TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Domino's, McDonald's, Starbucks

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Mercredi, les analystes boursiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Domino's, McDonald's et Starbucks.
POINTS FORTS
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Seaport lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »
* McDonald's MCD.N : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « neutre »
* Starbucks SBUX.O : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « neutre »
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif
de cours: 195 $
* Yum Brands YUM.N : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:
162 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Cava Group Inc CAVA.N : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 58 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « neutre »
* Darden Restaurants Inc DRI.N : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:
240 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « neutre »
* Dutch Bros Inc BROS.N : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 50 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : RBC relève son objectif de cours de 73 $ à 85 $
* McDonald's MCD.N : Seaport lance la couverture avec une recommandation « neutre »
* Newmont NEM.N : RBC relève son objectif de cours de 135 $ à 155 $
* Restaurant Brands International Inc QSR.N : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « Achat »
* Restaurant Brands International Inc QSR.N : Seaport lance sa couverture avec un objectif de cours de 88 $
* Royal Gold Inc RGLD.O : RBC relève son objectif de cours de 305 $ à 325 $
* Shake Shack Inc SHAK.N : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « neutre »
* Starbucks SBUX.O : Seaport lance la couverture avec une recommandation « neutre »
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:
195 $
* Trustmark Corporation TRMK.O : KBW relève son objectif de cours de 48 $ à 50 $
* Warrior Met Coal Inc HCC.N : RBC relève son objectif de cours de 90 $ à 110 $
* Wendy's Co WEN.O : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « neutre »
* Yum Brands YUM.N : Seaport lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 162 $
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