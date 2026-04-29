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Suisse: Une courte majorité favorable au plafonnement de la population à 10 millions d'habitants, selon un sondage
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 11:51

Un drapeau suisse et un bateau mouette à Genève

Un drapeau suisse et un bateau mouette à Genève

Une courte majorité de Suisses ‌est favorable à une proposition de référendum visant à limiter la population de la ​Suisse à 10  millions d'habitants, et ce soutien progresse, selon un sondage publié mercredi.

Le gouvernement a rejeté cette initiative soutenue par l'Union démocratique du centre (UDC), qui doit être ​soumise au vote le 14 juin, affirmant qu'elle nuirait à la coopération avec l'Union européenne (UE) et porterait atteinte à ​l'économie en restreignant le marché du travail.

Les ⁠inquiétudes liées à la croissance rapide de la population et à la pression ‌sur les infrastructures publiques poussent toutefois de nombreux Suisses à soutenir la proposition, selon une enquête menée par Tamedia avec le journal 20 ​Minuten et l’institut Leewas.

La ‌population suisse compte désormais plus de neuf millions d'habitants. Selon les ⁠données officielles, les ressortissants étrangers représentaient plus de 27% de la population en 2024.

Le sondage, réalisé les 22 et 23 avril et publié dans le quotidien Tages-Anzeiger, a ⁠montré que 52% ‌des 16.176 personnes interrogées étaient favorables à la proposition ou penchaient ⁠en sa faveur, tandis que 46% avaient un avis contraire. Les autres ne ‌se sont pas prononcées.

Un sondage précédent, réalisé début mars, avait montré que ⁠45% des personnes interrogées soutenaient l'initiative et 47% s'y opposaient, ⁠a indiqué le journal.

Selon ‌la proposition "Pas de Suisse à 10 millions!", la population de résidents permanents ne doit ​pas dépasser 10 millions d'habitants avant 2050, ‌et la Suisse devrait renoncer à son accord sur la libre circulation avec l'UE.

Ses partisans estiment que l’immigration ​vers la Suisse est trop élevée, entraînant une pénurie de logements et des loyers excessifs.

Les parlementaires suisses débattent actuellement d'un accord Suisse‑UE conclu fin 2024 ⁠visant à renforcer les liens économiques, après une année 2025 difficile marquée par l’application inattendue de lourds droits de douane américains.

L'UDC, le plus grand parti de Suisse, s'oppose à un renforcement de l’intégration avec l'UE, qu'il considère comme une menace pour la souveraineté helvétique et une source de réglementations excessives.

(Rédigé par Dave Graham, version française Elizaveta ​Zhuravleva, édité par Blandine Hénault)

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6 commentaires

  • 29 avril 15:40

    ...que je ne me lance pas dans l'histoire de la Suisse et de ses 3 langues officielles (si on exclut le romanche), du pouvoir des cantons qui sont d'avantage considérés comme des "états souverains" ayant délégué certaines compétences à la Confédération que l'inverse - et pourtant ça permettrait de mettre en perspective la portée de ce sondage et sûrement de comprendre qu'il n'y a aucune comparaison avec la France qui tienne.

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