TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Coca-Cola Co, Mondelez, Zeta Global Holdings
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 10:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Coca-Cola Co, Mondelez et Zeta Global Holdings Corp.

POINTS FORTS

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Arcbest Corp ARCB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 125 $ à 150 $

* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 85 $ à 117 $

* Arcbest Corp ARCB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 97 $ à 137 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : RBC relève son objectif de cours de 180 $ à 188 $

* Avery Dennison Corp AVY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 205 $ à 185 $

* Bloom Energy Corp BE.N : HSBC relève son objectif de cours de 156 $ à 275 $

* Bloom Energy Corp BE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 231 $ à 267 $

* Bloom Energy Corp BE.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 160 $ à 235 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 224 $ à 208 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 200 $ à 195 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 95 $ à 102 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 71 $ à 70 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 76 $ à 72 $

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »; abaisse son objectif de cours de 27 $ à 23 $

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Berenberg relève son objectif de cours de 380 $ à 400 $

* Centene Corp CNC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 39 $ à 48 $

* Century Communities Inc CCS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 49 $ à 45 $

* Charter Communications CHTR.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours à 215 $

* Cincinnati Financial Corp CINF.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 156 $ à 161 $

* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 88 $ à 90 $

* Coca-Cola Co KO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 83 $ à 85 $

* Coca-Cola Co KO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 87 $ à 88 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : RBC relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc CRBP.O : Guggenheim lance la couverture avec une recommandation « acheter »

* Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc CRBP.O : Guggenheim lance la couverture avec un objectif de cours de 45 $

* Corning GLW.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 125 $ à 180 $

* Coty Inc COTY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 2,9 $ à 2,75 $

* Crane Co CR.N : Stifel relève son objectif de cours de 200 $ à 215 $

* Crown Holdings Inc CCK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 115 $ à 107 $

* Design Therapeutics Inc DSGN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 14 $ à 18 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Roth MKM relève son objectif de cours de 50 $ à 57 $

* Driven Brands Holdings Inc DRVN.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 24 $ à 20 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 115 $ à 85 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 39 $ à 35 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $

* Estée Lauder EL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 105 $ à 85 $

* F5 Inc FFIV.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 355 $ à 365 $

* F5 Inc FFIV.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 325 $ à 356 $

* Firstsun Capital Bancorp FSUN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 48 $ à 45 $

* Franklin Resources Inc BEN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 28 $ à 31 $

* GM GM.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 105 $ à 102 $

* GM GM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 96 $ à 95 $

* Hennessy Capital Investment Corp Vii HVII.O : Benchmark lance la couverture avec une recommandation « Achat »

* Hennessy Capital Investment Corp Vii HVII.O : Benchmark lance la couverture avec un objectif de cours de 17 $

* Herc Holdings Inc HRI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 125 $ à 140 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 307 $ à 312 $

* Interparfums Inc IPAR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 125 $ à 110 $

* Invesco Ltd IVZ.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 27 $ à 32 $

* Landstar System Inc LSTR.O : Baird relève son objectif de cours de 164 $ à 193 $

* Landstar System Inc LSTR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 161 $ à 179 $

* Merchants Bancorp MBIN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 51 $ à 58 $

* Mondelez MDLZ.O : Jefferies relève son objectif de cours de 69 $ à 70 $

* Mondelez MDLZ.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 70 $

* Mondelez MDLZ.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 64 $ à 65 $

* Neuroone Medical Technologies Corp NMTC.O : Jonestrading ajuste son objectif de cours de 1,5 $ à 8 $ pour tenir compte du regroupement

d'actions à raison de 1 pour 6

* Northeast Bank NBN.O : KBW relève son objectif de cours de 120 $ à 128 $

* Northeast Bank NBN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 133 $ à 145 $

* Nucor Corp NUE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 212 $ à 240 $

* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 150 $ à 140 $

* Pfizer PFE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $

* PJT Partners Inc PJT.N : KBW relève son objectif de cours de 166 $ à 175 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 120 $ à 85 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : KBW abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 385 $ à 365 $

* Starbucks SBUX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 92 $ à 95 $

* Starbucks SBUX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 103 $ à 110 $

* Starbucks SBUX.O : RBC relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Starbucks SBUX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 96 $ à 106 $

* Sun Communities Inc SUI.N : RBC relève son objectif de cours de 148 $ à 151 $

* Travelers TRV.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 288 $ à 297 $

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 70 $ à 100 $

* Universal Health Services Inc UHS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 216 $ à 190 $

* Universal Health Services Inc UHS.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 235 $ à 205 $

* Universal Health Services Inc UHS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 245 $ à 230 $

* UPS UPS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 106 $ à 118 $

* UPS Inc UPS.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 125 $ à 120 $

* Webster Financial Corp WBS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 70 $ à 78 $

* Werner Enterprises Inc WERN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 30 $ à 34 $

* Wsfs Financial Corp WSFS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 77 $ à 82 $

* Xylem Inc XYL.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 163 $ à 159 $

* Zeta Global Holdings Corp ZETA.N : Keybanc relève sa recommandation de « pondération sectorielle » à « surpondération »

* Zimmer Biomet Holdings, Inc ZBH.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 93 $ à 83 $

* Zimmer Biomet Holdings, Inc ZBH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $

* Zimmer Biomet Holdings, Inc ZBH.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 98 $ à 92 $

