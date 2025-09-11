 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Chewy, Phillips 66, Vimeo
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 09:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Chewy, Phillips 66 et Vimeo.

FAITS MARQUANTS

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 45 $ contre 47 $

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 154 $ contre 144 $

* Vimeo Inc VMEO.O : Piper Sandler ramène le cours de l'action de surpondération à neutre

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Camp4 Therapeutics Corp CAMP.O : Leerink Partners réduit son objectif de cours à 7 $ contre

17 $ auparavant

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Stephens augmente le prix cible de 530 $ à 570 $

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 45 $ contre 47 $

* Chewy Inc CHWY.N : RBC réduit le prix cible de 44 $ à 43 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Piper Sandler relève le cours cible à 34 $ contre 29 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 59 $ contre 51 $

auparavant

* Jfrog Ltd FROG.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 52 $ à 55 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Piper Sandler relève le cours cible de 184 $ à 222 $

* Neuphoria Therapeutics Inc NEUP.O : Maxim Group augmente le prix cible de 18 $ à 35 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Piper Sandler relève le cours cible de 39 $ à 44 $

* PBF Energy Inc PBF.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 29 $ contre 22 $

auparavant

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève le prix cible de 144 $ à 154 $

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 35 $ à 50 $

* Rubrik Inc RBRK.N : La Banque CIBC relève le cours cible de 125 $ à 130 $

* Tapestry Inc TPR.N : Jefferies relève le cours cible de 120 $ à 125 $

* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 142 $ contre 139 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Piper Sandler relève le cours cible à 200 $ contre 171 $

* Vimeo Inc VMEO.O : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à neutre

* Vimeo Inc VMEO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 7,85 $ à 7 $

* Weyerhaeuser Co WY.N : CIBC ramène le cours cible de 32 $ à 31 $

* Workiva Inc WK.N : Stephens relève le cours cible de 93 $ à 96 $

Valeurs associées

CASEY'S GEN STOR
538,5000 USD NASDAQ -0,52%
CHEWY RG-A
35,100 USD NYSE -16,61%
DELEK US HLDGS
29,700 USD NYSE -7,07%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HF SINCLAIR
51,160 USD NYSE -2,42%
JFROG
49,6600 USD NASDAQ -0,58%
MARATHON PETRO
181,620 USD NYSE -0,89%
NEUPHORIA
13,9200 USD NASDAQ -7,75%
PAR PACIFIC HLDN
33,260 USD NYSE -8,10%
PBF ENER RG-A
28,195 USD NYSE -6,02%
PHILLIPS 66
131,360 USD NYSE -0,70%
Pétrole Brent
67,48 USD Ice Europ -0,18%
Pétrole WTI
63,61 USD Ice Europ -0,19%
RAPPORT THERA
22,4000 USD NASDAQ -20,09%
RUBRIK RG-A
80,640 USD NYSE -18,28%
TAPESTRY
105,280 USD NYSE +0,09%
VALERO ENERGY
158,335 USD NYSE -2,23%
VIMEO
7,7400 USD NASDAQ +60,91%
WEYERHAEUSE REIT
25,095 USD NYSE -0,67%
WORKIVA RG-A
75,570 USD NYSE -2,10%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/09/2025 à 09:58:28.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

