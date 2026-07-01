TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Dow, Palo Alto Networks, Zions Bancorporation

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Les analystes financiers de Wall Street ont revu mercredi leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Dow Inc, Palo Alto Networks et Zions Bancorporation.
POINTS FORTS
* Dow Inc DOW.N : RBC abaisse sa recommandation de “surperformance” à “en ligne avec le secteur”
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BTIG relève son objectif de cours de 333 $ à 380 $
* Zions Bancorporation ZION.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 75 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Abivax SA ABVX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 108 $ à 158 $
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 265 $ à 273 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 70 $ à 72 $
* Celanese Corp CE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 68 $ à 48 $
* Cognizant Technologies CTSH.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 80 $ à 68 $
* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : RBC relève son objectif de cours de 155 $ à 168 $
* Customers Bancorp Inc CUBI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 86 $ à 94 $
* Dow Inc DOW.N : RBC abaisse sa recommandation de “surperformance” à “en ligne avec le secteur”; abaisse son objectif de
cours de 51 $ à 28 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 2.150 $ à 2.350 $
* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 73 $ à 74 $
* KB Home KBH.N : KBW relève son objectif de cours de 57 $ à 65 $
* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 192 $ à 184 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BTIG relève son objectif de cours de 333 $ à 380 $
* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $
* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 33 $ à 37 $
* Strategy MSTR.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 350 $ à 250 $
* UMB Financial Corp UMBF.O : RBC relève son objectif de cours de 142 $ à 168 $
* Westlake Corp WLK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 130 $ à 89 $
* Zions Bancorporation ZION.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 75 $
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