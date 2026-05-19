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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Costco Wholesale, HCA Healthcare, Micron Technology
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 17:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Costco Wholesale, HCA Healthcare et Micron Technology.

POINTS FORTS

* Costco Wholesale Corp COST.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 1 100 $ à 1

160 $

* elf Beauty Inc ELF.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 85 $ à 60 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 535 $ à 490 $

* Micron Technology Inc MU.O : HSBC relève son objectif de cours de 750 $ à 1 100 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours

de 1 057 $ à 875 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aecom ACM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 110 $ à 90 $

* Agilon Health Inc AGL.N : Leerink Partners ajuste son objectif de cours de 1 $ à 92 $ pour refléter le

regroupement d'actions à raison de 1 pour 25

* Agilysys Inc. AGYS.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $

* Agree Realty Corp. ADC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 86 $ à 84 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Citigroup lance la couverture avec une recommandation « acheter »;

objectif de cours de 380 $

* Altimmune Inc ALT.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 33 $ à 32 $

* American Tower Corp AMT.N : Bernstein relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer

»

* Apollo APO.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 168 $ à 160 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Argus Research relève son objectif de cours de 420 $ à 500 $

* Biofrontera Inc BFRI.O : Benchmark abaisse sa recommandation de « acheter » à « achat spéculatif »

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Citigroup lance la couverture avec une recommandation « acheter »;

objectif de cours: 75 $

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $

* Block Inc XYZ.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Bridgebio Pharma Inc BBIO.O : Citigroup lance la couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de

cours à 82 $

* Brunswick Corporation BC.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 82,00 $ à 86,00 $

* Citius Pharmaceuticals Inc CTXR.O : H.C. Wainwright initie la couverture avec une note « acheter »; objectif

de cours de 4 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 1 100 $ à 1 160 $

* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Barclays relève son objectif de cours de 550 $ à 650 $

* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 550 $ à 650 $

* CSX Corp CSX.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 49 $ à 51 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Citigroup lance la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours

de 99 $

* Dominion Energy D.N : RBC relève son objectif de cours de 66 $ à 72 $

* Ecolab Inc ECL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 285 $ à 260 $

* elf Beauty Inc ELF.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 85 $ à 60 $

* Elmet Group Co ELMT.O : Canaccord Genuity lance la couverture avec une recommandation « acheter »

* Elmet Group Co ELMT.O : Canaccord Genuity lance la couverture avec un objectif de cours de 20 $

* F5 Inc FFIV.O : RBC relève son objectif de cours de 375 $ à 425 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 118 $ à 128 $

* Global Payments Inc GPN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 81 $ à 76 $

* Gossamer Bio GOSS.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 0,3 $ à 0,28 $

* Hanover Insurance Group Inc THG.N : BMO abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le

marché »

* Hanover Insurance Group Inc THG.N : BMO relève son objectif de cours de 194 $ à 203 $

* Harley-Davidson Inc HOG.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 12,00 $ à 15,00 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 535 $ à 490 $

* Huntsman HUN.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 14 $ à 15 $

* Interface Inc TILE.O : Benchmark lance la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours:

36 $

* Invitation Homes Inc INVH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 35 $ à 32 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Citigroup lance la couverture avec une recommandation « Achat »

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Citigroup lance sa couverture avec un objectif de cours de 115 $

* J.M. Smucker Co SJM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 130 $ à 120 $

* James River Group Holdings Inc JRVR.O : UBS abaisse son objectif de cours de 8 $ à 4,75 $

* James River Group Holdings Inc JRVR.O : UBS passe de « acheter » à « neutre »

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 127 $ à 114 $

* Korro Bio Inc KRRO.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 20 $ à 15 $

* Legence Corp LGN.O : Barclays relève son objectif de cours de 45 $ à 60 $

* Main Street Capital Corp MAIN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 60 $ à 53 $

* Micron Technology Inc MU.O : Citigroup relève son objectif de cours de 425 $ à 840 $

* Micron Technology Inc MU.O : HSBC relève son objectif de cours de 750 $ à 1 100 $

* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève son objectif de cours de 740 $ à 800 $

* Mongodb Inc MDB.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 350 $ à 375 $

* Neonc Technologies Holdings Inc NTHI.O : Alliance Global Partners lance la couverture avec une recommandation

« Achat »

* Neonc Technologies Holdings Inc NTHI.O : Alliance Global Partners lance la couverture avec un objectif de

cours de 13 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 107,00 $ à 115,00 $

* Nextpower NXT.O : Barclays relève son objectif de cours de 123 $ à 142 $

* Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 22 $ à 17 $

* Nvidia Corp NVDA.O : HSBC relève son objectif de cours de 295 $ à 325 $

* Onsemi ON.O : Mizuho relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 200 $ à 275 $

* Pilgrims Pride Corp PPC.O : UBS lance la couverture avec une note neutre et un objectif de cours de

30 $

* Plug Power Inc. PLUG.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 2 $ à 2,5 $

* Plug Power Inc. PLUG.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 2 $ à 2,5 $

* Polaris Inc. PII.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 74,00 $ à 69,00 $

* Progyny Inc PGNY.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 19 $ à 30 $

* Progyny Inc PGNY.O : Canaccord Genuity passe de « conserver » à « acheter »

* Rackspace Technology Inc RXT.O : UBS relève son objectif de cours de 2 $ à 5 $

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 44 $ à 56 $

* RBC Bearings Inc RBC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 599 $ à 615 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 1 057 $ à 875 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Citigroup relève son objectif de cours de 1 300 $ à 2 025 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Barclays relève son objectif de cours de 201 $ à 212 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 192 $ à 206 $

* Strategy MSTR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 395 $ à 400 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Barclays relève son objectif de cours de 21 $ à 27 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 255 $ à 300 $

* Veeco Instruments Inc VECO.O : Barclays relève son objectif de cours de 30 $ à 55 $

* Viatris Inc. VTRS.O : Barclays relève son objectif de cours de 17 $ à 22 $

* W.P. Carey Inc WPC.N : Barclays relève son objectif de cours de 72 $ à 78 $

* Wave Life Sciences Ltd. WVE.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 18 $ à 13 $

* X-Energy Inc XE.O : JP Morgan lance la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours de 38 $

* X-Energy Inc XE.O : Morgan Stanley lance la couverture avec une note « surpondérer »

* X-Energy Inc XE.O : Morgan Stanley lance sa couverture avec un objectif de cours de 41 $

* X-Energy Inc XE.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours de 35

$

* X-Energy Inc XE.O : UBS lance sa couverture avec une recommandation « acheter » et un objectif de

cours de 40 $

* Yesway Inc YSWY.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de

cours de 31 $

* Yeti Holdings Inc YETI.N : UBS relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $

* Zeta Global Holdings Corp ZETA.N : BofA Global Research reprend la couverture avec une recommandation

« Achat »

* Zeta Global Holdings Corp ZETA.N : BofA Global Research reprend sa couverture avec un objectif de

cours de 24 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : BofA Global Research reprend sa couverture avec un objectif de

cours de 4 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : BofA Global Research reprend sa couverture avec une recommandation

« sous-performer »

Valeurs associées

AECOM
71,525 USD NYSE +0,08%
AGILON HEALTH
87,655 USD NYSE +1,02%
AGILYSYS
78,6201 USD NASDAQ +11,99%
AGREE RLTY REIT
76,065 USD NYSE +0,42%
ALNYLAM PHARMA
293,1850 USD NASDAQ +2,42%
ALTIMMUNE
2,8150 USD NASDAQ +0,54%
AMER HOME REIT RG-A
31,775 USD NYSE -0,41%
AMER TOWER REIT
182,860 USD NYSE +3,12%
APOLLO GLB MGMT
132,405 USD NYSE -1,29%
APPLIED MATERIALS
403,6600 USD NASDAQ -2,40%
BIOFRONTERA
0,7832 USD NASDAQ -1,42%
BIOMARIN PHARM
50,4000 USD NASDAQ +1,47%
BLCKST SEC LEND
23,5750 USD NYSE -0,38%
BLOCK RG-A
70,010 USD NYSE -0,86%
BRIDGEBIO PHARMA
65,8400 USD NASDAQ +0,80%
BRUNSWICK
75,125 USD NYSE -1,76%
CITIUS PHARMACTC
0,5720 USD NASDAQ +8,54%
COSTCO WHSL
1 094,8550 USD NASDAQ +1,71%
CROWDSTRIKE
616,6100 USD NASDAQ -0,36%
CSX
46,3350 USD NASDAQ +0,29%
CYTOKINETICS
75,8100 USD NASDAQ +0,84%
DOMINION ENERGY
68,035 USD NYSE +0,72%
ECOLAB INC
245,980 USD NYSE -1,31%
ELF BEAUTY
53,250 USD NYSE -2,95%
F5
382,5500 USD NASDAQ +0,74%
FD RLTY INV-SBI
114,875 USD NYSE -0,01%
GLOBAL PAYMENTS
68,830 USD NYSE +0,26%
GOSSAMER BIO
0,2050 USD NASDAQ +6,38%
HANOVER INSURANC
195,805 USD NYSE -0,96%
HARLEY-DAVIDSON
23,380 USD NYSE -3,90%
HCA HEALTHCARE
410,280 USD NYSE -2,94%
HUNTSMAN
13,450 USD NYSE -2,64%
INTERFACE
28,2200 USD NASDAQ -1,05%
INVITATION REIT
28,660 USD NYSE -0,35%
IONIS PHARMACEUT
73,7700 USD NASDAQ +1,72%
JM SMUCKER
104,295 USD NYSE +0,64%
JMS RIV GR HLDG
4,1900 USD NASDAQ -4,12%
KORRO BIO
9,6300 USD NASDAQ -3,41%
LEGENCE RG-A
78,8600 USD NASDAQ -5,34%
MAIN STREET CAP
50,6300 USD NYSE -0,72%
MICRON TECHNOLOGY
691,1200 USD NASDAQ +1,41%
MONGODB-A
334,9800 USD NASDAQ +1,51%
NEONC TECH
5,3450 USD NASDAQ +0,09%
NEXTERA ENERGY
89,720 USD NYSE +0,73%
NEXTPOWER RG-A
127,1900 USD NASDAQ -5,42%
NORW CRS LINE
15,065 USD NYSE -1,25%
NVIDIA
220,4800 USD NASDAQ -0,83%
ON SEMICONDUCTOR
106,6100 USD NASDAQ -2,58%
PALO ALTO NETWORKS
241,8800 USD NASDAQ -2,29%
PILGRIMS PRIDE
28,8400 USD NASDAQ +1,69%
PLUG POWER
3,2787 USD NASDAQ -4,97%
POLARIS
61,980 USD NYSE -3,07%
PROGYNY
24,9500 USD NASDAQ +3,74%
RACKSPACE TECH
4,7600 USD NASDAQ -0,83%
RAPPORT THERA
34,3700 USD NASDAQ -2,30%
RBC BEARINGS INC
560,570 USD NYSE +1,74%
REGENERON PHARMA
635,9600 USD NASDAQ +1,00%
SANDISK
1 324,7010 USD NASDAQ -0,62%
SMN PRP GRP REIT
201,190 USD NYSE +0,37%
STRATEGY RG-A
164,5300 USD NASDAQ -1,26%
TENABLE HLDGS
23,5900 USD NASDAQ +2,03%
TEXAS INSTRUMENT
300,9650 USD NASDAQ +0,12%
THE ELMET GRP
13,8000 USD NASDAQ -3,80%
VEECO INSTRUMENT
53,0950 USD NASDAQ -4,59%
VIATRIS
16,1800 USD NASDAQ -1,94%
W.P. CAREY REIT
74,460 USD NYSE +0,79%
WAVE LIFE SCI
6,4617 USD NASDAQ +0,96%
X-ENERGY RG-A
27,5450 USD NASDAQ +7,60%
YESWAY RG-A
24,0700 USD NASDAQ -4,79%
YETI HOLDINGS
42,960 USD NYSE +1,18%
ZETA GLBL HLDG RG-A
18,665 USD NYSE -2,66%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/05/2026 à 17:07:01.

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