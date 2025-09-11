information fournie par Reuters • 11/09/2025 à 14:02

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Chewy, Phillips 66, Vimeo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Chewy, Phillips 66 et Vimeo.

FAITS MARQUANTS

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 45 dollars contre 47 dollars

* Lyft Inc LYFT.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 20,5 $ contre 19 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays relève le cours cible à 347 $ contre 281 $

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 144 $ à 154 $

* Vimeo Inc VMEO.O : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à neutre

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note neutre; PT $15

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : TD Cowen augmente le prix cible de 35 $ à 39 $

* Adobe Inc ADBE.O : Citigroup réduit le prix cible de 450 $ à 400 $

* Agree Realty Corp ADC.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 77 $ contre 78 $

* Apple Inc AAPL.O : D.A. Davidson ramène le cours de l'action de "buy" à "neutral"

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Truist Securities passe de "hold" à "buy

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Truist Securities réduit le prix cible de 224 $ à 218 $

* Avient Corp AVNT.N : Jefferies augmente le prix cible de 40 $ à 44 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 60 $ contre 65 $

* Camp4 Therapeutics Corp CAMP.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 17 $ à 7 $

* Carnival Corp CCL.N : Argus Research augmente le prix cible à 40

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Stephens relève le cours cible de 530 $ à 570

* Cencora COR.N : Argus Research relève le cours cible de 330 $ à 340 $

* Chewy CHWY.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 45 $ contre 38 $

* Chewy Inc CHWY.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 48$ contre 49

* Chewy Inc CHWY.N : Jefferies réduit le prix cible à 41 $ contre 44 $

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan réduit le prix cible à 45 $, contre 47 $ auparavant

* Chewy Inc CHWY.N : RBC réduit le prix cible de 44 $ à 43 $

* Chewy Inc CHWY.N : Seaport Research Partners augmente le prix cible de neutre à achat

* Chewy Inc CHWY.N : TD Cowen réduit le prix cible de 50 $ à 48 $

* Chewy, Inc. CHWY.N : Barclays réduit le prix cible à 47 $ contre 50 $

* Comfort Systems USA Inc FIX.N : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Core & Main Inc CNM.N : Citigroup réduit son objectif de cours à 54$ contre 62

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Raymond James réduit le prix cible à 34 $ contre 38 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 29 $ à 34 $

* Elme Communities ELME.N : Truist Securities ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Elme Communities ELME.N : Truist Securities réduit le prix cible de 18 $ à 2 $

* Emcor Group Inc EME.N : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* EPR Properties EPR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 54 $ à 56 $

* EPR Properties EPR.N : Wells Fargo relève la note de sous-pondération à égale pondération

* Essential Properties Realty Trust Inc EPRT.N : Mizuho réduit le prix cible de 35 $ à 32 $

* Everus Construction Group Inc ECG.N : Stifel augmente le prix cible de 83 $ à 88 $

* Expand Energy Corp EXE.O : Raymond James relève le cours cible à 150 $, contre 146 $ auparavant

* Expeditors Intl. of Washington Inc. EXPD.N : Barclays relève le prix cible de 105 à 110 dollars

* Four Corners Property Trust, Inc. FCPT.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 29 $ à 27 $

* Four Corners Property Trust,Inc. FCPT.N : Wells Fargo réduit la pondération de surpondération à égale pondération

* Gaming and Leisure Properties Inc GLPI.O : Mizuho augmente le prix cible de 48 $ à 50 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Piper Sandler relève le cours cible de 120 à 140 dollars

* Hess Midstream LP HESM.N : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; baisse le prix cible de 42 $ à 41 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 51 $ à 59 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : Stifel relève l'objectif de cours à 66 $ contre 63 $

* Iridium Communications Inc IRDM.O : Raymond James réduit le prix cible de "strong buy" à "outperform

* Iridium Communications Inc IRDM.O : Raymond James réduit le prix cible de 39 $ à 26 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 52 $ à 55 $

* Kontoor Brands, Inc. KTB.N : Wells Fargo relève le cours cible à 100 $, contre 90 $ auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 20,5 $ contre 19 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Piper Sandler relève le cours cible à 222 $ contre 184 $

* Masco Corporation MAS.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 73 $ à 80 $

* MGM Resorts International MGM.N : Morgan Stanley relève le cours cible à 43 $, contre 41 $ auparavant

* Microbot Medical, Inc. MBOT.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 9 $ à 12 $

* Mineralys Therapeutics, Inc. MLYS.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 50 $ de 26

* Mohawk Industries, Inc. MHK.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 120 $ à 140 $

* Netstreit Corp NTST.N : Mizuho augmente le prix cible à 20$ de 17

* Neuphoria Therapeutics Inc NEUP.O : Maxim Group augmente le prix cible de 18 $ à 35 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Stifel relève le cours cible de 35 à 37 dollars

* Nvidia Corp NVDA.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de neutre à achat

* Nvidia Corp NVDA.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 195 $ à 210 $

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 40 $ contre 37 $ auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : Argus Research relève le cours cible à 384 $ contre 270 $

* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup passe de neutre à achat; augmente le prix cible de 240 $ à 410 $

* Oracle Corp. ORCL.N : Barclays relève le prix cible à 347 $ contre 281 $

* Owens Corning OC.N : Wells Fargo relève le cours cible de 170 à 175 dollars

* Palladyne Ai Corp PDYN.O : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien; PT 8 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Piper Sandler relève le prix cible de 39 $ à 44 $

* PBF Energy Inc PBF.N : Piper Sandler relève le prix cible de 22 $ à 29 $

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève le cours cible de 144 $ à 154 $

* Quaker Houghton KWR.N : Jefferies réduit le prix cible à 164 $ contre 167 $

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : Jefferies augmente le prix cible de 35 $ à 50 $

* Realty Income Corp O.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 63 $ contre 60 $ auparavant

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Needham relève le cours cible de 56 $ à 66 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Wedbush relève le prix cible de 73 $ à 77 $

* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 70 $ contre 67 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Mizuho augmente le prix cible à 145$ contre 120

* Rubrik Inc RBRK.N : La CIBC relève le cours cible de 125 $ à 130 $

* Safehold Inc SAFE.N : Mizuho relève le cours cible de 16 $ à 17 $

* Sezzle Inc SEZL.O : TD Cowen initie la couverture avec une note de maintien; prix cible de 82

* Synopsys SNPS.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 580 $ contre 600

* Synopsys Inc SNPS.O : Mizuho réduit le prix cible de 700 à 600 dollars

* Synopsys Inc SNPS.O : Morgan Stanley abaisse le prix cible à 510 $, contre 715 $ auparavant

* Tapestry Inc TPR.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 125$ contre 120

* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 142$ contre 139

* Tapestry Inc TPR.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 120$ contre 115

* Tapestry, Inc. TPR.N : Barclays relève le prix cible à 127 $ contre 111 $

* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : Wells Fargo relève le prix cible de 27 à 35 dollars

* Valero Energy Corp VLO.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 171 $ à 200 $

* Vici Properties Inc VICI.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 35 $ contre 34 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 26 à 30 dollars

* Vimeo Inc VMEO.O : Piper Sandler ramène le cours de l'action de surpondération à neutre

* Vimeo Inc VMEO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 7,85 $ à 7 $

* Virtu Financial Inc VIRT.N : Jefferies réduit le prix cible de 51 $ à 49 $

* W.P. Carey, Inc. WPC.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 68 $ à 72 $

* W.P. Carey, Inc. WPC.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* Warner Bros. Discovery, Inc. WBD.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 13 à 14 dollars

* Western Digital Corporation WDC.O : Barclays relève l'objectif de cours de 80 à 105 dollars

* Weyerhaeuser Co WY.N : La CIBC réduit le cours cible de 32 $ à 31 $

* Workiva Inc WK.N : Citigroup augmente le prix cible de 105 $ à 110 $

* Workiva Inc WK.N : Stephens augmente le prix cible de 93 $ à 96 $

* Workiva Inc WK.N : Stifel relève le cours cible de 85 $ à 92 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 128 $ contre 113 $

* Zillow Group, Inc. ZG.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 73 $ de 75