CAC 40
8 043,86
+1,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Doordash, Honeywell, Zscaler
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 08:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Doordash, Honeywell et Zscaler.

FAITS MARQUANTS

* Doordash DASH.O : Jefferies réduit son objectif de cours de 280 à 220 dollars

* Honeywell HON.O : TD Cowen réduit le prix cible à 240 $, contre 250 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : Wedbush relève le cours cible de 330 à 350 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acv Auctions Inc ACVA.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 9 dollars contre 15 dollars

* Albemarle ALB.N : RBC augmente le prix cible de 117 $ à 120 $

* Apa Corporation APA.O : Gerdes Energy Research relève le cours cible à 42 $, après une augmentation

de 4 $

* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan augmente le prix cible de 47 $ à 53 $

* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : KBW réduit son objectif de cours à 13,5 $ contre 14,5 $

* BP BP.N : Gerdes Energy Research relève le cours cible à 49 $, après une augmentation de 4 $

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 62 $ contre 64 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : KBW réduit le prix cible à 59 $, contre 62 $ auparavant

* California Resources Corp CRC.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible à 64 $, après une

baisse de 2 $

* Camden Property Trust CPT.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 117 $ à 111 $

* Capital Bancorp Inc CBNK.O : KBW réduit le prix cible de 33 $ à 31 $

* Caretrust REIT Inc CTRE.N : RBC augmente le prix cible de 36 $ à 41 $

* Cencora COR.N : TD Cowen relève le cours cible de 350 $ à 400 $

* Centerspace CSR.N : Piper Sandler ramène le cours cible de 68 $ à 66 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC ramène le cours cible à 95 $, contre 100 $ auparavant

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 205 $ à 197 $

* Chemours CC.N : RBC réduit le cours cible de 19 $ à 17 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research réduit le cours cible à 163 $, après une baisse

de 5 $

* Claritev Corp CTEV.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 86 $ à 90 $

* Cs Disco Inc LAW.N : Jefferies relève le prix cible de 4,4 $ à 6 $

* Doordash DASH.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 280 $ à 220 $

* Doubleverify Holdings Inc DV.N : JP Morgan réduit le prix cible à 17 $ contre 19 $

* Doubleverify Holdings Inc DV.N : RBC réduit le prix cible à 20 $ contre 23 $

* Draftkings Inc DKNG.O : JP Morgan réduit le cours cible à 42 $ contre 51 $

* Evertec Inc EVTC.N : KBW réduit le cours cible à 40 $ contre 44 $

* Fidelity National Financial Inc FNF.N : KBW relève le cours cible à 70 $ contre 69 $

* Franklin Resources Inc BEN.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 25 $, contre 26 $ auparavant

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Piper Sandler relève le cours cible de 140 à 160 dollars

* Guardant Health Inc GH.O : Piper Sandler relève le prix cible de 90 $ à 120 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Gerdes Energy Research abaisse la recommandation de 'achat' à

'neutre'

* Harley-Davidson Inc HOG.N : D.A.Davidson réduit le prix cible de 34 $ à 30 $

* Hilltop Holdings Inc HTH.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 36 $ contre 34 $

* Honeywell HON.O : TD Cowen ramène le cours cible de 250 $ à 240 $

* Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : Piper Sandler réduit le cours cible à 2,5 $ contre 3

* Huntsman Corp HUN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 20 $

* Illumina Inc ILMN.O : Piper Sandler relève le cours cible de 185 à 195 dollars

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners relève le cours cible de 72 à 83 dollars

* Labcorp LH.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 280 $ à 270 $

* Leonardo Drs Inc DRS.O : JP Morgan ramène le cours cible à 40 $, contre 47 $ auparavant

* Lsb Industries Inc LXU.N : RBC augmente le prix cible de 9 $ à 10 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : KBW relève le cours cible de 194 $ à 198 $

* McKesson Corp MCK.N : JP Morgan relève le cours cible de 853 $ à 983 $

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : JP Morgan relève le cours cible à 1450 $ contre 1285 $

* Midcap Financial Investment Corp MFIC.O : KBW réduit le prix cible à 13 $ contre 14 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : HSBC relève le cours cible à 82 $, contre 68 $ auparavant

* Monster Beverage Corp MNST.O : TD Cowen relève le prix cible de 68 à 74 $

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : KBW réduit le cours cible à 18,5 $ contre 20 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible à 47 $, après une baisse de 2 $

* Mvb Financial Corp MVBF.O : KBW augmente le prix cible de 25 $ à 30 $

* Neogenomics Inc NEO.O : Piper Sandler relève le cours cible de 11 $ à 12 $

* Nextera Energy NEE.N : HSBC relève le cours cible de 94 $ à 95 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : RBC réduit le cours cible de 35 $ à 32 $

* Onity Group Inc ONIT.N : KBW relève le cours cible de 55 à 60 dollars

* Opendoor Technologies Inc OPEN.O : KBW relève le cours cible de 1 à 2 dollars

* Option Care Health Inc OPCH.O : JP Morgan ramène le cours cible à 39 $, contre 41 $ auparavant

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : JP Morgan augmente le prix cible à 145 $ contre 137 $

* Perella Weinberg Partners PWP.O : KBW ramène le cours cible de 21 $ à 19 $

* Permian Resources Corp PR.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible à 22 $, après une

augmentation de 1 $

* Potlatchdeltic Corp PCH.O : RBC abaisse la recommandation de 'surperformance' à 'performance du

secteur'

* PTC Inc PTC.O : Berenberg réduit le prix cible de 200 $ à 192 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Jefferies relève le cours cible de 410 à 450 dollars

* Simon Property Group Inc SPG.N : Piper Sandler relève le cours cible de 210 à 225 dollars

* Sinclair Inc SBGI.O : JP Morgan relève le cours cible de 13 à 15 dollars

* Site Centers Corp SITC.N : Piper Sandler ramène le cours cible à 10 $, contre 12 $ auparavant

* SL Green Realty Corp SLG.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 72 $ à 67 $

* Sunstone Hotel Investors Inc SHO.N : JP Morgan relève le cours cible à 9 $, contre 8 $ auparavant

* Sylvamo Corp SLVM.N : RBC relève le cours cible de 47 $ à 49 $

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Piper Sandler relève la recommandation de 'neutre' à 'surpondérer'

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 60 $ à 75 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 50 $ contre 64 $

* Wendy'S Co WEN.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 13 $

* Yelp Inc YELP.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 30 $ contre 33 $

* Zscaler Inc ZS.O : Wedbush relève le cours cible de 330 à 350 dollars

Valeurs associées

ACV AUCTIONS RG-A
5,430 USD NYSE +6,89%
ALBEMARLE
97,230 USD NYSE +6,49%
APA
23,8300 USD NASDAQ +0,80%
ATMUS FILTRA
47,885 USD NYSE +2,93%
BLUE OWL CAP
12,1300 USD NYSE +0,29%
BP SP ADR
36,590 USD NYSE +2,14%
BRISTOL-MYERSSQU
46,705 USD NYSE +0,14%
CALIFORNIA RES
46,160 USD NYSE +0,09%
CAMDEN REIT-SBI
101,820 USD NYSE +2,53%
CAPITAL BANCORP
27,9700 USD NASDAQ +0,11%
CARETRUST-REIT
36,160 USD NYSE +1,57%
CENCORA
360,840 USD NYSE +0,18%
CENTERS REIT-SBI
59,790 USD NYSE -0,35%
CF INDUSTRIES HL
82,010 USD NYSE +0,71%
CHARLES RIV LAB
168,030 USD NYSE -1,69%
CHEMOURS
12,520 USD NYSE +6,64%
CHORD ENERGY
87,4000 USD NASDAQ +2,33%
CS DISCO
6,600 USD NYSE -3,51%
DBLVRFY HLDG
9,390 USD NYSE -14,36%
DOORDASH RG-A
204,3100 USD NASDAQ +4,00%
DRAFTKINGS RG-A
30,4000 USD NASDAQ +8,65%
EVERTEC
27,315 USD NYSE -2,83%
FIDELITY NAT FIN
57,080 USD NYSE +4,64%
FRANKLIN RESOURC
22,220 USD NYSE -4,55%
GENEDX HLDG
139,7300 USD NASDAQ +0,74%
GUARDANT HEALTH
96,7200 USD NASDAQ +0,49%
GULFPORT ENERGY
202,180 USD NYSE +2,93%
Gaz naturel
4,32 USD NYMEX -0,21%
HARLEY-DAVIDSON
25,600 USD NYSE +1,83%
HILLTOP HOLDINGS
32,990 USD NYSE +0,64%
HONEYWELL INTL
194,0700 USD NASDAQ -0,94%
HUDSON PAC REIT
2,240 USD NYSE +1,13%
HUNTSMAN
8,180 USD NYSE +10,24%
ILLUMINA
121,9000 USD NASDAQ +0,65%
IONIS PHARMACEUT
73,5500 USD NASDAQ -0,74%
LABCORP HLDGS
252,760 USD NYSE +2,50%
LEONARDO DRS
35,3300 USD NASDAQ +0,06%
LSB INDUSTRIES
8,555 USD NYSE +2,21%
MARKETAXESS HOLD
167,2700 USD NASDAQ +0,92%
MCKESSON
852,010 USD NYSE -0,85%
MD CP FNNCL INVS
12,0300 USD NASDAQ -0,74%
METTLER TOLEDO I
1 440,850 USD NYSE -0,27%
MONSTER BEVERAGE
69,7300 USD NASDAQ +5,16%
MRG STNLY DIRCT
16,4700 USD NYSE -1,02%
MURPHY OIL
28,430 USD NYSE +1,68%
MVB FINANCIAL
26,5000 USD NASDAQ -0,08%
NEOGENOMICS
10,0800 USD NASDAQ -3,08%
NEXTERA ENERGY
83,960 USD NYSE +2,35%
NUSCALE POWER
30,320 USD NYSE -6,45%
OASIS PETROLEUM
155,0500 USD NASDAQ +41,86%
OPENDOOR TECH
6,5600 USD NASDAQ 0,00%
OPTION CR HEALTH
27,6500 USD NASDAQ +2,26%
PALOMAR HLDGS
128,0600 USD NASDAQ +8,72%
PERELLA WEINBG RG-A
18,0200 USD NASDAQ -4,40%
PERMIAN RES RG-A
13,250 USD NYSE +3,52%
POTLATCHDELTIC
41,4000 USD NASDAQ +2,37%
PTC
176,1100 USD NASDAQ +1,25%
Pétrole Brent
63,85 USD Ice Europ +0,24%
Pétrole WTI
60,01 USD Ice Europ +0,32%
ROCKWELL AUTOMAT
373,600 USD NYSE +0,27%
SINCLAIR RG-A
16,4100 USD NASDAQ +2,12%
SITE CENTER
7,290 USD NYSE +1,74%
SL GREEN REIT
52,200 USD NYSE +3,88%
SMN PRP GRP REIT
183,600 USD NYSE +1,56%
SUNSTN HOTL REIT
9,450 USD NYSE +1,78%
SYLVAMO
43,110 USD NYSE -0,07%
TERRENORLTY REIT
60,970 USD NYSE +3,36%
THE TRADE DESK RG-A
43,0000 USD NASDAQ -6,32%
WENDY'S
8,9700 USD NASDAQ +1,59%
YELP
28,905 USD NYSE -10,01%
ZSCALER
320,0100 USD NASDAQ +0,66%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/11/2025 à 08:59:01.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

