 200 $ de 205 $

* Doordash DASH.O : Truist Securities augmente le prix cible à 340 $ contre 330 $

* Doordash Inc DASH.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 300,00 $ à 275,00 $

* Doordash, Inc. DASH.O : Barclays réduit le prix cible de 238 $ à 220 $

* Doordash, Inc. DASH.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 251 $ à 221 $

* Dte Energy Co DTE.N : BMO augmente le prix cible de 144 $ à 157 $

* eBay EBAY.O : Benchmark relève le cours cible à 115 $ contre 110 $

* eBay EBAY.O : BMO relève le cours cible à 120 $, contre 107 $ auparavant

* eBay EBAY.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 102 $ contre 100 $ auparavant

* eBay EBAY.O : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 87$ contre 84 $

* eBay EBAY.O : Needham relève l'objectif de cours à 122 $ contre 115 $ auparavant

* eBay EBAY.O : Piper Sandler relève le cours cible à 105 $ contre 98 $

* eBay EBAY.O : Truist Securities augmente le prix cible de 92 $ à 94 $

* eBay Inc EBAY.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 119,00 $ à partir de 112,00 $

* eBay Inc. EBAY.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 98 $ à 101 $

* Ebay, Inc. EBAY.O : Barclays réduit le prix cible de 105 $ à 104 $

* Edison International EIX.N : Barclays augmente le prix cible de 67 $ à 78 $

* Edison International EIX.N : Mizuho relève le cours cible de 66 à 79 dollars

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 24 à 28 dollars

* Element Solutions Inc ESI.N : Truist Securities relève le cours cible de 33 à 38 dollars

* Eli Lilly LLY.N : Berenberg relève le cours cible de 950 $ à 1050 $

* EQT Corp EQT.N : JP Morgan relève le cours cible de 58 $ à 68 $

* Expand Energy Corp EXE.O : JP Morgan relève le cours cible de 123 à 127 dollars

* Figma Inc FIG.N : RBC réduit le cours cible de 38 $ à 31 $

* Figma Inc FIG.N : Stifel réduit le prix cible à 30 $ de 40 $

* Figma, Inc. FIG.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 52 $ à 42 $

* Flowserve Corp FLS.N : TD Cowen augmente le prix cible de 80 $ à 100 $

* Freshpet FRPT.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 62 à 67 dollars

* Genco Shipping GNK.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 23 à 25 dollars

* Gilead GILD.O : Mizuho relève le cours cible de 140 à 170 dollars

* Gitlab Inc GTLB.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 38,00 $ contre 42,00 $

* Global Payments Inc GPN.N : KBW augmente le prix cible de 87 $ à 90 $

* Global Payments Inc. GPN.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 105 $ de 103 $

* Grail Inc GRAL.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; objectif de prix

de 114 $

* Greif, Inc. GEF.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 73 $ à 76 $

* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : Benchmark relève le prix cible de 75 $ à 90 $

* Halozyme Therapeutics, Inc. HALO.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 65 $ à 75 $

* Herc Holdings Inc HRI.N : Citigroup réduit le prix cible à 185 $ contre 195 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 27 $ contre 30 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : JP Morgan augmente le prix cible à 57 $ contre 55 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : TD Cowen augmente le prix cible de 44 $ à 50 $

* Highwoods Properties, Inc HIW.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 27 $ de 30 $

* Home Depot Inc HD.N : RBC réduit le prix cible de 366 $ à 363 $

* HP Inc HPQ.N : JP Morgan réduit le cours cible à 21 $ contre 25 $

* Huntsman Corp HUN.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de 'surpondérer' à 'neutre'

* Huntsman Corp HUN.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 14 $ contre 11 $

* Huntsman Corporation HUN.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 12 $ contre 9 $

auparavant

* Insulet PODD.O : Barclays relève le cours cible de 274 à 286 dollars

* Insulet Corp PODD.O : Bernstein réduit le prix cible de 380 $ à 330 $

* Insulet Corp PODD.O : Citigroup réduit le prix cible de 380 $ à 345 $

* Insulet Corp PODD.O : Raymond James réduit le prix cible de 385 $ à 355 $

* Insulet Corp PODD.O : Truist Securities réduit le prix cible de 390 $ à 360 $

* Intuit Inc INTU.O : Mizuho réduit le prix cible de 875 $ à 675 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Truist Securities réduit le prix cible à 245 $ contre 290 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : BMO augmente le prix cible de 225 $ à 245 $

* Jack In the Box JACK.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 15 à 22 dollars

* Jack In the Box Inc. JACK.O : Barclays relève l'objectif de cours à 23$ contre 20 $

* Kenvue Inc KVUE.N : HSBC relève l'objectif de cours à 19$ contre 17 $

* Lci Industries LCII.N : Benchmark relève le cours cible de 130 à 175 dollars

* Lci Industries LCII.N : BMO relève le cours cible de 150 $ à 155 $

* Lci Industries LCII.N : Jefferies relève le cours cible de 105 $ à 145 $

* Lear Corp LEA.N : Benchmark initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 170 $

* Leonabio LONA.O : Mizuho relève la note de neutre à surperformance; augmente le prix cible de 4 $ à 10

$

* Leonabio Inc LONA.O : Mizuho relève sa recommandation de 'neutre' à 'surperformer'; augmente

le PT de 4 $ à 10 $

* Lincoln Educational Services LINC.O : Barrington Research augmente le PT à 33$ de 27 $

* Louisiana-Pacific Corp LPX.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 104 $ contre 108 $

* Mister Car Wash MCW.O : Mizuho passe de "surperformance" à "neutre"; baisse le prix cible de 8

à 7 dollars

* Mister Car Wash Inc MCW.O : William Blair abaisse la note de performance du marché

* Mister Car Wash, Inc. MCW.O : Wells Fargo réduit sa note de surpondération à égale pondération

* MKS Inc. MKSI.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 265 $ à 305 $

* MKS Incorporated MKSI.O : Citigroup augmente le prix cible de 185 $ à 295 $

* MKS Incorporated MKSI.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 265 $ à 305 $

* MKS Incorporated MKSI.O : Mizuho relève le prix cible de 260 à 320 dollars

* MKS Incorporated MKSI.O : Needham relève le prix cible de 260 à 300 dollars

* MKS Incorporated MKSI.O : Wells Fargo relève le prix cible à 255 $, contre 210 $ auparavant

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 54 $ à 52 $

* Moody's Corp MCO.N : BMO réduit le prix cible de 561 $ à 480 $

* Moody's Corp MCO.N : Stifel réduit le prix cible à 540 $ de 574 $

* Moody's Corporation MCO.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 564 $ contre 579 $

* NetApp Inc NTAP.O : JP Morgan réduit le prix cible à 125 $ contre 130 $

* New Jersey Resources Corp NJR.N : Argus Research augmente le prix cible de 52 $ à 58 $

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 148 $ à 185 $

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : Piper Sandler relève sa recommandation de 'neutre' à 'surpondérer'

* Noble Corp. NE.N : Barclays relève l'objectif de cours à 41 $ contre 36 $ auparavant

* Nutanix Inc NTNX.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 55 $ contre 65 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Mizuho augmente le prix cible de 64 $ à 67 $

* Oge Energy Corp. OGE.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 39 $ à 41 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : BMO augmente le prix cible de 185 $ à 215 $

* Omnicom Group Inc OMC.N : Moffettnathanson réduit le prix cible de 5 $ à 95 $

* Pagerduty, Inc. PD.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 16,00 $ à 9,00 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Citigroup réduit le prix cible à 210 $ de 235 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : HSBC réduit le prix cible à 114 $ contre 157 $

* Perspective Therapeutics CATX.A : Piper Sandler initie une couverture avec une note de surpondération

* Perspective Therapeutics CATX.A : Piper Sandler initie une couverture avec PT 16 $

* Prog Holdings Inc PRG.N : B. Riley augmente le prix cible de 50 $ à 55 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW augmente le prix cible à 232$ de 225 $

* Rf Industries Ltd RFIL.O : B. Riley abaisse sa recommandation de 'acheter' à 'neutre'

* Rush Enterprises Inc RUSHA.O : Stephens relève le cours cible de 55 à 80 dollars

* Saia Inc SAIA.O : BMO augmente le prix cible de 415 $ à 425 $

* Select Water Solutions Inc WTTR.N : Northland Capital relève le prix cible de 12 $ à 18 $

* Select Water Solutions Inc WTTR.N : Northland Capital relève sa note à surperformer

* Snowflake Inc. SNOW.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 299,00 $ à 270,00 $

* Spruce Biosciences, Inc. SPRB.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 220 $ à 200 $

* Symbotic Inc SYM.O : Keybanc relève sa recommandation de 'pondération sectorielle' à

'surpondérer'

* Symbotic Inc. SYM.O : Keybanc relève sa recommandation de 'pondération sectorielle' à

'surpondérer'

* Sysco Corporation SYY.N : Wells Fargo relève le prix cible de 92 $ à 100 $

* Tempus Ai Inc (Pre-Reincorporation) TEM.O : Mizuho initie une couverture avec une note de

surperformance; PT 100 $

* TFI International Inc TFII.N : La CIBC augmente le prix cible de 121 $ à 134 $

* the Cheesecake Factory CAKE.O : Barclays relève le prix cible de 51 $ à 58 $

* the Cheesecake Factory CAKE.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 67$ de 61 $

* the Cheesecake Factory Incorporated CAKE.O : Wells Fargo augmente le PT à 60$ de 55 $

* the Progressive Corporation PGR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 214 $ contre 220 $

* Tko Group TKO.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 250 $ contre 230 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : RBC augmente le prix cible de 144 $ à 161 $

* Toll Brothers, Inc. TOL.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 185 $ de 170 $

* TPG Re Finance Trust, Inc. TRTX.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 10 $, contre 11 $

auparavant

* Travel + Leisure Co TNL.N : Mizuho augmente le prix cible de 86 $ à 107 $

* Travel + Leisure Co. TNL.N : Barclays augmente le prix cible à 78$ de 70 $

* Travel + Leisure Co. TNL.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 81 $ à 88 $

* Travelers TRV.N : KBW relève le cours cible de 320 $ à 340 $

* Union Pacific Corp UNP.N : BMO relève le cours cible de 255 $ à 295 $

* Ventas Inc VTR.N : Jefferies relève le cours cible de 93 $ à 99 $

* Verisk Analytics VRSK.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 226 $ contre 237 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : BMO réduit le prix cible à 224 $, contre 233 $ auparavant

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : RBC réduit le prix cible de 250 $ à 230 $

* Verisk Analytics, Inc. VRSK.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 223 $ de 237 $

* Vistance Networks Inc VISN.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note neutre; PT 24 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Truist Securities augmente le prix cible de 320 $ à 360 $

* Waystar Holding Corp. WAY.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 41 $ à 36 $

* Welltower Inc WELL.N : Jefferies augmente le prix cible à 242 $ contre 231 $

* Wingstop Inc WING.O : RBC ramène le cours cible à 340 $, contre 350 $ auparavant

* Wingstop Inc WING.O : Stifel augmente le prix cible de 290 $ à 325 $

* Wingstop Inc WING.O : Truist Securities augmente le prix cible à 374 $ de 365 $

* Wingstop Inc. WING.O : Barclays réduit le prix cible à 330 $ de 335 $

* XPO Inc XPO.N : BMO augmente le prix cible de 205 $ à 230 $

* Zim Integrated Shipping Services Ltd ZIM.N : Citigroup augmente le PT à 31,8 $ de 11,5 $

* Zim Integrated Shipping Services Ltd ZIM.N : Citigroup passe de "vendre" à "neutre"

* Zscaler, Inc. ZS.O : Barclays réduit le prix cible de 350 $ à 220 $

Valeurs associées

ADVANCE AUTO PAR
55,940 USD NYSE 0,00%
ALLEGRO MICRO
38,5750 USD NASDAQ -0,04%
AMEREN
108,310 USD NYSE 0,00%
AMGEN
379,7000 USD NASDAQ 0,00%
ANALOG DEVICES
346,0800 USD NASDAQ -0,08%
ANDERSONS
64,5800 USD NASDAQ -0,09%
ARCHER-DANIELS M
67,520 USD NYSE 0,00%
ARGEN-X SPADR
845,8100 USD NASDAQ +0,05%
AXOGEN
35,2700 USD NASDAQ +0,06%
AXSOME THERAPEUT
184,5550 USD NASDAQ -0,10%
BEL FUSE-B
221,1900 USD NASDAQ 0,00%
BELITE BIO SP ADR
173,9200 USD NASDAQ 0,00%
BOOKING HLDG
4 269,9900 USD NASDAQ 0,00%
BRIGHTSPIRE REIT
5,815 USD NYSE 0,00%
CAMTEK
157,8100 USD NASDAQ +0,17%
CARVANA-A
361,535 USD NYSE 0,00%
CELANESE
54,840 USD NYSE 0,00%
CF INDUSTRIES HL
95,790 USD NYSE 0,00%
CHARLES RIV LAB
157,660 USD NYSE 0,00%
CHEESECAKE FACTO
64,1400 USD NASDAQ +0,11%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CHEWY RG-A
24,165 USD NYSE 0,00%
CINEVERSE
3,0100 USD NASDAQ +1,35%
DANA
34,755 USD NYSE 0,00%
DELL TECH RG-C
116,750 USD NYSE 0,00%
DEVON ENERGY
44,440 USD NYSE 0,00%
DOMINO'S PIZZA
382,9900 USD NASDAQ 0,00%
DOORDASH RG-A
173,8300 USD NASDAQ +0,26%
DTE ENERGY
142,610 USD NYSE 0,00%
EBAY
82,1600 USD NASDAQ -0,02%
EDISON INTL
69,630 USD NYSE 0,00%
ELANC ANIML HLTH
24,795 USD NYSE 0,00%
ELEMENT SOLUTION
33,680 USD NYSE 0,00%
ELI LILLY & CO
1 019,940 USD NYSE 0,00%
EQT
58,620 USD NYSE 0,00%
EXPAND ENER
99,5100 USD NASDAQ -0,01%
FLOWSERVE
88,620 USD NYSE 0,00%
FRESHPET
73,0200 USD NASDAQ +0,07%
GENCO SHIPPING
23,350 USD NYSE 0,00%
GILEAD SCIENCES
152,7100 USD NASDAQ -0,02%
GITLAB RG-A
28,9800 USD NASDAQ 0,00%
GLOBAL PAYMENTS
81,290 USD NYSE 0,00%
GRAIL
102,2800 USD NASDAQ 0,00%
GREIF-A
75,175 USD NYSE 0,00%
HALOZYME THERAPE
73,2200 USD NASDAQ -0,01%
HERC HOLDINGS
147,250 USD NYSE 0,00%
HF SINCLAIR
51,560 USD NYSE 0,00%
HIGHWOOD PROP RE
23,110 USD NYSE 0,00%
HOME DEPOT
383,490 USD NYSE 0,00%
HP
18,360 USD NYSE 0,00%
HP ENTERPRISE
21,530 USD NYSE 0,00%
HUNTSMAN
13,400 USD NYSE 0,00%
INSULET
258,0100 USD NASDAQ -0,02%
INTUIT
389,5700 USD NASDAQ 0,00%
IQVIA HOLDINGS
171,060 USD NYSE 0,00%
J.B.HUNT TRANSP
223,4300 USD NASDAQ 0,00%
JACK IN THE BOX
22,0100 USD NASDAQ 0,00%
KENVUE
18,855 USD NYSE 0,00%
LCI INDUSTRIES
153,750 USD NYSE 0,00%
LEAR
136,860 USD NYSE 0,00%
LEONABIO
6,5500 USD NASDAQ -2,96%
LEONABIO
4,7600 USD NASDAQ 0,00%
LINCOLN EDUC SVC
29,8700 USD NASDAQ +0,10%
LOUISIANA-PAC
86,275 USD NYSE 0,00%
MISTER CAR WASH
6,9801 USD NASDAQ 0,00%
MKS
250,4300 USD NASDAQ +0,03%
MOLSON COORS RG-B
50,790 USD NYSE 0,00%
MOODY'S
450,725 USD NYSE 0,00%
NETAPP
101,3200 USD NASDAQ 0,00%
NEW JERSEY RES
52,700 USD NYSE 0,00%
NICOLET BANKSHAR
153,840 USD NYSE 0,00%
NOBLE CORP RG-A
44,270 USD NYSE 0,00%
NUTANIX RG-A
41,2399 USD NASDAQ +0,05%
OCCIDENTAL PETROLEUM
47,220 USD NYSE 0,00%
OGE ENERGY
46,490 USD NYSE 0,00%
OLD DOMINION FRE
193,8100 USD NASDAQ 0,00%
OMNICOM GROUP IN
70,190 USD NYSE 0,00%
PAGERDUTY
6,945 USD NYSE 0,00%
PALO ALTO NETWORKS
152,6550 USD NASDAQ +0,20%
PROG HOLDINGS
36,120 USD NYSE 0,00%
PROGRESSIVE (OHI
203,140 USD NYSE 0,00%
RF INDUSTRIES
11,0400 USD NASDAQ 0,00%
RUSH ENTERPRISES-A
72,0100 USD NASDAQ 0,00%
SAIA
390,3500 USD NASDAQ 0,00%
SNOWFLAKE
176,090 USD NYSE 0,00%
SPRUCE BIOSCIEN
53,4800 USD NASDAQ 0,00%
SYMBOTIC RG-A
53,9300 USD NASDAQ -0,15%
SYSCO
89,280 USD NYSE 0,00%
TEMPUS AI RG-A
56,1900 USD NASDAQ +0,05%
TFI INTERNATION
116,295 USD NYSE 0,00%
TKO GRP RG-A
213,255 USD NYSE 0,00%
TOLL BROTHERS IN
160,010 USD NYSE 0,00%
TPG RE FINA REIT
8,450 USD NYSE 0,00%
TRAVEL+LEISURE
75,310 USD NYSE 0,00%
TRAVELERS COS
298,360 USD NYSE 0,00%
UNION PACIFIC
265,000 USD NYSE 0,00%
VENTAS REIT
85,740 USD NYSE 0,00%
VERISK ANALYTICS
184,0700 USD NASDAQ 0,00%
VULCAN MATERIALS
299,340 USD NYSE 0,00%
WAYSTAR HOLDING
25,4050 USD NASDAQ -0,02%
WELLTOWER REIT
208,540 USD NYSE 0,00%
WINGSTOP
279,0800 USD NASDAQ 0,00%
XPO
203,010 USD NYSE 0,00%
ZIM ISS
29,040 USD NYSE 0,00%
ZSCALER
172,0300 USD NASDAQ -0,06%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/02/2026 à 14:28:04.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi