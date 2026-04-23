TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-CME Group, GE Vernova, Texas Instruments

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Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont CME Group, GE Vernova et Texas Instruments.

FAITS MARQUANTS

* CME Group Inc CME.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 271 à 273

dollars

* GE Vernova Inc GEV.N : RBC relève le cours cible de 996 $ à 1 195 $

* NVR Inc NVR.N : JP Morgan relève le cours cible de 6 600 $ à 6 760 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Jefferies relève le cours cible de 210 à 260

dollars

* UnitedHealth UNH.N : Raymond James relève le cours cible de 330 à 370 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 178 dollars, contre 182 dollars auparavant

* Abbvie ABBV.N : Piper Sandler réduit le cours cible de 299 $ à 294 $

* Bank Ozk OZK.O : Stephens réduit le cours cible de 58 $ à 55 $

* Bankunited Inc BKU.N : Raymond James réduit le cours cible de 55 $ à 52 $

* Biogen BIIB.O : JP Morgan relève le cours cible de 175 à 185 dollars

* Boston Scientific Corp BSX.N : Jefferies réduit le cours cible de 110 $ à 100 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Leerink Partners réduit le cours cible de 89 $ à 86 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Needham réduit le cours cible de 97 $ à 77 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : RBC réduit le cours cible de 105 $ à 100 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Truist Securities réduit le cours cible de 90 $ à 85 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Raymond James relève le cours cible de 300 $ à 330 $

* CME Group Inc CME.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 271 à 273 dollars

* CME Group Inc CME.O : TD Cowen ramène le cours cible à 323 $, au lieu de 340 $

* Corpay Inc CPAY.N : Raymond James relève le cours cible de 361 $ à 390 $

* CSX Corp CSX.O : JP Morgan relève le cours cible de 42 $ à 48 $

* CSX Corp CSX.O : RBC relève le cours cible de 43 $ à 47 $

* DT Midstream Inc DTM.N : Raymond James relève le cours cible de 140 $ à 145 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Stephens relève le cours cible de 115 $ à 129 $

* GE Vernova Inc GEV.N : RBC relève le cours cible de 996 $ à 1 195 $

* GE Vernova Inc GEV.N : TD Cowen relève le cours cible de 780 $ à 1 220 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Piper Sandler réduit le cours cible de 69 $ à 60 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : RBC relève le cours cible de 49 $ à 52 $

* IBM IBM.N : JP Morgan ramène le cours cible à 270 $, contre 283 $ auparavant

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : Raymond James relève le cours cible de 48 $ à 52 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Baird relève l'objectif de cours de 62 $ à 70 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 65 $ à 70 $

* Lam Research LRCX.O : Jefferies relève le cours cible de 285 $ à 315 $

* Lam Research LRCX.O : RBC relève le cours cible de 290 $ à 310 $

* Lam Research LRCX.O : Susquehanna relève le cours cible à 385 $, contre 350 $ auparavant

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : JP Morgan ramène le cours cible à 178 $, contre 180 $ auparavant

* Masco Corp MAS.N : Barclays relève le cours cible de 65 $ à 78 $

* Masco Corp MAS.N : RBC relève le cours cible de 67 $ à 72 $

* Masco Corp MAS.N : Truist Securities relève le cours cible de 85 $ à 90 $

* Mercantile Bank Corp MBWM.O : Stephens relève le cours cible de 54 $ à 59 $

* Nektar Therapeutics NKTR.O : Jefferies relève le cours cible de 121 $ à 150 $

* NVR Inc NVR.N : BTIG réduit l'objectif de cours de 9 022 $ à 8 096 $

* NVR Inc NVR.N : JP Morgan relève le cours cible de 6 600 $ à 6 760 $

* Otis Worldwide Corp OTIS.N : JP Morgan réduit le cours cible de 94 $ à 88 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : RBC réduit le cours cible de 65 $ à 60 $

* Peoples Bancorp Inc PEBO.O : Piper Sandler relève le cours cible de 37 $ à 41 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Jefferies relève le cours cible de 145 $ à 147 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : JP Morgan relève le cours cible de 165 $ à 168 $

* SEI Investments Co SEIC.O : Piper Sandler relève le cours cible de 99 $ à 105 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Canaccord Genuity réduit le cours cible de 200 $ à 145 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Jefferies réduit le cours cible de 175 $ à 135 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Piper Sandler réduit le cours cible de 200 $ à 140 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Raymond James réduit le cours cible de 160 $ à 130 $

* Stifel Financial Corp SF.N : JP Morgan réduit le cours cible de 89 $ à 87 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : Raymond James relève le cours cible à 270 $, contre 255 $ auparavant

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Needham relève le cours cible de 700 à 735 dollars

* Tesla Inc TSLA.O : RBC réduit le cours cible de 480 $ à 475 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Jefferies relève le cours cible de 210 à 260 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : JP Morgan relève le cours cible à 280 $, contre 227 $ auparavant

* Texas Instruments Inc TXN.O : TD Cowen relève le cours cible à 300 $, contre 250 $ auparavant

* Tractor Supply Co TSCO.O : Raymond James réduit le cours cible de 60 $ à 48 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : Stephens réduit le cours cible de 53 $ à 43 $

* UnitedHealth UNH.N : Raymond James relève le cours cible de 330 à 370 dollars

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Jefferies relève le cours cible de 285 $ à 305 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève le cours cible de 344 $ à 356 $

* Wabtec Corp WAB.N : JP Morgan relève le cours cible de 280 $ à 290 $

* Weatherford International Plc WFRD.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 115 à 118 dollars

* Western Alliance Bancorp WAL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 77 $ à 86 $

* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : RBC relève le cours cible de 49 $ à 56 $

* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : Stifel relève le cours cible de 53 $ à 59 $