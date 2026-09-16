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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Domino's, McDonald's, Starbucks
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 09:03
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes boursiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Domino's, McDonald's et Starbucks.

POINTS FORTS

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Seaport lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* McDonald's MCD.N : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Starbucks SBUX.O : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 195 $

* Yum Brands YUM.N : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:

162 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Cava Group Inc CAVA.N : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 58 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:

240 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Dutch Bros Inc BROS.N : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 50 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : RBC relève son objectif de cours de 73 $ à 85 $

* McDonald's MCD.N : Seaport lance la couverture avec une recommandation « neutre »

* Newmont NEM.N : RBC relève son objectif de cours de 135 $ à 155 $

* Restaurant Brands International Inc QSR.N : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Restaurant Brands International Inc QSR.N : Seaport lance sa couverture avec un objectif de cours de 88 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : RBC relève son objectif de cours de 305 $ à 325 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Starbucks SBUX.O : Seaport lance la couverture avec une recommandation « neutre »

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:

195 $

* Trustmark Corporation TRMK.O : KBW relève son objectif de cours de 48 $ à 50 $

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : RBC relève son objectif de cours de 90 $ à 110 $

* Wendy's Co WEN.O : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Yum Brands YUM.N : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 162 $

Valeurs associées

CAVA GROUP
50,030 USD NYSE -8,82%
CHIPOTLE MEXICAN
34,830 USD NYSE -5,93%
DARDEN RESTAURAN
209,020 USD NYSE -4,39%
DOMINO'S PIZZA
310,8200 USD NASDAQ -4,00%
DUTCH BROS RG-A
42,030 USD NYSE -4,61%
FREEPORT MCMORAN
69,360 USD NYSE +0,01%
Gaz naturel
2,92 USD NYMEX 0,00%
MCDONALD'S
252,910 USD NYSE -1,79%
NEWMONT
124,190 USD NYSE +0,91%
Pétrole Brent
107,56 USD Ice Europ -0,85%
Pétrole WTI
104,09 USD Ice Europ -1,37%
RESTAURANT BRAND
105,140 CAD TSX -4,07%
RESTAURANT BRAND
75,490 USD NYSE -4,30%
ROYAL GOLD
251,1600 USD NASDAQ +1,14%
SHAKE SHACK RG-A
58,150 USD NYSE -8,43%
STARBUCKS
96,5800 USD NASDAQ -2,51%
TEXAS ROADHOUSE
169,6800 USD NASDAQ -6,32%
TRUSTMARK
47,5200 USD NASDAQ +0,83%
WARRIOR MET COAL
91,620 USD NYSE -3,89%
WENDY'S
7,4600 USD NASDAQ -2,23%
YUM BRANDS
140,770 USD NYSE -3,80%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 16/09/2026 à 09:03:16.

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    Les principaux changements du jour concernent Soitec (JP Morgan) et Stellantis (Berenberg). Les objectifs bougent sur Air Liquide, LVMH et Bic. Air Liquide : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 202 à 192 EUR. ... Lire la suite

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TOTALENERGIES
80,79 +0,37%
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