TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Costco Wholesale, HCA Healthcare, Micron Technology

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Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Costco Wholesale, HCA Healthcare et Micron Technology.
POINTS FORTS
* Costco Wholesale Corp COST.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 1 100 $ à 1
160 $
* elf Beauty Inc ELF.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 85 $ à 60 $
* HCA Healthcare Inc HCA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 535 $ à 490 $
* Micron Technology Inc MU.O : HSBC relève son objectif de cours de 750 $ à 1 100 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours
de 1 057 $ à 875 $
Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Aecom ACM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 110 $ à 90 $
* Agilon Health Inc AGL.N : Leerink Partners ajuste son objectif de cours de 1 $ à 92 $ pour refléter le
regroupement d'actions à raison de 1 pour 25
* Agilysys Inc. AGYS.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $
* Agree Realty Corp. ADC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 86 $ à 84 $
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Citigroup lance la couverture avec une recommandation « acheter »;
objectif de cours de 380 $
* Altimmune Inc ALT.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $
* American Homes 4 Rent AMH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 33 $ à 32 $
* American Tower Corp AMT.N : Bernstein relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer
»
* Apollo APO.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 168 $ à 160 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : Argus Research relève son objectif de cours de 420 $ à 500 $
* Biofrontera Inc BFRI.O : Benchmark abaisse sa recommandation de « acheter » à « achat spéculatif »
* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Citigroup lance la couverture avec une recommandation « acheter »;
objectif de cours: 75 $
* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $
* Block Inc XYZ.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $
* Bridgebio Pharma Inc BBIO.O : Citigroup lance la couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de
cours à 82 $
* Brunswick Corporation BC.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 82,00 $ à 86,00 $
* Citius Pharmaceuticals Inc CTXR.O : H.C. Wainwright initie la couverture avec une note « acheter »; objectif
de cours de 4 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 1 100 $ à 1 160 $
* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Barclays relève son objectif de cours de 550 $ à 650 $
* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 550 $ à 650 $
* CSX Corp CSX.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 49 $ à 51 $
* Cytokinetics Inc CYTK.O : Citigroup lance la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours
de 99 $
* Dominion Energy D.N : RBC relève son objectif de cours de 66 $ à 72 $
* Ecolab Inc ECL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 285 $ à 260 $
* elf Beauty Inc ELF.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 85 $ à 60 $
* Elmet Group Co ELMT.O : Canaccord Genuity lance la couverture avec une recommandation « acheter »
* Elmet Group Co ELMT.O : Canaccord Genuity lance la couverture avec un objectif de cours de 20 $
* F5 Inc FFIV.O : RBC relève son objectif de cours de 375 $ à 425 $
* Federal Realty Investment Trust FRT.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 118 $ à 128 $
* Global Payments Inc GPN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 81 $ à 76 $
* Gossamer Bio GOSS.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 0,3 $ à 0,28 $
* Hanover Insurance Group Inc THG.N : BMO abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le
marché »
* Hanover Insurance Group Inc THG.N : BMO relève son objectif de cours de 194 $ à 203 $
* Harley-Davidson Inc HOG.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 12,00 $ à 15,00 $
* HCA Healthcare Inc HCA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 535 $ à 490 $
* Huntsman HUN.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 14 $ à 15 $
* Interface Inc TILE.O : Benchmark lance la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours:
36 $
* Invitation Homes Inc INVH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 35 $ à 32 $
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Citigroup lance la couverture avec une recommandation « Achat »
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Citigroup lance sa couverture avec un objectif de cours de 115 $
* J.M. Smucker Co SJM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 130 $ à 120 $
* James River Group Holdings Inc JRVR.O : UBS abaisse son objectif de cours de 8 $ à 4,75 $
* James River Group Holdings Inc JRVR.O : UBS passe de « acheter » à « neutre »
* Karman Holdings Inc KRMN.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 127 $ à 114 $
* Korro Bio Inc KRRO.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 20 $ à 15 $
* Legence Corp LGN.O : Barclays relève son objectif de cours de 45 $ à 60 $
* Main Street Capital Corp MAIN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 60 $ à 53 $
* Micron Technology Inc MU.O : Citigroup relève son objectif de cours de 425 $ à 840 $
* Micron Technology Inc MU.O : HSBC relève son objectif de cours de 750 $ à 1 100 $
* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève son objectif de cours de 740 $ à 800 $
* Mongodb Inc MDB.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 350 $ à 375 $
* Neonc Technologies Holdings Inc NTHI.O : Alliance Global Partners lance la couverture avec une recommandation
« Achat »
* Neonc Technologies Holdings Inc NTHI.O : Alliance Global Partners lance la couverture avec un objectif de
cours de 13 $
* Nextera Energy Inc NEE.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 107,00 $ à 115,00 $
* Nextpower NXT.O : Barclays relève son objectif de cours de 123 $ à 142 $
* Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 22 $ à 17 $
* Nvidia Corp NVDA.O : HSBC relève son objectif de cours de 295 $ à 325 $
* Onsemi ON.O : Mizuho relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 200 $ à 275 $
* Pilgrims Pride Corp PPC.O : UBS lance la couverture avec une note neutre et un objectif de cours de
30 $
* Plug Power Inc. PLUG.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 2 $ à 2,5 $
* Plug Power Inc. PLUG.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 2 $ à 2,5 $
* Polaris Inc. PII.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 74,00 $ à 69,00 $
* Progyny Inc PGNY.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 19 $ à 30 $
* Progyny Inc PGNY.O : Canaccord Genuity passe de « conserver » à « acheter »
* Rackspace Technology Inc RXT.O : UBS relève son objectif de cours de 2 $ à 5 $
* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 44 $ à 56 $
* RBC Bearings Inc RBC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 599 $ à 615 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 1 057 $ à 875 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Citigroup relève son objectif de cours de 1 300 $ à 2 025 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : Barclays relève son objectif de cours de 201 $ à 212 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 192 $ à 206 $
* Strategy MSTR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 395 $ à 400 $
* Tenable Holdings Inc TENB.O : Barclays relève son objectif de cours de 21 $ à 27 $
* Texas Instruments Inc TXN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 255 $ à 300 $
* Veeco Instruments Inc VECO.O : Barclays relève son objectif de cours de 30 $ à 55 $
* Viatris Inc. VTRS.O : Barclays relève son objectif de cours de 17 $ à 22 $
* W.P. Carey Inc WPC.N : Barclays relève son objectif de cours de 72 $ à 78 $
* Wave Life Sciences Ltd. WVE.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 18 $ à 13 $
* X-Energy Inc XE.O : JP Morgan lance la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours de 38 $
* X-Energy Inc XE.O : Morgan Stanley lance la couverture avec une note « surpondérer »
* X-Energy Inc XE.O : Morgan Stanley lance sa couverture avec un objectif de cours de 41 $
* X-Energy Inc XE.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours de 35
$
* X-Energy Inc XE.O : UBS lance sa couverture avec une recommandation « acheter » et un objectif de
cours de 40 $
* Yesway Inc YSWY.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de
cours de 31 $
* Yeti Holdings Inc YETI.N : UBS relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $
* Zeta Global Holdings Corp ZETA.N : BofA Global Research reprend la couverture avec une recommandation
« Achat »
* Zeta Global Holdings Corp ZETA.N : BofA Global Research reprend sa couverture avec un objectif de
cours de 24 $
* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : BofA Global Research reprend sa couverture avec un objectif de
cours de 4 $
* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : BofA Global Research reprend sa couverture avec une recommandation
« sous-performer »
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