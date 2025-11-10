TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Doordash, Honeywell, Zscaler

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Doordash, Honeywell et Zscaler.
FAITS MARQUANTS
* Doordash DASH.O : Jefferies réduit son objectif de cours de 280 à 220 dollars
* Five9 Inc FIVN.O : Jefferies réduit son objectif de cours à 22$ contre 28
* Honeywell HON.O : TD Cowen réduit le prix cible de 250 $ à 240 $
* Yelp Inc YELP.N : Jefferies ramène le cours cible à 31 $, contre 34 $ auparavant
* Zscaler Inc ZS.O : Wedbush relève le cours cible de 330 à 350 dollars
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Acv Auctions Inc ACVA.N : Jefferies ramène le cours cible de 15 à 9 dollars
* Aflac Inc AFL.N : Jefferies augmente le prix cible de 99 $ à 101 $
* Alarm.Com Holdings Inc ALRM.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 68 $ à 65 $
* Albemarle ALB.N : RBC augmente le prix cible à 120 $ contre 117 $
* American Axle & Manufacturing AXL.N : TD Cowen relève le cours cible de 6,20 $ à 7,20 $
* Apa Corporation APA.O : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 4 $ à 42 $
* Apollo APO.N : Jefferies relève le cours cible de 131 à 136 dollars
* Astrana Health Inc ASTH.O : BTIG réduit le prix cible à 45 $, contre 50 $ auparavant
* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan relève le prix cible de 47 à 53 $
* BCE Inc BCE.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 21 $ contre 22 $
* Bill Holdings Inc BILL.N : Jefferies réduit le prix cible de 65 $ à 55 $
* Biomea Fusion Inc BMEA.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 6 $ contre 7 $
* Blackstone BX.N : Jefferies réduit le prix cible à 187 $ contre 199 $
* Block Inc XYZ.N : Bernstein réduit le cours cible à 90 $ contre 95 $
* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : KBW réduit le cours cible à 13,5 $ contre 14,5
* BP BP.N : Gerdes Energy Research relève le cours cible de 4 $ à 49 $
* Brighthouse Financial Inc BHF.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 50 $ à 70 $
* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 62 $ contre 64 $
* Brookdale Senior Living Inc BKD.N : Jefferies relève le prix cible de 10 à 12 dollars
* Brookdale Senior Living Inc. BKD.N : Barclays relève le prix cible de 8 $ à 9,5 $
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies réduit le prix cible de 61 $ à 56 $
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : KBW réduit le prix cible de 62 $ à 59 $
* Bumble Inc BMBL.O : Susquehanna réduit le cours cible à 4,5 $ contre 7 $
* California Resources Corp CRC.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 2 $ à 64 $
* Camden Property Trust CPT.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 117 $ à 111 $
* Canada Goose GOOS.N : Barclays réduit le prix cible de 13 $ à 11 $
* Capital Bancorp Inc CBNK.O : KBW ramène le cours cible à 31 $, contre 33 $ auparavant
* Caretrust REIT Inc CTRE.N : RBC augmente le prix cible de 36 $ à 41 $
* Carlyle Group Inc CG.O : Jefferies réduit le prix cible de 67 $ à 57 $
* Cencora COR.N : TD Cowen relève le cours cible de 350 $ à 400 $
* Centerspace CSR.N : Piper Sandler ramène le cours cible de 68 $ à 66 $
* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC réduit le cours cible à 95 $, contre 100 $ auparavant
* Charles River Laboratories CRL.N : TD Cowen réduit le cours cible de 205 $ à 197 $
* Chemed Corp CHE.N : RBC réduit le prix cible de 589 $ à 572 $
* Chemours CC.N : RBC réduit le prix cible de 19 $ à 17 $
* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 5 $ à 163 $
* Claritev Corp CTEV.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 86 $ à 90 $
* CNO Financial Group Inc CNO.N : Jefferies relève le prix cible de 40 $ à 42 $
* Consolidated Edison, Inc. ED.N : Barclays réduit le prix cible à 101 $ de 105
* Cs Disco Inc LAW.N : Jefferies augmente le prix cible de 4,4 $ à 6 $
* Cytokinetics Inc CYTK.O : B. Riley relève le prix cible de 80 à 90 dollars
* Delek US Holdings Inc DK.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 33 $ à 40 $
* Doordash DASH.O : Jefferies réduit le prix cible à 220 $ contre 280 $
* Doubleverify Holdings Inc DV.N : JP Morgan réduit le prix cible à 17 $ contre 19 $
* Doubleverify Holdings Inc DV.N : RBC réduit le prix cible à 20 $, au lieu de 23
* Doubleverify Holdings, Inc. DV.N : Barclays réduit le prix cible à 12 $ contre 18 $
* Draftkings Inc DKNG.O : Barclays ramène le prix cible de 54 à 40 dollars
* Draftkings Inc DKNG.O : Bernstein réduit le prix cible à 41 $, contre 50 $ auparavant
* Draftkings Inc DKNG.O : Citigroup réduit le prix cible à 48 $ contre 56 $
* Draftkings Inc DKNG.O : Jefferies réduit le prix cible de 51 $ à 49 $
* Draftkings Inc DKNG.O : JP Morgan réduit le prix cible à 42 $ contre 51 $
* Duolingo Inc DUOL.O : Jefferies ramène le cours cible à 210 $ contre 325 $
* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"
* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 1104 $, contre 886 $ auparavant
* Equitable Holdings Inc EQH.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 70 $ contre 72 $
* Evercommerce Inc. EVCM.O : Barclays réduit le prix cible à 10 $ contre 11 $
* Evertec Inc EVTC.N : KBW réduit le prix cible à 40 $ contre 44 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève le cours cible de 220 à 270 dollars
* Expedia Group Inc EXPE.O : Susquehanna relève le cours cible à 265 $, contre 200 $ auparavant
* Fidelity National Financial Inc FNF.N : KBW relève l'objectif de cours de 69 à 70 dollars
* Figs, Inc. FIGS.N : Barclays relève l'objectif de cours de 7 à 9 dollars
* First Industrial Realty Trust Inc FR.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 54 $ à 57 $
* Five9 Inc FIVN.O : Jefferies réduit le prix cible de 28 $ à 22 $
* Fluor FLR.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 50 $ à 55 $
* Franklin Resources Inc BEN.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 26 à 25 dollars
* Genedx Holdings Corp WGS.O : Piper Sandler relève le cours cible de 140 à 160 dollars
* Globus Medical GMED.N : Barclays augmente le prix cible de 106 à 114 $
* Golden Entertainment Inc GDEN.O : Jefferies relève le cours cible de 26 à 30 dollars
* Guardant Health Inc GH.O : Piper Sandler relève le cours cible de 90 $ à 120 $
* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Gerdes Energy Research ramène le cours de l'action d'achat à neutre
* Harley-Davidson Inc HOG.N : D.A.Davidson réduit le prix cible de 34 $ à 30 $
* Hilltop Holdings Inc HTH.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 36 $ contre 34 $
* Holley Inc HLLY.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 6 $ à 7 $
* Holley Inc HLLY.N : D.A. Davidson relève le cours cible à 4,50 $, contre 3 $ auparavant
* Honeywell HON.O : TD Cowen ramène le cours cible de 250 à 240 dollars
* Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : Piper Sandler réduit le cours cible à 2,5 $ contre 3
* Huntsman Corp HUN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 20 $
* Illumina Inc ILMN.O : Piper Sandler relève le cours cible de 185 $ à 195 $
* Insulet Corp PODD.O : Bernstein relève le prix cible de 400 $ à 410 $
* Inuvo, Inc. INUV.A : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 15 $ à 10 $
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 72 $ à 83 $
* IPG Photonics Corp IPGP.O : Bernstein relève le prix cible de 97 $ à 100 $
* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies relève le prix cible de 95 $ à 100 $
* Kenvue Inc. KVUE.N : Barclays relève l'objectif de cours à 18 $ contre 17 $
* KKR KKR.N : Jefferies réduit le prix cible à 154 $ contre 156 $
* KKR KKR.N : TD Cowen réduit le cours cible à 146 $ contre 153 $
* Kodiak Ai Inc KDK.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 14
* Labcorp LH.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 280 $ à 270 $
* Lear Corporation LEA.N : Barclays relève le cours cible de 120 à 125 dollars
* Leonardo Drs Inc DRS.O : JP Morgan ramène le cours cible de 47 $ à 40 $
* Lsb Industries Inc LXU.N : RBC relève le cours cible à 10 $, contre 9 $ auparavant
* Lyft Inc LYFT.O : Bernstein relève le cours cible à 23 $, contre 22 $ auparavant
* Lyft Inc LYFT.O : Jefferies relève le cours cible de 22 à 23 dollars
* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : KBW relève le cours cible de 194 à 198 dollars
* Marketaxess Holdings, Inc. MKTX.O : Barclays relève le prix cible à 188 $, contre 186 $ auparavant
* McKesson Corp MCK.N : JP Morgan relève le prix cible de 853 $ à 983 $
* Mesa Laboratories Inc MLAB.O : Jefferies relève le cours cible de 110 à 115 dollars
* Metlife Inc MET.N : Jefferies relève le prix cible de 103 à 104 dollars
* Mettler Toledo International Inc. MTD.N : Barclays relève le prix cible de 1350 $ à 1600 $
* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Jefferies relève le prix cible à 1 375 $ de 1 150 $
* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : JP Morgan relève le PT à 1450$ de 1285
* Midcap Financial Investment Corp MFIC.O : KBW réduit le prix cible de 14 $ à 13 $
* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : Leerink Partners initie une couverture avec une note de surperformance; prix cible
de 115 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : HSBC relève le cours cible de 68 à 82 dollars
* Monster Beverage Corp MNST.O : TD Cowen relève le cours cible de 68 $ à 74 $
* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : JP Morgan relève le prix cible de 16,50 $ à 16 $
* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : KBW réduit le prix cible à 18,5 $ contre 20 $
* Mp Materials MP.N : Deutsche Bank relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente le prix cible de 68 $ à 71
$
* Murphy Oil Corp MUR.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 2 $ à 47 $
* Murphy Oil Corp MUR.N : JP Morgan augmente le prix cible de 26 $ à 28 $
* Mvb Financial Corp MVBF.O : KBW relève le cours cible de 25 $ à 30 $
* Nelnet Inc NNI.N : TD Cowen relève le cours cible de 130 à 135 dollars
* Neogenomics Inc NEO.O : Piper Sandler relève le cours cible de 11 à 12 dollars
* Nextera Energy NEE.N : HSBC relève le cours cible de 94 $ à 95 $
* Nuscale Power Corp SMR.N : RBC ramène le cours cible de 35 $ à 32 $
* Olaplex Holdings, Inc. OLPX.O : Barclays réduit le prix cible de 1,5 $ à 1,25 $
* Onity Group Inc ONIT.N : KBW augmente le prix cible à 60$ de 55
* Opendoor Technologies Inc OPEN.O : KBW relève le cours cible de 1 à 2 dollars
* Openlane Inc KAR.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 28 $, contre 30 $ auparavant
* Option Care Health Inc OPCH.O : JP Morgan réduit le cours cible à 39 $ contre 41 $
* Oscar Health Inc. OSCR.N : Barclays augmente le prix cible à 13$ contre 11
* Palo Alto Networks PANW.O : Barclays relève le prix cible de 215 à 230 dollars
* Palomar Holdings Inc PLMR.O : JP Morgan relève le cours cible à 145 $ contre 137 $
* Par Technology Corp PAR.N : Jefferies ramène le cours cible à 45 $, contre 70 $ auparavant
* Pattern Group Inc PTRN.O : Jefferies relève le cours cible à 21 $ contre 18 $
* Penn Entertainment Inc PENN.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 16 $ contre 19 $
* Perella Weinberg Partners PWP.O : KBW ramène le cours cible de 21 $ à 19 $
* Permian Resources Corp PR.N : Gerdes Energy Research relève le cours cible de 1 $ à 22 $
* Potlatchdeltic Corp PCH.O : RBC ramène le cours de l'action de "surperformance" à "performance du secteur"
* Primerica Inc PRI.N : Jefferies réduit le prix cible de 283 $ à 264 $
* Primo Brands Corporation PRMB.N : Barclays réduit le prix cible à 25 $ de 29
* Privia Health Group Inc. PRVA.O : Barclays augmente le prix cible de 22 $ à 23 $
* Progyny Inc PGNY.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 33 $ contre 32 $ auparavant
* Prologis Inc PLD.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 127 $ à 133 $
* PTC Inc PTC.O : Berenberg réduit le prix cible de 200 $ à 192 $
* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 43 $ à 44 $
* Rockwell Automation Inc ROK.N : Jefferies augmente le prix cible de 410 $ à 450 $
* Rogers Communications Inc RCI.N : Barclays relève le cours cible à 36 $ contre 33 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Bernstein relève le cours cible de 120 à 300 dollars
* Sandisk Corp SNDK.O : Barclays relève le cours cible de 39 $ à 220 $
* SBA Communications Corp SBAC.O : RBC réduit le prix cible de 235 $ à 232 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : Piper Sandler relève le cours cible de 210 à 225 dollars
* Sinclair Inc SBGI.O : JP Morgan relève le cours cible de 13 à 15 dollars
* Site Centers Corp SITC.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 10 $ contre 12 $
* Six Flags Entertainment Corp. FUN.N : Barclays réduit le prix cible à 25 $ contre 27 $
* SL Green Realty Corp SLG.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 67 $ contre 72 $
* SPX Technologies Inc SPXC.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; PT 225
* Sunstone Hotel Investors Inc SHO.N : JP Morgan augmente le prix cible de 8 $ à 9 $
* Sweetgreen Inc. SG.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 5 $, contre 8 $ auparavant
* Sylvamo Corp SLVM.N : RBC relève le cours cible de 47 $ à 49 $
* Tandem Diabetes TNDM.O : Barclays relève le cours cible de 51 $ à 55 $
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Bernstein augmente le prix cible à 18$ de 15
* Terreno Realty Corp TRNO.N : Piper Sandler relève le prix cible de 60 $ à 75 $
* Terreno Realty Corp TRNO.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré
* Terreno Realty Corp TRNO.N : La Banque Scotia augmente le rendement du secteur de "performer" à
"surperformer" de "performer" à "performer" à "performer"
* Terreno Realty Corp TRNO.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 61 $ à 67 $
* TPG Inc TPG.O : Jefferies réduit le prix cible de 60 $ à 59 $
* Trade Desk Inc TTD.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 50$ contre 64
* Tripadvisor Inc TRIP.O : Jefferies réduit le cours cible à 13 $ contre 13,50
* under Armour Inc UAA.N : TD Cowen réduit le prix cible à 4 $ de 6 $
* Unum Group UNM.N : Jefferies augmente le prix cible de 105 $ à 115 $
* Wendy's Co WEN.O : Bernstein ramène le cours cible à 10 $, contre 12 $ auparavant
* Wendy'S Co WEN.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 11$ contre 13
* Wendy'S Co WEN.O : RBC réduit le prix cible de 10 à 9 dollars
* Western Union WU.N : Susquehanna relève le cours cible de 9 à 10 dollars
* Willscot Holdings Corp WSC.O : D.A. Davidson réduit le cours cible de 35 $ à 32 $
* Yelp Inc YELP.N : Jefferies réduit le prix cible à 31 $ contre 34 $
* Yelp Inc YELP.N : JP Morgan ramène le cours cible à 30 $, contre 33 $ auparavant
* Ziff Davis Inc ZD.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 34 $, contre 40 $ auparavant
* Zscaler Inc ZS.O : Wedbush relève le cours cible de 330 à 350 dollars