"On l'a eu": l'assassin présumé de Charlie Kirk arrêté

Une photo du suspect du meurtre de Charlie Kirk, Tyler Robinson, le 12 septembre 2025, dans l'Utah ( AFP / Patrick T. Fallon )

Un homme soupçonné d'avoir assassiné l'influenceur conservateur Charlie Kirk a été arrêté après une chasse à l'homme effrénée, ont annoncé vendredi les autorités, deux jours après le meurtre du porte-drapeau de la jeunesse trumpiste qui a choqué des Etats-Unis profondément polarisés.

L'arrestation a été annoncée vendredi matin par Donald Trump et confirmée par les autorités lors d'une conférence de presse à Orem, la ville de l'Utah où Charlie Kirk, 31 ans, a été assassiné d'une balle dans le cou mercredi lors d'un débat public sur un campus universitaire.

Le gouverneur de l'Utah Spencer Cox s'exprime au micro lors d'une conférence de presse à Orem (Utah), avec notamment le directeur du FBI Kash Patel (tout à droite), le 12 septembre 2025 ( AFP / Patrick T. Fallon )

"On l'a eu", a lancé le gouverneur républicain de l'Utah, Spencer Cox, identifiant le suspect comme étant Tyler Robinson.

Le directeur de la police fédérale (FBI) Kash Patel a expliqué que l'assassin présumé, âgé de 22 ans, avait été appréhendé jeudi soir vers 22h00 locales (04H00 GMT vendredi) après 33 heures de traque.

Donald Trump a déclaré sur la chaîne Fox News que "quelqu'un de très proche" du tueur présumé "l'avait dénoncé", ajoutant que le père du suspect lui-même ainsi qu'un pasteur avaient joué un rôle.

Selon le gouverneur de l'Utah, un membre de la famille de Tyler Robinson a contacté une connaissance qui a démarché un membre des forces de l'ordre, pour dire que Robinson "s'était confié à eux ou avait laissé entendre qu'il était l'auteur du tir".

Les autorités, qui évoquaient un acte "ciblé" depuis le jour du drame, n'ont pas fourni de mobile à l'assassinat.

Mais elles ont dit que des messages, parfois confus, avaient été écrits sur des munitions retrouvées, comme "Eh fasciste! Attrape ça!" ou "Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao", du nom de la célèbre chanson antifasciste italienne. Un autre dit: "Si tu lis ça, tu es gay LMAO (mort de rire en anglais, ndlr)".

Images publiées par le FBI montrant un suspect dans l'enquête sur la fusillade mortelle de l'influenceur conservateur Charlie Kirk survenue le 10 septembre 2025 à l'Utah Valley University à Orem ( AFP / HANDOUT )

La veille, le FBI avait publié plusieurs photos et vidéos du suspect montrant un jeune homme svelte, habillé d'un tee-shirt sombre orné d'un drapeau américain.

Sur une vidéo, on voit une personne identifiée comme le suspect courant sur un toit après le tir et sautant avec adresse jusqu'au sol. On le voit ensuite disparaître dans une zone boisée, où les enquêteurs ont trouvé un fusil de chasse 30-06 Mauser.

Les autorités avaient annoncé une récompense allant jusqu'à 100.000 dollars pour toute information utile. Jeudi soir, plus de 7.000 signalements avaient été reçus par la police.

- "Martyr" -

La dépouille de Charlie Kirk a été transporté jeudi dans l'avion du vice-président JD Vance vers Phoenix, dans l'Arizona, le siège de son association Turning point USA qu'il avait cofondée en 2012, à l'âge de 18 ans, et qui est devenue en une décennie le plus important groupe de jeunes conservateurs aux Etats-Unis.

Originaire de la banlieue de Chicago, chrétien et défenseur du port d'armes à feu, ce père de deux enfants avait abandonné ses études très tôt pour se consacrer au militantisme.

Depuis l'assassinat, l'influenceur et podcasteur trentenaire, très présent sur les réseaux sociaux avec des millions d'abonnés sur plusieurs plateformes, est qualifié de "martyr" par la droite américaine.

Donald Trump, qui a prévu d'assister à ses funérailles, avait dès le jour du drame mis en cause la responsabilité de la "gauche radicale" avant d'appeler à la retenue.

Mais vendredi sur Fox News, le président américain, lui-même visé par deux tentatives d'assassinat lors de la dernière campagne électorale, a lancé une attaque en règle contre les "extrémistes" de gauche et ses cibles de prédilection, dont l'ancien président Joe Biden et le milliardaire George Soros.

Les Etats-Unis, un pays où il y a plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, ont connu une recrudescence de la violence politique ces dernières années.

Cette année déjà, Melissa Hortman, élue démocrate au Parlement du Minnesota, et son époux ont été tués et un autre élu local a été grièvement blessé.

Des personnes déposent des fleurs en hommage à l'influenceur conservateur Charlie Kirk lors d'une veillée dans un mémorial improvisé à Orem, le 11 septembre 2025 dans l'Utah ( AFP / Melissa MAJCHRZAK )

Sur le campus d'Orem, des centaines de personnes portant des casquettes rouges MAGA ("Make America great Again", le slogan de Donald Trump) et tenant des drapeaux américains avaient priées jeudi soir en mémoire de Charlie Kirk.

"Cela semble toujours insensé que cela soit arrivé", a dit à l'AFP Jonathan Silva, 35 ans. "C'est totalement surréaliste".