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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Dow, Palo Alto Networks, Zions Bancorporation
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 10:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont revu mercredi leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Dow Inc, Palo Alto Networks et Zions Bancorporation.

POINTS FORTS

* Dow Inc DOW.N : RBC abaisse sa recommandation de “surperformance” à “en ligne avec le secteur”

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BTIG relève son objectif de cours de 333 $ à 380 $

* Zions Bancorporation ZION.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 75 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abivax SA ABVX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 108 $ à 158 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 265 $ à 273 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 70 $ à 72 $

* Celanese Corp CE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 68 $ à 48 $

* Cognizant Technologies CTSH.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 80 $ à 68 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : RBC relève son objectif de cours de 155 $ à 168 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 86 $ à 94 $

* Dow Inc DOW.N : RBC abaisse sa recommandation de “surperformance” à “en ligne avec le secteur”; abaisse son objectif de

cours de 51 $ à 28 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 2.150 $ à 2.350 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 73 $ à 74 $

* KB Home KBH.N : KBW relève son objectif de cours de 57 $ à 65 $

* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 192 $ à 184 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BTIG relève son objectif de cours de 333 $ à 380 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 33 $ à 37 $

* Strategy MSTR.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 350 $ à 250 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : RBC relève son objectif de cours de 142 $ à 168 $

* Westlake Corp WLK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 130 $ à 89 $

* Zions Bancorporation ZION.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 75 $

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
229,560 USD NYSE +1,07%
ABIVAX SP ADS
133,2600 USD NASDAQ +38,60%
BROWN & BROWN
64,100 USD NYSE +0,23%
CELANESE
45,970 USD NYSE +0,13%
COGNIZANT TECH SO-A
38,7300 USD NASDAQ -0,03%
CULLEN/FROST BAN
154,595 USD NYSE -0,09%
CUSTOMERS BANC
79,170 USD NYSE +0,01%
DOW
27,365 USD NYSE -2,01%
FIRST CITIZENS RG-A
2 080,7900 USD NASDAQ +0,05%
GOOSEHEAD INS-A
48,5000 USD NASDAQ +1,08%
Gaz naturel
3,28 USD NYMEX 0,00%
KB HOME
62,600 USD NYSE -0,04%
PALO ALTO NETWORKS
341,0200 USD NASDAQ +2,72%
Pétrole Brent
71,90 USD Ice Europ -1,40%
Pétrole WTI
68,55 USD Ice Europ -2,11%
RYAN SPEC HLDG RG-A
37,760 USD NYSE -3,48%
STRATEGY RG-A
86,9300 USD NASDAQ -6,20%
UMB FINANCIAL
142,7600 USD NASDAQ +0,55%
WESTLAKE
72,920 USD NYSE -2,46%
ZIONS BANCORP
69,1900 USD NASDAQ -0,47%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 01/07/2026 à 10:16:20.

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CAC 40
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Pétrole Brent
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SOITEC
120,45 +2,69%
ABIVAX
115,5 0,00%
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