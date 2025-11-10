information fournie par Reuters • 10/11/2025 à 08:59

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Doordash, Honeywell, Zscaler

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Doordash, Honeywell et Zscaler.

FAITS MARQUANTS

* Doordash DASH.O : Jefferies réduit son objectif de cours de 280 à 220 dollars

* Honeywell HON.O : TD Cowen réduit le prix cible à 240 $, contre 250 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : Wedbush relève le cours cible de 330 à 350 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acv Auctions Inc ACVA.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 9 dollars contre 15 dollars

* Albemarle ALB.N : RBC augmente le prix cible de 117 $ à 120 $

* Apa Corporation APA.O : Gerdes Energy Research relève le cours cible à 42 $, après une augmentation

de 4 $

* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan augmente le prix cible de 47 $ à 53 $

* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : KBW réduit son objectif de cours à 13,5 $ contre 14,5 $

* BP BP.N : Gerdes Energy Research relève le cours cible à 49 $, après une augmentation de 4 $

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 62 $ contre 64 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : KBW réduit le prix cible à 59 $, contre 62 $ auparavant

* California Resources Corp CRC.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible à 64 $, après une

baisse de 2 $

* Camden Property Trust CPT.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 117 $ à 111 $

* Capital Bancorp Inc CBNK.O : KBW réduit le prix cible de 33 $ à 31 $

* Caretrust REIT Inc CTRE.N : RBC augmente le prix cible de 36 $ à 41 $

* Cencora COR.N : TD Cowen relève le cours cible de 350 $ à 400 $

* Centerspace CSR.N : Piper Sandler ramène le cours cible de 68 $ à 66 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC ramène le cours cible à 95 $, contre 100 $ auparavant

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 205 $ à 197 $

* Chemours CC.N : RBC réduit le cours cible de 19 $ à 17 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research réduit le cours cible à 163 $, après une baisse

de 5 $

* Claritev Corp CTEV.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 86 $ à 90 $

* Cs Disco Inc LAW.N : Jefferies relève le prix cible de 4,4 $ à 6 $

* Doordash DASH.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 280 $ à 220 $

* Doubleverify Holdings Inc DV.N : JP Morgan réduit le prix cible à 17 $ contre 19 $

* Doubleverify Holdings Inc DV.N : RBC réduit le prix cible à 20 $ contre 23 $

* Draftkings Inc DKNG.O : JP Morgan réduit le cours cible à 42 $ contre 51 $

* Evertec Inc EVTC.N : KBW réduit le cours cible à 40 $ contre 44 $

* Fidelity National Financial Inc FNF.N : KBW relève le cours cible à 70 $ contre 69 $

* Franklin Resources Inc BEN.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 25 $, contre 26 $ auparavant

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Piper Sandler relève le cours cible de 140 à 160 dollars

* Guardant Health Inc GH.O : Piper Sandler relève le prix cible de 90 $ à 120 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Gerdes Energy Research abaisse la recommandation de 'achat' à

'neutre'

* Harley-Davidson Inc HOG.N : D.A.Davidson réduit le prix cible de 34 $ à 30 $

* Hilltop Holdings Inc HTH.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 36 $ contre 34 $

* Honeywell HON.O : TD Cowen ramène le cours cible de 250 $ à 240 $

* Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : Piper Sandler réduit le cours cible à 2,5 $ contre 3

* Huntsman Corp HUN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 20 $

* Illumina Inc ILMN.O : Piper Sandler relève le cours cible de 185 à 195 dollars

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners relève le cours cible de 72 à 83 dollars

* Labcorp LH.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 280 $ à 270 $

* Leonardo Drs Inc DRS.O : JP Morgan ramène le cours cible à 40 $, contre 47 $ auparavant

* Lsb Industries Inc LXU.N : RBC augmente le prix cible de 9 $ à 10 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : KBW relève le cours cible de 194 $ à 198 $

* McKesson Corp MCK.N : JP Morgan relève le cours cible de 853 $ à 983 $

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : JP Morgan relève le cours cible à 1450 $ contre 1285 $

* Midcap Financial Investment Corp MFIC.O : KBW réduit le prix cible à 13 $ contre 14 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : HSBC relève le cours cible à 82 $, contre 68 $ auparavant

* Monster Beverage Corp MNST.O : TD Cowen relève le prix cible de 68 à 74 $

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : KBW réduit le cours cible à 18,5 $ contre 20 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible à 47 $, après une baisse de 2 $

* Mvb Financial Corp MVBF.O : KBW augmente le prix cible de 25 $ à 30 $

* Neogenomics Inc NEO.O : Piper Sandler relève le cours cible de 11 $ à 12 $

* Nextera Energy NEE.N : HSBC relève le cours cible de 94 $ à 95 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : RBC réduit le cours cible de 35 $ à 32 $

* Onity Group Inc ONIT.N : KBW relève le cours cible de 55 à 60 dollars

* Opendoor Technologies Inc OPEN.O : KBW relève le cours cible de 1 à 2 dollars

* Option Care Health Inc OPCH.O : JP Morgan ramène le cours cible à 39 $, contre 41 $ auparavant

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : JP Morgan augmente le prix cible à 145 $ contre 137 $

* Perella Weinberg Partners PWP.O : KBW ramène le cours cible de 21 $ à 19 $

* Permian Resources Corp PR.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible à 22 $, après une

augmentation de 1 $

* Potlatchdeltic Corp PCH.O : RBC abaisse la recommandation de 'surperformance' à 'performance du

secteur'

* PTC Inc PTC.O : Berenberg réduit le prix cible de 200 $ à 192 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Jefferies relève le cours cible de 410 à 450 dollars

* Simon Property Group Inc SPG.N : Piper Sandler relève le cours cible de 210 à 225 dollars

* Sinclair Inc SBGI.O : JP Morgan relève le cours cible de 13 à 15 dollars

* Site Centers Corp SITC.N : Piper Sandler ramène le cours cible à 10 $, contre 12 $ auparavant

* SL Green Realty Corp SLG.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 72 $ à 67 $

* Sunstone Hotel Investors Inc SHO.N : JP Morgan relève le cours cible à 9 $, contre 8 $ auparavant

* Sylvamo Corp SLVM.N : RBC relève le cours cible de 47 $ à 49 $

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Piper Sandler relève la recommandation de 'neutre' à 'surpondérer'

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 60 $ à 75 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 50 $ contre 64 $

* Wendy'S Co WEN.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 13 $

* Yelp Inc YELP.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 30 $ contre 33 $

* Zscaler Inc ZS.O : Wedbush relève le cours cible de 330 à 350 dollars