TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Doordash, Honeywell, Zscaler

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Doordash, Honeywell et Zscaler.
FAITS MARQUANTS
* Doordash DASH.O : Jefferies réduit son objectif de cours de 280 à 220 dollars
* Five9 Inc FIVN.O : Jefferies réduit son objectif de cours à 22$ contre 28
* Honeywell HON.O : TD Cowen réduit le prix cible de 250 $ à 240 $
* Yelp Inc YELP.N : Jefferies ramène le cours cible à 31 $, contre 34 $ auparavant
* Zscaler Inc ZS.O : Wedbush relève le cours cible de 330 à 350 dollars
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Acv Auctions Inc ACVA.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 9$ contre 15
* Aersale Corp ASLE.O : Truist Securities réduit le prix cible de 7 $ à 6 $
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Mizuho augmente le prix cible à 114 $ contre 108 $
* Aflac Inc AFL.N : Jefferies relève le cours cible à 101 $ contre 99 $
* Airbnb Inc ABNB.O : BMO relève le cours cible de 124 à 130 dollars
* Alarm.Com Holdings Inc ALRM.O : Jefferies réduit le prix cible à 65 $ de 68
* Albemarle ALB.N : RBC augmente le prix cible de 117 $ à 120 $
* Albemarle ALB.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 70 $ à 85 $
* Alliant Energy Corp LNT.O : BMO réduit le prix cible de 71 $ à 70 $
* AMC Networks Inc. AMCX.O : Wells Fargo relève le cours cible de 5 $ à 8 $
* American Axle & Manufacturing AXL.N : TD Cowen relève le cours cible de 6,20 $ à 7,20 $
* Amylyx Pharmaceuticals Inc AMLX.O : Mizuho augmente le prix cible à 18 $ contre 16 $
* Anaptysbio Inc ANAB.O : Truist Securities relève le prix cible de 20 à 36 dollars
* Ani Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Raymond James augmente le prix cible de 99 $ à 105 $
* Apa Corporation APA.O : Gerdes Energy Research relève le cours cible de 4 $ à 42 $
* Apollo APO.N : BMO augmente le prix cible de 132 $ à 136 $
* Apollo APO.N : Jefferies relève le cours cible de 131 $ à 136 $
* Array Digital Infrastructure Inc AD.N : Raymond James réduit le prix cible de 84 $ à 63
$
* Arvinas Inc ARVN.O : Stephens relève l'objectif de cours à 15 $ contre 14 $ auparavant
* Assurant Inc AIZ.N : BMO relève le cours cible à 246 $ contre 238 $
* Astrana Health Inc ASTH.O : BTIG réduit le prix cible à 45 $ de 50
* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan augmente le prix cible de 47 $ à 53 $
* Atmus Filtration Technologies Inc. ATMU.N : Wells Fargo relève son estimation de prix de
47 à 52 dollars
* Avalonbay Communities, Inc. AVB.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 193$ de 213
* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : Raymond James augmente le prix cible de 9 $ à
12 $
* Avient AVNT.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 36 $ contre 42 $
* Barings Bdc, Inc. BBDC.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 9,5 $ contre 10
* BCE Inc BCE.N : Barclays réduit le prix cible à 21$ de 22
* Bill Holdings Inc BILL.N : Jefferies ramène le cours cible de 65 à 55 dollars
* Biomea Fusion Inc BMEA.O : Citigroup réduit le prix cible à 6 $ contre 7 $
* Blackline Inc BL.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 65 $ contre 68 $
* BlackRock TCP Capital Corp. TCPC.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 5,5 $
contre 6 $
* Blackstone BX.N : Jefferies réduit le prix cible de 199 $ à 187 $
* Block Inc XYZ.N : Bernstein réduit le cours cible à 90 $ contre 95 $
* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : KBW réduit le cours cible à 13,5 $ contre 14,5
* BP BP.N : Gerdes Energy Research relève le cours cible de 4 $ à 49 $
* Brighthouse Financial Inc BHF.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 50 $ à 70 $
* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 62 $ contre 64 $
* Brookdale Senior Living Inc BKD.N : Jefferies relève le prix cible de 10 à 12 dollars
* Brookdale Senior Living Inc. BKD.N : Barclays relève le prix cible de 8 $ à 9,5 $
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : BMO augmente le prix cible de 56 $ à 58 $
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies réduit le prix cible de 61 $ à 56 $
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : KBW réduit le prix cible de 62 $ à 59 $
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : TD Cowen augmente le prix cible de 75 $ à 76 $
* Bumble Inc BMBL.O : Susquehanna réduit le cours cible à 4,5 $ contre 7 $
* California Resources Corp CRC.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 2 $ à 64 $
* Camden Property Trust CPT.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 117 $ à 111 $
* Camping World Holdings Inc CWH.N : Truist Securities réduit le prix cible à 15 $ contre
20 $
* Canada Goose GOOS.N : Barclays réduit le prix cible à 11 $ contre 13 $
* Capital Bancorp Inc CBNK.O : KBW réduit le cours cible de 33 $ à 31 $
* Caretrust REIT Inc CTRE.N : RBC augmente le prix cible de 36 $ à 41 $
* Carlyle Group Inc CG.O : Jefferies réduit le prix cible de 67 $ à 57 $
* Celanese Corporation CE.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 55 $ contre 57 $
* Cencora COR.N : TD Cowen relève le cours cible de 350 à 400 dollars
* Centerspace CSR.N : Piper Sandler ramène le cours cible de 68 $ à 66 $
* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC réduit le cours cible de 100 $ à 95 $
* CF Industries Holdings Inc CF.N : La Banque Scotia augmente le cours cible de 82 $ à 90
$
* Charles River Laboratories CRL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 205 $ à 197 $
* Chatham Lodging Trust CLDT.N : BMO réduit le prix cible de 8 $ à 7 $
* Chemed Corp CHE.N : RBC réduit le cours cible de 589 $ à 572 $
* Chemours CC.N : RBC réduit le prix cible à 17 $ de 19
* Chemours CC.N : Truist Securities réduit le prix cible à 18$ de 21
* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 5 $ à 163 $
* Ciena Corp CIEN.N : Citigroup augmente le prix cible de 141 $ à 230 $
* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Monness Crespi Hardt initie une couverture avec une
note d'achat
* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Monness Crespi Hardt initie une couverture avec PT
150
* Claritev Corp CTEV.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 86 $ à 90 $
* CNO Financial Group Inc CNO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 42 $, contre 40 $
auparavant
* Coinbase Global Inc COIN.O : Monness Crespi Hardt relève le cours de l'action de neutre
à achat
* Consolidated Edison, Inc. ED.N : Barclays réduit le prix cible de 105 $ à 101 $
* Cousins Properties Inc. CUZ.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 32 $ à 30 $
* Cs Disco Inc LAW.N : Jefferies augmente le prix cible de 4,4 $ à 6 $
* CubeSmart CUBE.N : Keybanc réduit la pondération sectorielle de surpondération à
surpondération
* Curtiss-Wright Corp CW.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 565 $ à 645 $
* Cytokinetics Inc CYTK.O : B. Riley relève le cours cible de 80 à 90 dollars
* Delek US Holdings Inc DK.N : La Banque Scotia relève le prix cible de 33 $ à 40 $
* Delek US Holdings, Inc. DK.N : Wells Fargo relève le prix cible de 43 $ à 53 $
* Disc Medicine Inc IRON.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 114 $ contre
86 $
* Docebo Inc DCBO.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 34$ contre 42
* Doordash DASH.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 220 $ contre 280 $
* Doubleverify Holdings Inc DV.N : BMO ramène le cours cible de 27 $ à 17 $
* Doubleverify Holdings Inc DV.N : JP Morgan réduit le prix cible à 17 $ contre 19 $
* Doubleverify Holdings Inc DV.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 16,5 $ à 15 $
* Doubleverify Holdings Inc DV.N : RBC réduit le prix cible à 20 $, contre 23 $ auparavant
* Doubleverify Holdings Inc DV.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 24 $ à 16 $
* Doubleverify Holdings Inc DV.N : Stifel réduit le prix cible de 20 à 15 dollars
* Doubleverify Holdings Inc DV.N : Truist Securities réduit le prix cible à 17 $ contre 22
$
* Doubleverify Holdings, Inc. DV.N : Barclays réduit le prix cible à 12 $ contre 18 $
* Doximity Inc DOCS.N : Mizuho relève le prix cible de 60 à 62 dollars
* Draftkings DKNG.O : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 33 $ contre 37 $
auparavant
* Draftkings Inc DKNG.O : Barclays réduit le prix cible à 40 $, contre 54 $ auparavant
* Draftkings Inc DKNG.O : Bernstein réduit le prix cible à 41 $, contre 50 $ auparavant
* Draftkings Inc DKNG.O : BMO ramène le prix cible de 63 $ à 50 $
* Draftkings Inc DKNG.O : Citigroup réduit le prix cible de 56 $ à 48 $
* Draftkings Inc DKNG.O : Jefferies réduit le prix cible de 51 $ à 49 $
* Draftkings Inc DKNG.O : JP Morgan réduit le prix cible à 42 $ contre 51 $
* Draftkings Inc DKNG.O : Stifel réduit le prix cible à 46 $ de 50
* Draftkings Inc DKNG.O : Truist Securities réduit le prix cible à 45 $ contre 50 $
* Duke Energy Corp DUK.N : BMO ramène le cours cible de 138 $ à 136 $
* Duolingo Inc DUOL.O : Jefferies ramène le cours cible à 210 $, contre 325 $ auparavant
* D-Wave Quantum Inc QBTS.N : Benchmark augmente le prix cible de 20 $ à 35 $
* Eastgroup Properties, Inc. EGP.N : Wells Fargo relève le prix cible de 187 à 196 dollars
* Echostar Corp SATS.O : TD Cowen réduit le prix cible de 100 $ à 82 $
* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners relève le cours cible à 1104 $, contre 886 $ auparavant
* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"
* Ensign Group Inc ENSG.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 190 à 200
dollars
* Equitable Holdings Inc EQH.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 70$ contre 72
* Equity Residential EQR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 62 $ contre 68 $
* Essex Property Trust, Inc. ESS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 268 $ contre 280 $
* Evercommerce Inc. EVCM.O : Barclays réduit le prix cible à 10 $ contre 11 $
* Evergy Inc EVRG.O : Citigroup augmente le prix cible de 79 $ à 89 $
* Everspin Technologies Inc MRAM.O : Needham augmente le prix cible de 8 $ à 10,5 $
* Evertec Inc EVTC.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 30$ contre 35
* Evertec Inc EVTC.N : KBW réduit l'objectif de cours à 40$ contre 44
* Evolent Health Inc EVH.N : Truist Securities réduit le cours cible à 10 $ contre 16 $
* Exagen Inc XGN.O : BTIG augmente le cours cible à 15 $ contre 13 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : BMO augmente le prix cible de 205 $ à 250 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève le cours cible de 220 à 270 dollars
* Expedia Group Inc EXPE.O : Susquehanna relève le cours cible de 200 à 265 dollars
* Fidelity National Financial Inc FNF.N : KBW relève l'objectif de cours de 69 à 70 dollars
* Figs, Inc. FIGS.N : Barclays relève l'objectif de cours de 7 à 9 dollars
* First Industrial Realty Trust Inc FR.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 54 $ à 57 $
* Five9 Inc FIVN.O : Jefferies réduit le prix cible de 28 $ à 22 $
* Flowers Foods FLO.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 13$ contre 15
* Fluor FLR.N : D.A. Davidson augmente le cours cible à 55 $ contre 50 $ auparavant
* Fluor FLR.N : Truist Securities augmente le prix cible à 56 $ contre 51 $
* Franklin Resources BEN.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 24$ contre 25
* Franklin Resources Inc BEN.N : JP Morgan réduit le prix cible à 25 $ contre 26
* Genedx Holdings Corp WGS.O : Piper Sandler relève le cours cible de 140 à 160 dollars
* Global Medical REIT Inc GMRE.N : BMO réduit le prix cible de 37,5 $ à 35 $
* Globus Medical GMED.N : Barclays augmente le prix cible de 106 $ à 114 $
* Golden Entertainment Inc GDEN.O : Jefferies relève le cours cible de 26 à 30 dollars
* Goldman Sachs Bdc, Inc. GSBD.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours de 10 à 9
dollars
* Gray Television, Inc. GTN.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 5,5 $ à 5 $
* Guardant Health Inc GH.O : Piper Sandler relève le cours cible de 90 $ à 120 $
* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Gerdes Energy Research ramène le cours de l'action de "buy" à
"neutral"
* Haemonetics Corp HAE.N : Mizuho augmente le prix cible de 65 $ à 75 $
* Hagerty Inc HGTY.N : BMO augmente le prix cible de 13 $ à 15 $
* Harley-Davidson Inc HOG.N : D.A.Davidson réduit le cours cible à 30 $ contre 34 $ auparavant
* Healthcare Realty Trust Inc HR.N : BMO augmente le prix cible à 20$ de 18
* Heico Corporation HEI.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 331 $ à 355 $
* Highwoods Properties, Inc. HIW.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 31 $ à 30 $
* Hilltop Holdings Inc HTH.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 34 $ à 36 $
* Holley Inc HLLY.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 6 $ à 7 $
* Holley Inc HLLY.N : D.A. Davidson augmente le cours cible de 3 $ à 4,50 $
* Holley Inc HLLY.N : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 3,5 $ à 5 $
* Honeywell HON.O : TD Cowen réduit le cours cible de 250 $ à 240 $
* Host Hotels & Resorts HST.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 24 $, contre 23 $
auparavant
* Host Hotels & Resorts Inc HST.O : BMO augmente le prix cible de 20 $ à 21 $
* Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : Piper Sandler ramène le cours cible de 3 à 2,5 dollars
* Humana HUM.N : Truist Securities réduit le cours cible de 300 $ à 285 $
* Huntsman Corp HUN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 20 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : Stifel augmente le cours cible à 158 $ contre 155 $
* Illumina Inc ILMN.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 185 à 195 dollars
* Insulet Corp PODD.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 400 à 410 dollars
* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 15 $ contre 18 $
* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Truist Securities abaisse l'objectif de cours à 14$ contre 25
* Inuvo, Inc. INUV.A : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 10 $ contre 15 $ auparavant
* Invitation Homes Inc INVH.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 36 $ à 31 $
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 72 $ à 83 $
* IPG Photonics Corp IPGP.O : Bernstein relève le cours cible à 100 $, contre 97 $ auparavant
* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies relève le prix cible de 95 $ à 100 $
* Jfrog Ltd FROG.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 62 $ à 74 $
* Kenvue Inc. KVUE.N : Barclays relève l'objectif de cours à 18 $ contre 17 $
* KKR & Co. KKR.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 145 à 147 dollars
* KKR KKR.N : BMO réduit le prix cible à 142 $ contre 148 $
* KKR KKR.N : Jefferies réduit le cours cible à 154 $ contre 156 $
* KKR KKR.N : TD Cowen réduit le prix cible à 146 $ contre 153 $
* Kodiak Ai Inc KDK.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 14
* Labcorp LH.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 280 $ à 270 $
* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities réduit le prix cible de 63 $ à 61 $
* Lear Corporation LEA.N : Barclays augmente le prix cible à 125 $ contre 120 $
* Leonardo Drs Inc DRS.O : JP Morgan ramène le cours cible à 40 $, contre 47 $ auparavant
* Lsb Industries Inc LXU.N : RBC relève le cours cible à 10 $, contre 9 $ auparavant
* Lyft Inc LYFT.O : Bernstein relève le cours cible à 23 $, contre 22 $ auparavant
* Lyft Inc LYFT.O : Jefferies relève le cours cible de 22 $ à 23 $
* Marketaxess MKTX.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 180 $, contre 177 $
auparavant
* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : KBW relève le prix cible de 194 à 198 dollars
* Marketaxess Holdings, Inc. MKTX.O : Barclays relève le prix cible de 186 à 188 dollars
* McKesson Corp MCK.N : JP Morgan relève le prix cible de 853 $ à 983 $
* McKesson Corporation MCK.N : Wells Fargo relève le prix cible de 816 à 914 dollars
* Merck & Co Inc MRK.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 114 $ contre 107 $
* Mesa Laboratories Inc MLAB.O : Jefferies relève le cours cible de 110 à 115 dollars
* Metlife Inc MET.N : Jefferies relève le cours cible de 103 à 104 dollars
* Mettler Toledo International Inc. MTD.N : Barclays relève le prix cible de 1350 $ à 1600 $
* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Citigroup relève le PT à 1700$ de 1600
* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Jefferies relève le PT de 1 150 $ à 1 375 $
* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : JP Morgan relève le PT à 1450$ de 1285
* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Stifel relève le PT à 1600$ de 1450$
* Mettler-Toledo International Inc. MTD.N : Wells Fargo relève le PT à $1400 contre $1200
* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Truist Securities réduit le PT à 146$ de 158
* Midcap Financial Investment Corp MFIC.O : KBW réduit le prix cible de 14 $ à 13 $
* Moderna MRNA.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 21 $ contre 24 $
* Monopar Therapeutics MNPR.O : Leerink Partners initie une couverture avec une note de
surperformance
* Monopar Therapeutics MNPR.O : Leerink Partners initie une couverture avec PT 115
* Monster Beverage Corp MNST.O : HSBC relève l'objectif de cours de 68 $ à 82 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : TD Cowen relève le prix cible de 68 $ à 74 $
* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : JP Morgan relève le prix cible de 16,50 $ à 16 $
* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : KBW réduit le prix cible de 20 $ à 18,5 $
* Mosaic Co MOS.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 34 $ à 36 $
* Mp Materials MP.N : Deutsche Bank augmente le cours cible de 68 $ à 71 $
* Mp Materials MP.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 68 $ à 71 $ et le fait passer de "
hold " à " buy "
* Murphy Oil Corp MUR.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 2 $ à 47 $
* Murphy Oil Corp MUR.N : JP Morgan augmente le prix cible de 26 $ à 28 $
* Mvb Financial Corp MVBF.O : KBW relève le cours cible de 25 $ à 30 $
* Nelnet Inc NNI.N : TD Cowen relève le cours cible de 130 à 135 dollars
* Neogenomics Inc NEO.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 12 $ contre 11 $
* Nerdwallet Inc NRDS.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 14$ contre 12
* Nerdwallet Inc NRDS.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 19 $ contre 17 $
* Nextdoor Holdings Inc NXDR.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à 2,2$ contre 2,4
* Nextera Energy NEE.N : HSBC augmente le prix cible à 95 $ contre 94 $
* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 25 $ contre
27 $
* Novavax Inc NVAX.O : B. Riley réduit le prix cible à 16 $ contre 18 $
* Nuscale Power Corp SMR.N : RBC réduit le prix cible à 32$ de 35
* Nvidia Corp NVDA.O : Citigroup augmente le prix cible à 220 $ contre 210 $
* Olaplex Holdings, Inc. OLPX.O : Barclays réduit le prix cible à 1,25 $ de 1,5 $
* Onity Group Inc ONIT.N : KBW augmente le prix cible à 60$ de 55
* Opendoor Technologies Inc OPEN.O : KBW relève le cours cible de 1 à 2 dollars
* Openlane Inc KAR.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 28 $, contre 30 $ auparavant
* Option Care Health Inc OPCH.O : JP Morgan réduit le cours cible à 39 $ contre 41 $
* Oscar Health Inc. OSCR.N : Barclays relève le cours cible à 13 $ contre 11 $
* Owens Corning OC.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 134 $ contre 166 $
* Palo Alto Networks PANW.O : Barclays relève le cours cible de 215 à 230 dollars
* Palomar Holdings Inc PLMR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 145 $ contre 137 $
auparavant
* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Truist Securities relève le prix cible de 80 $ à 105
$
* Par Technology Corp PAR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 45 $ contre 70
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Raymond James augmente le prix cible de 845 $ à 980 $
* Pattern Group Inc PTRN.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 21 $ contre 18 $ auparavant
* Pediatrix Medical Group Inc MD.N : Truist Securities relève le prix cible à 24 $ contre
17 $
* Penn Entertainment Inc PENN.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 16 $ contre 19 $
* Perella Weinberg Partners PWP.O : KBW réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 21 $
* Permian Resources Corp PR.N : Gerdes Energy Research relève le cours cible de 1 $ à 22 $
* PJT Partners Inc PJT.N : BMO réduit le prix cible de 205 $ à 195 $
* Postal Realty Trust Inc PSTL.N : BMO augmente le prix cible de 16 $ à 17 $
* Potlatchdeltic Corp PCH.O : RBC passe de "surperformance" à "performance sectorielle
* Primerica Inc PRI.N : Jefferies réduit le prix cible de 283 $ à 264 $
* Primo Brands Corporation PRMB.N : Barclays réduit le prix cible à 25 $ de 29
* Privia Health Group Inc PRVA.O : Truist Securities relève le prix cible de 30 à 31
dollars
* Privia Health Group Inc. PRVA.O : Barclays relève le cours cible de 22 à 23 dollars
* Progyny Inc PGNY.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 32 à 33 dollars
* Prologis Inc PLD.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 127 $ à 133 $
* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Citigroup relève le cours cible de 96 $ à 98 $
* PTC Inc PTC.O : Berenberg réduit le prix cible de 200 $ à 192 $
* PTC Inc PTC.O : Mizuho réduit le prix cible à 180 $ de 220
* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 43 $ à 44 $
* Rockwell Automation Inc ROK.N : Jefferies relève le cours cible de 410 $ à 450 $
* Rogers Communications Inc RCI.N : Barclays relève le cours cible à 36 $ contre 33 $
* Ross Stores Inc ROST.O : TD Cowen relève le cours cible de 170 $ à 174 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Bernstein augmente le prix cible de 120 $ à 300 $
* Sandisk Corp. SNDK.O : Barclays relève le prix cible de 39 $ à 220 $
* SBA Communications Corp SBAC.O : RBC réduit le prix cible de 235 $ à 232 $
* Senseonics Holdings Inc SENS.A : Mizuho réduit le prix cible à 20 $, contre 40 $
auparavant
* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Benchmark réduit le prix cible de 111 $ à 100 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : BMO augmente le cours cible de 185 $ à 195 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : Piper Sandler relève le cours cible de 210 $ à 225 $
* Sinclair Inc SBGI.O : JP Morgan relève le cours cible de 13 à 15 dollars
* Site Centers Corp SITC.N : Piper Sandler ramène le cours cible à 10 $, contre 12 $ auparavant
* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Morgan Stanley ramène le cours de l'action de
surpondération à égalité de pondération
* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 20$
contre 30
* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Stifel réduit le prix cible à 29 $ contre 36 $
* Six Flags Entertainment Corp. FUN.N : Barclays réduit le prix cible à 25 $ contre 27 $
* SL Green Realty Corp SLG.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 67 $ contre 72 $
* SPX Technologies Inc SPXC.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; PT 225
* Stag Industrial Inc STAG.N : BMO augmente le prix cible de 43 $ à 45 $
* Stag Industrial, Inc. STAG.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 37 $ à 38 $
* Strategic Education Inc STRA.O : BMO réduit le prix cible de 100 $ à 85 $
* Stratégie MSTR.O : Mizuho réduit le prix cible à 484 $ de 586 $
* Stratégie MSTR.O : Monness Crespi Hardt augmente le prix cible de vente à neutre
* Sun Communities, Inc. SUI.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 133$ de 132
* Sunstone Hotel Investors Inc SHO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 9$ contre 8
* Sweetgreen Inc. SG.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 5 $, contre 8 $ auparavant
* Sylvamo Corp SLVM.N : RBC relève le cours cible de 47 $ à 49 $
* Tandem Diabetes TNDM.O : Barclays relève le cours cible de 51 $ à 55 $
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Bernstein augmente le prix cible de 15 $ à 18 $
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Truist Securities augmente le prix cible de 16 $ à 17 $
* target Corp TGT.N : TD Cowen réduit le cours cible à 105 $ contre 110 $
* Teleflex Inc TFX.N : Truist Securities réduit le prix cible à 120 $ contre 128 $
* Terreno Realty Corp TRNO.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 60 $ à 75 $
* Terreno Realty Corp TRNO.N : Piper Sandler augmente le prix cible de neutre à surpondéré
* Terreno Realty Corp TRNO.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 61 $ à 67 $
* Terreno Realty Corp TRNO.N : La Banque Scotia augmente le rendement du secteur de "performer" à
"surperformer" de "performer" à "performer" à "performer"
* TJX Companies Inc TJX.N : TD Cowen augmente le prix cible de 160 $ à 162 $
* TPG Inc TPG.O : Jefferies réduit le prix cible à 59 $ contre 60 $
* Trade Desk Inc TTD.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 50 $ contre 64 $
* Treace Medical Concepts Inc TMCI.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 4 $
contre 7 $
* Trex Company Inc TREX.N : Stifel passe de "acheter" à "conserver"; baisse le prix cible
de 61 $ à 35 $
* Tripadvisor Inc TRIP.O : Jefferies réduit le prix cible de 13 $ à 13,50 $
* Trubridge Inc TBRG.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 21 $ de 28
* Ttec Holdings Inc TTEC.O : William Blair abaisse la note à "market perform
* Udr, Inc. UDR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 41 $ à 39 $
* under Armour Inc UAA.N : TD Cowen réduit le prix cible à 4$ de 6
* Unum Group UNM.N : Jefferies augmente le prix cible de 105 $ à 115 $
* Upstart Holdings Inc UPST.O : Mizuho réduit le prix cible à 66 $ contre 86 $
* Valero Energy Corp. VLO.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 216 $ à 220 $
* Vericel Corp VCEL.O : Truist Securities augmente le prix cible de 41 $ à 50 $
* Viasat VSAT.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 28 à 36 dollars
* Vistra Corp VST.N : Raymond James relève le cours cible de 243 $ à 246 $
* Walmart WMT.N : TD Cowen augmente le cours cible de 115 $ à 120 $
* Wendy's Co WEN.O : Bernstein ramène le cours cible à 10 $, contre 12 $ auparavant
* Wendy'S Co WEN.O : BMO ramène le prix cible de 12 $ à 11 $
* Wendy'S Co WEN.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 9$ de 10
* Wendy'S Co WEN.O : Piper Sandler réduit l'objectif de prix à 11 $ contre 13 $
* Wendy'S Co WEN.O : RBC réduit le prix cible de 10 à 9 dollars
* Western Union WU.N : Susquehanna relève le cours cible de 9 à 10 dollars
* Willscot Holdings Corp WSC.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 35 $ à 32 $
* Winnebago Industries Inc WGO.N : Truist Securities augmente le prix cible de 36 $ à 46 $
* Workiva Inc WK.N : Stephens relève le cours cible à 100 $ contre 96 $
* Yelp Inc YELP.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 31 $, contre 34 $ auparavant
* Yelp Inc YELP.N : JP Morgan réduit le prix cible à 30 $, contre 33 $ auparavant
* Ziff Davis Inc ZD.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 34 $, contre 40 $ auparavant
* Zscaler Inc ZS.O : Wedbush relève le cours cible de 330 à 350 dollars