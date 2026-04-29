Suisse: Une courte majorité favorable au plafonnement de la population à 10 millions d'habitants, selon un sondage

Un drapeau suisse et un bateau mouette à Genève
Une courte majorité de Suisses est favorable à une proposition de référendum visant à limiter la population de la Suisse à 10 millions d'habitants, et ce soutien progresse, selon un sondage publié mercredi.
Le gouvernement a rejeté cette initiative soutenue par l'Union démocratique du centre (UDC), qui doit être soumise au vote le 14 juin, affirmant qu'elle nuirait à la coopération avec l'Union européenne (UE) et porterait atteinte à l'économie en restreignant le marché du travail.
Les inquiétudes liées à la croissance rapide de la population et à la pression sur les infrastructures publiques poussent toutefois de nombreux Suisses à soutenir la proposition, selon une enquête menée par Tamedia avec le journal 20 Minuten et l’institut Leewas.
La population suisse compte désormais plus de neuf millions d'habitants. Selon les données officielles, les ressortissants étrangers représentaient plus de 27% de la population en 2024.
Le sondage, réalisé les 22 et 23 avril et publié dans le quotidien Tages-Anzeiger, a montré que 52% des 16.176 personnes interrogées étaient favorables à la proposition ou penchaient en sa faveur, tandis que 46% avaient un avis contraire. Les autres ne se sont pas prononcées.
Un sondage précédent, réalisé début mars, avait montré que 45% des personnes interrogées soutenaient l'initiative et 47% s'y opposaient, a indiqué le journal.
Selon la proposition "Pas de Suisse à 10 millions!", la population de résidents permanents ne doit pas dépasser 10 millions d'habitants avant 2050, et la Suisse devrait renoncer à son accord sur la libre circulation avec l'UE.
Ses partisans estiment que l’immigration vers la Suisse est trop élevée, entraînant une pénurie de logements et des loyers excessifs.
Les parlementaires suisses débattent actuellement d'un accord Suisse‑UE conclu fin 2024 visant à renforcer les liens économiques, après une année 2025 difficile marquée par l’application inattendue de lourds droits de douane américains.
L'UDC, le plus grand parti de Suisse, s'oppose à un renforcement de l’intégration avec l'UE, qu'il considère comme une menace pour la souveraineté helvétique et une source de réglementations excessives.
(Rédigé par Dave Graham, version française Elizaveta Zhuravleva, édité par Blandine Hénault)
6 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer