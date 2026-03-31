information fournie par Reuters • 31/03/2026 à 09:40

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Dutch Bros, Phreesia, Starbucks

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Dutch Bros, Phreesia et Starbucks, ce mardi.

FAITS MARQUANTS

* Dutch Bros Inc BROS.N : Exane BNP Paribas initie une couverture avec une

note de surperformance

* Phreesia Inc PHR.N : JP Morgan passe de surpondérer à neutre

* Starbucks SBUX.O : Exane BNP Paribas initie une couverture avec une note

de sous-performance

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities passe de "acheter" à

"conserver

* Wingstop Inc WING.O : Exane BNP Paribas initie une couverture avec une

note de surperformance

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbott ABT.N : BTIG réduit son objectif de cours à 131 dollars, contre 140 dollars

auparavant

* Amphenol Corp APH.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note

d'achat contre une note de maintien

* Amphenol Corp APH.N : Jefferies reprend la couverture avec un objectif de prix de

145 $ contre 150 $

* Anaptysbio Inc ANAB.O : Piper Sandler relève le cours cible à 95 $ contre 67 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : TD Cowen réduit le prix cible à 208 $ contre

255 $

* Cava Group Inc CAVA.N : Exane BNP Paribas initie une couverture avec une note

neutre

* Cava Group Inc CAVA.N : Exane BNP Paribas initie une couverture avec un objectif

de prix de 91 $

* Chipotle Mexican Grill CMG.N : Exane BNP Paribas initie une couverture avec une

note neutre

* Chipotle Mexican Grill CMG.N : Exane BNP Paribas initie une couverture avec un PT

de 37 $

* CVS Health Corp CVS.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 101 $ à 99 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Exane BNP Paribas initie une couverture avec une note de

surperformance

* Dutch Bros Inc BROS.N : Exane BNP Paribas initie une couverture avec un objectif

de prix de 73 $

* Emerson EMR.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat

contre une note de maintien; PT de 175 $ contre 160 $

* Esab Corp ESAB.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat;

PT de 130 $ contre 150 $

* Flowserve Corp FLS.N : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat; PT

de 90 $ contre 100 $

* Hayward Holdings Inc HAYW.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une

note de maintien

* Hayward Holdings Inc HAYW.N : Jefferies prend en charge la couverture avec un

objectif de prix de 15 $ contre 16 $

* Jack In the Box Inc JACK.O : Stifel réduit son objectif de cours à 10 $ contre 18

$

* Lincoln Electric Holdings LECO.O : Jefferies prend en charge la couverture avec

une note de maintien contre une note d'achat

* Lincoln Electric Holdings LECO.O : Jefferies reprend la couverture avec un PT de

280 $ contre 350 $

* Maze Therapeutics Inc MAZE.O : JP Morgan augmente le prix cible de 52 $ à 58 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 138 $ contre 132 $

* Middleby Corp MIDD.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note

d'achat; prix cible de 195 $

* MSA Safety Inc MSA.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note de

maintien; PT de 180 $ contre 200 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : TD Cowen augmente le prix cible à 148 $ contre 137 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen réduit le prix cible de 178 $ à 155 $

* Phreesia Inc PHR.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 30 $ à 14 $

* Phreesia Inc PHR.N : JP Morgan passe de surpondérer à neutre

* Phreesia Inc PHR.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 16 $ contre 24 $

* Progress Software Corp PRGS.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 40 $

contre 50 $

* Progress Software Corp PRGS.O : Jefferies réduit son objectif de cours à 34 $

contre 45 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Jefferies reprend la couverture avec une note de

maintien contre une note d'achat

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Jefferies prend en charge la couverture avec un PT

de 380 $ contre 490 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : Exane BNP Paribas initie une couverture avec une note de

surperformance

* Shake Shack Inc SHAK.N : Exane BNP Paribas initie une couverture avec un objectif

de prix de 124 $

* Starbucks SBUX.O : Exane BNP Paribas initie une couverture avec une note de

sous-performance

* Starbucks SBUX.O : Exane BNP Paribas initie une couverture avec un objectif de

prix de 84 $

* Sweetgreen Inc SG.N : Exane BNP Paribas initie une couverture avec une note de

sous-performance

* Sweetgreen Inc SG.N : Exane BNP Paribas initie une couverture avec un objectif de

prix de 4,5 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities ramène la note de "acheter" à

"conserver"

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities réduit le prix cible de 56 $

à 53 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Jefferies rétablit la couverture avec une

note d'achat

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Jefferies rétablit la couverture avec un PT

de 600 $

* USA Rare Earth Inc USAR.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 33 $ à 29 $

* Veralto Corp VLTO.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note

d'achat contre une note de maintien

* Veralto Corp VLTO.N : Jefferies reprend la couverture avec un objectif de prix de

110 $ contre 105 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note

de maintien contre une note d'achat

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Jefferies reprend la couverture avec un objectif de

prix de 260 $ contre 280 $

* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : Jefferies réduit le prix cible à 29 $ contre 45

$

* Wabtec Corp WAB.N : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat; PT de

290 $ contre 300 $

* Wingstop Inc WING.O : Exane BNP Paribas initie une couverture avec une note de

surperformance

* Wingstop Inc WING.O : Exane BNP Paribas initie une couverture avec un objectif de

prix de 275 $

* Xylem Inc XYL.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note de

maintien; PT de 130 $ contre 140 $