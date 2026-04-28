TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Commvault Systems, Domino's Pizza, Organon & Co

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Commvault Systems, Domino's Pizza et Organon & Co.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Aflac Inc AFL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 109 $
* Amazon AMZN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 315 $ à 325 $
* Amkor Technology Inc AMKR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 85 $
* Amkor Technology Inc AMKR.O : Melius Research relève son objectif de cours de 60 $ à 85 $
* Amkor Technology Inc AMKR.O : Needham relève son objectif de cours de 65 $ à 90 $
* Amylyx Pharmaceuticals Inc AMLX.O : Mizuho relève son objectif de cours de 19 $ à 21 $
* Anaptysbio Inc ANAB.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 66 $ à 85 $
* Applied Materials AMAT.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 420 $ à 465 $
* Ares Management Corp ARES.N : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste « us1 »
* Ares Management Corp ARES.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 188 $ à 144 $
* Blackbaud Inc BLKB.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $
* Bloom Energy Corporation BE.N : Barclays relève son objectif de cours de 153 $ à 177 $
* Brunswick Corp BC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 78 $ à 83 $
* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 319 $ à 325 $
* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 375 $ à 400 $
* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève son objectif de cours de 713 $ à 792 $
* Cognizant CTSH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 92 $ à 74 $
* Commvault Systems Inc CVLT.O : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « conserver »
* Commvault Systems Inc CVLT.O : Jefferies lance la couverture avec un objectif de cours de 105 $
* Compass Therapeutics Inc CMPX.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 12 $ à 4 $
* Constellation Energy CEG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 360 $ à 358 $
* Darling Ingredients Inc DAR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $
* Darling Ingredients Inc DAR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 58 $ à 72 $
* Domino's Pizza DPZ.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 370 $ à 315 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : BMO abaisse son objectif de cours de 500 $ à 450 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 500 $ à 450 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 440 $ à 430 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 470 $ à 420 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 421 $ à 359 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : RBC abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 485 $ à 400 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 400 $ à 377 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $
* Eastgroup Properties Inc EGP.N : RBC relève son objectif de cours de 195 $ à 208 $
* Elevance Health ELV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 397 $ à 411 $
* Erasca ERAS.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 2,00 $ à 9,00 $
* First Merchants Corp FRME.O : Stephens relève son objectif de cours de 41 $ à 45 $
* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : H.C. Wainwright lance la couverture avec une recommandation « acheter »
* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : H.C. Wainwright lance la couverture avec un objectif de cours de 30 $
* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 158 $ à 159 $
* Heartland Express Inc HTLD.O : Barclays relève son objectif de cours de 10 $ à 12 $
* Hut 8 Corp HUT.O : KBW relève son objectif de cours de 75 $ à 89 $
* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 48 $ à 58 $
* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 29 $ à 35 $
* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 48 $ à 51 $
* KKR Real Estate Finance Trust, Inc. KREF.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 9 $ à 7 $
* KLA KLAC.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 1 850 $ à 2 100 $
* Klaviyo Inc KVYO.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 40 $ à 29 $
* Liberty Energy LBRT.N : Barclays relève son objectif de cours de 24 $ à 29 $
* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : RBC relève son objectif de cours de 235 $ à 252 $
* Mannkind Corporation MNKD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 7 $ à 8 $
* Meritage Homes Corp MTH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 62 $ à 58 $
* Micron Technology Inc MU.O : D.A. Davidson lance la couverture avec une recommandation « acheter »
* Micron Technology Inc MU.O : D.A. Davidson lance la couverture avec un objectif de cours de 1 000 $
* Microsoft MSFT.O : BMO abaisse son objectif de cours de 575 $ à 505 $
* MKS Instruments MKSI.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 300 $ à 330 $
* Moody's Corp MCO.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 524 $ à 521 $
* Murphy USA Inc MUSA.N : RBC relève son objectif de cours de 445 $ à 510 $
* Nextera Energy NEE.N : HSBC relève son objectif de cours de 103 $ à 106 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : Baird relève son objectif de cours de 315 $ à 330 $
* Nucor Corp NUE.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 190 $ à 250 $
* Nucor Corp NUE.N : BMO relève son objectif de cours de 196 $ à 235 $
* Nucor Corp NUE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Baird relève son objectif de cours de 204 $ à 229 $
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Baird relève sa recommandation de « sous-performance » à « neutre »
* Organon & Co OGN.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 5 $ à 14 $
* Organon & Co OGN.N : Piper Sandler relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »
* Oruka Therapeutics ORKA.O : Barclays relève son objectif de cours de 78 $ à 160 $
* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 260 $ à 210 $
* Prologis Inc PLD.N : RBC relève son objectif de cours de 135 $ à 148 $
* Rambus Inc RMBS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 120 $ à 145 $
* Rambus Inc RMBS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 115 $ à 145 $
* Relay Therapeutics Inc RLAY.O : Raymond James relève son objectif de cours de 19 $ à 23 $
* Relay Therapeutics Inc RLAY.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 17 $ à 21 $
* Restaurant Brands International Inc QSR.N : Scotiabank relève son objectif de cours de 71 $ à 81 $
* Rubrik Inc RBRK.N : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours de 65 $
* Sanmina Corp SANM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 145 $ à 210 $
* Sanmina Corp SANM.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 155 $ à 185 $
* Sierra Bancorp BSRR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 34 $ à 38 $
* Simpson Manufacturing Co Inc SSD.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 200 $ à 212 $
* Simpson Manufacturing Co Inc SSD.N : Stephens relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $
* Simpson Manufacturing Co Inc SSD.N : Stifel relève son objectif de cours de 205 $ à 217 $
* Southern Missouri Bancorp Inc SMBC.O : KBW relève son objectif de cours de 65 $ à 73 $
* Southstate Bank Corp SSB.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 120 $ à 112 $
* Southwest Airlines Co LUV.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 42 $ à 37 $
* Stewart Information Services Corp STC.N : Stephens relève son objectif de cours de 82 $ à 88 $
* Sunoco LP SUN.N : Mizuho relève son objectif de cours de 66 $ à 75 $
* Tapestry Inc TPR.N : Citigroup relève son objectif de cours de 165 $ à 170 $
* Teradyne Inc TER.O : Stifel relève son objectif de cours de 325 $ à 390 $
* TFI International Inc TFII.N : BofA Global Research relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »
* TFI International Inc TFII.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 122 $ à 161 $
* Tompkins Financial Corp TMP.A : Piper Sandler relève son objectif de cours de 82 $ à 87 $
* TPG Inc TPG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 78 $ à 54 $
* Trade Desk Inc TTD.O : RBC abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $
* Universal Health Services Inc UHS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 268 $ à 238 $
* Veradermics Inc MANE.N : Citigroup relève son objectif de cours de 85 $ à 120 $
* Verizon Communications Inc VZ.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 49 $ à 50 $
* Verizon Communications Inc VZ.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 44 $ à 46 $
* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 197 $ à 181 $
* Voya Financial Inc VOYA.N : KBW relève son objectif de cours de 81 $ à 92 $
* Waste Connections WCN.N : Barclays relève son objectif de cours de 176 $ à 180 $
* Weatherford International Plc WFRD.O : Raymond James relève son objectif de cours de 121 $ à 125 $
* Western Alliance Bancorp WAL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 81 $ à 85 $
