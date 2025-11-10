Eolien: nouveau pas en arrière de Shell, qui abandonne deux projets en Ecosse

Le géant britannique des hydrocarbures Shell a annoncé lundi l'abandon de deux projets d'éolien flottant en Mer du Nord au large de l'Ecosse, dans le cadre de sa stratégie de recentrer ses activités sur le pétrole et le gaz pour doper ses bénéfices.

( AFP / ANDY BUCHANAN )

Shell a mis fin à sa participation dans les projets MarramWind et CampionWind "après examen stratégique", a indiqué à l'AFP un porte-parole, ajoutant que le groupe n'a désormais plus de nouveau projet offshore en Ecosse.

Le géant pétrolier a fait machine arrière ces dernières années sur certains de ses objectifs climatiques pour se recentrer sur les hydrocarbures. Dans ce cadre, il avait déjà annoncé en décembre 2024 qu'il ne développerait plus de nouveaux projets d'éoliennes en mer.

Dans le détail, le groupe a "cédé sa participation de 50%" dans le projet MarramWind à son partenaire ScottishPower, filale de l'espagnol Iberdrola, en échange de quoi il est devenu "l'unique propriétaire de CampionWind", selon un communiqué.

"Après un examen approfondi et conformément au recentrage déjà annoncé de la stratégie énergétique de Shell (...) il a été décidé de ne pas poursuivre le projet CampionWind", poursuit le groupe.

Shell avait aussi abandonné en septembre la construction d'une usine de biocarburants aux Pays-Bas, entamée en 2022, jugeant le projet "pas suffisamment compétitif".

Shell a publié fin octobre un bénéfice en hausse de près d'un quart au troisième trimestre, porté par une amélioration de ses marges et des volumes de ventes depuis le début de l'année.