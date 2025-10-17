information fournie par Reuters • 17/10/2025 à 13:12

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Citigroup, eBay, Morgan Stanley

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Citigroup, eBay et Morgan Stanley.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbott Laboratories ABT.N : Barclays relève l'objectif de cours à 162 dollars contre 159

dollars

* ACV Auctions Inc ACVA.N : Jefferies réduit le prix cible à 15$ de 22

* Advanced Micro Devices AMD.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à

300$ contre 250

* Air Products APD.N : RBC ramène l'objectif de cours de 355 $ à 350 $

* Albemarle ALB.N : RBC relève l'objectif de cours de 80 $ à 117 $

* Alliant Energy Corp LNT.O : BMO relève le cours cible de 68 $ à 71 $

* Alliant Energy Corp LNT.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 74 $

de 70

* American Tower Corp AMT.N : Barclays relève l'objectif de cours à 251 $ contre 250 $

auparavant

* Amylyx Pharmaceuticals Inc AMLX.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 20 $

contre 12 $ auparavant

* Appfolio Inc APPF.O : Keybanc relève le cours à surpondérer à partir d'une

pondération sectorielle

* Arcellx Inc ACLX.O : Leerink Partners relève le cours cible de 104 à 109 dollars

* AST Spacemobile Inc ASTS.O : Barclays passe de "surpondéré" à "sous-pondéré

* Bank of America BAC.N : KBW relève le cours cible de 57 à 58 dollars

* Banner Corp BANR.O : KBW relève l'objectif de cours de 73 $ à 74 $

* BNY BK.N : KBW relève son objectif de cours à 124 $, contre 120 $ auparavant

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : TD Cowen ramène le cours cible à 105 $, contre 125 $

auparavant

* Brightspring Health Services BTSG.O : Mizuho relève le cours cible de 26 à 32

dollars

* Bunge BG.N : Stephens relève le cours cible de 85 $ à 115 $

* BXP Inc BXP.N : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Carrier Global Corp CARR.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 75 $ contre 80

* Charles River Laboratories International CRL.N : Mizuho augmente le prix cible de

155 $ à 174 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Jefferies relève le prix cible de 112 à 114 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 121 $ contre 119 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : KBW relève le cours cible de 109 à 111 dollars

* Choice Hotels International Inc CHH.N : Jefferies réduit le prix cible de 133 à 113 $

* Citigroup C.N : KBW relève le cours cible à 118 $, contre 112 $ auparavant

* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : KBW ramène le cours cible de 65 $ à 60 $

* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 70 $ à 63 $

* Commercial Metals Co CMC.N : Citigroup relève le prix cible de neutre à achat

* Commercial Metals Co CMC.N : Citigroup relève le prix cible de 60 à 65 dollars

* Constellation Energy Corp CEG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 422 $ contre 391 $

* Corteva CTVA.N : RBC réduit le cours cible de 86 $ à 80 $

* CSX Corp CSX.O : Jefferies relève le cours cible de 40 $ à 42 $

* CSX Corp CSX.O : JP Morgan augmente le cours cible de 40 $ à 41 $

* CSX Corp CSX.O : TD Cowen relève le cours cible de 38 $ à 39 $

* Datadog Inc DDOG.O : TD Cowen relève le cours cible de 175 $ à 180 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : JP Morgan réduit le prix cible à 166 $ contre 167 $

* Doordash DASH.O : Jefferies relève le cours cible à 280 $ contre 265 $

* Dupont DD.N : RBC relève le cours cible de 94 $ à 100 $

* eBay EBAY.O : Jefferies relève le cours cible de 60 $ à 65 $

* Etsy Inc ETSY.N : Jefferies relève le cours cible de 65 $ à 70 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève le cours cible de 210 à 220 dollars

* FMC Corp FMC.N : RBC réduit le cours cible de 42 $ à 33 $

* Fortive Corp FTV.N : Mizuho réduit le prix cible à 54 $ contre 65 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Mizuho augmente le prix cible de 7 $ à 9 $

* GE Aerospace GE.N : RBC relève le cours cible de 300 $ à 340 $

* Goldman Sachs GS.N : KBW relève le cours cible de 850 $ à 870 $

* Graftech International Ltd EAF.N : RBC relève le cours cible de 20 $ à 21 $

* Great Southern Bancorp Inc GSBC.O : KBW réduit le cours cible de 63 $ à 61 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Mizuho relève le cours cible de 425 à 475 dollars

* Hershey HSY.N : JP Morgan relève le cours cible de 187 à 189 dollars

* Hilton Worldwide Holdings Inc HLT.N : Jefferies relève le cours cible de 311 à 312 dollars

* Howmet Aerospace HWM.N : RBC relève l'objectif de cours à 210 $ contre 200

* Hubbell Inc HUBB.N : Mizuho relève le cours cible à 480 $ contre 475 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies relève le cours cible à 150 $ contre 144 $

* Ibio Inc IBIO.O : Leerink Partners initie une couverture avec une note de

surperformance; PT 2

* I-Mab IMAB.O : Jefferies relève le cours cible de 5 $ à 10

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : BMO augmente le prix cible de 82 $ à 84 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Barclays réduit le prix cible de 81 $ à 80 $

* International Paper Co IP.N : Stifel augmente le prix cible de "hold" à "buy

* Inventrust Properties IVT.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; PT 30 $

* Invitation Homes Inc INVH.N : JP Morgan relève la note de neutre à surpondérer

* JB Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Barclays relève l'objectif de cours de 135 $ à 150 $

* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : BMO ramène le cours cible de 69 $ à 55 $

* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : Oppenheimer relève la note à surperformance

* Jfrog Ltd FROG.O : TD Cowen relève le cours cible de 55 $ à 58 $

* Keycorp KEY.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 21 $ contre 22 $

* Keycorp KEY.N : Jefferies réduit le prix cible à 18 $ contre 20 $

* Kezar Life Sciences Inc KZR.O : Jefferies ramène le cours cible à 7 $, contre 18 $ auparavant

* Kezar Life Sciences Inc KZR.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de "buy" à "hold"

* Kilroy Realty Corp KRC.N : JP Morgan réduit le prix cible de 46 $ à 44 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : JP Morgan réduit le prix cible de surpondérer à neutre

* Krystal Biotech KRYS.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 182 $ à

255 $

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 60 à 80

dollars

* Labcorp LH.N : Mizuho relève le cours cible de 285 $ à 320 $

* Legend Biotech Corp LEGN.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 75 $ à 60 $

* Lennox International Inc LII.N : Mizuho réduit le prix cible de 650 $ à 565 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies ramène le cours cible à 215 $, contre 235 $ auparavant

* Manpowergroup MAN.N : Barclays réduit le prix cible à 42 $ contre 50 $

* Manpowergroup MAN.N : Jefferies réduit le prix cible à 40 $ contre 48 $

* Maplebear Inc CART.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 43 $ contre 55 $

* Marriott MAR.O : Jefferies augmente le prix cible de 300 à 308 $

* Marsh & Mclennan MMC.N : KBW ramène l'objectif de cours à 191 $ contre 209 $

* Marsh & Mclennan MMC.N : KBW relève l'objectif de cours de sous-performance à performance de

marché

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 510 à 575 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 200 à 240

dollars

* Mondelez MDLZ.O : JP Morgan abaisse le cours cible à 74 $ contre 75 $

* Morgan Stanley MS.N : KBW relève l'objectif de cours à 184 $ contre 176 $

* Napco Security Technologies Inc NSSC.O : Mizuho relève le cours cible à 48 $ contre

39 $

* Newmont NEM.N : Jefferies relève le cours cible à 113 $ contre 107 $

* Option Care Health OPCH.O : Morgan Stanley initie la couverture avec une note de

surpondération; PT 35

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays relève le prix cible de 367 $ à 400 $

* Oracle Corp ORCL.N : Jefferies relève le prix cible à 400 $, contre 360 $ auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : Melius Research relève l'objectif de cours à 400 $ contre 370 $

* Oracle Corp ORCL.N : Piper Sandler augmente l'objectif de cours à 380 $ contre 330

* Oracle Corp ORCL.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 350,00 $ à 360,00 $

* Oracle Corp ORCL.N : Stephens augmente le prix cible de 208 $ à 331 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 800 à 825 dollars

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Stephens réduit l'objectif de cours à 97 $

contre 104 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : TD Cowen relève le prix cible de 61 $ à 251 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Citigroup augmente le prix cible de 72 $ à 96

$

* Quaker Houghton KWR.N : RBC augmente le prix cible de 135 $ à 149 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Mizuho relève le cours cible de 190 à 210 dollars

* Roblox Corp RBLX.N : Roth MKM relève l'objectif de cours à 146 $ contre 138 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : Mizuho réduit le prix cible à $510 contre $600

* Royal Gold Inc RGLD.O : Jefferies relève le cours cible à 261 $ contre 255 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Jefferies ramène le cours cible de 650 $ à 600 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 61 $

contre 64 $

* Smartstop Self Storage REIT SMA.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 39 $ contre 41 $

* Smartstop Self Storage REIT SMA.N : JP Morgan réduit le prix cible à neutre de surpondéré

* Snap Inc SNAP.N : Roth MKM augmente le prix cible de 365 $ à 385 $

* Snap-On SNA.N : Roth MKM relève le prix cible de 365 $ à 385 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Jefferies relève le cours cible de 30 $ à 32 $

* Synovus Financial Corp SNV.N : RBC réduit le prix cible de 65 $ à 58 $

* Synovus Financial Corp SNV.N : Stephens réduit le prix cible de 54 $ à 51 $

* Take-Two Interactive Software TTWO.O : Roth MKM relève l'objectif de cours à 295 $ contre 265

$

* Talen Energy Corp TLN.O : JP Morgan relève le cours cible de 432 à 442 dollars

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 225 $ contre 194 $

auparavant

* Tesla Inc TSLA.O : Barclays relève le cours cible de 275 à 350 dollars

* charles Schwab Corporation SCHW.N : Barclays relève l'objectif de cours à 115 $ contre 114 $

* Triumph Financial Inc TFIN.N : Stephens relève le cours cible à 59 $ contre 53 $

* UDR Inc UDR.N : JP Morgan réduit le cours à neutre de surpondéré

* United Airlines UAL.O : Barclays relève l'objectif de cours à 135 $ contre 115 $ auparavant

* United Airlines UAL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 156 $ contre 149 $

* UnitedHealth UNH.N : Jefferies relève le cours cible à 409 $ contre 317 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 50 $ contre 56 $

* US Bancorp USB.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 55 $ contre 54

$

* US Bancorp USB.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 70 $ contre 65 $

auparavant

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 255 $ contre 290 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Mizuho relève le cours cible à 198 $ contre 165 $

* Watsco Inc WSO.N : Mizuho réduit le prix cible de 525 $ à 400 $

* Wells Fargo WFC.N : KBW relève le cours cible à 92 $, contre 85 $ auparavant

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 111 à 118 dollars