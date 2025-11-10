TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Doordash, Honeywell, Zscaler

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Doordash, Honeywell et Zscaler.
FAITS MARQUANTS
* Doordash DASH.O : Jefferies réduit son objectif de cours de 280 à 220 dollars
* Five9 Inc FIVN.O : Jefferies réduit son objectif de cours à 22$ contre 28
* Honeywell HON.O : TD Cowen réduit le prix cible de 250 $ à 240 $
* Yelp Inc YELP.N : Jefferies ramène le cours cible à 31 $, contre 34 $ auparavant
* Zscaler Inc ZS.O : Wedbush relève le cours cible de 330 à 350 dollars
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Acv Auctions Inc ACVA.N : Jefferies ramène le cours cible de 15 à 9 dollars
* Aflac Inc AFL.N : Jefferies augmente le prix cible de 99 $ à 101 $
* Alarm.Com Holdings Inc ALRM.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 68 $ à
65 $
* Albemarle ALB.N : RBC augmente le prix cible à 120 $ contre 117 $
* American Axle & Manufacturing AXL.N : TD Cowen relève le cours cible de 6,20 $ à
7,20 $
* Apa Corporation APA.O : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 4 $ pour le
porter à 42 $
* Apollo APO.N : Jefferies relève le cours cible de 131 à 136 dollars
* Astrana Health Inc ASTH.O : BTIG réduit le prix cible à 45 $, contre 50 $ auparavant
* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan relève le PT à 53 $ contre 47 $
* Bill Holdings Inc BILL.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 55 $ contre 65
$
* Blackstone BX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 187 $ contre 199 $
* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : KBW réduit le cours cible à 13,5 $ contre 14,5
* BP BP.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 4 $ à 49 $
* Brighthouse Financial Inc BHF.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 50 $ à
70 $
* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 62 $ contre 64
$
* Brookdale Senior Living Inc BKD.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 10 à
12 dollars
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies ramène le cours cible de 61 $
à 56 $
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : KBW réduit le cours cible à 59 $ contre 62 $
* California Resources Corp CRC.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 2 $ à 64
$
* Camden Property Trust CPT.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 117 $ à 111 $
* Capital Bancorp Inc CBNK.O : KBW réduit le prix cible de 33 $ à 31 $
* Caretrust REIT Inc CTRE.N : RBC augmente le prix cible de 36 $ à 41 $
* Carlyle Group Inc CG.O : Jefferies réduit le prix cible de 67 $ à 57 $
* Cencora COR.N : TD Cowen relève le cours cible de 350 $ à 400 $
* Centerspace CSR.N : Piper Sandler ramène le cours cible de 68 $ à 66 $
* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC réduit le cours cible de 100 $ à 95 $
* Charles River Laboratories CRL.N : TD Cowen réduit le cours cible de 205 $ à 197
$
* Chemed Corp CHE.N : RBC réduit le prix cible de 589 $ à 572 $
* Chemours CC.N : RBC réduit le prix cible de 19 $ à 17 $
* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 5 $ à 163 $
* Claritev Corp CTEV.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 86 $ à 90 $
* CNO Financial Group Inc CNO.N : Jefferies augmente le prix cible de 40 $ à 42 $
* Cs Disco Inc LAW.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 4,4 à 6 $
* Cytokinetics Inc CYTK.O : B. Riley relève le cours cible de 80 à 90 dollars
* Doordash DASH.O : Jefferies réduit le prix cible de 280 $ à 220 $
* Doubleverify Holdings Inc DV.N : JP Morgan réduit le prix cible à 17 $ contre 19 $
* Doubleverify Holdings Inc DV.N : RBC réduit le prix cible à 20 $ contre 23 $
* Draftkings Inc DKNG.O : Jefferies réduit le cours cible à 49 $ contre 51 $
* Draftkings Inc DKNG.O : JP Morgan réduit le prix cible à 42 $ contre 51 $
* Duolingo Inc DUOL.O : Jefferies ramène le cours cible à 210 $, contre 325 $
auparavant
* Equitable Holdings Inc EQH.N : Jefferies réduit le prix cible à 70 $ contre 72 $
* Evertec Inc EVTC.N : KBW ramène le cours cible à 40 $, contre 44 $ auparavant
* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève le cours cible de 220 à 270 dollars
* Fidelity National Financial Inc FNF.N : KBW relève l'objectif de cours à 70 $ contre 69 $
* Five9 Inc FIVN.O : Jefferies ramène le cours cible à 22 $, contre 28 $
auparavant
* Fluor FLR.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 50 à 55 dollars
* Franklin Resources Inc BEN.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 25$ contre 26
* Genedx Holdings Corp WGS.O : Piper Sandler relève le cours cible de 140 à 160 dollars
* Golden Entertainment Inc GDEN.O : Jefferies relève le cours cible de 26 à 30
dollars
* Guardant Health Inc GH.O : Piper Sandler relève le cours cible de 90 $ à 120 $
* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Gerdes Energy Research ramène le cours de l'action d'achat
à neutre
* Harley-Davidson Inc HOG.N : D.A.Davidson réduit le prix cible de 34 $ à 30 $
* Hilltop Holdings Inc HTH.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 36 $ contre 34 $
* Holley Inc HLLY.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 6 $ à 7 $
* Holley Inc HLLY.N : D.A. Davidson relève le cours cible à 4,50 $, contre 3 $
auparavant
* Honeywell HON.O : TD Cowen ramène le cours cible de 250 à 240 dollars
* Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : Piper Sandler réduit le cours cible à 2,5 $ contre
3
* Huntsman Corp HUN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 20 $
* Illumina Inc ILMN.O : Piper Sandler relève le cours cible de 185 à 195 dollars
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 83 $,
contre 72 $ auparavant
* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies relève le cours cible à 100 $, contre 95
$ auparavant
* KKR KKR.N : Jefferies ramène le cours cible à 154 $, contre 156 $ auparavant
* Labcorp LH.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 280 $ à 270 $
* Leonardo Drs Inc DRS.O : JP Morgan réduit le prix cible à 40 $ contre 47 $
* Lsb Industries Inc LXU.N : RBC relève le cours cible de 9 $ à 10 $
* Lyft Inc LYFT.O : Jefferies relève le cours cible à 23 $ contre 22 $
* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : KBW relève le cours cible à 198 $ contre 194 $
* McKesson Corp MCK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 983 $ contre 853 $
* Mesa Laboratories Inc MLAB.O : Jefferies relève le cours cible de 110 à 115
dollars
* Metlife Inc MET.N : Jefferies relève le prix cible de 103 à 104 dollars
* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Jefferies relève le prix cible à 1 375
$ contre 1 150 $
* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : JP Morgan relève le PT à 1450$ de 1285
* Midcap Financial Investment Corp MFIC.O : KBW réduit le prix cible de 14 $ à 13 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : HSBC relève le cours cible à 82 $, contre 68 $ auparavant
* Monster Beverage Corp MNST.O : TD Cowen relève le prix cible de 68 à 74 $
* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : JP Morgan relève le prix cible de
16,50 $ à 16 $
* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : KBW réduit le prix cible à 18,5 $ contre 20 $
* Mp Materials MP.N : Deutsche Bank relève le cours de l'action de "hold" à "buy";
augmente le prix cible de 68 $ à 71 $
* Murphy Oil Corp MUR.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 2 $ à 47 $
* Mvb Financial Corp MVBF.O : KBW augmente le prix cible de 25 $ à 30 $
* Neogenomics Inc NEO.O : Piper Sandler relève le cours cible de 11 $ à 12 $
* Nextera Energy NEE.N : HSBC relève le cours cible de 94 $ à 95 $
* Nuscale Power Corp SMR.N : RBC réduit le cours cible de 35 $ à 32 $
* Onity Group Inc ONIT.N : KBW relève le cours cible de 55 à 60 dollars
* Opendoor Technologies Inc OPEN.O : KBW relève le cours cible de 1 à 2 dollars
* Openlane Inc KAR.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 28 $, contre 30 $
auparavant
* Option Care Health Inc OPCH.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 39 $, contre 41 $
auparavant
* Palomar Holdings Inc PLMR.O : JP Morgan augmente le cours cible à 145 $ contre 137 $
* Par Technology Corp PAR.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 45 $, contre
70 $ auparavant
* Pattern Group Inc PTRN.O : Jefferies relève le cours cible à 21 $ contre 18 $
* Penn Entertainment Inc PENN.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 16 $
contre 19 $
* Perella Weinberg Partners PWP.O : KBW ramène le cours cible de 21 $ à 19 $
* Permian Resources Corp PR.N : Gerdes Energy Research relève le cours cible de 1 $ à 22 $
* Potlatchdeltic Corp PCH.O : RBC ramène le cours de l'action de " surperformance " à "
performance du secteur "
* Primerica Inc PRI.N : Jefferies réduit le prix cible de 283 $ à 264 $
* Progyny Inc PGNY.O : Jefferies augmente le prix cible de 32 $ à 33 $
* PTC Inc PTC.O : Berenberg ramène l'objectif de cours de 200 à 192 dollars
* Rockwell Automation Inc ROK.N : Jefferies relève le cours cible de 410 à 450 dollars
* SBA Communications Corp SBAC.O : RBC ramène le cours cible de 235 $ à 232 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : Piper Sandler relève le cours cible de 210 à 225 dollars
* Sinclair Inc SBGI.O : JP Morgan relève le cours cible de 13 à 15 dollars
* Site Centers Corp SITC.N : Piper Sandler ramène le cours cible à 10 $, contre 12 $
auparavant
* SL Green Realty Corp SLG.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 72 $ à 67 $
* Sunstone Hotel Investors Inc SHO.N : JP Morgan relève le cours cible à 9 $, contre 8 $
auparavant
* Sylvamo Corp SLVM.N : RBC relève le cours cible de 47 $ à 49 $
* Terreno Realty Corp TRNO.N : Piper Sandler relève le cours cible de 60 à 75 dollars
* Terreno Realty Corp TRNO.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré
* TPG Inc TPG.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 60 à 59 dollars
* Trade Desk Inc TTD.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 50$ contre 64
* Tripadvisor Inc TRIP.O : Jefferies réduit le cours cible à 13 $ contre 13,50
* under Armour Inc UAA.N : TD Cowen réduit le prix cible à 4 $ de 6 $
* Unum Group UNM.N : Jefferies augmente le prix cible de 105 $ à 115 $
* Wendy's Co WEN.O : Piper Sandler ramène le cours cible à 11 $, contre 13 $ auparavant
* Wendy'S Co WEN.O : RBC réduit l'objectif de cours à 9 $ contre 10
* Willscot Holdings Corp WSC.O : D.A. Davidson réduit le cours cible à 32 $,
contre 35 $ auparavant
* Yelp Inc YELP.N : Jefferies réduit le prix cible à 31 $ contre 34 $
* Yelp Inc YELP.N : JP Morgan réduit le prix cible à 30 $ contre 33 $ auparavant
* Zscaler Inc ZS.O : Wedbush relève le cours cible de 330 à 350 dollars
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer