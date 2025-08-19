information fournie par Reuters • 19/08/2025 à 08:45

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Comstock Resources, Heico, Stanley Black & Decker

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Comstock Resources, Heico et Stanley Black & Decker.

FAITS MARQUANTS

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à

achat

* Heico Corp HEI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 340 à 360 dollars

* Stanley Black & Decker SWK.N : Jefferies relève le cours cible de 82 $ à 86

$

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Affirm Holdings Inc (Pre-Reincorporation) AFRM.O : JP Morgan relève le PT à 84 $

contre 64 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Jefferies réduit le prix cible de 223 $ à 209 $

* Camden Property Trust CPT.N : Jefferies réduit le prix cible à 130 $ contre 137 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan augmente le prix cible de 80,00 $ à

89,00 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de

neutre à achat

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 1

$ à 18 $

* Equity Residential EQR.N : Jefferies réduit le prix cible de 73 $ à 70 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : Jefferies réduit le prix cible de 332 $ à 303 $

* Heico Corp HEI.N : Jefferies augmente le prix cible de 340 $ à 360 $

* Intuitive Machines Inc LUNR.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 19,00 $

à 18,50 $

* Live Oak Bancshares Inc LOB.N : KBW relève le cours de l'action de "market

perform" à "outperform"

* Live Oak Bancshares Inc LOB.N : KBW relève l'objectif de cours de 37 $ à 43 $

* Loandepot Inc LDI.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Jefferies réduit le prix cible de

185 $ à 167 $

* Nexpoint Residential Trust Inc NXRT.N : Jefferies réduit le prix cible à 33 $

contre 36 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 90 $

contre 78 $ auparavant

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 225,00

$ à 228,00 $

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de

52,00 $ à 66,00 $

* Prairie Operating Co PROP.O : Piper Sandler ramène le cours de l'action de

surpondération à neutre

* Prairie Operating Co PROP.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 9 $ à 3 $

* Ralliant Corp RAL.N : RBC initie la couverture avec une note de performance du

secteur; prix cible de 47 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat;

objectif de prix 25

* Simon Property Group Inc SPG.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 185 $ à

194 $

* Stanley Black & Decker SWK.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 82 $ à 86 $