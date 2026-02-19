 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

JO: de l'argent, du bronze et un zeste de regrets pour le ski-alpinisme français
information fournie par AFP 19/02/2026 à 15:36

Emily Harrop médaillée d'argent en ski-alpinisme à Bormio lors des Jeux de Milan Cortina, le 19 février 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Emily Harrop médaillée d'argent en ski-alpinisme à Bormio lors des Jeux de Milan Cortina, le 19 février 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Deux podiums mais un goût d'inachevé: Emily Harrop et Thibault Anselmet ont offert à la France deux nouvelles médailles en décrochant respectivement l'argent et le bronze en ski-alpinisme jeudi sous une tempête de neige à Bormio, mais ils espéraient mieux.

L'opportunité était historique puisqu'il s'agissait de désigner les tout premiers champions olympiques de ce sport nouvellement introduit aux Jeux. Et les Français figuraient parmi les grands favoris après avoir dominé le circuit de la Coupe du monde depuis quatre ans et s'être astreint à une préparation millimétrée, en quasi-confinement ces dernières semaines.

Surtout Emily Harrop, incontestable numéro 1 mondiale depuis quatre hivers, qui avançait avec une énorme pancarte de favorite dans le dos.

Mais elle a été devancée, comme l'an dernier aux Championnats du monde, par la Suissesse Marianne Fatton qui a su profiter des erreurs de la Savoyarde au moment des transitions pour écrire l'histoire à sa place.

"Je ne suis pas entièrement satisfaite mais heureuse quand même. J'ai fait des erreurs et Marianne répond toujours présent dans les grandes occasions", a réagi Harrop après avoir préservé sa place sur le podium, contrairement à l'autre Française, Margot Ravinel, sixième de la finale après avoir longtemps figuré en troisième position.

"Je prends cette première médaille et j'espère qu'on fera un bon relais samedi", a ajouté la Franco-Britannique, née il y a 28 ans à Bourg-Saint-Maurice de parents britanniques, qui aura une deuxième occasion de viser l'or samedi lors du relais mixte avec Anselmet.

Celui-ci pouvait être moins déçu de sa troisième place derrière l'Espagnol Oriol Cardonna Coll, le principal favori conseillé par la légende Kilian Jornet, et le Russe Nikita Filippov, premier athlète à concourir sous bannière neutre à gagner une médaille lors de ces JO de Milan Cortina.

"Très dur aujourd'hui" -

"Cette médaille signifie énormément pour moi, elle récompense des années de travail. C'est beaucoup d'émotions, c'était très dur pour moi aujourd'hui", a commenté le triple vainqueur sortant de la Coupe du monde qui s'est fait peur à plusieurs reprises jeudi.

En difficulté dès les séries et une nouvelle fois en demi-finale, il n'a arraché sa qualification pour la finale qu'au temps.

Et dans la grande explication finale, le skieur discret de Bonneval-sur-Arc, dans le parc national de la Vanoise, a encore peiné en trainant longtemps dans les dernières places, contrairement à Emily Harrop qui avait fait une grande partie de la course en tête.

Thibault Anselmet lancé vers sa médaille de bronze en ski-alpinisme aux Jeux de Milan Cortina, le 19 février 2026 à Bormio ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Thibault Anselmet lancé vers sa médaille de bronze en ski-alpinisme aux Jeux de Milan Cortina, le 19 février 2026 à Bormio ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Mais Anselmet a réussi à inverser la vapeur sur la deuxième partie du parcours et dans la descente, l'un de ses points forts, pour aller chercher sa récompense et offrir à la France une 19e médaille dans ces Jeux.

Mais pas d'or donc qui sera peut-être pour samedi, où le duo français figure naturellement parmi les favoris encore.

En attendant, Marianne Fatton et Oriol Cardonna Coll sont donc devenus les premiers champions olympiques de l'histoire du ski-alpinisme, version de compétition du ski de randonnée.

Son introduction aux JO, annoncée en 2021, ne s'est pas faite sans remous à cause du format choisi – le sprint – critiqué par des athlètes comme... Kilian Jornet.

Le sprint ne dure que trois minutes avec trois phases de montée (skis aux pieds, skis portés et skis aux pieds à nouveau) et une descente, alors que la discipline historique – l'individuel - dure des heures avec plusieurs montées et descentes en hors piste.

Sport
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en baisse avec la "tech", Walmart volatil
    information fournie par Reuters 19.02.2026 16:32 

    La Bourse de New York a ouvert ‌en baisse jeudi, affectée par les valeurs technologiques sur fond d'interrogations sur l'impact de l'intelligence artificielle (IA), tandis que ​les prévisions prudentes de Walmart provoquent une volatilité sur le titre du géant ... Lire la suite

  • Le Français Thibault Anselmet lors des JO d'hiver de 2026
    JO 2026/Ski alpinisme: Le Français Thibault Anselmet médaillé de bronze du sprint
    information fournie par Reuters 19.02.2026 16:24 

    Thibault Anselmet a décroché jeudi la ‌médaille de bronze du sprint de ski alpinisme et apporte une 19e médaille à la délégation française aux ​Jeux olympiques de Milan-Cortina. Le Savoyard de 28 ans a été devancé de 2''31 par l'Espagnol Oriol Cardona Coll, premier ... Lire la suite

  • Sheffield Wednesday sur le point de battre un record dramatique
    Sheffield Wednesday sur le point de battre un record dramatique
    information fournie par So Foot 19.02.2026 16:22 

    Condamnés d’avance. Suite au départ du très controversé propriétaire des Owls avant le début de la saison, Sheffield Wednesday s’est retrouvé dans une crise financière quasi-insurmontable, conduisant même les supporters à lancer une cagnotte pour tenter de sauver ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump le 18 février 2026 à la Maison Blanche à Washington ( AFP / SAUL LOEB )
    Trump réunit son "Conseil de paix", à l'ombre d'une escalade militaire en Iran
    information fournie par AFP 19.02.2026 16:18 

    Créé pour aider à la reconstruction de Gaza puis doté d'une mission plus large de résolution des conflits, le "Conseil de paix" de Donald Trump tient jeudi sa première réunion dans la capitale américaine, qui bruisse de rumeurs sur une opération militaire massive ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank