TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Comstock Resources, Heico, Stanley Black & Decker

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Comstock Resources, Heico et Stanley Black & Decker.
FAITS MARQUANTS
* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à
achat
* Heico Corp HEI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 340 à 360 dollars
* Stanley Black & Decker SWK.N : Jefferies relève le cours cible de 82 $ à 86
$
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Affirm Holdings Inc (Pre-Reincorporation) AFRM.O : JP Morgan relève le PT à 84 $
contre 64 $
* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Jefferies réduit le prix cible de 223 $ à 209 $
* Camden Property Trust CPT.N : Jefferies réduit le prix cible à 130 $ contre 137 $
* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan augmente le prix cible de 80,00 $ à
89,00 $
* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de
neutre à achat
* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 1
$ à 18 $
* Equity Residential EQR.N : Jefferies réduit le prix cible de 73 $ à 70 $
* Essex Property Trust Inc ESS.N : Jefferies réduit le prix cible de 332 $ à 303 $
* Heico Corp HEI.N : Jefferies augmente le prix cible de 340 $ à 360 $
* Intuitive Machines Inc LUNR.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 19,00 $
à 18,50 $
* Live Oak Bancshares Inc LOB.N : KBW relève le cours de l'action de "market
perform" à "outperform"
* Live Oak Bancshares Inc LOB.N : KBW relève l'objectif de cours de 37 $ à 43 $
* Loandepot Inc LDI.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre
* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Jefferies réduit le prix cible de
185 $ à 167 $
* Nexpoint Residential Trust Inc NXRT.N : Jefferies réduit le prix cible à 33 $
contre 36 $
* Ormat Technologies Inc ORA.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 90 $
contre 78 $ auparavant
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 225,00
$ à 228,00 $
* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de
52,00 $ à 66,00 $
* Prairie Operating Co PROP.O : Piper Sandler ramène le cours de l'action de
surpondération à neutre
* Prairie Operating Co PROP.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 9 $ à 3 $
* Ralliant Corp RAL.N : RBC initie la couverture avec une note de performance du
secteur; prix cible de 47 $
* Rocket Companies Inc RKT.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat;
objectif de prix 25
* Simon Property Group Inc SPG.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 185 $ à
194 $
* Stanley Black & Decker SWK.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 82 $ à 86 $
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer