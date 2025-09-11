 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Chewy, Phillips 66, Vimeo
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 14:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Chewy, Phillips 66 et Vimeo.

FAITS MARQUANTS

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 45 dollars contre 47 dollars

* Lyft Inc LYFT.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 20,5 $ contre 19 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays relève le cours cible à 347 $ contre 281 $

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 144 $ à 154 $

* Vimeo Inc VMEO.O : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à neutre

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note neutre; PT $15

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : TD Cowen augmente le prix cible de 35 $ à 39 $

* Adobe Inc ADBE.O : Citigroup réduit le prix cible de 450 $ à 400 $

* Agree Realty Corp ADC.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 77 $ contre 78 $

* Apple Inc AAPL.O : D.A. Davidson ramène le cours de l'action de "buy" à "neutral"

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Truist Securities passe de "hold" à "buy

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Truist Securities réduit le prix cible de 224 $ à 218 $

* Avient Corp AVNT.N : Jefferies augmente le prix cible de 40 $ à 44 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 60 $ contre 65 $

* Camp4 Therapeutics Corp CAMP.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 17 $ à 7 $

* Carnival Corp CCL.N : Argus Research augmente le prix cible à 40

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Stephens relève le cours cible de 530 $ à 570

* Cencora COR.N : Argus Research relève le cours cible de 330 $ à 340 $

* Chewy CHWY.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 45 $ contre 38 $

* Chewy CHWY.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 45 $ à partir de 38 $

* Chewy Inc CHWY.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 48$ contre 49

* Chewy Inc CHWY.N : Jefferies réduit le prix cible à 41 $ contre 44 $

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan réduit le prix cible à 45 $, contre 47 $ auparavant

* Chewy Inc CHWY.N : RBC réduit le prix cible de 44 $ à 43 $

* Chewy Inc CHWY.N : Seaport Research Partners augmente le prix cible de neutre à achat

* Chewy Inc CHWY.N : TD Cowen réduit le prix cible de 50 $ à 48 $

* Chewy, Inc. CHWY.N : Barclays réduit le prix cible à 47 $ contre 50 $

* Comfort Systems USA Inc FIX.N : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Core & Main Inc CNM.N : Citigroup réduit son objectif de cours à 54$ contre 62

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Raymond James réduit le prix cible à 34 $ contre 38 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 29 $ à 34 $

* Elme Communities ELME.N : Truist Securities ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Elme Communities ELME.N : Truist Securities réduit le prix cible de 18 $ à 2 $

* Emcor Group Inc EME.N : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* EPR Properties EPR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 54 $ à 56 $

* EPR Properties EPR.N : Wells Fargo relève la note de sous-pondération à égale pondération

* Essential Properties Realty Trust Inc EPRT.N : Mizuho réduit le prix cible de 35 $ à 32 $

* Everus Construction Group Inc ECG.N : Stifel augmente le prix cible de 83 $ à 88 $

* Expand Energy Corp EXE.O : Raymond James relève le cours cible à 150 $, contre 146 $ auparavant

* Expeditors Intl. of Washington Inc. EXPD.N : Barclays relève le prix cible de 105 à 110 dollars

* Four Corners Property Trust, Inc. FCPT.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 29 $ à 27 $

* Four Corners Property Trust,Inc. FCPT.N : Wells Fargo réduit la pondération de surpondération à égale pondération

* Gaming and Leisure Properties Inc GLPI.O : Mizuho augmente le prix cible de 48 $ à 50 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Piper Sandler relève le cours cible de 120 à 140 dollars

* Hess Midstream LP HESM.N : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; baisse le prix cible de 42 $ à 41 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 51 $ à 59 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : Stifel relève l'objectif de cours à 66 $ contre 63 $

* Iridium Communications Inc IRDM.O : Raymond James réduit le prix cible de "strong buy" à "outperform

* Iridium Communications Inc IRDM.O : Raymond James réduit le prix cible de 39 $ à 26 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 52 $ à 55 $

* Kontoor Brands, Inc. KTB.N : Wells Fargo relève le cours cible à 100 $, contre 90 $ auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 20,5 $ contre 19 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Piper Sandler relève le cours cible à 222 $ contre 184 $

* Masco Corporation MAS.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 73 $ à 80 $

* MGM Resorts International MGM.N : Morgan Stanley relève le cours cible à 43 $, contre 41 $ auparavant

* MGM Resorts International MGM.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 41,00 $ à 43,00 $

* Microbot Medical, Inc. MBOT.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 9 $ à 12 $

* Mineralys Therapeutics, Inc. MLYS.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 50 $ de 26

* Mohawk Industries, Inc. MHK.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 120 $ à 140 $

* Netstreit Corp NTST.N : Mizuho augmente le prix cible à 20$ de 17

* Neuphoria Therapeutics Inc NEUP.O : Maxim Group augmente le prix cible de 18 $ à 35 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Stifel relève le cours cible de 35 à 37 dollars

* Nvidia Corp NVDA.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de neutre à achat

* Nvidia Corp NVDA.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 195 $ à 210 $

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 40 $ contre 37 $ auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : Argus Research relève le cours cible à 384 $ contre 270 $

* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup passe de neutre à achat; augmente le prix cible de 240 $ à 410 $

* Oracle Corp. ORCL.N : Barclays relève le prix cible à 347 $ contre 281 $

* Owens Corning OC.N : Wells Fargo relève le cours cible de 170 à 175 dollars

* Palladyne Ai Corp PDYN.O : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien; PT 8 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Piper Sandler relève le prix cible de 39 $ à 44 $

* PBF Energy Inc PBF.N : Piper Sandler relève le prix cible de 22 $ à 29 $

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève le cours cible de 144 $ à 154 $

* Quaker Houghton KWR.N : Jefferies réduit le prix cible à 164 $ contre 167 $

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : Jefferies augmente le prix cible de 35 $ à 50 $

* Realty Income Corp O.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 63 $ contre 60 $ auparavant

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Needham relève le cours cible de 56 $ à 66 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Wedbush relève le prix cible de 73 $ à 77 $

* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 70 $ contre 67 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Mizuho augmente le prix cible à 145$ contre 120

* Rubrik Inc RBRK.N : La CIBC relève le cours cible de 125 $ à 130 $

* Safehold Inc SAFE.N : Mizuho relève le cours cible de 16 $ à 17 $

* Sezzle Inc SEZL.O : TD Cowen initie la couverture avec une note de maintien; prix cible de 82

* Synopsys SNPS.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 580 $ contre 600

* Synopsys Inc SNPS.O : Mizuho réduit le prix cible de 700 à 600 dollars

* Synopsys Inc SNPS.O : Morgan Stanley abaisse le prix cible à 510 $, contre 715 $ auparavant

* Tapestry Inc TPR.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 125$ contre 120

* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 142$ contre 139

* Tapestry Inc TPR.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 120$ contre 115

* Tapestry, Inc. TPR.N : Barclays relève le prix cible à 127 $ contre 111 $

* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : Wells Fargo relève le prix cible de 27 à 35 dollars

* Valero Energy Corp VLO.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 171 $ à 200 $

* Vici Properties Inc VICI.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 35 $ contre 34 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 26 à 30 dollars

* Vimeo Inc VMEO.O : Piper Sandler ramène le cours de l'action de surpondération à neutre

* Vimeo Inc VMEO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 7,85 $ à 7 $

* Virtu Financial Inc VIRT.N : Jefferies réduit le prix cible de 51 $ à 49 $

* W.P. Carey, Inc. WPC.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 68 $ à 72 $

* W.P. Carey, Inc. WPC.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* Warner Bros. Discovery, Inc. WBD.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 13 à 14 dollars

* Western Digital Corporation WDC.O : Barclays relève l'objectif de cours de 80 à 105 dollars

* Weyerhaeuser Co WY.N : La CIBC réduit le cours cible de 32 $ à 31 $

* Workiva Inc WK.N : Citigroup augmente le prix cible de 105 $ à 110 $

* Workiva Inc WK.N : Stephens augmente le prix cible de 93 $ à 96 $

* Workiva Inc WK.N : Stifel relève le cours cible de 85 $ à 92 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 128 $ contre 113 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 113,00 $ à 128,00 $

* Zillow Group, Inc. ZG.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 73 $ de 75

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/09/2025 à 14:02:42.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

