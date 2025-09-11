TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Chewy, Phillips 66, Vimeo

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Chewy, Phillips 66 et Vimeo.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Camp4 Therapeutics Corp CAMP.O : Leerink Partners réduit son objectif de cours à 7 $ contre

17 $ auparavant

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Stephens augmente le prix cible de 530 $ à 570 $

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 45 $ contre 47 $

* Chewy Inc CHWY.N : RBC réduit le prix cible de 44 $ à 43 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Piper Sandler relève le cours cible à 34 $ contre 29 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 59 $ contre 51 $

auparavant

* Jfrog Ltd FROG.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 52 $ à 55 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Piper Sandler relève le cours cible de 184 $ à 222 $

* Neuphoria Therapeutics Inc NEUP.O : Maxim Group augmente le prix cible de 18 $ à 35 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Piper Sandler relève le cours cible de 39 $ à 44 $

* PBF Energy Inc PBF.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 29 $ contre 22 $

auparavant

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève le prix cible de 144 $ à 154 $

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 35 $ à 50 $

* Rubrik Inc RBRK.N : La Banque CIBC relève le cours cible de 125 $ à 130 $

* Tapestry Inc TPR.N : Jefferies relève le cours cible de 120 $ à 125 $

* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 142 $ contre 139 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Piper Sandler relève le cours cible à 200 $ contre 171 $

* Vimeo Inc VMEO.O : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à neutre

* Vimeo Inc VMEO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 7,85 $ à 7 $

* Weyerhaeuser Co WY.N : CIBC ramène le cours cible de 32 $ à 31 $

* Workiva Inc WK.N : Stephens relève le cours cible de 93 $ à 96 $