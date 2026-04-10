Moyen-Orient: les marchés misent sur les pourparlers au Pakistan

Des traders devant un tableau d'affichage de l'indice Dax, à la Bourse de Francfort le 8 avril 2026 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Les marchés mondiaux enregistrent de menus gains vendredi, affichant un optimisme prudent concernant les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis au Pakistan, avec l'espoir d'une trêve durable.

Le vice-président américain JD Vance a dit vouloir des "négociations positives" avec l'Iran avant de partir pour le Pakistan. L'objectif consiste à mettre fin au conflit déclenché par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, et le retour à la normale dans le détroit d'Ormuz, voie de passage de 20% des flux mondiaux de pétrole et de gaz.

Après une ouverture en petite hausse, dans la foulée des déclarations de JD Vance, la Bourse de New York évoluait en ordre dispersé vers 14H00 GMT: le Dow Jones reculait de 0,31%, l'indice Nasdaq prenait 0,40% et l'indice élargi S&P 500 grappillait 0,05%.

En Europe, les Bourses terminaient la semaine sur une note positive. Une heure et demie avant la clôture des échanges, Francfort avançait de 0,44%, Paris de 0,42%, Milan de 0,76% et Londres de 0,17%.

Les secteurs du luxe et de l'automobile profitaient de cet optimisme relatif, à l'inverse du pétrole (-6,02% pour Repsol à Madrid, -2,21% pour Eni à Milan, -2,15% pour BP et -1,81% pour Shell à Londres, -1,53% pour TotalEnergies à Paris).

"Les marchés anticipent déjà un scénario positif, en supposant que le cessez-le-feu débouchera sur une désescalade durable et un retour à la normale sur les marchés de l'énergie", commente Daniela Hathorn, analyste marchés de Capital.com.

"Les négociations et la réouverture tangible d’Ormuz continueront de soutenir l’appétit pour le risque à court terme", espèrent les analystes de Natixis Emilie Tetard et Florent Pochon.

- Le pétrole se calme -

Avec les pourparlers à venir, les cours du pétrole se stabilisaient sous la barre des 100 dollars le baril.

Référence global du brut, le Brent était à l'équilibre à 95,96 euros le baril, contre 95,92 la veille, pour livraison en juin. Son équivalent américain du WTI s'échangeait à 98,50 dollars le baril, contre 97,87 la veille (+0,64%) pour livraison en mai.

Donald Trump a mis en garde l'Iran contre la mise en place de tout péage pour les navires souhaitant traverser le détroit.

Un pétrolier non-iranien, le premier depuis le début de la trêve mercredi, a franchi jeudi le détroit mais le trafic est encore loin d'un retour à la normale.

"Le meilleur scénario serait qu'un accord soit conclu pour rouvrir le détroit", relève Kathleen Brooks, directrice de recherche à XTB. "Si cela ne se produit pas, nous pourrions assister à un sérieux accès d'aversion au risque (...) avec une flambée des prix du pétrole."

- Légère remontée des taux d'emprunt -

Aux Etats-Unis, l'inflation s'est fortement accélérée le mois dernier, à 3,3% sur un an, reflétant l'envolée des prix à la pompe consécutive à la guerre au Moyen-Orient, selon des données officielles publiées vendredi.

Entre février et mars, les prix à la pompe ont bondi de 21,2%, du jamais vu depuis la création d'un indice pour l'essence, en 1967.

La peur de l'inflation entraîne un remontée des taux d'intérêts qui augmente le coût des emprunts des Etats pour financer leurs dettes. Les créanciers se prémunissent ainsi contre une éventuelle perte de valeur de l'argent qu'ils ont prêté.

Référence en Europe, le taux de l'emprunt allemand à échéance 10 ans (le "Bund") atteignait 3,05% vendredi vers 14H00 GMT, contre 2,99% la veille. Son homologue français affichait un taux de 3,69%, contre 3,61% la veille.

Côté monnaies, le dollar américain freine ses gains "en réaction à l'optimisme croissant des investisseurs quant à une désescalade au Moyen-Orient", note Lee Hardman, analyste de MUFG.

Vers 14H00 GMT, le dollar cédait 0,27% face à la monnaie unique, à 1,1731 dollar pour un euro.