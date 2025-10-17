Oracle en baisse, l'objectif de chiffre d'affaires du cloud suscitant le scepticisme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)
17 octobre - ** Les actions d'Oracle ORCL.N chutent de 6,7 % à 292,10 $ ** ORCL prévoit que le chiffre d'affaires de son infrastructure cloud atteindra 166 milliards de dollars d'ici à l'exercice 2030 ** Oracle déclare s'attendre à ce que le chiffre d'affaires total atteigne 225 milliards de dollars et le bénéfice ajusté 21 dollars par action d'ici à l'exercice 2030
** "Les investisseurs sont déçus de constater que toute l'accélération de la croissance d'Oracle provient de l'activité OCI (Oracle Cloud Infrastructure) et qu'Oracle s'attend à ce que le reste de l'activité connaisse une croissance à un chiffre" - Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson
** Les analystes de J.P.Morgan ont déclaré que les objectifs à long terme d'Oracle étaient ambitieux, mais qu'ils pourraient être difficiles à atteindre
** La société de courtage a également fait part de ses inquiétudes concernant les dépenses élevées et la pression sur le flux de trésorerie disponible ** A la dernière clôture, l'action a progressé de 88% cette année
