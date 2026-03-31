information fournie par Boursorama avec AFP • 31/03/2026 à 11:59

Le groupe espagnol Aena obtient la concession du plus grand aéroport de Rio de Janeiro

Le groupe espagnol Aena, premier opérateur aéroportuaire au monde en nombre de passagers, a annoncé avoir obtenu la concession jusqu'en 2039 du plus grand aéroport de Rio de Janeiro, au Brésil, pour près de 500 millions d'euros.

L'aéroport de Galeao International, en 2021 (illustration) ( AFP / MAURO PIMENTEL )

Aena a remporté la concession "de l'aéroport de Rio Galeão, principal aéroport de Rio de Janeiro (Brésil), avec une offre d'un montant de 2,9 milliards de réals (environ 483 millions d'euros)", précise le groupe dans un communiqué, transmis tard lundi soir par le gendarme boursier espagnol (CNMV).

L'opération, qui doit encore obtenir le feu vert des autorités de régulation, et qui sera soumise à l'approbation des actionnaires, devrait être finalisée au second semestre de 2026, ajoute le communiqué.

La concession de cet aéroport, qui a accueilli 17,8 millions de voyageurs en 2025, court jusqu'en mai 2039.

Le groupe Aena, propriété à 51% de l'Etat espagnol, gère déjà 17 aéroports au Brésil, en plus des 46 qu'il a en Espagne.

Il est également présent au Royaume-Uni, avec l'aéroport londonien de Luton, spécialisé dans les compagnies à bas coût et prévoit d'acquérir des parts dans deux aéroports britanniques, à Leeds Bradford et Newcastle.

Aena gère aussi 12 aéroports au Mexique et deux en Jamaïque.

Aena a enregistré des résultats record en 2025, avec 2,14 milliards d'euros de bénéfice net, et un chiffre d'affaires de 6,38 milliards d'euros, en hausse de 9,5% sur un an.