TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Chevron, Littelfuse, Parker-Hannifin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Chevron, Littelfuse et Parker-Hannifin.
FAITS MARQUANTS
* Chevron Corp CVX.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 216 dollars contre 181 dollars
auparavant
* Littelfuse Inc LFUS.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 380 dollars à 430 dollars
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Stifel relève l'objectif de cours de 965 dollars à 1 000 dollars
* Republic Services Inc RSG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 233 dollars à 245 dollars
* Waste Management Inc WM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 270 dollars contre 265
dollars
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Abbvie ABBV.N : Guggenheim relève l'objectif de cours de 242 dollars à 249 dollars
* Adobe Inc ADBE.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 253 dollars contre 278 dollars
* Aflac Incorporated AFL.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 116 dollars contre 118 dollars
* AIM Immunotech Inc AIM.A : Ascendiant Capital Markets réduit l'objectif de cours à 10 dollars contre 22 dollars
* Alphabet Inc GOOGL.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 410 dollars à 420 dollars
* Amazon AMZN.O : William Blair ajoute le titre à sa liste de convictions
* American Financial Group, Inc. AFG.N : Wells Fargo réduit son objectif de cours à 155 dollars contre 160 dollars
* American International Group, Inc. AIG.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 86 dollars contre 87 dollars
* Ameriprise Financial Inc AMP.N : KBW reprend la couverture avec la notation "performance en ligne avec le marché"
* Ameriprise Financial Inc AMP.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de cours de 515 dollars
* Ameriprise Financial, Inc. AMP.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 485,00 dollars à 452,00 dollars
* Amplitude Inc AMPL.O : Citigroup réduit l'objectif de cours de 9 dollars à 7 dollars
* Apple Inc AAPL.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 286,54 dollars à 294,91 dollars
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 273 dollars à 266 dollars
* Assertio Holdings Inc ASRT.O : Maxim Group passe sa recommandation de "acheter" à "conserver".
* Astera Labs Inc ALAB.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 170 dollars à 140 dollars
* Autodesk Inc ADSK.O : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; l'objectif de cours est ramené de 331 dollars à 246 dollars
* Axalta Coating Systems Ltd. AXTA.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 39 dollars à 30 dollars
* Bellring Brands Inc BRBR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 19 dollars contre 22 dollars
* BlackRock BLK.N : BMO ramène l'objectif de cours de 1 300 dollars à 1 200 dollars
* Brown & Brown, Inc. BRO.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 78 dollars à 72 dollars
* Caris Life Sciences Inc CAI.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note neutre
* Caris Life Sciences Inc CAI.O : Piper Sandler initie une couverture avec un objectif de cours de 21 dollars
* CBIZ Inc CBZ.N : Stephens initie une couverture avec une notation de performance en ligne; objectif de cours de 31 dollars
* CBOE Global Markets Inc. CBOE.Z : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 246,00 dollars à 273,00 dollars
* CCC Intelligent Solutions Holdings Inc CCC.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 6 dollars contre 10 dollars
* CCC Intelligent Solutions Holdings Inc CCC.O : Citigroup passe sa recommandation de "acheter" à "neutre"
* Celanese Corp CE.N : RBC relève l'objectif de cours de 55 dollars à 66 dollars
* Celanese Corporation CE.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 70 dollars à 75 dollars
* Celsius Holdings Inc CELH.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 55 dollars contre 65 dollars
auparavant
* Charles Schwab Corp SCHW.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 135,00 dollars contre 148,00 dollars
* Chemours CC.N : RBC relève l'objectif de cours de 21 dollars à 26 dollars
* Chevron Corp CVX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 216 dollars contre 181 dollars
* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 10 dollars, contre 13 dollars auparavant
* Clorox CLX.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 112 dollars contre 124 dollars
* CME Group Inc. CME.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 362,00 dollars contre 340,00 dollars
* Coherent Corp COHR.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 330 dollars à 340 dollars
* Colgate-Palmolive Company CL.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 102 dollars contre 105 dollars
* Constellation Brands STZ.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 155 dollars contre 154 dollars auparavant
* Constellation Brands STZ.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 154 dollars contre 142 dollars
auparavant
* Constellation Brands STZ.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 185 dollars contre 175 dollars auparavant
* Constellation Brands STZ.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 168 dollars contre 163 dollars
* Constellation Brands STZ.N : Needham relève l'objectif de cours de 180 dollars à 185 dollars
* Constellation Brands STZ.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 146 dollars à 160 dollars
* Constellation Brands STZ.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 180 dollars à 185 dollars
* Corebridge Financial Inc CRBG.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 36 dollars à 32 dollars
* Darling Ingredients Inc DAR.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 66 dollars à 73 dollars
* Deere & Co DE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 525 dollars à 550 dollars
* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Piper Sandler initie avec une note de surpondération
* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Piper Sandler initie avec un objectif de cours de 49 dollars
* Docusign Inc DOCU.O : Citigroup passe de "acheter" à "neutre" et abaisse l'objectif de cours de 99 dollars à 50 dollars
* Doordash DASH.O : BTIG réduit l'objectif de cours de 315 dollars à 280 dollars
* Dow Inc DOW.N : RBC relève l'objectif de cours de 40 dollars à 47 dollars
* Elf Beauty Inc ELF.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 93 dollars, contre 115 dollars auparavant
* Enliven Therapeutics Inc ELVN.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 60 dollars contre 35 dollars
* Equitable Holdings, Inc. EQH.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 56 dollars contre 57 dollars
* Esab Corp ESAB.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 135 dollars contre 148 dollars
* Exxon Mobil XOM.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 175 dollars à 172 dollars
* Fair Isaac Corp. FICO.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 1 950 dollars contre 2 400 dollars
* Fidelity National Financial Inc FNF.N : KBW réduit l'objectif de cours à 67 dollars contre 71 dollars
* Freshpet, Inc. FRPT.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 75 dollars contre 80 dollars
* Gartner Inc. IT.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 150 dollars contre 180 dollars
* GE Vernova Inc GEV.N : RBC relève l'objectif de cours de 800 dollars à 996 dollars
* Gemini Space Station, Inc GEMI.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 13,00 dollars à 6,00 dollars
* Globe Life Inc. GL.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 171 dollars à 172 dollars
* Grail Inc GRAL.O : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; objectif de cours de 58 dollars
* Grail Inc GRAL.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note neutre; objectif de cours de 54 dollars
* Guidewire Software Inc GWRE.N : Citigroup réduit l'objectif de cours de 178 dollars à 137 dollars
* Hagerty, Inc. HGTY.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 11 dollars contre 13 dollars
* Herc Holdings Inc HRI.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 125 dollars contre 165 dollars
* HF Sinclair Corp DINO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 57 dollars à 67 dollars
* Hubspot Inc HUBS.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à 368 dollars contre 640 dollars
* Illinois Tool Works Inc ITW.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 327 dollars à 303 dollars
* Infleqtion Inc INFQ.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 22 dollars
* Insmed Inc INSM.O : Raymond James initie la couverture avec une note de surperformance; objectif de cours de 200
dollars
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Stifel réduit l'objectif de cours de 85 dollars à 70 dollars
* Intel INTC.O : Benchmark relève l'objectif de cours à 76 dollars contre 57 dollars
* Intel INTC.O : Melius Research relève l'objectif de cours à 75 dollars contre 58 dollars
* Intel INTC.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 60 dollars, contre 50 dollars auparavant
* Invesco Ltd IVZ.N : BMO ramène l'objectif de cours de 32 dollars à 28 dollars
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Raymond James reprend la couverture avec une note de surperformance
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Raymond James reprend la couverture avec un objectif de cours de 104 dollars
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Raymond James reprend la couverture avec une note de surperformance
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Raymond James reprend la couverture avec un objectif de cours de 227 dollars
* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 35 dollars, contre 38 dollars
auparavant
* Kimberly-Clark KMB.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 120 dollars contre 130 dollars
* Kindly MD Inc NAKA.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 1 dollar
* Kinetik Holdings Inc. KNTK.N : Barclays relève l'objectif de cours de 44 dollars à 46 dollars
* Kinsale Capital Group, Inc. KNSL.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 447 dollars à 420 dollars
* Landstar System Inc LSTR.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 165 dollars contre 150 dollars
* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 110 dollars à 125 dollars
* Lazard Inc LAZ.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 63 dollars contre 65 dollars
* Lincoln National Corporation LNC.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 43 dollars contre 48 dollars
* Littelfuse Inc LFUS.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 380 dollars à 430 dollars
* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 447,00 dollars à 374 dollars
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 875 dollars contre 675 dollars
* Lyell Immunopharma Inc LYEL.O : Needham initie la couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 44 dollars
* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 265 dollars à 285 dollars
* Madison Square Garden Sports MSGS.N : Seaport Research Partners passe de neutre à achat
* Magnolia Oil & Gas Corp. MGY.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 25 dollars à 32 dollars
* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 210 dollars à 243 dollars
* Marathon Petroleum Corp. MPC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 230 dollars contre 194 dollars auparavant
* Marsh MRSH.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 178 dollars contre 203 dollars
* Marzetti Co MZTI.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 180 dollars à 165 dollars
* Mastec Inc MTZ.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 348 dollars à 416 dollars
* Metlife, Inc. MET.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 93 dollars à 90 dollars
* Miami International Holdings Inc MIAX.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 50 dollars contre 48 dollars
auparavant
* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 545 dollars contre 530 dollars auparavant
* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 150 dollars, contre 180 dollars auparavant
* Moelis & Co MC.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 75 dollars contre 81 dollars
* Mondelez MDLZ.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 65 dollars contre 62 dollars
* Monolithic Power Systems MPWR.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 1 350 dollars à 1 550 dollars
* Monster Beverage Corp MNST.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 96 dollars contre 100 dollars
* MPLX LP MPLX.N : Barclays relève l'objectif de cours à 59 dollars contre 55 dollars
* Nexstar Media Group Inc NXST.O : Citigroup réduit l'objectif de cours de 252 dollars à 220 dollars
* Nexstar Media Group Inc NXST.O : Citigroup passe sa recommandation de "neutre" à "acheter"
* Nike Inc NKE.N : Piper Sandler passe de "surpondéré" à "neutre"; abaisse l'objectif de cours à 50 dollars contre 60 dollars
* NiSource Inc NI.N : Argus Research relève l'objectif de cours à 52 dollars contre 48 dollars
* Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 21 dollars contre 22 dollars
* Nucor Corp NUE.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 225 dollars contre 200 dollars auparavant
* Nutanix Inc NTNX.O : JP Morgan passe de "surpondéré" à "neutre"; abaisse l'objectif de cours de 55 dollars à 44 dollars
* Olin Corp OLN.N : RBC relève l'objectif de cours de 21 dollars à 30 dollars
* Once Upon a Farm Pbc OFRM.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 21 dollars contre 26 dollars
* Oshkosh Corp OSK.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 158 dollars contre 182 dollars
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Stifel relève l'objectif de cours à 1 000 dollars contre 965 dollars
* Paycom Software Inc PAYC.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à 120 dollars, contre 128 dollars auparavant
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 133 dollars contre 149 dollars
* Permian Resources Corporation PR.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 21 dollars à 27 dollars
* Philip Morris PM.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 195 dollars contre 200 dollars auparavant
* Pilgrims Pride Corp PPC.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 40 dollars contre 43 dollars
* Plains All American Pipeline PAA.O : Barclays relève l'objectif de cours à 21 dollars contre 18 dollars
* Plains GP Holdings LP PAGP.O : Barclays relève l'objectif de cours de 18 dollars à 21 dollars
* Planet Fitness Inc PLNT.N : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours de 128 dollars à 122 dollars
* PPG Industries, Inc. PPG.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 130 dollars contre 135 dollars
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Raymond James initie avec une forte note d'achat
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Raymond James initie avec un objectif de cours de 815 dollars
* Principal Financial Group, Inc. PFG.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 91 dollars à 87 dollars
* Prudential Financial, Inc. PRU.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 95 dollars contre 103 dollars
* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Raymond James initie une couverture avec une note de surperformance
* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Raymond James initie la couverture avec un objectif de cours de 108 dollars
* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : Raymond James initie la couverture avec une forte note d'achat
* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : Raymond James initie une couverture avec un objectif de cours de 66 dollars
* Raymond James Financial Inc. RJF.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 187 dollars à 171 dollars
* Republic Services Inc RSG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 245 dollars contre 233 dollars
* Rli Corp. RLI.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 55 dollars contre 59 dollars
* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 147,00 dollars à 95,00 dollars
* Root, Inc. ROOT.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 52 dollars contre 70 dollars
* Royal Caribbean Group RCL.N : Barclays réduit l'objectif de cours de 361 dollars à 351 dollars
* Royal Caribbean Group RCL.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 355 dollars, contre 380 dollars auparavant
* Royal Caribbean Group RCL.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 300 dollars, contre 334 dollars auparavant
* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 42 dollars contre 56 dollars
* Sandisk Corp SNDK.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 1 000 dollars contre 710 dollars
* Servicetitan Inc TTAN.O : Citigroup réduit l'objectif de cours de 88 dollars à 67 dollars
* Shake Shack Inc SHAK.N : Mizuho passe sa recommandation de "neutre" à "surperformer"
* Shake Shack Inc SHAK.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 100 dollars à 120 dollars
* Sharplink SBET.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 16 dollars
* Simply Good Foods Co SMPL.O : Bernstein réduit l'objectif de cours de 30 dollars à 17 dollars
* Simply Good Foods Co SMPL.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours de 16 dollars à 13 dollars
* Simply Good Foods Co SMPL.O : Stifel réduit l'objectif de cours de 32 dollars à 20 dollars
* Smithfield Foods Inc SFD.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 33 dollars contre 32 dollars
auparavant
* Southern Co SO.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 114 dollars contre 107 dollars
* Spire Global Inc SPIR.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 14 dollars à 22 dollars
* Steel Dynamics Inc STLD.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 195 dollars à 220 dollars
* Stewart Information Services Corp STC.N : KBW ramène l'objectif de cours à 78 dollars, contre 82 dollars auparavant
* Strategy MSTR.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 350 dollars, contre 440 dollars auparavant
* Strive Inc ASST.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 26 dollars
* T Rowe Price Group Inc TROW.O : BMO réduit l'objectif de cours de 104 dollars à 98 dollars
* Terex Corp TEX.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 60 dollars contre 76 dollars
* Texas Instruments Inc TXN.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 240 dollars à 250 dollars
* The Allstate Corporation ALL.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 227 dollars à 229 dollars
* Baldwin Insurance Group, Inc. BWIN.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 23 dollars contre 21 dollars
auparavant
* Hartford Financial Services Group Inc HIG.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 160 dollars, contre 156
dollars auparavant
* The Procter & Gamble Company PG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 167 dollars contre 171 dollars
* Progressive Corporation PGR.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 215 dollars contre 217 dollars
* Sherwin-Williams Company SHW.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 410 dollars à 365 dollars
* Southern Company SO.N : Barclays relève l'objectif de cours de 88 dollars à 99 dollars
* The Travelers Companies, Inc. TRV.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 285 dollars à 305 dollars
* Tradeweb Markets Inc TW.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 138,00 dollars contre 123,00 dollars
* Tyler Technologies Inc TYL.N : BTIG réduit l'objectif de cours à 420 dollars contre 470 dollars
* United Parks & Resorts PRKS.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 54 dollars contre 63 dollars
* United Rentals Inc URI.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 850 dollars, contre 970 dollars auparavant
* United Therapeutics Corp UTHR.O : Raymond James initie une couverture avec une note de surperformance
* United Therapeutics Corp UTHR.O : Raymond James initie une couverture avec un objectif de cours de 700 dollars
* Unum Group UNM.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 102 dollars à 99 dollars
* Utz Brands Inc UTZ.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 11 dollars contre 13 dollars
* Veeva Systems Inc VEEV.N : Citigroup ramène sa recommandation de "acheter" à "neutre"
* Veeva Systems Inc VEEV.N : Citigroup réduit l'objectif de cours de 291 dollars à 176 dollars
* Virtu Financial Inc VIRT.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 36,00 dollars à 39,00 dollars
* Voya Financial, Inc. VOYA.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 85 dollars à 80 dollars
* Wabtec Corp WAB.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 280 dollars contre 290 dollars
* Waste Connections Inc WCN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 187 dollars à 195 dollars
* Waste Management Inc WM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 270 dollars contre 265 dollars auparavant
* Waystar WAY.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 38 dollars contre 45 dollars
* Western Digital Corp WDC.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 400 dollars contre 340 dollars
* Westlake Corp WLK.N : RBC relève l'objectif de cours de 119 dollars à 145 dollars
* Whitefiber Inc WYFI.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 20 dollars
* Whitestone REIT WSR.N : Alliance Global Partners passe sa recommandation de "acheter" à "neutre"
* Whitestone REIT WSR.N : Alliance Global Partners relève l'objectif de cours de 17 dollars à 19 dollars
* Whitestone REIT WSR.N : Truist Securities passe sa recommandation de "acheter" à "conserver"
* Whitestone REIT WSR.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 17 dollars à 19 dollars
* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Citigroup réduit l'objectif de cours de 6,50 dollars à 5 dollars