information fournie par Reuters • 16/09/2025 à 19:26

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Clear Secure, aTyr pharma, Neumora Therapeutics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont aTyr pharma, Clear Secure et Neumora Therapeutics.

FAITS MARQUANTS

* aTyr pharma Inc ATYR.O : RBC ramène le titre de "surperformance" à

"performance sectorielle"

* Clear Secure Inc YOU.N : D.A. Davidson initie une couverture avec une note

d'achat

* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève le prix cible de 155 à 182 dollars

* Neumora Therapeutics Inc NMRA.O : JP Morgan ramène la note de Neumora

Therapeutics Inc NMRA.O de neutre à sous-pondéré

* Nike Inc NKE.N : Citigroup relève le cours cible de 68 à 74 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AEP AEP.O : Mizuho réduit son objectif de cours à 113 dollars contre 116 dollars

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Jefferies augmente le prix cible de 453 $ à 550 $

* Alphabet Inc GOOG.O : TD Cowen relève le prix cible de 240 à 270 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Citigroup relève le prix cible à 280 $, contre 225 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : Truist Securities relève le cours cible de 250 à 270 dollars

* Apple Inc AAPL.O : Bernstein initie une couverture avec une note de surperformance: PT 290

* Arista Networks Inc ANET.N : Needham relève le cours cible à 160 $ contre 155 $

* Atlanticus Holdings Corp ATLC.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 85 $, contre 70 $ auparavant

* aTyr pharma Inc ATYR.O : H.C. Wainwright ramène le prix cible d'achat à neutre

* aTyr pharma Inc ATYR.O : Jefferies réduit le prix cible de 17 $ à 3 $

* aTyr pharma Inc ATYR.O : RBC réduit le prix cible à 1,50 $ de 16

* aTyr pharma Inc ATYR.O : RBC réduit le cours de l'action de "surperformer" à "performer" à "performer dans le secteur"

* Autozone Inc AZO.N : Raymond James augmente le prix cible de 4 200 $ à 4 900 $

* Bel Fuse Inc BELFA.O : Oppenheimer relève le cours cible de 140 à 175 dollars

* Benitec Biopharma Inc BNTC.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 35 $ à 29 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : UBS réduit l'objectif de cours à 26$ contre 27

* Bloom Energy Corp BE.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 44,00 $ à 85,00 $

* Blue Bird Corp BLBD.O : BTIG augmente le cours cible à 65 $ contre 55 $

* Boise Cascade Co BCC.N : BMO réduit le prix cible à 100 $ de 108

* Brandywine Realty Trust BDN.N : Truist Securities réduit le prix cible à 4 $ de 5

* Brandywine Realty Trust BDN.N : Truist Securities réduit le prix cible à 4 $ de 5

* California Resources CRC.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 8 $ à 67 $

* California Resources CRC.N : TD Cowen augmente le prix cible de 65 $ à 68 $

* California Resources CRC.N : Texas Capital Securities relève le prix cible de 69 $ à 73 $

* California Resources Corp CRC.N : Mizuho relève le cours cible de 65 $ à 71 $

* California Resources Corp CRC.N : Stephens relève le prix cible de 72 $ à 73 $

* California Resources Corp CRC.N : UBS relève le cours cible de 63 $ à 70 $

* California Resources Corp CRC.N : Barclays relève le cours cible de 60 à 66 dollars

* Camp4 Therapeutics Corp CAMP.O : JP Morgan réduit le cours à neutre de surpondéré

* Carmax Inc KMX.N : Stephens réduit le prix cible de 81 $ à 74 $

* Charles Schwab SCHW.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 113 $ contre 114 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 113 $ de 114 $

* Chemours CC.N : Truist Securities augmente le prix cible à 21 $ contre 18 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 2 $ à 174 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 166 $ à 169 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : UBS augmente le prix cible de 122 $ à 130 $

* Cipher Mining Inc CIFR.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 9 $ à 13 $

* Clear Secure Inc YOU.N : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat

* Clear Secure Inc YOU.N : D.A. Davidson initie une couverture avec un objectif de prix de 45

* Coda Octopus Group Inc CODA.O : Alliance Global Partners relève son objectif de cours de 10 à 11 $

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Raymond James ajoute l'action à la liste des favoris actuels de ses analystes

* Coreweave Inc CRWV.O : Raymond James initie une couverture avec une note de surperformance

* Coreweave Inc CRWV.O : Raymond James initie la couverture avec un objectif de prix de 130

* CubeSmart CUBE.N : UBS réduit son objectif de cours à 42$ contre 45

* Dave & Buster's Entertainment Inc PLAY.O : Piper Sandler réduit le cours cible à 26$ contre 30

* Dave & Buster'S Entertainment Inc PLAY.O : Truist Securities réduit le PT à 22$ de 27

* Dave & Buster'S Entertainment Inc PLAY.O : UBS réduit le prix cible à 25$ de 29

* Dell Technologies Inc DELL.N : Bernstein initie une couverture avec une note de surperformance

* Dell Technologies Inc DELL.N : Bernstein initie une couverture avec un prix cible de 175

* Dime Community Bancshares DCOM.O : Raymond James ajoute le titre à sa liste de favoris actuels des analystes

* Doordash DASH.O : Moffettnathanson relève le prix cible de 299 $ à 305 $

* Ecovyst Inc ECVT.N : Citigroup ramène le cours de l'action d'achat à neutre

* Ecovyst Inc ECVT.N : Citigroup augmente le prix cible de 10,5 $ à 10 $

* Evi Industries Inc EVI.A : D.A. Davidson relève le cours cible de 28 à 33 dollars

* Extra Space Storage Inc EXR.N : UBS réduit le prix cible à 160$ de 169

* Fedex FDX.N : Bernstein ramène l'objectif de cours à 247 $, contre 249 $ auparavant

* Hain Celestial Group Inc HAIN.O : Mizuho réduit le prix cible à 1,5 $ contre 2,5 $

* Hershey HSY.N : Goldman Sachs relève le cours de l'action de "vendre" à "acheter

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Bernstein initie une couverture avec une note de performance de marché

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Bernstein initie une couverture avec une note de 24 $

* Hilton Worldwide Holdings Inc HLT.N : Bernstein relève le prix cible de 261 $ à 288 $

* HP Inc HPQ.N : Bernstein initie la couverture avec la note market-perform: PT 30

* Hyatt Hotels Corp H.N : Bernstein augmente le prix cible de 167 $ à 177 $

* IBM IBM.N : Bernstein initie une couverture avec une note de performance de marché: prix cible 280

* IGC Pharma Inc IGC.A : Alliance Global Partners réduit le prix cible à 3 $ contre 3,5

* Insulet Corp PODD.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 320 $ à 360 $

* Kenvue Inc KVUE.N : Citigroup réduit le prix cible de 22 $ à 20 $

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Citigroup réduit le prix cible de 41 $ à 37 $

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : RBC initie une couverture avec un objectif de prix de 70

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : B. Riley réduit l'objectif de cours à 84 $ contre 109 $

* Lennox International Inc. LII.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 730 $, contre 753 $ auparavant

* Maplebear Inc CART.O : BTIG réduit le prix cible de 58 $ à 55 $

* Marriott MAR.O : Bernstein relève le cours cible de 309 à 327 dollars

* Meta META.O : HSBC relève le cours cible à 905 $ contre 900 $

* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève le cours cible de 155 à 182 dollars

* Monster Beverage Corp MNST.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 76 $ contre 74 $

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : UBS réduit le prix cible à 32 $ contre 39 $

* Neumora Therapeutics Inc NMRA.O : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré

* Newell Brands Inc NWL.O : Citigroup augmente le prix cible de 5,5 $ à 6 $

* Nike Inc NKE.N : Citigroup relève le prix cible de 68 à 74 dollars

* Orion Energy Systems Inc OESX.O : H.C. Wainwright ajuste le PT à 20$ de 2$ pour refléter le fractionnement d'actions à raison

de 1 pour 10

* Prologis Inc PLD.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 130$ de 118

* Prologis Inc PLD.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de neutre à achat

* Public Storage PSA.N : UBS réduit l'objectif de cours à 295 $, contre 305 $ auparavant

* Rapport Therapeutics RAPP.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Rapport Therapeutics RAPP.O : Truist Securities initie une couverture avec PT $44

* Reddit Inc RDDT.N : Oppenheimer relève le prix cible de 215 à 300 dollars

* Regal Rexnord Corporation RRX.N : Barclays réduit le prix cible à 161 $ contre 163 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies augmente le prix cible de 170 $ à 175 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Bernstein initie une couverture avec une note de surperformance

* Sandisk Corp SNDK.O : Bernstein initie la couverture avec un objectif de prix de 120

* Sentinelone Inc S.N : Citigroup relève le prix cible de 19 $ à 20 $

* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : Jefferies réduit le prix cible à 52 $ contre 55 $

* Stratégie MSTR.O : TD Cowen réduit le prix cible de 640 $ à 620 $

* Super Micro Computer SMCI.O : Bernstein initie une couverture avec une note de performance de marché

* Super Micro Computer SMCI.O : Bernstein initie la couverture avec un objectif de cours de 46

* TAT Technologies Ltd TATT.O : Stifel initie la couverture avec une note d'achat; PT 44

* Transmedics Group Inc TMDX.O : Evercore ISI initie une couverture avec une note de surperformance

* Groupe Transmedics Inc TMDX.O : Evercore ISI initie une couverture avec un prix cible de 155

* Tronox Holdings Plc TROX.N : Truist Securities relève le prix cible de 5 $ à 6 $

* VF Corp VFC.N : Stifel ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; augmente le cours cible de 15 $ à 16 $

* VSE Corp VSEC.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; prix cible de 199

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : TD Cowen passe de la cote d'achat à la cote de maintien

* Webtoon Entertainment Inc WBTN.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 18 $ à 25 $

* Webtoon Entertainment Inc WBTN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 22 $ contre 14 $ auparavant

* Western Digital Corp WDC.O : Benchmark relève l'objectif de cours à 115,00 $ contre 85,00

* Western Digital Corp WDC.O : Bernstein initie une couverture avec une note de performance de marché

* Western Digital Corp WDC.O : Bernstein initie une couverture avec un objectif de prix de 96