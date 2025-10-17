information fournie par Reuters • 17/10/2025 à 12:11

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Citigroup, eBay, Morgan Stanley

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Citigroup, eBay et Morgan Stanley.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbott Laboratories ABT.N : Barclays relève l'objectif de cours à 162 dollars contre 159 dollars

* ACV Auctions Inc ACVA.N : Jefferies ramène le cours cible à 15 $, contre 22 $ auparavant

* Air Products APD.N : RBC réduit le cours cible de 355 $ à 350 $

* Albemarle ALB.N : RBC relève le cours cible à 117 $, contre 80 $ auparavant

* American Tower Corp AMT.N : Barclays relève le cours cible de 250 à 251 dollars

* AST Spacemobile Inc ASTS.O : Barclays passe de surpondéré à sous-pondéré

* Bank of America BAC.N : KBW relève le cours cible de 57 à 58 dollars

* Banner Corp BANR.O : KBW relève l'objectif de cours de 73 $ à 74 $

* BNY BK.N : KBW relève son objectif de cours à 124 $, contre 120 $ auparavant

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : TD Cowen ramène le cours cible à 105 $, contre 125 $ auparavant

* BXP Inc BXP.N : JP Morgan passe de neutre à surpondéré

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 112 à 114 dollars

* Charles Schwab Corp SCHW.N : JP Morgan relève le prix cible de 119 à 121 dollars

* Charles Schwab Corp SCHW.N : KBW relève le cours cible de 109 à 111 dollars

* Choice Hotels International Inc CHH.N : Jefferies réduit le prix cible de 133 à 113 $

* Citigroup C.N : KBW relève le cours cible à 118 $, contre 112 $ auparavant

* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : KBW ramène le cours cible de 65 $ à 60 $

* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 70 $ à 63 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : JP Morgan relève le cours cible à 422 $ contre 391 $

* Corteva CTVA.N : RBC réduit le cours cible de 86 $ à 80 $

* CSX Corp CSX.O : Jefferies relève le cours cible de 40 $ à 42 $

* CSX Corp CSX.O : JP Morgan augmente le prix cible de 40 $ à 41 $

* Datadog Inc DDOG.O : TD Cowen relève le cours cible de 175 $ à 180 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : JP Morgan réduit le prix cible à 166 $ contre 167 $

* Doordash DASH.O : Jefferies relève le cours cible à 280 $ contre 265 $

* Dupont DD.N : RBC relève le cours cible de 94 $ à 100 $

* eBay EBAY.O : Jefferies relève le cours cible de 60 $ à 65 $

* Etsy Inc ETSY.N : Jefferies relève le cours cible de 65 $ à 70 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève le cours cible de 210 à 220 dollars

* FMC Corp FMC.N : RBC réduit le cours cible de 42 $ à 33 $

* GE Aerospace GE.N : RBC relève le cours cible de 300 $ à 340 $

* Goldman Sachs GS.N : KBW relève le cours cible de 850 $ à 870 $

* Graftech International Ltd EAF.N : RBC relève le cours cible de 20 $ à 21 $

* Great Southern Bancorp Inc GSBC.O : KBW réduit le cours cible de 63 $ à 61 $

* Hershey HSY.N : JP Morgan relève le cours cible à 189 $ contre 187 $

* Hilton Worldwide Holdings Inc HLT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 312 $ contre 311 $

* Howmet Aerospace HWM.N : RBC relève le cours cible de 200 à 210 dollars

* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies relève le cours cible de 144 $ à 150 $

* I-Mab IMAB.O : Jefferies relève le cours cible de 5 $ à 10 $

* Interactive Brokers Group Inc. IBKR.O : Barclays ramène le cours cible de 81 $ à 80 $

* International Paper Co IP.N : Stifel augmente le prix cible de "hold" à "buy

* Inventrust Properties IVT.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; PT 30 $

* Invitation Homes Inc INVH.N : JP Morgan relève la note de neutre à surpondérer

* JB Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Barclays relève l'objectif de cours de 135 $ à 150 $

* Jfrog Ltd FROG.O : TD Cowen relève le cours cible de 55 $ à 58 $

* Keycorp KEY.N : D.A. Davidson réduit le cours cible à 21 $ contre 22 $

* Keycorp KEY.N : Jefferies réduit le prix cible à 18 $ contre 20 $

* Kezar Life Sciences Inc KZR.O : Jefferies ramène le cours cible à 7 $, contre 18 $ auparavant

* Kezar Life Sciences Inc KZR.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de "buy" à "hold"

* Kilroy Realty Corp KRC.N : JP Morgan réduit le prix cible de 46 $ à 44 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : JP Morgan réduit le prix cible de surpondérer à neutre

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 215 $ contre 235 $

* Manpowergroup MAN.N : Barclays réduit son objectif de cours à 42 $, contre 50 $ auparavant

* Manpowergroup MAN.N : Jefferies réduit le prix cible à 40 $ contre 48 $

* Maplebear Inc CART.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 43 $ contre 55 $

* Marriott MAR.O : Jefferies augmente le prix cible de 300 à 308 $

* Marsh & Mclennan MMC.N : KBW ramène l'objectif de cours à 191 $ contre 209 $

* Marsh & Mclennan MMC.N : KBW relève le prix cible de sous-performance à performance de marché

* Mondelez MDLZ.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 74 $ contre 75 $ auparavant

* Morgan Stanley MS.N : KBW relève l'objectif de cours à 184 $ contre 176 $

* Newmont NEM.N : Jefferies relève le cours cible à 113 $ contre 107 $

* Option Care Health OPCH.O : Morgan Stanley initie la couverture avec une note de surpondération; PT 35

* Oracle Corp ORCL.N : Jefferies relève le cours cible à 400 $, contre 360 $ auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : Melius Research relève le prix cible de 370 à 400 dollars

* Oracle Corp ORCL.N : Piper Sandler augmente l'objectif de cours à 380 $ contre 330

* Oracle Corp ORCL.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 350,00 $ à 360,00 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays augmente le prix cible de 367 $ à 400 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : TD Cowen augmente le prix cible de 61 $ à 251 $

* Quaker Houghton KWR.N : RBC relève le cours cible de 135 $ à 149 $

* Roblox Corp RBLX.N : Roth MKM relève le cours cible de 138 $ à 146 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : Jefferies relève le cours cible à 261 $ contre 255 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Jefferies réduit le prix cible de 650 $ à 600 $

* Smartstop Self Storage REIT SMA.N : JP Morgan réduit le prix cible de 41 $ à 39 $

* Smartstop Self Storage REIT SMA.N : JP Morgan réduit le prix cible à neutre de surpondéré

* Snap Inc SNAP.N : Roth MKM augmente le prix cible de 365 $ à 385 $

* Snap-On SNA.N : Roth MKM relève le prix cible de 365 $ à 385 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Jefferies relève le cours cible de 30 $ à 32 $

* Synovus Financial Corp SNV.N : RBC réduit le prix cible de 65 $ à 58 $

* Take-Two Interactive Software TTWO.O : Roth MKM augmente le prix cible de 265 $ à 295 $

* Talen Energy Corp TLN.O : JP Morgan relève le cours cible de 432 à 442 dollars

* Tesla Inc TSLA.O : Barclays relève le cours cible à 350 $ contre 275 $

* charles Schwab Corporation SCHW.N : Barclays relève le cours cible à 115 $ contre 114 $

* UDR Inc UDR.N : JP Morgan passe de surpondérer à neutre

* United Airlines UAL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 156 $ contre 149 $ auparavant

* United Airlines UAL.O : Barclays relève l'objectif de cours à 135 $ contre 115 $ auparavant

* UnitedHealth UNH.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 409 $ contre 317 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Jefferies réduit le prix cible à 50 $ contre 56 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Jefferies réduit le prix cible de 290 $ à 255 $

* Wells Fargo WFC.N : KBW relève le cours cible à 92 $, contre 85 $ auparavant

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 118 $ contre 111 $ auparavant