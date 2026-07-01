TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Dow, Palo Alto Networks, Zions Bancorporation

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Les analystes financiers de Wall Street ont revu mercredi leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Dow Inc, Palo Alto Networks et Zions Bancorporation.

POINTS FORTS

* Dow Inc DOW.N : RBC abaisse sa recommandation de “surperformance” à “en ligne avec le secteur”

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BTIG relève son objectif de cours de 333 $ à 380 $

* Zions Bancorporation ZION.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 75 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abivax SA ABVX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 108 $ à 158 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 265 $ à 273 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 70 $ à 72 $

* Celanese Corp CE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 68 $ à 48 $

* Cognizant Technologies CTSH.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 80 $ à 68 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : RBC relève son objectif de cours de 155 $ à 168 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 86 $ à 94 $

* Dow Inc DOW.N : RBC abaisse sa recommandation de “surperformance” à “en ligne avec le secteur”; abaisse son objectif de

cours de 51 $ à 28 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 2.150 $ à 2.350 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 73 $ à 74 $

* KB Home KBH.N : KBW relève son objectif de cours de 57 $ à 65 $

* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 192 $ à 184 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BTIG relève son objectif de cours de 333 $ à 380 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 33 $ à 37 $

* Strategy MSTR.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 350 $ à 250 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : RBC relève son objectif de cours de 142 $ à 168 $

* Westlake Corp WLK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 130 $ à 89 $

* Zions Bancorporation ZION.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 75 $