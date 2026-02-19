information fournie par Reuters • 19/02/2026 à 14:28

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-EBay, Huntsman, Palo Alto

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont eBay, Huntsman et Palo Alto.

FAITS MARQUANTS

* Analog Devices Inc ADI.O : TD Cowen augmente le prix cible de 355 $ à 400 $

* eBay EBAY.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 105 dollars contre 98

dollars

* Huntsman Corp HUN.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de 'surpondérer' à

'neutre'

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : Piper Sandler relève sa recommandation de

'neutre' à 'surpondérer'

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : HSBC réduit l'objectif de cours à 114 $ contre 157 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Roth MKM augmente le prix cible de 55 à 57 dollars

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : Needham relève le cours cible de 41 à 45 dollars

* Ameren Corp AEE.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 132 $ contre 124 $

* Amgen Inc. AMGN.O : Wells Fargo relève le cours cible de 325 $ à 375 $

* Amrize AG AMRZ.N : Berenberg augmente le prix cible à 70 $ contre 64 $

* Amrize AG AMRZ.N : Bernstein relève le prix cible de 70 $ à 75 $

* Amrize AG AMRZ.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 66 $ contre 59 $

* Analog Devices ADI.O : Barclays relève l'objectif de cours à 430 $ contre 375 $ auparavant

* Analog Devices ADI.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 330 $, contre 265 $

auparavant

* Analog Devices Inc ADI.O : Bernstein relève le cours cible de 270 à 375 dollars

* Analog Devices Inc ADI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 320 à 400 dollars

* Analog Devices Inc ADI.O : Needham relève sa recommandation de 'conserver' à 'acheter'

* Analog Devices Inc ADI.O : Raymond James relève l'objectif de cours de 290 $ à 385 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Stifel relève le cours cible de 360 à 405 dollars

* Analog Devices Inc ADI.O : TD Cowen relève le prix cible de 355 $ à 400 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Truist Securities relève le prix cible de 291 à 364 dollars

* Analog Devices, Inc. ADI.O : Wells Fargo relève le prix cible de 340 à 400 dollars

* Andersons Inc ANDE.O : BMO augmente le prix cible de 65 $ à 75 $

* Archer Daniels Midland ADM.N : Barclays relève le cours cible de 61 $ à 68 $

* Argenx SE ARGX.O : Jefferies relève le prix cible à 1008 $, contre 980 $ auparavant

* Axogen, Inc. AXGN.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération et un

PT de 40 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Mizuho augmente le prix cible de 217 à 230 $

* Bel Fuse Inc BELFB.O : Needham relève l'objectif de cours à 250 $ contre 212

* Belite Bio Inc BLTE.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 223 $ contre 194 $

* Booking Holdings BKNG.O : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 5713 $ contre 6047 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Benchmark réduit le prix cible à 5600 $ contre 6400 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : BMO augmente le prix cible de 6 000 $ à 6 200 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 5900 $ contre

6000 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Citigroup réduit le prix cible à 6250 $ contre 6500 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 6000 $ contre 6600 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : JP Morgan réduit le prix cible à 5600 $ contre 6250 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : TD Cowen réduit le prix cible de 6 850 $ à 6 000 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Wedbush réduit le prix cible à 5300 $ contre 5500 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Barclays réduit le prix cible à 5500 $ contre 6250 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 5954 $ à 5456 $

* Brightspire Capital BRSP.N : Barclays augmente le prix cible à 6 $ de 5 $

* Camtek Ltd CAMT.O : Jefferies relève le cours cible de 140 à 185 dollars

* Camtek Ltd CAMT.O : Northland Capital abaisse sa recommandation à 'performance de marché'

* Camtek Ltd CAMT.O : Northland Capital augmente le prix cible à 150 $

* Camtek Ltd CAMT.O : Stifel augmente le prix cible de 120 $ à 185 $

* Carvana CVNA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 400 $ contre 460 $

* Carvana CVNA.N : BTIG réduit l'objectif de prix à 455 $ de 535 $

* Carvana CVNA.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 320 $ de 470 $

* Carvana CVNA.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 519 $ de 600 $

* Carvana CVNA.N : JP Morgan réduit le prix cible à 490 $ contre 510 $

* Carvana CVNA.N : RBC réduit le prix cible à 440 $ contre 500 $

* Carvana CVNA.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 525 $ à 425 $

* Celanese Corp CE.N : Baird augmente le cours cible de 50 $ à 65 $

* Celanese Corp CE.N : Citigroup augmente le prix cible de 63 $ à 75 $

* Celanese Corp CE.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 62 $, contre 52 $ auparavant

* Celanese Corp CE.N : JP Morgan relève le cours cible à 53 $, contre 40 $ auparavant

* Celanese Corp CE.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 55 $ contre 45 $ auparavant

* CF Industries Holdings Inc CF.N : Mizuho relève le cours cible de 88 à 95 dollars

* Charles River Laboratories International CRL.N : JP Morgan réduit le prix cible de 190 à 165 dollars

* Charles River Labs CRL.N : Barclays réduit le prix cible à 200 $ contre 215 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 75$ contre 70 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Mizuho relève le prix cible de 70 $ à 75 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Piper Sandler relève le prix cible de 57 à 62 dollars

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Stephens abaisse sa recommandation de 'surpondérer' à

'pondération égale'

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Stephens passe de 'surpondération' à 'pondération égale'

* Chewy Inc CHWY.N : Raymond James relève sa recommandation de 'market perform' à 'outperform'

* Cineverse Corp CNVS.O : Benchmark augmente le prix cible de 9 $ à 12 $

* Cineverse Corp CNVS.O : Benchmark relève sa recommandation de 'achat spéculatif' à 'acheter'

* Clean Harbors Inc CLH.N : BMO augmente le prix cible de 290 $ à 310 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : Needham relève le prix cible de 290 $ à 308 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : Raymond James augmente le prix cible de 292 $ à 320 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : TD Cowen augmente le prix cible de 275 $ à 320 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : Truist Securities augmente le prix cible de 250 $ à 310 $

* Clean Harbors, Inc. CLH.N : Wells Fargo relève le prix cible de 248 à 291 dollars

* Clearwater Paper Corp CLW.N : TD Cowen réduit le prix cible de 25 $ à 20 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : Truist Securities réduit le prix cible de 21 $ à 16 $

* Dana Inc DAN.N : RBC augmente le cours cible de 32 $ à 40 $

* Dana Incorporated DAN.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 42 $ de 36 $

* Dana Incorporated DAN.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 35 $ contre 30 $ auparavant

* Dauch Corp DCH.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 10,35 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 155 $, contre 170 $

auparavant

* Devon Energy Corp DVN.N : Roth MKM augmente le prix cible de 42 $ à 50 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : BTIG réduit le prix cible à 500 $ à partir de 530 $

* Doordash DASH.O : Benchmark augmente le prix cible à 285 $ contre 280 $

* Doordash DASH.O : Bernstein réduit le prix cible à 270 $, contre 285 $ auparavant

* Doordash DASH.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 272 $ contre 260 $

auparavant

* Doordash DASH.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 255 $ contre 298 $

* Doordash DASH.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 272 $ contre 300 $

* Doordash DASH.O : Moffettnathanson réduit le prix cible à 278 $ contre 288 $

* Doordash DASH.O : Needham réduit le prix cible à 265 $ contre 275 $

* Doordash DASH.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 220 $ contre 230 $

* Doordash DASH.O : Raymond James augmente le prix cible de 250 $ à 275 $

* Doordash DASH.O : Roth MKM réduit le prix cible à 200 $ de 205 $

* Doordash DASH.O : Truist Securities augmente le prix cible à 340 $ contre 330 $

* Doordash Inc DASH.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 300,00 $ à 275,00 $

* Doordash, Inc. DASH.O : Barclays réduit le prix cible de 238 $ à 220 $

* Doordash, Inc. DASH.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 251 $ à 221 $

* Dte Energy Co DTE.N : BMO augmente le prix cible de 144 $ à 157 $

* eBay EBAY.O : Benchmark relève le cours cible à 115 $ contre 110 $

* eBay EBAY.O : BMO relève le cours cible à 120 $, contre 107 $ auparavant

* eBay EBAY.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 102 $ contre 100 $ auparavant

* eBay EBAY.O : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 87$ contre 84 $

* eBay EBAY.O : Needham relève l'objectif de cours à 122 $ contre 115 $ auparavant

* eBay EBAY.O : Piper Sandler relève le cours cible à 105 $ contre 98 $

* eBay EBAY.O : Truist Securities augmente le prix cible de 92 $ à 94 $

* eBay Inc EBAY.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 119,00 $ à partir de 112,00 $

* eBay Inc. EBAY.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 98 $ à 101 $

* Ebay, Inc. EBAY.O : Barclays réduit le prix cible de 105 $ à 104 $

* Edison International EIX.N : Barclays augmente le prix cible de 67 $ à 78 $

* Edison International EIX.N : Mizuho relève le cours cible de 66 à 79 dollars

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 24 à 28 dollars

* Element Solutions Inc ESI.N : Truist Securities relève le cours cible de 33 à 38 dollars

* Eli Lilly LLY.N : Berenberg relève le cours cible de 950 $ à 1050 $

* EQT Corp EQT.N : JP Morgan relève le cours cible de 58 $ à 68 $

* Expand Energy Corp EXE.O : JP Morgan relève le cours cible de 123 à 127 dollars

* Figma Inc FIG.N : RBC réduit le cours cible de 38 $ à 31 $

* Figma Inc FIG.N : Stifel réduit le prix cible à 30 $ de 40 $

* Figma, Inc. FIG.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 52 $ à 42 $

* Flowserve Corp FLS.N : TD Cowen augmente le prix cible de 80 $ à 100 $

* Freshpet FRPT.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 62 à 67 dollars

* Genco Shipping GNK.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 23 à 25 dollars

* Gilead GILD.O : Mizuho relève le cours cible de 140 à 170 dollars

* Gitlab Inc GTLB.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 38,00 $ contre 42,00 $

* Global Payments Inc GPN.N : KBW augmente le prix cible de 87 $ à 90 $

* Global Payments Inc. GPN.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 105 $ de 103 $

* Grail Inc GRAL.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; objectif de prix

de 114 $

* Greif, Inc. GEF.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 73 $ à 76 $

* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : Benchmark relève le prix cible de 75 $ à 90 $

* Halozyme Therapeutics, Inc. HALO.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 65 $ à 75 $

* Herc Holdings Inc HRI.N : Citigroup réduit le prix cible à 185 $ contre 195 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 27 $ contre 30 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : JP Morgan augmente le prix cible à 57 $ contre 55 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : TD Cowen augmente le prix cible de 44 $ à 50 $

* Highwoods Properties, Inc HIW.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 27 $ de 30 $

* Home Depot Inc HD.N : RBC réduit le prix cible de 366 $ à 363 $

* HP Inc HPQ.N : JP Morgan réduit le cours cible à 21 $ contre 25 $

* Huntsman Corp HUN.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de 'surpondérer' à 'neutre'

* Huntsman Corp HUN.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 14 $ contre 11 $

* Huntsman Corporation HUN.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 12 $ contre 9 $

auparavant

* Insulet PODD.O : Barclays relève le cours cible de 274 à 286 dollars

* Insulet Corp PODD.O : Bernstein réduit le prix cible de 380 $ à 330 $

* Insulet Corp PODD.O : Citigroup réduit le prix cible de 380 $ à 345 $

* Insulet Corp PODD.O : Raymond James réduit le prix cible de 385 $ à 355 $

* Insulet Corp PODD.O : Truist Securities réduit le prix cible de 390 $ à 360 $

* Intuit Inc INTU.O : Mizuho réduit le prix cible de 875 $ à 675 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Truist Securities réduit le prix cible à 245 $ contre 290 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : BMO augmente le prix cible de 225 $ à 245 $

* Jack In the Box JACK.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 15 à 22 dollars

* Jack In the Box Inc. JACK.O : Barclays relève l'objectif de cours à 23$ contre 20 $

* Kenvue Inc KVUE.N : HSBC relève l'objectif de cours à 19$ contre 17 $

* Lci Industries LCII.N : Benchmark relève le cours cible de 130 à 175 dollars

* Lci Industries LCII.N : BMO relève le cours cible de 150 $ à 155 $

* Lci Industries LCII.N : Jefferies relève le cours cible de 105 $ à 145 $

* Lear Corp LEA.N : Benchmark initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 170 $

* Leonabio LONA.O : Mizuho relève la note de neutre à surperformance; augmente le prix cible de 4 $ à 10

$

* Leonabio Inc LONA.O : Mizuho relève sa recommandation de 'neutre' à 'surperformer'; augmente

le PT de 4 $ à 10 $

* Lincoln Educational Services LINC.O : Barrington Research augmente le PT à 33$ de 27 $

* Louisiana-Pacific Corp LPX.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 104 $ contre 108 $

* Mister Car Wash MCW.O : Mizuho passe de "surperformance" à "neutre"; baisse le prix cible de 8

à 7 dollars

* Mister Car Wash Inc MCW.O : William Blair abaisse la note de performance du marché

* Mister Car Wash, Inc. MCW.O : Wells Fargo réduit sa note de surpondération à égale pondération

* MKS Inc. MKSI.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 265 $ à 305 $

* MKS Incorporated MKSI.O : Citigroup augmente le prix cible de 185 $ à 295 $

* MKS Incorporated MKSI.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 265 $ à 305 $

* MKS Incorporated MKSI.O : Mizuho relève le prix cible de 260 à 320 dollars

* MKS Incorporated MKSI.O : Needham relève le prix cible de 260 à 300 dollars

* MKS Incorporated MKSI.O : Wells Fargo relève le prix cible à 255 $, contre 210 $ auparavant

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 54 $ à 52 $

* Moody's Corp MCO.N : BMO réduit le prix cible de 561 $ à 480 $

* Moody's Corp MCO.N : Stifel réduit le prix cible à 540 $ de 574 $

* Moody's Corporation MCO.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 564 $ contre 579 $

* NetApp Inc NTAP.O : JP Morgan réduit le prix cible à 125 $ contre 130 $

* New Jersey Resources Corp NJR.N : Argus Research augmente le prix cible de 52 $ à 58 $

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 148 $ à 185 $

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : Piper Sandler relève sa recommandation de 'neutre' à 'surpondérer'

* Noble Corp. NE.N : Barclays relève l'objectif de cours à 41 $ contre 36 $ auparavant

* Nutanix Inc NTNX.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 55 $ contre 65 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Mizuho augmente le prix cible de 64 $ à 67 $

* Oge Energy Corp. OGE.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 39 $ à 41 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : BMO augmente le prix cible de 185 $ à 215 $

* Omnicom Group Inc OMC.N : Moffettnathanson réduit le prix cible de 5 $ à 95 $

* Pagerduty, Inc. PD.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 16,00 $ à 9,00 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Citigroup réduit le prix cible à 210 $ de 235 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : HSBC réduit le prix cible à 114 $ contre 157 $

* Perspective Therapeutics CATX.A : Piper Sandler initie une couverture avec une note de surpondération

* Perspective Therapeutics CATX.A : Piper Sandler initie une couverture avec PT 16 $

* Prog Holdings Inc PRG.N : B. Riley augmente le prix cible de 50 $ à 55 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW augmente le prix cible à 232$ de 225 $

* Rf Industries Ltd RFIL.O : B. Riley abaisse sa recommandation de 'acheter' à 'neutre'

* Rush Enterprises Inc RUSHA.O : Stephens relève le cours cible de 55 à 80 dollars

* Saia Inc SAIA.O : BMO augmente le prix cible de 415 $ à 425 $

* Select Water Solutions Inc WTTR.N : Northland Capital relève le prix cible de 12 $ à 18 $

* Select Water Solutions Inc WTTR.N : Northland Capital relève sa note à surperformer

* Snowflake Inc. SNOW.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 299,00 $ à 270,00 $

* Spruce Biosciences, Inc. SPRB.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 220 $ à 200 $

* Symbotic Inc SYM.O : Keybanc relève sa recommandation de 'pondération sectorielle' à

'surpondérer'

* Symbotic Inc. SYM.O : Keybanc relève sa recommandation de 'pondération sectorielle' à

'surpondérer'

* Sysco Corporation SYY.N : Wells Fargo relève le prix cible de 92 $ à 100 $

* Tempus Ai Inc (Pre-Reincorporation) TEM.O : Mizuho initie une couverture avec une note de

surperformance; PT 100 $

* TFI International Inc TFII.N : La CIBC augmente le prix cible de 121 $ à 134 $

* the Cheesecake Factory CAKE.O : Barclays relève le prix cible de 51 $ à 58 $

* the Cheesecake Factory CAKE.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 67$ de 61 $

* the Cheesecake Factory Incorporated CAKE.O : Wells Fargo augmente le PT à 60$ de 55 $

* the Progressive Corporation PGR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 214 $ contre 220 $

* Tko Group TKO.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 250 $ contre 230 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : RBC augmente le prix cible de 144 $ à 161 $

* Toll Brothers, Inc. TOL.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 185 $ de 170 $

* TPG Re Finance Trust, Inc. TRTX.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 10 $, contre 11 $

auparavant

* Travel + Leisure Co TNL.N : Mizuho augmente le prix cible de 86 $ à 107 $

* Travel + Leisure Co. TNL.N : Barclays augmente le prix cible à 78$ de 70 $

* Travel + Leisure Co. TNL.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 81 $ à 88 $

* Travelers TRV.N : KBW relève le cours cible de 320 $ à 340 $

* Union Pacific Corp UNP.N : BMO relève le cours cible de 255 $ à 295 $

* Ventas Inc VTR.N : Jefferies relève le cours cible de 93 $ à 99 $

* Verisk Analytics VRSK.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 226 $ contre 237 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : BMO réduit le prix cible à 224 $, contre 233 $ auparavant

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : RBC réduit le prix cible de 250 $ à 230 $

* Verisk Analytics, Inc. VRSK.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 223 $ de 237 $

* Vistance Networks Inc VISN.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note neutre; PT 24 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Truist Securities augmente le prix cible de 320 $ à 360 $

* Waystar Holding Corp. WAY.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 41 $ à 36 $

* Welltower Inc WELL.N : Jefferies augmente le prix cible à 242 $ contre 231 $

* Wingstop Inc WING.O : RBC ramène le cours cible à 340 $, contre 350 $ auparavant

* Wingstop Inc WING.O : Stifel augmente le prix cible de 290 $ à 325 $

* Wingstop Inc WING.O : Truist Securities augmente le prix cible à 374 $ de 365 $

* Wingstop Inc. WING.O : Barclays réduit le prix cible à 330 $ de 335 $

* XPO Inc XPO.N : BMO augmente le prix cible de 205 $ à 230 $

* Zim Integrated Shipping Services Ltd ZIM.N : Citigroup augmente le PT à 31,8 $ de 11,5 $

* Zim Integrated Shipping Services Ltd ZIM.N : Citigroup passe de "vendre" à "neutre"

* Zscaler, Inc. ZS.O : Barclays réduit le prix cible de 350 $ à 220 $