11/09/2025

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Chewy, Phillips 66, Vimeo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Chewy, Phillips 66 et Vimeo.

FAITS MARQUANTS

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 45 dollars contre 47 dollars

* Lyft Inc LYFT.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 20,5 dollars contre 19 dollars

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays relève le cours cible à 347 $ contre 281 $

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 144 $ à 154 $

* Vimeo Inc VMEO.O : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à neutre

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note neutre; PT 15 $

* Avient Corp AVNT.N : Jefferies augmente le prix cible de 40 $ à 44 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 65 $ à 60 $

* Camp4 Therapeutics Corp CAMP.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 17 $ à 7 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Stephens augmente le prix cible de 530 $ à 570 $

* Chewy Inc CHWY.N : RBC réduit le prix cible de 44 $ à 43 $

* Chewy, Inc. CHWY.N : Barclays réduit le prix cible à 47$ de 50

* Delek US Holdings Inc DK.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 34$ contre 29

* Expeditors Intl. of Washington Inc. EXPD.N : Barclays relève le prix cible de 105 à 110 dollars

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Piper Sandler relève le prix cible de 120 à 140 dollars

* HF Sinclair Corp DINO.N : Piper Sandler relève le prix cible de 51 $ à 59 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 52 $ à 55 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Piper Sandler relève le cours cible à 222 $ contre 184 $

* MGM Resorts International MGM.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 43 $ contre 41 $

* Neuphoria Therapeutics Inc NEUP.O : Maxim Group augmente le prix cible de 18 $ à 35 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 44 $ contre 39 $

* PBF Energy Inc PBF.N : Piper Sandler relève le prix cible de 22 $ à 29 $

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 35 à 50 dollars

* Rubrik Inc RBRK.N : La CIBC augmente le prix cible de 125 $ à 130 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Morgan Stanley ramène le cours cible à 510 $, contre 715 $ auparavant

* Tapestry Inc TPR.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 125$ contre 120

* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 142$ contre 139

* Tapestry Inc TPR.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 120$ contre 115

* Tapestry, Inc. TPR.N : Barclays relève l'objectif de cours à 127 $ contre 111 $ auparavant

* Valero Energy Corp VLO.N : Piper Sandler relève le prix cible à 200 $ contre 171 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 26 à 30 dollars

* Vimeo Inc VMEO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 7,85 $ à 7 $

* Virtu Financial Inc VIRT.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 51 à 49 dollars

* Western Digital Corporation WDC.O : Barclays relève le cours cible à 105 $ contre 80 $ auparavant

* Weyerhaeuser Co WY.N : La CIBC réduit le cours cible à 31 $, contre 32 $ auparavant

* Workiva Inc WK.N : Stephens relève le cours cible à 96 $ contre 93 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 128 $ contre 113 $