information fournie par Reuters • 17/10/2025 à 09:12

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Citigroup, eBay, Morgan Stanley

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées américaines, dont Citigroup, eBay et Morgan Stanley.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les sociétés sont classées par ordre alphabétique.

* ACV Auctions Inc ACVA.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 15 $ contre 22 $

* Air Products APD.N : RBC réduit l'objectif de cours à 350 $ contre 355 $

* Albemarle ALB.N : RBC relève l'objectif de cours à 117 $ contre 80 $

* AST Spacemobile Inc ASTS.O : Barclays passe de surpondéré à sous-pondéré

* Bank of America BAC.N : KBW relève l'objectif de cours à 58 $ contre 57 $

* Banner Corp BANR.O : KBW relève l'objectif de cours à 74 $ contre 73 $

* BNY BK.N : KBW relève son objectif de cours à 124 $ contre 120 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : TD Cowen ramène l'objectif de cours à 105 $ contre 125 $

* BXP Inc BXP.N : JP Morgan passe de neutre à surpondéré

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 114 $ contre 112 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 121 $ contre 119 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : KBW relève l'objectif de cours à 111 $ contre 109 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 113 $ contre 133 $

* Citigroup C.N : KBW relève l'objectif de cours à 118 $ contre 112 $

* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : KBW ramène l'objectif de cours à 60 $ contre 65 $

* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 63 $ contre 70 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 422 $ contre 391 $

* Corteva CTVA.N : RBC réduit l'objectif de cours à 80 $ contre 86 $

* CSX Corp CSX.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 42 $ contre 40 $

* CSX Corp CSX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 41 $ contre 40 $

* Datadog Inc DDOG.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 180 $ contre 175 $

* Doordash DASH.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 280 $ contre 265 $

* Dupont DD.N : RBC relève l'objectif de cours à 100 $ contre 94 $

* eBay EBAY.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 65 $ contre 60 $

* Etsy Inc ETSY.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 70 $ contre 65 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 220 $ contre 210 $

* FMC Corp FMC.N : RBC réduit l'objectif de cours à 33 $ contre 42 $

* GE Aerospace GE.N : RBC relève l'objectif de cours à 340 $ contre 300 $

* Goldman Sachs GS.N : KBW relève l'objectif de cours à 870 $ contre 850 $

* Graftech International Ltd EAF.N : RBC relève l'objectif de cours à 21 $ contre 20 $

* Great Southern Bancorp Inc GSBC.O : KBW réduit l'objectif de cours à 61 $ contre 63 $

* Hershey HSY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 189 $ contre 187 $

* Hilton Worldwide Holdings Inc HLT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 312 $ contre 311 $

* Howmet Aerospace HWM.N : RBC relève l'objectif de cours à 210 $ contre 200 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 150 $ contre 144 $

* I-Mab IMAB.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 10 $ contre 5 $

* Inventrust Properties IVT.N : JP Morgan initie la couverture avec une note neutre; PT 30 $

* Invitation Homes Inc INVH.N : JP Morgan relève la note de neutre à surpondérer

* Jfrog Ltd FROG.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 58 $ contre 55 $

* Keycorp KEY.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 21 $ contre 22 $

* Keycorp KEY.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 20 $

* Kezar Life Sciences Inc KZR.O : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"

* Kezar Life Sciences Inc KZR.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 7 $ contre 18 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : JP Morgan passe de surpondéré à neutre

* Kilroy Realty Corp KRC.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 44 $ contre 46 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 215 $ contre 235 $

* Manpowergroup Inc MAN.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 40 $ contre 48 $

* Maplebear Inc CART.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 43 $ contre 55 $

* Marriott MAR.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 308 $ contre 300 $

* Marsh & Mclennan MMC.N : KBW ramène l'objectif de cours à 191 $ contre 209 $

* Marsh & Mclennan MMC.N : KBW passe de sous-performance à performance de marché

* Mondelez MDLZ.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 74 $ contre 75 $

* Morgan Stanley MS.N : KBW relève l'objectif de cours à 184 $ contre 176 $

* Newmont NEM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 113 $ contre 107 $

* Option Care Health OPCH.O : Morgan Stanley initie la couverture avec une note de surpondération; PT 35

* Oracle Corp ORCL.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 400 $ contre 360 $

* Oracle Corp ORCL.N : Melius Research relève l'objectif de cours à 400 $ contre 370 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 251 $ contre 61 $

* Quaker Houghton KWR.N : RBC relève l'objectif de cours à 149 $ contre 135 $

* Roblox Corp RBLX.N : Roth MKM relève l'objectif de cours à 146 $ contre 138 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 261 $ contre 255 $

* Smartstop Self Storage REIT SMA.N : JP Morgan passe de surpondéré à neutre

* Smartstop Self Storage REIT SMA.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 39 $ contre 41 $

* Snap Inc SNAP.N : Roth MKM relève l'objectif de cours à 385 $ contre 365 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 32 $ contre 30 $

* Synovus Financial Corp SNV.N : RBC réduit l'objectif de cours à 58 $ contre 65 $

* Take-Two Interactive Software TTWO.O : Roth MKM relève l'objectif de cours à 295 $ contre 265 $

* Talen Energy Corp TLN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 442 $ contre 432 $

* UDR Inc UDR.N : JP Morgan passe de surpondéré à neutre

* United Airlines UAL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 156 $ contre 149 $

* UnitedHealth UNH.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 409 $ contre 317 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 50 $ contre 56 $

* Wells Fargo WFC.N : KBW relève l'objectif de cours à 92 $ contre 85 $

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 118 $ contre 111 $