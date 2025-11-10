 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Doordash, Honeywell, Zscaler
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 10:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Doordash, Honeywell et Zscaler.

FAITS MARQUANTS

* Doordash DASH.O : Jefferies réduit son objectif de cours de 280 à 220 dollars

* Five9 Inc FIVN.O : Jefferies réduit son objectif de cours à 22$ contre 28

* Honeywell HON.O : TD Cowen réduit le prix cible de 250 $ à 240 $

* Yelp Inc YELP.N : Jefferies ramène le cours cible à 31 $, contre 34 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : Wedbush relève le cours cible de 330 à 350 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acv Auctions Inc ACVA.N : Jefferies ramène le cours cible de 15 à 9 dollars

* Aflac Inc AFL.N : Jefferies augmente le prix cible de 99 $ à 101 $

* Alarm.Com Holdings Inc ALRM.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 68 $ à

65 $

* Albemarle ALB.N : RBC augmente le prix cible à 120 $ contre 117 $

* American Axle & Manufacturing AXL.N : TD Cowen relève le cours cible de 6,20 $ à

7,20 $

* Apa Corporation APA.O : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 4 $ pour le

porter à 42 $

* Apollo APO.N : Jefferies relève le cours cible de 131 à 136 dollars

* Astrana Health Inc ASTH.O : BTIG réduit le prix cible à 45 $, contre 50 $ auparavant

* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan relève le PT à 53 $ contre 47 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 55 $ contre 65

$

* Blackstone BX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 187 $ contre 199 $

* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : KBW réduit le cours cible à 13,5 $ contre 14,5

* BP BP.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 4 $ à 49 $

* Brighthouse Financial Inc BHF.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 50 $ à

70 $

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 62 $ contre 64

$

* Brookdale Senior Living Inc BKD.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 10 à

12 dollars

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies ramène le cours cible de 61 $

à 56 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : KBW réduit le cours cible à 59 $ contre 62 $

* California Resources Corp CRC.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 2 $ à 64

$

* Camden Property Trust CPT.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 117 $ à 111 $

* Capital Bancorp Inc CBNK.O : KBW réduit le prix cible de 33 $ à 31 $

* Caretrust REIT Inc CTRE.N : RBC augmente le prix cible de 36 $ à 41 $

* Carlyle Group Inc CG.O : Jefferies réduit le prix cible de 67 $ à 57 $

* Cencora COR.N : TD Cowen relève le cours cible de 350 $ à 400 $

* Centerspace CSR.N : Piper Sandler ramène le cours cible de 68 $ à 66 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC réduit le cours cible de 100 $ à 95 $

* Charles River Laboratories CRL.N : TD Cowen réduit le cours cible de 205 $ à 197

$

* Chemed Corp CHE.N : RBC réduit le prix cible de 589 $ à 572 $

* Chemours CC.N : RBC réduit le prix cible de 19 $ à 17 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 5 $ à 163 $

* Claritev Corp CTEV.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 86 $ à 90 $

* CNO Financial Group Inc CNO.N : Jefferies augmente le prix cible de 40 $ à 42 $

* Cs Disco Inc LAW.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 4,4 à 6 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : B. Riley relève le cours cible de 80 à 90 dollars

* Doordash DASH.O : Jefferies réduit le prix cible de 280 $ à 220 $

* Doubleverify Holdings Inc DV.N : JP Morgan réduit le prix cible à 17 $ contre 19 $

* Doubleverify Holdings Inc DV.N : RBC réduit le prix cible à 20 $ contre 23 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Jefferies réduit le cours cible à 49 $ contre 51 $

* Draftkings Inc DKNG.O : JP Morgan réduit le prix cible à 42 $ contre 51 $

* Duolingo Inc DUOL.O : Jefferies ramène le cours cible à 210 $, contre 325 $

auparavant

* Equitable Holdings Inc EQH.N : Jefferies réduit le prix cible à 70 $ contre 72 $

* Evertec Inc EVTC.N : KBW ramène le cours cible à 40 $, contre 44 $ auparavant

* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève le cours cible de 220 à 270 dollars

* Fidelity National Financial Inc FNF.N : KBW relève l'objectif de cours à 70 $ contre 69 $

* Five9 Inc FIVN.O : Jefferies ramène le cours cible à 22 $, contre 28 $

auparavant

* Fluor FLR.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 50 à 55 dollars

* Franklin Resources Inc BEN.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 25$ contre 26

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Piper Sandler relève le cours cible de 140 à 160 dollars

* Golden Entertainment Inc GDEN.O : Jefferies relève le cours cible de 26 à 30

dollars

* Guardant Health Inc GH.O : Piper Sandler relève le cours cible de 90 $ à 120 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Gerdes Energy Research ramène le cours de l'action d'achat

à neutre

* Harley-Davidson Inc HOG.N : D.A.Davidson réduit le prix cible de 34 $ à 30 $

* Hilltop Holdings Inc HTH.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 36 $ contre 34 $

* Holley Inc HLLY.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 6 $ à 7 $

* Holley Inc HLLY.N : D.A. Davidson relève le cours cible à 4,50 $, contre 3 $

auparavant

* Honeywell HON.O : TD Cowen ramène le cours cible de 250 à 240 dollars

* Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : Piper Sandler réduit le cours cible à 2,5 $ contre

3

* Huntsman Corp HUN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 20 $

* Illumina Inc ILMN.O : Piper Sandler relève le cours cible de 185 à 195 dollars

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 83 $,

contre 72 $ auparavant

* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies relève le cours cible à 100 $, contre 95

$ auparavant

* KKR KKR.N : Jefferies ramène le cours cible à 154 $, contre 156 $ auparavant

* Labcorp LH.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 280 $ à 270 $

* Leonardo Drs Inc DRS.O : JP Morgan réduit le prix cible à 40 $ contre 47 $

* Lsb Industries Inc LXU.N : RBC relève le cours cible de 9 $ à 10 $

* Lyft Inc LYFT.O : Jefferies relève le cours cible à 23 $ contre 22 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : KBW relève le cours cible à 198 $ contre 194 $

* McKesson Corp MCK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 983 $ contre 853 $

* Mesa Laboratories Inc MLAB.O : Jefferies relève le cours cible de 110 à 115

dollars

* Metlife Inc MET.N : Jefferies relève le prix cible de 103 à 104 dollars

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Jefferies relève le prix cible à 1 375

$ contre 1 150 $

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : JP Morgan relève le PT à 1450$ de 1285

* Midcap Financial Investment Corp MFIC.O : KBW réduit le prix cible de 14 $ à 13 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : HSBC relève le cours cible à 82 $, contre 68 $ auparavant

* Monster Beverage Corp MNST.O : TD Cowen relève le prix cible de 68 à 74 $

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : JP Morgan relève le prix cible de

16,50 $ à 16 $

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : KBW réduit le prix cible à 18,5 $ contre 20 $

* Mp Materials MP.N : Deutsche Bank relève le cours de l'action de "hold" à "buy";

augmente le prix cible de 68 $ à 71 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 2 $ à 47 $

* Mvb Financial Corp MVBF.O : KBW augmente le prix cible de 25 $ à 30 $

* Neogenomics Inc NEO.O : Piper Sandler relève le cours cible de 11 $ à 12 $

* Nextera Energy NEE.N : HSBC relève le cours cible de 94 $ à 95 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : RBC réduit le cours cible de 35 $ à 32 $

* Onity Group Inc ONIT.N : KBW relève le cours cible de 55 à 60 dollars

* Opendoor Technologies Inc OPEN.O : KBW relève le cours cible de 1 à 2 dollars

* Openlane Inc KAR.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 28 $, contre 30 $

auparavant

* Option Care Health Inc OPCH.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 39 $, contre 41 $

auparavant

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : JP Morgan augmente le cours cible à 145 $ contre 137 $

* Par Technology Corp PAR.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 45 $, contre

70 $ auparavant

* Pattern Group Inc PTRN.O : Jefferies relève le cours cible à 21 $ contre 18 $

* Penn Entertainment Inc PENN.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 16 $

contre 19 $

* Perella Weinberg Partners PWP.O : KBW ramène le cours cible de 21 $ à 19 $

* Permian Resources Corp PR.N : Gerdes Energy Research relève le cours cible de 1 $ à 22 $

* Potlatchdeltic Corp PCH.O : RBC ramène le cours de l'action de " surperformance " à "

performance du secteur "

* Primerica Inc PRI.N : Jefferies réduit le prix cible de 283 $ à 264 $

* Progyny Inc PGNY.O : Jefferies augmente le prix cible de 32 $ à 33 $

* PTC Inc PTC.O : Berenberg ramène l'objectif de cours de 200 à 192 dollars

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Jefferies relève le cours cible de 410 à 450 dollars

* SBA Communications Corp SBAC.O : RBC ramène le cours cible de 235 $ à 232 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Piper Sandler relève le cours cible de 210 à 225 dollars

* Sinclair Inc SBGI.O : JP Morgan relève le cours cible de 13 à 15 dollars

* Site Centers Corp SITC.N : Piper Sandler ramène le cours cible à 10 $, contre 12 $

auparavant

* SL Green Realty Corp SLG.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 72 $ à 67 $

* Sunstone Hotel Investors Inc SHO.N : JP Morgan relève le cours cible à 9 $, contre 8 $

auparavant

* Sylvamo Corp SLVM.N : RBC relève le cours cible de 47 $ à 49 $

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Piper Sandler relève le cours cible de 60 à 75 dollars

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* TPG Inc TPG.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 60 à 59 dollars

* Trade Desk Inc TTD.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 50$ contre 64

* Tripadvisor Inc TRIP.O : Jefferies réduit le cours cible à 13 $ contre 13,50

* under Armour Inc UAA.N : TD Cowen réduit le prix cible à 4 $ de 6 $

* Unum Group UNM.N : Jefferies augmente le prix cible de 105 $ à 115 $

* Wendy's Co WEN.O : Piper Sandler ramène le cours cible à 11 $, contre 13 $ auparavant

* Wendy'S Co WEN.O : RBC réduit l'objectif de cours à 9 $ contre 10

* Willscot Holdings Corp WSC.O : D.A. Davidson réduit le cours cible à 32 $,

contre 35 $ auparavant

* Yelp Inc YELP.N : Jefferies réduit le prix cible à 31 $ contre 34 $

* Yelp Inc YELP.N : JP Morgan réduit le prix cible à 30 $ contre 33 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : Wedbush relève le cours cible de 330 à 350 dollars

