information fournie par Reuters • 10/11/2025 à 12:38

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Doordash, Honeywell, Zscaler

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Doordash, Honeywell et Zscaler.

FAITS MARQUANTS

* Doordash DASH.O : Jefferies réduit son objectif de cours de 280 à 220 dollars

* Five9 Inc FIVN.O : Jefferies réduit son objectif de cours à 22$ contre 28

* Honeywell HON.O : TD Cowen réduit le prix cible de 250 $ à 240 $

* Yelp Inc YELP.N : Jefferies ramène le cours cible à 31 $, contre 34 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : Wedbush relève le cours cible de 330 à 350 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acv Auctions Inc ACVA.N : Jefferies ramène le cours cible de 15 à 9 dollars

* Aflac Inc AFL.N : Jefferies augmente le prix cible de 99 $ à 101 $

* Alarm.Com Holdings Inc ALRM.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 68 $ à 65 $

* Albemarle ALB.N : RBC augmente le prix cible à 120 $ contre 117 $

* American Axle & Manufacturing AXL.N : TD Cowen relève le cours cible de 6,20 $ à 7,20 $

* Apa Corporation APA.O : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 4 $ à 42 $

* Apollo APO.N : Jefferies relève le cours cible de 131 à 136 dollars

* Astrana Health Inc ASTH.O : BTIG réduit le prix cible à 45 $, contre 50 $ auparavant

* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan relève le prix cible de 47 à 53 $

* BCE Inc BCE.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 21 $ contre 22 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : Jefferies réduit le prix cible de 65 $ à 55 $

* Biomea Fusion Inc BMEA.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 6 $ contre 7 $

* Blackstone BX.N : Jefferies réduit le prix cible à 187 $ contre 199 $

* Block Inc XYZ.N : Bernstein réduit le cours cible à 90 $ contre 95 $

* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : KBW réduit le cours cible à 13,5 $ contre 14,5

* BP BP.N : Gerdes Energy Research relève le cours cible de 4 $ à 49 $

* Brighthouse Financial Inc BHF.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 50 $ à 70 $

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 62 $ contre 64 $

* Brookdale Senior Living Inc BKD.N : Jefferies relève le prix cible de 10 à 12 dollars

* Brookdale Senior Living Inc. BKD.N : Barclays relève le prix cible de 8 $ à 9,5 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies réduit le prix cible de 61 $ à 56 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : KBW réduit le prix cible de 62 $ à 59 $

* Bumble Inc BMBL.O : Susquehanna réduit le cours cible à 4,5 $ contre 7 $

* California Resources Corp CRC.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 2 $ à 64 $

* Camden Property Trust CPT.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 117 $ à 111 $

* Canada Goose GOOS.N : Barclays réduit le prix cible de 13 $ à 11 $

* Capital Bancorp Inc CBNK.O : KBW ramène le cours cible à 31 $, contre 33 $ auparavant

* Caretrust REIT Inc CTRE.N : RBC augmente le prix cible de 36 $ à 41 $

* Carlyle Group Inc CG.O : Jefferies réduit le prix cible de 67 $ à 57 $

* Cencora COR.N : TD Cowen relève le cours cible de 350 $ à 400 $

* Centerspace CSR.N : Piper Sandler ramène le cours cible de 68 $ à 66 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC réduit le cours cible à 95 $, contre 100 $ auparavant

* Charles River Laboratories CRL.N : TD Cowen réduit le cours cible de 205 $ à 197 $

* Chemed Corp CHE.N : RBC réduit le prix cible de 589 $ à 572 $

* Chemours CC.N : RBC réduit le prix cible de 19 $ à 17 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 5 $ à 163 $

* Claritev Corp CTEV.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 86 $ à 90 $

* CNO Financial Group Inc CNO.N : Jefferies relève le prix cible de 40 $ à 42 $

* Consolidated Edison, Inc. ED.N : Barclays réduit le prix cible à 101 $ de 105

* Cs Disco Inc LAW.N : Jefferies augmente le prix cible de 4,4 $ à 6 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : B. Riley relève le prix cible de 80 à 90 dollars

* Delek US Holdings Inc DK.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 33 $ à 40 $

* Doordash DASH.O : Jefferies réduit le prix cible à 220 $ contre 280 $

* Doubleverify Holdings Inc DV.N : JP Morgan réduit le prix cible à 17 $ contre 19 $

* Doubleverify Holdings Inc DV.N : RBC réduit le prix cible à 20 $, au lieu de 23

* Doubleverify Holdings, Inc. DV.N : Barclays réduit le prix cible à 12 $ contre 18 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Barclays ramène le prix cible de 54 à 40 dollars

* Draftkings Inc DKNG.O : Bernstein réduit le prix cible à 41 $, contre 50 $ auparavant

* Draftkings Inc DKNG.O : Citigroup réduit le prix cible à 48 $ contre 56 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Jefferies réduit le prix cible de 51 $ à 49 $

* Draftkings Inc DKNG.O : JP Morgan réduit le prix cible à 42 $ contre 51 $

* Duolingo Inc DUOL.O : Jefferies ramène le cours cible à 210 $ contre 325 $

* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 1104 $, contre 886 $ auparavant

* Equitable Holdings Inc EQH.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 70 $ contre 72 $

* Evercommerce Inc. EVCM.O : Barclays réduit le prix cible à 10 $ contre 11 $

* Evertec Inc EVTC.N : KBW réduit le prix cible à 40 $ contre 44 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève le cours cible de 220 à 270 dollars

* Expedia Group Inc EXPE.O : Susquehanna relève le cours cible à 265 $, contre 200 $ auparavant

* Fidelity National Financial Inc FNF.N : KBW relève l'objectif de cours de 69 à 70 dollars

* Figs, Inc. FIGS.N : Barclays relève l'objectif de cours de 7 à 9 dollars

* First Industrial Realty Trust Inc FR.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 54 $ à 57 $

* Five9 Inc FIVN.O : Jefferies réduit le prix cible de 28 $ à 22 $

* Fluor FLR.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 50 $ à 55 $

* Franklin Resources Inc BEN.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 26 à 25 dollars

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Piper Sandler relève le cours cible de 140 à 160 dollars

* Globus Medical GMED.N : Barclays augmente le prix cible de 106 à 114 $

* Golden Entertainment Inc GDEN.O : Jefferies relève le cours cible de 26 à 30 dollars

* Guardant Health Inc GH.O : Piper Sandler relève le cours cible de 90 $ à 120 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Gerdes Energy Research ramène le cours de l'action d'achat à neutre

* Harley-Davidson Inc HOG.N : D.A.Davidson réduit le prix cible de 34 $ à 30 $

* Hilltop Holdings Inc HTH.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 36 $ contre 34 $

* Holley Inc HLLY.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 6 $ à 7 $

* Holley Inc HLLY.N : D.A. Davidson relève le cours cible à 4,50 $, contre 3 $ auparavant

* Honeywell HON.O : TD Cowen ramène le cours cible de 250 à 240 dollars

* Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : Piper Sandler réduit le cours cible à 2,5 $ contre 3

* Huntsman Corp HUN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 20 $

* Illumina Inc ILMN.O : Piper Sandler relève le cours cible de 185 $ à 195 $

* Insulet Corp PODD.O : Bernstein relève le prix cible de 400 $ à 410 $

* Inuvo, Inc. INUV.A : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 15 $ à 10 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 72 $ à 83 $

* IPG Photonics Corp IPGP.O : Bernstein relève le prix cible de 97 $ à 100 $

* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies relève le prix cible de 95 $ à 100 $

* Kenvue Inc. KVUE.N : Barclays relève l'objectif de cours à 18 $ contre 17 $

* KKR KKR.N : Jefferies réduit le prix cible à 154 $ contre 156 $

* KKR KKR.N : TD Cowen réduit le cours cible à 146 $ contre 153 $

* Kodiak Ai Inc KDK.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 14

* Labcorp LH.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 280 $ à 270 $

* Lear Corporation LEA.N : Barclays relève le cours cible de 120 à 125 dollars

* Leonardo Drs Inc DRS.O : JP Morgan ramène le cours cible de 47 $ à 40 $

* Lsb Industries Inc LXU.N : RBC relève le cours cible à 10 $, contre 9 $ auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : Bernstein relève le cours cible à 23 $, contre 22 $ auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : Jefferies relève le cours cible de 22 à 23 dollars

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : KBW relève le cours cible de 194 à 198 dollars

* Marketaxess Holdings, Inc. MKTX.O : Barclays relève le prix cible à 188 $, contre 186 $ auparavant

* McKesson Corp MCK.N : JP Morgan relève le prix cible de 853 $ à 983 $

* Mesa Laboratories Inc MLAB.O : Jefferies relève le cours cible de 110 à 115 dollars

* Metlife Inc MET.N : Jefferies relève le prix cible de 103 à 104 dollars

* Mettler Toledo International Inc. MTD.N : Barclays relève le prix cible de 1350 $ à 1600 $

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Jefferies relève le prix cible à 1 375 $ de 1 150 $

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : JP Morgan relève le PT à 1450$ de 1285

* Midcap Financial Investment Corp MFIC.O : KBW réduit le prix cible de 14 $ à 13 $

* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : Leerink Partners initie une couverture avec une note de surperformance; prix cible

de 115 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : HSBC relève le cours cible de 68 à 82 dollars

* Monster Beverage Corp MNST.O : TD Cowen relève le cours cible de 68 $ à 74 $

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : JP Morgan relève le prix cible de 16,50 $ à 16 $

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : KBW réduit le prix cible à 18,5 $ contre 20 $

* Mp Materials MP.N : Deutsche Bank relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente le prix cible de 68 $ à 71

$

* Murphy Oil Corp MUR.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 2 $ à 47 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : JP Morgan augmente le prix cible de 26 $ à 28 $

* Mvb Financial Corp MVBF.O : KBW relève le cours cible de 25 $ à 30 $

* Nelnet Inc NNI.N : TD Cowen relève le cours cible de 130 à 135 dollars

* Neogenomics Inc NEO.O : Piper Sandler relève le cours cible de 11 à 12 dollars

* Nextera Energy NEE.N : HSBC relève le cours cible de 94 $ à 95 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : RBC ramène le cours cible de 35 $ à 32 $

* Olaplex Holdings, Inc. OLPX.O : Barclays réduit le prix cible de 1,5 $ à 1,25 $

* Onity Group Inc ONIT.N : KBW augmente le prix cible à 60$ de 55

* Opendoor Technologies Inc OPEN.O : KBW relève le cours cible de 1 à 2 dollars

* Openlane Inc KAR.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 28 $, contre 30 $ auparavant

* Option Care Health Inc OPCH.O : JP Morgan réduit le cours cible à 39 $ contre 41 $

* Oscar Health Inc. OSCR.N : Barclays augmente le prix cible à 13$ contre 11

* Palo Alto Networks PANW.O : Barclays relève le prix cible de 215 à 230 dollars

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : JP Morgan relève le cours cible à 145 $ contre 137 $

* Par Technology Corp PAR.N : Jefferies ramène le cours cible à 45 $, contre 70 $ auparavant

* Pattern Group Inc PTRN.O : Jefferies relève le cours cible à 21 $ contre 18 $

* Penn Entertainment Inc PENN.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 16 $ contre 19 $

* Perella Weinberg Partners PWP.O : KBW ramène le cours cible de 21 $ à 19 $

* Permian Resources Corp PR.N : Gerdes Energy Research relève le cours cible de 1 $ à 22 $

* Potlatchdeltic Corp PCH.O : RBC ramène le cours de l'action de "surperformance" à "performance du secteur"

* Primerica Inc PRI.N : Jefferies réduit le prix cible de 283 $ à 264 $

* Primo Brands Corporation PRMB.N : Barclays réduit le prix cible à 25 $ de 29

* Privia Health Group Inc. PRVA.O : Barclays augmente le prix cible de 22 $ à 23 $

* Progyny Inc PGNY.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 33 $ contre 32 $ auparavant

* Prologis Inc PLD.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 127 $ à 133 $

* PTC Inc PTC.O : Berenberg réduit le prix cible de 200 $ à 192 $

* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 43 $ à 44 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Jefferies augmente le prix cible de 410 $ à 450 $

* Rogers Communications Inc RCI.N : Barclays relève le cours cible à 36 $ contre 33 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Bernstein relève le cours cible de 120 à 300 dollars

* Sandisk Corp SNDK.O : Barclays relève le cours cible de 39 $ à 220 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : RBC réduit le prix cible de 235 $ à 232 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Piper Sandler relève le cours cible de 210 à 225 dollars

* Sinclair Inc SBGI.O : JP Morgan relève le cours cible de 13 à 15 dollars

* Site Centers Corp SITC.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 10 $ contre 12 $

* Six Flags Entertainment Corp. FUN.N : Barclays réduit le prix cible à 25 $ contre 27 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 67 $ contre 72 $

* SPX Technologies Inc SPXC.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; PT 225

* Sunstone Hotel Investors Inc SHO.N : JP Morgan augmente le prix cible de 8 $ à 9 $

* Sweetgreen Inc. SG.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 5 $, contre 8 $ auparavant

* Sylvamo Corp SLVM.N : RBC relève le cours cible de 47 $ à 49 $

* Tandem Diabetes TNDM.O : Barclays relève le cours cible de 51 $ à 55 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Bernstein augmente le prix cible à 18$ de 15

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Piper Sandler relève le prix cible de 60 $ à 75 $

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Terreno Realty Corp TRNO.N : La Banque Scotia augmente le rendement du secteur de "performer" à

"surperformer" de "performer" à "performer" à "performer"

* Terreno Realty Corp TRNO.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 61 $ à 67 $

* TPG Inc TPG.O : Jefferies réduit le prix cible de 60 $ à 59 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 50$ contre 64

* Tripadvisor Inc TRIP.O : Jefferies réduit le cours cible à 13 $ contre 13,50

* under Armour Inc UAA.N : TD Cowen réduit le prix cible à 4 $ de 6 $

* Unum Group UNM.N : Jefferies augmente le prix cible de 105 $ à 115 $

* Wendy's Co WEN.O : Bernstein ramène le cours cible à 10 $, contre 12 $ auparavant

* Wendy'S Co WEN.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 11$ contre 13

* Wendy'S Co WEN.O : RBC réduit le prix cible de 10 à 9 dollars

* Western Union WU.N : Susquehanna relève le cours cible de 9 à 10 dollars

* Willscot Holdings Corp WSC.O : D.A. Davidson réduit le cours cible de 35 $ à 32 $

* Yelp Inc YELP.N : Jefferies réduit le prix cible à 31 $ contre 34 $

* Yelp Inc YELP.N : JP Morgan ramène le cours cible à 30 $, contre 33 $ auparavant

* Ziff Davis Inc ZD.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 34 $, contre 40 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : Wedbush relève le cours cible de 330 à 350 dollars