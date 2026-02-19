Suisse: les exportations en hausse de 2,3% en janvier, portées par la demande en Allemagne

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Les exportations de la Suisse ont débuté l'année "dans le vert", ont annoncé jeudi les douanes helvétiques, enregistrant une hausse de 2,3% en janvier, portées notamment par la demande venant d'Allemagne, son premier partenaire commercial en Europe.

En janvier, les exportations du pays alpin se sont montées à près de 23 milliards de francs suisses (25,2 milliards d'euros) sous l'impulsion du secteur de la chimie et de la pharmacie, en hausse de 4,9% par rapport au mois précédent, ainsi que des machines et équipements électriques (+2%), selon les relevés de l'office fédéral de la douane.

Les importations se sont de leur côté repliées de 0,9%, à près de 19,4 milliards de francs, la balance commerciale refermant le mois sur un solde positif de 3,6 milliards de francs, contre 2,9 milliards en décembre, précisent les douanes dans un communiqué.

"Les exportations débutent l'année dans le vert", ont commenté les douanes dans le communiqué, notant toutefois qu'elles ont surtout "gagné du terrain" en Europe.

Durant le mois de janvier, les exportations de la Suisse ont bondi de 12% vers l'Allemagne, à 3,46 milliards de francs, et de 26,5% vers l'Italie, un autre partenaire commercial important en Europe, à 1,6 milliard de francs.

Elles ont en revanche fléchi vers l'Amérique du Nord et vers l'Asie, enregistrant une chute de 7,1% vers les Etats-Unis, à près de 3,3 milliards francs et de 1,6% vers la Chine, à 1,3 milliards de francs.

Mi-décembre, le ministère de l'Economie avait légèrement rehaussé sa prévision de croissance pour 2026, disant tabler sur une hausse de 1,1% du produit intérieur brut (PIB) suite au projet d'accord avec Washington annoncé mi-novembre pour ramener les droits de douane à 15%, contre 39% imposés depuis le mois d'août.

Il avait dit s'attendre à ce que les exportations donnent "une impulsion positive, quoique modérée" à la croissance. Selon ses estimations, les exportations de marchandises devraient croître de 1,2% en 2026.