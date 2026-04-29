TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Coca-Cola Co, Mondelez, Zeta Global Holdings

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Coca-Cola Co, Mondelez et Zeta Global Holdings Corp.
POINTS FORTS
* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 88 $ à 90 $
* Mondelez MDLZ.O : Jefferies relève son objectif de cours de 69 $ à 70 $
* Zeta Global Holdings Corp ZETA.N : Keybanc relève sa recommandation de «
pondération sectorielle » à « surpondération »
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Arcbest Corp ARCB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 125 $ à 150 $
* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 85 $ à 117 $
* Arcbest Corp ARCB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 97 $ à 137 $
* Avalonbay Communities Inc AVB.N : RBC relève son objectif de cours de 180 $ à 188 $
* Avery Dennison Corp AVY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 205 $ à 185 $
* Bloom Energy Corp BE.N : HSBC relève son objectif de cours de 156 $ à 275 $
* Bloom Energy Corp BE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 231 $ à 267 $
* Bloom Energy Corp BE.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 160 $ à 235 $
* Booking Holdings Inc BKNG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 224 $ à 208 $
* Booking Holdings Inc BKNG.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 200 $ à 195 $
* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 95 $ à 102 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 71 $ à 70 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 76 $ à 72 $
* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »; abaisse son objectif de cours de 27 $ à 23 $
* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Berenberg relève son objectif de cours de 380 $ à 400 $
* Centene Corp CNC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 39 $ à 48 $
* Century Communities Inc CCS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 49 $ à 45 $
* Charter Communications CHTR.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours à 215 $
* Cincinnati Financial Corp CINF.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 156 $ à 161 $
* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 88 $ à 90 $
* Coca-Cola Co KO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 83 $ à 85 $
* Coca-Cola Co KO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 87 $ à 88 $
* Commvault Systems Inc CVLT.O : RBC relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $
* Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc CRBP.O : Guggenheim lance la couverture avec une recommandation « acheter »
* Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc CRBP.O : Guggenheim lance la couverture avec un objectif de cours de 45 $
* Corning GLW.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 125 $ à 180 $
* Coty Inc COTY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 2,9 $ à 2,75 $
* Crane Co CR.N : Stifel relève son objectif de cours de 200 $ à 215 $
* Crown Holdings Inc CCK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 115 $ à 107 $
* Design Therapeutics Inc DSGN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 14 $ à 18 $
* Devon Energy Corp DVN.N : Roth MKM relève son objectif de cours de 50 $ à 57 $
* Driven Brands Holdings Inc DRVN.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 24 $ à 20 $
* Elf Beauty Inc ELF.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 115 $ à 85 $
* Enphase Energy Inc ENPH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 39 $ à 35 $
* Enphase Energy Inc ENPH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $
* Estée Lauder EL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 105 $ à 85 $
* F5 Inc FFIV.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 355 $ à 365 $
* F5 Inc FFIV.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 325 $ à 356 $
* Firstsun Capital Bancorp FSUN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 48 $ à 45 $
* Franklin Resources Inc BEN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 28 $ à 31 $
* GM GM.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 105 $ à 102 $
* GM GM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 96 $ à 95 $
* Hennessy Capital Investment Corp Vii HVII.O : Benchmark lance la couverture avec une recommandation « Achat »
* Hennessy Capital Investment Corp Vii HVII.O : Benchmark lance la couverture avec un objectif de cours de 17 $
* Herc Holdings Inc HRI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 125 $ à 140 $
* Hilton Worldwide HLT.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 307 $ à 312 $
* Interparfums Inc IPAR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 125 $ à 110 $
* Invesco Ltd IVZ.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 27 $ à 32 $
* Landstar System Inc LSTR.O : Baird relève son objectif de cours de 164 $ à 193 $
* Landstar System Inc LSTR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 161 $ à 179 $
* Merchants Bancorp MBIN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 51 $ à 58 $
* Mondelez MDLZ.O : Jefferies relève son objectif de cours de 69 $ à 70 $
* Mondelez MDLZ.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 70 $
* Mondelez MDLZ.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 64 $ à 65 $
* Neuroone Medical Technologies Corp NMTC.O : Jonestrading ajuste son objectif de cours de 1,5 $ à 8 $ pour tenir compte du regroupement
d'actions à raison de 1 pour 6
* Northeast Bank NBN.O : KBW relève son objectif de cours de 120 $ à 128 $
* Northeast Bank NBN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 133 $ à 145 $
* Nucor Corp NUE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 212 $ à 240 $
* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 150 $ à 140 $
* Pfizer PFE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $
* PJT Partners Inc PJT.N : KBW relève son objectif de cours de 166 $ à 175 $
* Planet Fitness Inc PLNT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 120 $ à 85 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : KBW abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $
* Sherwin-Williams Co SHW.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 385 $ à 365 $
* Starbucks SBUX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 92 $ à 95 $
* Starbucks SBUX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 103 $ à 110 $
* Starbucks SBUX.O : RBC relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $
* Starbucks SBUX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 96 $ à 106 $
* Sun Communities Inc SUI.N : RBC relève son objectif de cours de 148 $ à 151 $
* Travelers TRV.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 288 $ à 297 $
* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 70 $ à 100 $
* Universal Health Services Inc UHS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 216 $ à 190 $
* Universal Health Services Inc UHS.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 235 $ à 205 $
* Universal Health Services Inc UHS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 245 $ à 230 $
* UPS UPS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 106 $ à 118 $
* UPS Inc UPS.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 125 $ à 120 $
* Webster Financial Corp WBS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 70 $ à 78 $
* Werner Enterprises Inc WERN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 30 $ à 34 $
* Wsfs Financial Corp WSFS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 77 $ à 82 $
* Xylem Inc XYL.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 163 $ à 159 $
* Zeta Global Holdings Corp ZETA.N : Keybanc relève sa recommandation de « pondération sectorielle » à « surpondération »
* Zimmer Biomet Holdings, Inc ZBH.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 93 $ à 83 $
* Zimmer Biomet Holdings, Inc ZBH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $
* Zimmer Biomet Holdings, Inc ZBH.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 98 $ à 92 $
