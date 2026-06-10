TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Datadog, Eli Lilly, Oracle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Datadog, Eli Lilly et Oracle.

POINTS FORTS

* Datadog Inc DDOG.O : Barclays relève son objectif de cours de 215 $ à 260 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève son objectif de cours de 792 $ à 794 $

* Eli Lilly LLY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 330 $ à 1 350 $

* Oracle Corp ORCL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 200 $ à 240 $

* TD Synnex SNX.N : RBC relève son objectif de cours de 250 $ à 315 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : Bernstein lance la couverture avec une note « sous-performance »

* 3M Co MMM.N : Bernstein lance sa couverture avec un objectif de cours de 131 $

* A.O. Smith Corp AOS.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $

* Academy Sports and Outdoors ASO.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 56 $ à 50 $

* Academy Sports and Outdoors Inc ASO.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 60 $ à 59 $

* Academy Sports and Outdoors Inc ASO.O : UBS abaisse son objectif de cours de 56 $ à 55 $

* Anaptysbio Inc ANAB.O : H.C. Wainwright lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 95 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : UBS relève son objectif de cours de 515 $ à 570 $

* Ashland Inc ASH.N : UBS relève son objectif de cours de 66 $ à 72 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Mizuho relève son objectif de cours de 189 $ à 193 $

* Banzai International BNZI.O : Ascendiant Capital Markets ajuste son objectif de cours de 480 $ à 42 $ pour tenir compte du

regroupement d'actions à raison de 1 pour 20

* Bel Fuse Inc BELFB.O : JP Morgan lance la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours: 370 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : Truist Securities passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 45 $ à 38 $

* BorgWarner BWA.N : UBS passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 61 $ à 95 $

* BorgWarner Inc BWA.N : UBS relève son objectif de cours de 61 $ à 95 $

* BorgWarner Inc BWA.N : UBS passe de « neutre » à « acheter »

* Camden Property Trust CPT.N : Mizuho relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $

* Camp4 Therapeutics CAMP.O : Chardan Capital Markets lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:

6,5 $

* Carrier Global Corp CARR.N : Bernstein lance la couverture avec une recommandation « en ligne avec le marché »

* Carrier Global Corp CARR.N : Bernstein lance sa couverture avec un objectif de cours de 75 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève son objectif de cours de 792 $ à 794 $

* CAVA Group Inc CAVA.N : UBS relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* CAVA Group Inc CAVA.N : UBS passe de « neutre » à « acheter »

* CAVA Group Inc CAVA.N : UBS passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Ceco Environmental Corp CECO.O : Needham relève son objectif de cours de 90 $ à 110 $

* Celldex Therapeutics Inc CLDX.O : UBS relève son objectif de cours de 38 $ à 45 $

* Cencora COR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 425 $ à 350 $

* Cloudflare NET.N : BTIG relève son objectif de cours de 243 $ à 269 $

* Cloudflare NET.N : Mizuho relève son objectif de cours de 235 $ à 260 $

* Cloudflare NET.N : Needham relève son objectif de cours de 250 $ à 280 $

* Cloudflare NET.N : RBC relève son objectif de cours de 240 $ à 260 $

* Cloudflare NET.N : UBS relève son objectif de cours de 220 $ à 250 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $

* Cracker Barrel Old Country Store CBRL.O : Citigroup relève son objectif de cours de 28 $ à 34 $

* Cracker Barrel Old Country Store CBRL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 35 $ à 50 $

* Cracker Barrel Old Country Store CBRL.O : Wells Fargo passe de « neutre » à « surpondérer »

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : Wedbush relève son objectif de cours de 220 $ à 260 $

* Datadog Inc DDOG.O : Barclays relève son objectif de cours de 215 $ à 260 $

* Datadog Inc DDOG.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $

* Datadog Inc DDOG.O : CIBC relève son objectif de cours de 250 $ à 280 $

* Datadog Inc DDOG.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 230 $ à 275 $

* Designer Brands Inc DBI.N : UBS abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7,5 $

* Devon Energy Corp DVN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 60 $ à 58 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Raymond James relève son objectif de cours de 242 $ à 249 $

* Dow DOW.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 40 $ à 36 $

* Ecolab Inc ECL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 260 $ à 275 $

* Eli Lilly LLY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 330 $ à 1 350 $

* Elicio Therapeutics Inc ELTX.O : B. Riley initie la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 27 $

* Emerson EMR.N : Bernstein lance la couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours de 175 $

* Entergy ETR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 128 $ à 123 $

* Entergy ETR.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 126 $ à 122 $

* Equity Residential EQR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 66 $ à 70 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : Mizuho relève son objectif de cours de 285 $ à 308 $

* Gunnison Copper Corp GCU.TO : Ventum Financial reprend la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 1 $

CA

* Hinge Health Inc HNGE.N : Stifel relève son objectif de cours de 67 $ à 79 $

* Honeywell HON.O : Bernstein lance la couverture avec une recommandation « en ligne avec le marché »; objectif de cours de 233 $

* Honeywell International Inc. HON.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 251 $ à 239 $

* Hyliion Holdings Corp HYLN.A : Needham lance sa couverture avec une note « acheter »; objectif de cours de 9 $

* Illumina Inc ILMN.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »; relève l'objectif de cours de 125 $ à 185 $

* Indie Semiconductor INDI.O : TD Cowen lance la couverture avec une recommandation « conserver »; objectif de cours de 4 $

* Inhibikase Therapeutics Inc IKT.O : Oppenheimer lance la couverture avec une recommandation « surperformer »

* Inhibikase Therapeutics Inc IKT.O : Oppenheimer lance la couverture avec un objectif de cours de 5 $

* J.M. Smucker Co SJM.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 95 $ à 102 $

* J.M. Smucker Co SJM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $

* J.M. Smucker Co SJM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 106 $ à 110 $

* J.M. Smucker Co SJM.N : RBC relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $

* J.M. Smucker Co SJM.N : Stifel relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* J.M. Smucker Co SJM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 103 $ à 115 $

* Jazz Pharmaceuticals JAZZ.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 281,00 $ à 307,00 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Barclays relève son objectif de cours de 75 $ à 88 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Raymond James relève son objectif de cours de 285 $ à 300 $

* McKesson MCK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 1 050 $ à 925 $

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Mizuho relève son objectif de cours de 148 $ à 152 $

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 136 $ à 146 $

* Moog Inc MOGa.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 350 $ à 450 $

* Netflix Inc NFLX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 128 $ à 110 $

* Nike Inc NKE.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 53 $ à 47 $

* Nike Inc NKE.N : RBC passe de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »; abaisse son objectif de 70 $ à 50 $

* Nike Inc NKE.N : UBS abaisse son objectif de cours de 54 $ à 50 $

* Nuvalent Inc NUVL.O : Barclays passe de « surpondérer » à « neutre »

* Nuvalent Inc NUVL.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 152 $ à 124 $

* Nuvalent Inc NUVL.O : Wells Fargo passe de « surpondérer » à « neutre »

* Nuvalent Inc NUVL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 116 $ à 124 $

* Nuvalent Inc NUVL.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Nuvalent Inc NUVL.O : Truist Securities abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Nuvalent Inc NUVL.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 140 $ à 124 $

* Nuvalent Inc NUVL.O : UBS abaisse son objectif de cours de 138 $ à 124 $

* Nuvalent Inc NUVL.O : UBS passe de « acheter » à « neutre »

* Nuvalent Inc NUVL.O : Wedbush passe de « surperformer » à « neutre »

* Nuvalent Inc NUVL.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 125 $ à 124 $

* NWPX Infrastructure Inc NWPX.O : JP Morgan lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 130 $

* Oracle Corp ORCL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 200 $ à 240 $

* Otis Worldwide Corp OTIS.N : Bernstein lance la couverture avec une note « surperformer »

* Otis Worldwide Corp OTIS.N : Bernstein lance sa couverture avec un objectif de cours de 97 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Bernstein lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Bernstein lance la couverture avec un objectif de cours de 1 026 $

* Pfizer PFE.N : RBC relève sa note de « sous-performance » à « performance sectorielle »

* Power Integrations Inc POWI.O : Needham lance sa couverture avec une note « acheter »; objectif de cours de 90 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : KBW relève son objectif de cours de 23 $ à 37 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Bernstein lance la couverture avec une note « en ligne avec le marché »

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Bernstein lance sa couverture avec un objectif de cours de 501 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 22 $ à 19 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : BMO relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : RBC relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $

* Sharkninja Inc SN.N : Piper Sandler lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours de 150 $

* Solid Power Inc SLDP.O : Alliance Global Partners lance la couverture avec une recommandation « acheter »

* Solid Power Inc SLDP.O : Alliance Global Partners lance la couverture avec un objectif de cours de 6,75 $

* TD Synnex SNX.N : RBC relève son objectif de cours de 250 $ à 315 $

* The J.M. Smucker Company SJM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 125 $ à 129 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Barclays relève son objectif de cours de 420 $ à 425 $

* Tyra Biosciences TYRA.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 37 $ à 42 $

* United Natural Foods Inc UNFI.N : BMO relève son objectif de cours de 52 $ à 56 $

* United Natural Foods Inc UNFI.N : UBS relève son objectif de cours de 44 $ à 47 $

* United Rentals Inc URI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 1 100 $ à 1 275 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Bernstein lance la couverture avec une note « surperformer »

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Bernstein lance la couverture avec un objectif de cours de 416 $

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : B. Riley relève son objectif de cours de 117 $ à 123 $

* West Pharmaceutical Services WST.N : Barclays relève son objectif de cours de 310 $ à 400 $

* West Pharmaceutical Services WST.N : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »

* Whitefiber Inc WYFI.O : Barclays lance la couverture avec une note « neutre » et un objectif de cours de 27 $

* Zillow Group Inc ZG.O : RBC abaisse son objectif de cours de 95 $ à 70 $