 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 908,50
+0,10%
Indices
Chiffres-clés

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Comstock Resources, Heico, Stanley Black & Decker
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 08:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Comstock Resources, Heico et Stanley Black & Decker.

FAITS MARQUANTS

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à

achat

* Heico Corp HEI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 340 à 360 dollars

* Stanley Black & Decker SWK.N : Jefferies relève le cours cible de 82 $ à 86

$

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Affirm Holdings Inc (Pre-Reincorporation) AFRM.O : JP Morgan relève le PT à 84 $

contre 64 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Jefferies réduit le prix cible de 223 $ à 209 $

* Camden Property Trust CPT.N : Jefferies réduit le prix cible à 130 $ contre 137 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan augmente le prix cible de 80,00 $ à

89,00 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de

neutre à achat

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 1

$ à 18 $

* Equity Residential EQR.N : Jefferies réduit le prix cible de 73 $ à 70 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : Jefferies réduit le prix cible de 332 $ à 303 $

* Heico Corp HEI.N : Jefferies augmente le prix cible de 340 $ à 360 $

* Intuitive Machines Inc LUNR.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 19,00 $

à 18,50 $

* Live Oak Bancshares Inc LOB.N : KBW relève le cours de l'action de "market

perform" à "outperform"

* Live Oak Bancshares Inc LOB.N : KBW relève l'objectif de cours de 37 $ à 43 $

* Loandepot Inc LDI.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Jefferies réduit le prix cible de

185 $ à 167 $

* Nexpoint Residential Trust Inc NXRT.N : Jefferies réduit le prix cible à 33 $

contre 36 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 90 $

contre 78 $ auparavant

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 225,00

$ à 228,00 $

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de

52,00 $ à 66,00 $

* Prairie Operating Co PROP.O : Piper Sandler ramène le cours de l'action de

surpondération à neutre

* Prairie Operating Co PROP.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 9 $ à 3 $

* Ralliant Corp RAL.N : RBC initie la couverture avec une note de performance du

secteur; prix cible de 47 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat;

objectif de prix 25

* Simon Property Group Inc SPG.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 185 $ à

194 $

* Stanley Black & Decker SWK.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 82 $ à 86 $

Valeurs associées

AFFIRM HLDG RG-A
78,2400 USD NASDAQ -0,61%
AVLONBY COM REIT
188,310 USD NYSE -1,17%
CAMDEN REIT-SBI
105,810 USD NYSE -0,96%
COMSTOCK RESOURC
15,020 USD NYSE -5,77%
EQTY RE REIT-SBI
63,200 USD NYSE -1,43%
ESSEX PROP REIT
256,480 USD NYSE -1,11%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HEICO
307,880 USD NYSE 0,00%
INTUITIVE MACH RG-A
9,0800 USD NASDAQ -0,06%
LIVE OAK BANKSHA
34,395 USD NYSE -0,41%
LOANDEPOT RG-A
1,875 USD NYSE -4,09%
MID-AMER AP REIT
140,065 USD NYSE -0,58%
NEXPOINT RS REIT
31,640 USD NYSE +1,64%
ORMAT TECHNOLOGI
92,020 USD NYSE +2,57%
PALO ALTO NETWORKS
176,1700 USD NASDAQ -0,52%
PALVELLA THERA
49,5500 USD NASDAQ +4,76%
PRAIRIE OPER
12,5150 USD OTCBB -22,22%
Pétrole Brent
66,36 USD Ice Europ -0,15%
Pétrole WTI
63,05 USD Ice Europ -0,47%
ROCKET COS RG-A
17,825 USD NYSE -3,80%
SMN PRP GRP REIT
172,600 USD NYSE -0,42%
STNLY BLCK&DECK
74,520 USD NYSE +0,63%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/08/2025 à 08:45:41.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La célèbre église en bois rouge de Kiruna, dans le nord de la Suède, le 20 novembre 2022 ( AFP / Jonathan NACKSTRAND )
    En Suède, l'église historique de Kiruna déménage sur des roulettes
    information fournie par AFP 19.08.2025 08:46 

    La magnifique église en bois rouge de Kiruna, dans le nord de la Suède, a commencé mardi matin sa migration vers son nouvel emplacement, étape symbolique du déménagement de la ville pour permettre l'expansion d'une mine de fer. Chargée sur un convoi spécial - des ... Lire la suite

  • Des personnes se tiennent à côté de la Bourse de Milan
    Prudence en vue en Europe avec les négociations sur l'Ukraine et avant Jackson Hole (actualisé)
    information fournie par Reuters 19.08.2025 08:41 

    par Blandine Henault Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mardi à l'ouverture alors que les négociations diplomatiques se poursuivent pour mettre fin au conflit en Ukraine et avant le symposium de la Réserve fédérale (Fed) à Jackson ... Lire la suite

  • Des visiteurs au salon du jeu vidéo Gamescom, le 22 août 2024 à Cologne, en Allemagne ( AFP / Ina FASSBENDER )
    Gamescom 2025: la grand-messe du jeu vidéo ouvre ses portes en Allemagne
    information fournie par AFP 19.08.2025 08:28 

    Le jeu de tir "Call of Duty: Black Ops 7" et la suite de la saga japonaise Resident Evil donnent mardi le coup d'envoi en Allemagne de la Gamescom, l'un des plus grands salons du jeu vidéo, lors d'une soirée d'ouverture en forme de mise en bouche. Face à un parterre ... Lire la suite

  • ADP : Les résistances sont proches
    ADP : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 19.08.2025 08:21 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank