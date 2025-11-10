information fournie par Reuters • 10/11/2025 à 14:04

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Doordash, Honeywell, Zscaler

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Doordash, Honeywell et Zscaler.

FAITS MARQUANTS

* Doordash DASH.O : Jefferies réduit son objectif de cours de 280 à 220 dollars

* Five9 Inc FIVN.O : Jefferies réduit son objectif de cours à 22$ contre 28

* Honeywell HON.O : TD Cowen réduit le prix cible de 250 $ à 240 $

* Yelp Inc YELP.N : Jefferies ramène le cours cible à 31 $, contre 34 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : Wedbush relève le cours cible de 330 à 350 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acv Auctions Inc ACVA.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 9$ contre 15

* Aersale Corp ASLE.O : Truist Securities réduit le prix cible de 7 $ à 6 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Mizuho augmente le prix cible à 114 $ contre 108 $

* Aflac Inc AFL.N : Jefferies relève le cours cible à 101 $ contre 99 $

* Airbnb Inc ABNB.O : BMO relève le cours cible de 124 à 130 dollars

* Alarm.Com Holdings Inc ALRM.O : Jefferies réduit le prix cible à 65 $ de 68

* Albemarle ALB.N : RBC augmente le prix cible de 117 $ à 120 $

* Albemarle ALB.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 70 $ à 85 $

* Alliant Energy Corp LNT.O : BMO réduit le prix cible de 71 $ à 70 $

* AMC Networks Inc. AMCX.O : Wells Fargo relève le cours cible de 5 $ à 8 $

* American Axle & Manufacturing AXL.N : TD Cowen relève le cours cible de 6,20 $ à 7,20 $

* Amylyx Pharmaceuticals Inc AMLX.O : Mizuho augmente le prix cible à 18 $ contre 16 $

* Anaptysbio Inc ANAB.O : Truist Securities relève le prix cible de 20 à 36 dollars

* Ani Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Raymond James augmente le prix cible de 99 $ à 105 $

* Apa Corporation APA.O : Gerdes Energy Research relève le cours cible de 4 $ à 42 $

* Apollo APO.N : BMO augmente le prix cible de 132 $ à 136 $

* Apollo APO.N : Jefferies relève le cours cible de 131 $ à 136 $

* Array Digital Infrastructure Inc AD.N : Raymond James réduit le prix cible de 84 $ à 63

$

* Arvinas Inc ARVN.O : Stephens relève l'objectif de cours à 15 $ contre 14 $ auparavant

* Assurant Inc AIZ.N : BMO relève le cours cible à 246 $ contre 238 $

* Astrana Health Inc ASTH.O : BTIG réduit le prix cible à 45 $ de 50

* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan augmente le prix cible de 47 $ à 53 $

* Atmus Filtration Technologies Inc. ATMU.N : Wells Fargo relève son estimation de prix de

47 à 52 dollars

* Avalonbay Communities, Inc. AVB.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 193$ de 213

* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : Raymond James augmente le prix cible de 9 $ à

12 $

* Avient AVNT.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 36 $ contre 42 $

* Barings Bdc, Inc. BBDC.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 9,5 $ contre 10

* BCE Inc BCE.N : Barclays réduit le prix cible à 21$ de 22

* Bill Holdings Inc BILL.N : Jefferies ramène le cours cible de 65 à 55 dollars

* Biomea Fusion Inc BMEA.O : Citigroup réduit le prix cible à 6 $ contre 7 $

* Blackline Inc BL.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 65 $ contre 68 $

* BlackRock TCP Capital Corp. TCPC.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 5,5 $

contre 6 $

* Blackstone BX.N : Jefferies réduit le prix cible de 199 $ à 187 $

* Block Inc XYZ.N : Bernstein réduit le cours cible à 90 $ contre 95 $

* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : KBW réduit le cours cible à 13,5 $ contre 14,5

* BP BP.N : Gerdes Energy Research relève le cours cible de 4 $ à 49 $

* Brighthouse Financial Inc BHF.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 50 $ à 70 $

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 62 $ contre 64 $

* Brookdale Senior Living Inc BKD.N : Jefferies relève le prix cible de 10 à 12 dollars

* Brookdale Senior Living Inc. BKD.N : Barclays relève le prix cible de 8 $ à 9,5 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : BMO augmente le prix cible de 56 $ à 58 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies réduit le prix cible de 61 $ à 56 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : KBW réduit le prix cible de 62 $ à 59 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : TD Cowen augmente le prix cible de 75 $ à 76 $

* Bumble Inc BMBL.O : Susquehanna réduit le cours cible à 4,5 $ contre 7 $

* California Resources Corp CRC.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 2 $ à 64 $

* Camden Property Trust CPT.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 117 $ à 111 $

* Camping World Holdings Inc CWH.N : Truist Securities réduit le prix cible à 15 $ contre

20 $

* Canada Goose GOOS.N : Barclays réduit le prix cible à 11 $ contre 13 $

* Capital Bancorp Inc CBNK.O : KBW réduit le cours cible de 33 $ à 31 $

* Caretrust REIT Inc CTRE.N : RBC augmente le prix cible de 36 $ à 41 $

* Carlyle Group Inc CG.O : Jefferies réduit le prix cible de 67 $ à 57 $

* Celanese Corporation CE.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 55 $ contre 57 $

* Cencora COR.N : TD Cowen relève le cours cible de 350 à 400 dollars

* Centerspace CSR.N : Piper Sandler ramène le cours cible de 68 $ à 66 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC réduit le cours cible de 100 $ à 95 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : La Banque Scotia augmente le cours cible de 82 $ à 90

$

* Charles River Laboratories CRL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 205 $ à 197 $

* Chatham Lodging Trust CLDT.N : BMO réduit le prix cible de 8 $ à 7 $

* Chemed Corp CHE.N : RBC réduit le cours cible de 589 $ à 572 $

* Chemours CC.N : RBC réduit le prix cible à 17 $ de 19

* Chemours CC.N : Truist Securities réduit le prix cible à 18$ de 21

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 5 $ à 163 $

* Ciena Corp CIEN.N : Citigroup augmente le prix cible de 141 $ à 230 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Monness Crespi Hardt initie une couverture avec une

note d'achat

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Monness Crespi Hardt initie une couverture avec PT

150

* Claritev Corp CTEV.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 86 $ à 90 $

* CNO Financial Group Inc CNO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 42 $, contre 40 $

auparavant

* Coinbase Global Inc COIN.O : Monness Crespi Hardt relève le cours de l'action de neutre

à achat

* Consolidated Edison, Inc. ED.N : Barclays réduit le prix cible de 105 $ à 101 $

* Cousins Properties Inc. CUZ.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 32 $ à 30 $

* Cs Disco Inc LAW.N : Jefferies augmente le prix cible de 4,4 $ à 6 $

* CubeSmart CUBE.N : Keybanc réduit la pondération sectorielle de surpondération à

surpondération

* Curtiss-Wright Corp CW.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 565 $ à 645 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : B. Riley relève le cours cible de 80 à 90 dollars

* Delek US Holdings Inc DK.N : La Banque Scotia relève le prix cible de 33 $ à 40 $

* Delek US Holdings, Inc. DK.N : Wells Fargo relève le prix cible de 43 $ à 53 $

* Disc Medicine Inc IRON.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 114 $ contre

86 $

* Docebo Inc DCBO.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 34$ contre 42

* Doordash DASH.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 220 $ contre 280 $

* Doubleverify Holdings Inc DV.N : BMO ramène le cours cible de 27 $ à 17 $

* Doubleverify Holdings Inc DV.N : JP Morgan réduit le prix cible à 17 $ contre 19 $

* Doubleverify Holdings Inc DV.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 16,5 $ à 15 $

* Doubleverify Holdings Inc DV.N : RBC réduit le prix cible à 20 $, contre 23 $ auparavant

* Doubleverify Holdings Inc DV.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 24 $ à 16 $

* Doubleverify Holdings Inc DV.N : Stifel réduit le prix cible de 20 à 15 dollars

* Doubleverify Holdings Inc DV.N : Truist Securities réduit le prix cible à 17 $ contre 22

$

* Doubleverify Holdings, Inc. DV.N : Barclays réduit le prix cible à 12 $ contre 18 $

* Doximity Inc DOCS.N : Mizuho relève le prix cible de 60 à 62 dollars

* Draftkings DKNG.O : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 33 $ contre 37 $

auparavant

* Draftkings Inc DKNG.O : Barclays réduit le prix cible à 40 $, contre 54 $ auparavant

* Draftkings Inc DKNG.O : Bernstein réduit le prix cible à 41 $, contre 50 $ auparavant

* Draftkings Inc DKNG.O : BMO ramène le prix cible de 63 $ à 50 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Citigroup réduit le prix cible de 56 $ à 48 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Jefferies réduit le prix cible de 51 $ à 49 $

* Draftkings Inc DKNG.O : JP Morgan réduit le prix cible à 42 $ contre 51 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Stifel réduit le prix cible à 46 $ de 50

* Draftkings Inc DKNG.O : Truist Securities réduit le prix cible à 45 $ contre 50 $

* Duke Energy Corp DUK.N : BMO ramène le cours cible de 138 $ à 136 $

* Duolingo Inc DUOL.O : Jefferies ramène le cours cible à 210 $, contre 325 $ auparavant

* D-Wave Quantum Inc QBTS.N : Benchmark augmente le prix cible de 20 $ à 35 $

* Eastgroup Properties, Inc. EGP.N : Wells Fargo relève le prix cible de 187 à 196 dollars

* Echostar Corp SATS.O : TD Cowen réduit le prix cible de 100 $ à 82 $

* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners relève le cours cible à 1104 $, contre 886 $ auparavant

* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Ensign Group Inc ENSG.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 190 à 200

dollars

* Equitable Holdings Inc EQH.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 70$ contre 72

* Equity Residential EQR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 62 $ contre 68 $

* Essex Property Trust, Inc. ESS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 268 $ contre 280 $

* Evercommerce Inc. EVCM.O : Barclays réduit le prix cible à 10 $ contre 11 $

* Evergy Inc EVRG.O : Citigroup augmente le prix cible de 79 $ à 89 $

* Everspin Technologies Inc MRAM.O : Needham augmente le prix cible de 8 $ à 10,5 $

* Evertec Inc EVTC.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 30$ contre 35

* Evertec Inc EVTC.N : KBW réduit l'objectif de cours à 40$ contre 44

* Evolent Health Inc EVH.N : Truist Securities réduit le cours cible à 10 $ contre 16 $

* Exagen Inc XGN.O : BTIG augmente le cours cible à 15 $ contre 13 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : BMO augmente le prix cible de 205 $ à 250 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève le cours cible de 220 à 270 dollars

* Expedia Group Inc EXPE.O : Susquehanna relève le cours cible de 200 à 265 dollars

* Fidelity National Financial Inc FNF.N : KBW relève l'objectif de cours de 69 à 70 dollars

* Figs, Inc. FIGS.N : Barclays relève l'objectif de cours de 7 à 9 dollars

* First Industrial Realty Trust Inc FR.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 54 $ à 57 $

* Five9 Inc FIVN.O : Jefferies réduit le prix cible de 28 $ à 22 $

* Flowers Foods FLO.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 13$ contre 15

* Fluor FLR.N : D.A. Davidson augmente le cours cible à 55 $ contre 50 $ auparavant

* Fluor FLR.N : Truist Securities augmente le prix cible à 56 $ contre 51 $

* Franklin Resources BEN.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 24$ contre 25

* Franklin Resources Inc BEN.N : JP Morgan réduit le prix cible à 25 $ contre 26

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Piper Sandler relève le cours cible de 140 à 160 dollars

* Global Medical REIT Inc GMRE.N : BMO réduit le prix cible de 37,5 $ à 35 $

* Globus Medical GMED.N : Barclays augmente le prix cible de 106 $ à 114 $

* Golden Entertainment Inc GDEN.O : Jefferies relève le cours cible de 26 à 30 dollars

* Goldman Sachs Bdc, Inc. GSBD.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours de 10 à 9

dollars

* Gray Television, Inc. GTN.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 5,5 $ à 5 $

* Guardant Health Inc GH.O : Piper Sandler relève le cours cible de 90 $ à 120 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Gerdes Energy Research ramène le cours de l'action de "buy" à

"neutral"

* Haemonetics Corp HAE.N : Mizuho augmente le prix cible de 65 $ à 75 $

* Hagerty Inc HGTY.N : BMO augmente le prix cible de 13 $ à 15 $

* Harley-Davidson Inc HOG.N : D.A.Davidson réduit le cours cible à 30 $ contre 34 $ auparavant

* Healthcare Realty Trust Inc HR.N : BMO augmente le prix cible à 20$ de 18

* Heico Corporation HEI.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 331 $ à 355 $

* Highwoods Properties, Inc. HIW.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 31 $ à 30 $

* Hilltop Holdings Inc HTH.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 34 $ à 36 $

* Holley Inc HLLY.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 6 $ à 7 $

* Holley Inc HLLY.N : D.A. Davidson augmente le cours cible de 3 $ à 4,50 $

* Holley Inc HLLY.N : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 3,5 $ à 5 $

* Honeywell HON.O : TD Cowen réduit le cours cible de 250 $ à 240 $

* Host Hotels & Resorts HST.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 24 $, contre 23 $

auparavant

* Host Hotels & Resorts Inc HST.O : BMO augmente le prix cible de 20 $ à 21 $

* Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : Piper Sandler ramène le cours cible de 3 à 2,5 dollars

* Humana HUM.N : Truist Securities réduit le cours cible de 300 $ à 285 $

* Huntsman Corp HUN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 20 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Stifel augmente le cours cible à 158 $ contre 155 $

* Illumina Inc ILMN.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 185 à 195 dollars

* Insulet Corp PODD.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 400 à 410 dollars

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 15 $ contre 18 $

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Truist Securities abaisse l'objectif de cours à 14$ contre 25

* Inuvo, Inc. INUV.A : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 10 $ contre 15 $ auparavant

* Invitation Homes Inc INVH.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 36 $ à 31 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 72 $ à 83 $

* IPG Photonics Corp IPGP.O : Bernstein relève le cours cible à 100 $, contre 97 $ auparavant

* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies relève le prix cible de 95 $ à 100 $

* Jfrog Ltd FROG.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 62 $ à 74 $

* Kenvue Inc. KVUE.N : Barclays relève l'objectif de cours à 18 $ contre 17 $

* KKR & Co. KKR.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 145 à 147 dollars

* KKR KKR.N : BMO réduit le prix cible à 142 $ contre 148 $

* KKR KKR.N : Jefferies réduit le cours cible à 154 $ contre 156 $

* KKR KKR.N : TD Cowen réduit le prix cible à 146 $ contre 153 $

* Kodiak Ai Inc KDK.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 14

* Labcorp LH.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 280 $ à 270 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities réduit le prix cible de 63 $ à 61 $

* Lear Corporation LEA.N : Barclays augmente le prix cible à 125 $ contre 120 $

* Leonardo Drs Inc DRS.O : JP Morgan ramène le cours cible à 40 $, contre 47 $ auparavant

* Lsb Industries Inc LXU.N : RBC relève le cours cible à 10 $, contre 9 $ auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : Bernstein relève le cours cible à 23 $, contre 22 $ auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : Jefferies relève le cours cible de 22 $ à 23 $

* Marketaxess MKTX.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 180 $, contre 177 $

auparavant

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : KBW relève le prix cible de 194 à 198 dollars

* Marketaxess Holdings, Inc. MKTX.O : Barclays relève le prix cible de 186 à 188 dollars

* McKesson Corp MCK.N : JP Morgan relève le prix cible de 853 $ à 983 $

* McKesson Corporation MCK.N : Wells Fargo relève le prix cible de 816 à 914 dollars

* Merck & Co Inc MRK.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 114 $ contre 107 $

* Mesa Laboratories Inc MLAB.O : Jefferies relève le cours cible de 110 à 115 dollars

* Metlife Inc MET.N : Jefferies relève le cours cible de 103 à 104 dollars

* Mettler Toledo International Inc. MTD.N : Barclays relève le prix cible de 1350 $ à 1600 $

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Citigroup relève le PT à 1700$ de 1600

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Jefferies relève le PT de 1 150 $ à 1 375 $

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : JP Morgan relève le PT à 1450$ de 1285

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Stifel relève le PT à 1600$ de 1450$

* Mettler-Toledo International Inc. MTD.N : Wells Fargo relève le PT à $1400 contre $1200

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Truist Securities réduit le PT à 146$ de 158

* Midcap Financial Investment Corp MFIC.O : KBW réduit le prix cible de 14 $ à 13 $

* Moderna MRNA.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 21 $ contre 24 $

* Monopar Therapeutics MNPR.O : Leerink Partners initie une couverture avec une note de

surperformance

* Monopar Therapeutics MNPR.O : Leerink Partners initie une couverture avec PT 115

* Monster Beverage Corp MNST.O : HSBC relève l'objectif de cours de 68 $ à 82 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : TD Cowen relève le prix cible de 68 $ à 74 $

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : JP Morgan relève le prix cible de 16,50 $ à 16 $

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : KBW réduit le prix cible de 20 $ à 18,5 $

* Mosaic Co MOS.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 34 $ à 36 $

* Mp Materials MP.N : Deutsche Bank augmente le cours cible de 68 $ à 71 $

* Mp Materials MP.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 68 $ à 71 $ et le fait passer de "

hold " à " buy "

* Murphy Oil Corp MUR.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 2 $ à 47 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : JP Morgan augmente le prix cible de 26 $ à 28 $

* Mvb Financial Corp MVBF.O : KBW relève le cours cible de 25 $ à 30 $

* Nelnet Inc NNI.N : TD Cowen relève le cours cible de 130 à 135 dollars

* Neogenomics Inc NEO.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 12 $ contre 11 $

* Nerdwallet Inc NRDS.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 14$ contre 12

* Nerdwallet Inc NRDS.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 19 $ contre 17 $

* Nextdoor Holdings Inc NXDR.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à 2,2$ contre 2,4

* Nextera Energy NEE.N : HSBC augmente le prix cible à 95 $ contre 94 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 25 $ contre

27 $

* Novavax Inc NVAX.O : B. Riley réduit le prix cible à 16 $ contre 18 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : RBC réduit le prix cible à 32$ de 35

* Nvidia Corp NVDA.O : Citigroup augmente le prix cible à 220 $ contre 210 $

* Olaplex Holdings, Inc. OLPX.O : Barclays réduit le prix cible à 1,25 $ de 1,5 $

* Onity Group Inc ONIT.N : KBW augmente le prix cible à 60$ de 55

* Opendoor Technologies Inc OPEN.O : KBW relève le cours cible de 1 à 2 dollars

* Openlane Inc KAR.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 28 $, contre 30 $ auparavant

* Option Care Health Inc OPCH.O : JP Morgan réduit le cours cible à 39 $ contre 41 $

* Oscar Health Inc. OSCR.N : Barclays relève le cours cible à 13 $ contre 11 $

* Owens Corning OC.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 134 $ contre 166 $

* Palo Alto Networks PANW.O : Barclays relève le cours cible de 215 à 230 dollars

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 145 $ contre 137 $

auparavant

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Truist Securities relève le prix cible de 80 $ à 105

$

* Par Technology Corp PAR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 45 $ contre 70

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Raymond James augmente le prix cible de 845 $ à 980 $

* Pattern Group Inc PTRN.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 21 $ contre 18 $ auparavant

* Pediatrix Medical Group Inc MD.N : Truist Securities relève le prix cible à 24 $ contre

17 $

* Penn Entertainment Inc PENN.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 16 $ contre 19 $

* Perella Weinberg Partners PWP.O : KBW réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 21 $

* Permian Resources Corp PR.N : Gerdes Energy Research relève le cours cible de 1 $ à 22 $

* PJT Partners Inc PJT.N : BMO réduit le prix cible de 205 $ à 195 $

* Postal Realty Trust Inc PSTL.N : BMO augmente le prix cible de 16 $ à 17 $

* Potlatchdeltic Corp PCH.O : RBC passe de "surperformance" à "performance sectorielle

* Primerica Inc PRI.N : Jefferies réduit le prix cible de 283 $ à 264 $

* Primo Brands Corporation PRMB.N : Barclays réduit le prix cible à 25 $ de 29

* Privia Health Group Inc PRVA.O : Truist Securities relève le prix cible de 30 à 31

dollars

* Privia Health Group Inc. PRVA.O : Barclays relève le cours cible de 22 à 23 dollars

* Progyny Inc PGNY.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 32 à 33 dollars

* Prologis Inc PLD.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 127 $ à 133 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Citigroup relève le cours cible de 96 $ à 98 $

* PTC Inc PTC.O : Berenberg réduit le prix cible de 200 $ à 192 $

* PTC Inc PTC.O : Mizuho réduit le prix cible à 180 $ de 220

* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 43 $ à 44 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Jefferies relève le cours cible de 410 $ à 450 $

* Rogers Communications Inc RCI.N : Barclays relève le cours cible à 36 $ contre 33 $

* Ross Stores Inc ROST.O : TD Cowen relève le cours cible de 170 $ à 174 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Bernstein augmente le prix cible de 120 $ à 300 $

* Sandisk Corp. SNDK.O : Barclays relève le prix cible de 39 $ à 220 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : RBC réduit le prix cible de 235 $ à 232 $

* Senseonics Holdings Inc SENS.A : Mizuho réduit le prix cible à 20 $, contre 40 $

auparavant

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Benchmark réduit le prix cible de 111 $ à 100 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : BMO augmente le cours cible de 185 $ à 195 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Piper Sandler relève le cours cible de 210 $ à 225 $

* Sinclair Inc SBGI.O : JP Morgan relève le cours cible de 13 à 15 dollars

* Site Centers Corp SITC.N : Piper Sandler ramène le cours cible à 10 $, contre 12 $ auparavant

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Morgan Stanley ramène le cours de l'action de

surpondération à égalité de pondération

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 20$

contre 30

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Stifel réduit le prix cible à 29 $ contre 36 $

* Six Flags Entertainment Corp. FUN.N : Barclays réduit le prix cible à 25 $ contre 27 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 67 $ contre 72 $

* SPX Technologies Inc SPXC.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; PT 225

* Stag Industrial Inc STAG.N : BMO augmente le prix cible de 43 $ à 45 $

* Stag Industrial, Inc. STAG.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 37 $ à 38 $

* Strategic Education Inc STRA.O : BMO réduit le prix cible de 100 $ à 85 $

* Stratégie MSTR.O : Mizuho réduit le prix cible à 484 $ de 586 $

* Stratégie MSTR.O : Monness Crespi Hardt augmente le prix cible de vente à neutre

* Sun Communities, Inc. SUI.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 133$ de 132

* Sunstone Hotel Investors Inc SHO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 9$ contre 8

* Sweetgreen Inc. SG.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 5 $, contre 8 $ auparavant

* Sylvamo Corp SLVM.N : RBC relève le cours cible de 47 $ à 49 $

* Tandem Diabetes TNDM.O : Barclays relève le cours cible de 51 $ à 55 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Bernstein augmente le prix cible de 15 $ à 18 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Truist Securities augmente le prix cible de 16 $ à 17 $

* target Corp TGT.N : TD Cowen réduit le cours cible à 105 $ contre 110 $

* Teleflex Inc TFX.N : Truist Securities réduit le prix cible à 120 $ contre 128 $

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 60 $ à 75 $

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Piper Sandler augmente le prix cible de neutre à surpondéré

* Terreno Realty Corp TRNO.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 61 $ à 67 $

* Terreno Realty Corp TRNO.N : La Banque Scotia augmente le rendement du secteur de "performer" à

"surperformer" de "performer" à "performer" à "performer"

* TJX Companies Inc TJX.N : TD Cowen augmente le prix cible de 160 $ à 162 $

* TPG Inc TPG.O : Jefferies réduit le prix cible à 59 $ contre 60 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 50 $ contre 64 $

* Treace Medical Concepts Inc TMCI.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 4 $

contre 7 $

* Trex Company Inc TREX.N : Stifel passe de "acheter" à "conserver"; baisse le prix cible

de 61 $ à 35 $

* Tripadvisor Inc TRIP.O : Jefferies réduit le prix cible de 13 $ à 13,50 $

* Trubridge Inc TBRG.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 21 $ de 28

* Ttec Holdings Inc TTEC.O : William Blair abaisse la note à "market perform

* Udr, Inc. UDR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 41 $ à 39 $

* under Armour Inc UAA.N : TD Cowen réduit le prix cible à 4$ de 6

* Unum Group UNM.N : Jefferies augmente le prix cible de 105 $ à 115 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Mizuho réduit le prix cible à 66 $ contre 86 $

* Valero Energy Corp. VLO.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 216 $ à 220 $

* Vericel Corp VCEL.O : Truist Securities augmente le prix cible de 41 $ à 50 $

* Viasat VSAT.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 28 à 36 dollars

* Vistra Corp VST.N : Raymond James relève le cours cible de 243 $ à 246 $

* Walmart WMT.N : TD Cowen augmente le cours cible de 115 $ à 120 $

* Wendy's Co WEN.O : Bernstein ramène le cours cible à 10 $, contre 12 $ auparavant

* Wendy'S Co WEN.O : BMO ramène le prix cible de 12 $ à 11 $

* Wendy'S Co WEN.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 9$ de 10

* Wendy'S Co WEN.O : Piper Sandler réduit l'objectif de prix à 11 $ contre 13 $

* Wendy'S Co WEN.O : RBC réduit le prix cible de 10 à 9 dollars

* Western Union WU.N : Susquehanna relève le cours cible de 9 à 10 dollars

* Willscot Holdings Corp WSC.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 35 $ à 32 $

* Winnebago Industries Inc WGO.N : Truist Securities augmente le prix cible de 36 $ à 46 $

* Workiva Inc WK.N : Stephens relève le cours cible à 100 $ contre 96 $

* Yelp Inc YELP.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 31 $, contre 34 $ auparavant

* Yelp Inc YELP.N : JP Morgan réduit le prix cible à 30 $, contre 33 $ auparavant

* Ziff Davis Inc ZD.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 34 $, contre 40 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : Wedbush relève le cours cible de 330 à 350 dollars