La plus puissante armée de l'air du monde change de tête : le chef de l'US Air Force vers un départ anticipé

Si aucune raison officielle n'a été donnée quant au prochain départ du général Allvin, cette annonce intervient dans un contexte de fort "turnover" au sein des responsables de l'armée américaine, dont plusieurs ont été poussés vers la sortie depuis le retour de Donald Trump.

Le général David Allvin, le 21 mars 2025, à Washington DC ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANNA MONEYMAKER )

L'armée de l'air américaine va changer de patron. Le général David Allvin, à la tête de l'US Air Force, va quitter son poste à la moitié de son mandat qui devait durer quatre ans, a annoncé ce corps de l'armée américaine lundi 18 août. M. Allvin "a annoncé son intention de se retirer le 1er novembre, ou autour" de cette date, a indiqué l'Armée de l'air dans un communiqué. Le général "continuera de servir en tant que chef d'état-major jusqu'à ce qu'un remplacement soit confirmé, ce qui permettra d'avoir du temps pour une transition de direction fluide".

Première armée de l'air du monde, l'US Air Force compte 330.000 militaires en service actif et plus de 5.000 aéronefs militaires en service, loin devant les armées de l'air russe (3.900 aéronefs) et chinoise (2.000), selon un décompte remontant à 2024.

Les raisons du départ anticipé de David Allvin n'ont pas été communiquées. Néanmoins, plusieurs importants responsables de l'armée américaine ont été poussés vers la sortie depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier. Le président américain a notamment limogé en février, sans donner d'explication, le chef de l'état-major interarmées Charles "CQ" Brown, qui était le plus haut-gradé de l'US Army.

Craintes d'une politisation de l'armée au service de Trump

Les chefs de la Marine et des garde-côtes, celui de l'Agence nationale de la sécurité (NSA), le chef d'état-major adjoint de l'Armée de l'air, un amiral des forces de l'Otan et trois avocats de la justice militaire de premier plan ont eux aussi été remerciés. Quant au général Allvin, il occupe la tête de l'état-major de l'Air Force depuis novembre 2023, et son mandat devait durer quatre ans. Il était auparavant adjoint. Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, assure que Donald Trump ne fait que sélectionner les responsables militaires qu'il souhaite. Le camp démocrate craint pour sa part une politisation de l'armée, qui reste normalement une entité neutre.