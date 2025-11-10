TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Doordash, Honeywell, Zscaler

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Doordash, Honeywell et Zscaler.
FAITS MARQUANTS
* Doordash DASH.O : Jefferies réduit son objectif de cours de 280 à 220 dollars
* Honeywell HON.O : TD Cowen réduit le prix cible à 240 $, contre 250 $ auparavant
* Zscaler Inc ZS.O : Wedbush relève le cours cible de 330 à 350 dollars
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Acv Auctions Inc ACVA.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 9 dollars contre 15 dollars
* Albemarle ALB.N : RBC augmente le prix cible de 117 $ à 120 $
* Apa Corporation APA.O : Gerdes Energy Research relève le cours cible à 42 $, après une augmentation
de 4 $
* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan augmente le prix cible de 47 $ à 53 $
* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : KBW réduit son objectif de cours à 13,5 $ contre 14,5 $
* BP BP.N : Gerdes Energy Research relève le cours cible à 49 $, après une augmentation de 4 $
* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 62 $ contre 64 $
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : KBW réduit le prix cible à 59 $, contre 62 $ auparavant
* California Resources Corp CRC.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible à 64 $, après une
baisse de 2 $
* Camden Property Trust CPT.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 117 $ à 111 $
* Capital Bancorp Inc CBNK.O : KBW réduit le prix cible de 33 $ à 31 $
* Caretrust REIT Inc CTRE.N : RBC augmente le prix cible de 36 $ à 41 $
* Cencora COR.N : TD Cowen relève le cours cible de 350 $ à 400 $
* Centerspace CSR.N : Piper Sandler ramène le cours cible de 68 $ à 66 $
* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC ramène le cours cible à 95 $, contre 100 $ auparavant
* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 205 $ à 197 $
* Chemours CC.N : RBC réduit le cours cible de 19 $ à 17 $
* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research réduit le cours cible à 163 $, après une baisse
de 5 $
* Claritev Corp CTEV.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 86 $ à 90 $
* Cs Disco Inc LAW.N : Jefferies relève le prix cible de 4,4 $ à 6 $
* Doordash DASH.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 280 $ à 220 $
* Doubleverify Holdings Inc DV.N : JP Morgan réduit le prix cible à 17 $ contre 19 $
* Doubleverify Holdings Inc DV.N : RBC réduit le prix cible à 20 $ contre 23 $
* Draftkings Inc DKNG.O : JP Morgan réduit le cours cible à 42 $ contre 51 $
* Evertec Inc EVTC.N : KBW réduit le cours cible à 40 $ contre 44 $
* Fidelity National Financial Inc FNF.N : KBW relève le cours cible à 70 $ contre 69 $
* Franklin Resources Inc BEN.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 25 $, contre 26 $ auparavant
* Genedx Holdings Corp WGS.O : Piper Sandler relève le cours cible de 140 à 160 dollars
* Guardant Health Inc GH.O : Piper Sandler relève le prix cible de 90 $ à 120 $
* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Gerdes Energy Research abaisse la recommandation de 'achat' à
'neutre'
* Harley-Davidson Inc HOG.N : D.A.Davidson réduit le prix cible de 34 $ à 30 $
* Hilltop Holdings Inc HTH.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 36 $ contre 34 $
* Honeywell HON.O : TD Cowen ramène le cours cible de 250 $ à 240 $
* Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : Piper Sandler réduit le cours cible à 2,5 $ contre 3
* Huntsman Corp HUN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 20 $
* Illumina Inc ILMN.O : Piper Sandler relève le cours cible de 185 à 195 dollars
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners relève le cours cible de 72 à 83 dollars
* Labcorp LH.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 280 $ à 270 $
* Leonardo Drs Inc DRS.O : JP Morgan ramène le cours cible à 40 $, contre 47 $ auparavant
* Lsb Industries Inc LXU.N : RBC augmente le prix cible de 9 $ à 10 $
* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : KBW relève le cours cible de 194 $ à 198 $
* McKesson Corp MCK.N : JP Morgan relève le cours cible de 853 $ à 983 $
* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : JP Morgan relève le cours cible à 1450 $ contre 1285 $
* Midcap Financial Investment Corp MFIC.O : KBW réduit le prix cible à 13 $ contre 14 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : HSBC relève le cours cible à 82 $, contre 68 $ auparavant
* Monster Beverage Corp MNST.O : TD Cowen relève le prix cible de 68 à 74 $
* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : KBW réduit le cours cible à 18,5 $ contre 20 $
* Murphy Oil Corp MUR.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible à 47 $, après une baisse de 2 $
* Mvb Financial Corp MVBF.O : KBW augmente le prix cible de 25 $ à 30 $
* Neogenomics Inc NEO.O : Piper Sandler relève le cours cible de 11 $ à 12 $
* Nextera Energy NEE.N : HSBC relève le cours cible de 94 $ à 95 $
* Nuscale Power Corp SMR.N : RBC réduit le cours cible de 35 $ à 32 $
* Onity Group Inc ONIT.N : KBW relève le cours cible de 55 à 60 dollars
* Opendoor Technologies Inc OPEN.O : KBW relève le cours cible de 1 à 2 dollars
* Option Care Health Inc OPCH.O : JP Morgan ramène le cours cible à 39 $, contre 41 $ auparavant
* Palomar Holdings Inc PLMR.O : JP Morgan augmente le prix cible à 145 $ contre 137 $
* Perella Weinberg Partners PWP.O : KBW ramène le cours cible de 21 $ à 19 $
* Permian Resources Corp PR.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible à 22 $, après une
augmentation de 1 $
* Potlatchdeltic Corp PCH.O : RBC abaisse la recommandation de 'surperformance' à 'performance du
secteur'
* PTC Inc PTC.O : Berenberg réduit le prix cible de 200 $ à 192 $
* Rockwell Automation Inc ROK.N : Jefferies relève le cours cible de 410 à 450 dollars
* Simon Property Group Inc SPG.N : Piper Sandler relève le cours cible de 210 à 225 dollars
* Sinclair Inc SBGI.O : JP Morgan relève le cours cible de 13 à 15 dollars
* Site Centers Corp SITC.N : Piper Sandler ramène le cours cible à 10 $, contre 12 $ auparavant
* SL Green Realty Corp SLG.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 72 $ à 67 $
* Sunstone Hotel Investors Inc SHO.N : JP Morgan relève le cours cible à 9 $, contre 8 $ auparavant
* Sylvamo Corp SLVM.N : RBC relève le cours cible de 47 $ à 49 $
* Terreno Realty Corp TRNO.N : Piper Sandler relève la recommandation de 'neutre' à 'surpondérer'
* Terreno Realty Corp TRNO.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 60 $ à 75 $
* Trade Desk Inc TTD.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 50 $ contre 64 $
* Wendy'S Co WEN.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 13 $
* Yelp Inc YELP.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 30 $ contre 33 $
* Zscaler Inc ZS.O : Wedbush relève le cours cible de 330 à 350 dollars
