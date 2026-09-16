TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Domino's, McDonald's, Starbucks

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes boursiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Domino's, McDonald's et Starbucks.

POINTS FORTS

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Seaport lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* McDonald's MCD.N : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Starbucks SBUX.O : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 195 $

* Yum Brands YUM.N : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:

162 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Cava Group Inc CAVA.N : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 58 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:

240 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Dutch Bros Inc BROS.N : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 50 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : RBC relève son objectif de cours de 73 $ à 85 $

* McDonald's MCD.N : Seaport lance la couverture avec une recommandation « neutre »

* Newmont NEM.N : RBC relève son objectif de cours de 135 $ à 155 $

* Restaurant Brands International Inc QSR.N : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Restaurant Brands International Inc QSR.N : Seaport lance sa couverture avec un objectif de cours de 88 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : RBC relève son objectif de cours de 305 $ à 325 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Starbucks SBUX.O : Seaport lance la couverture avec une recommandation « neutre »

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:

195 $

* Trustmark Corporation TRMK.O : KBW relève son objectif de cours de 48 $ à 50 $

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : RBC relève son objectif de cours de 90 $ à 110 $

* Wendy's Co WEN.O : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Yum Brands YUM.N : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 162 $