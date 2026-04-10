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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Chevron, Littelfuse, Parker-Hannifin
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 11:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Chevron, Littelfuse et Parker-Hannifin.

FAITS MARQUANTS

* Chevron Corp CVX.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 216 dollars contre 181 dollars auparavant

* Littelfuse Inc LFUS.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 380 à 430 dollars

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Stifel relève le cours cible de 965 $ à 1 000 $

* Republic Services Inc RSG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 233 à 245 $

* Waste Management Inc WM.N : JP Morgan relève le cours cible à 270 $ contre 265 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : Guggenheim relève l'objectif de cours de 242 à 249 dollars

* AIM Immunotech Inc AIM.A : Ascendiant Capital Markets réduit l'objectif de cours à 10 $, contre 22 $ auparavant

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : KBW reprend la couverture avec la note market perform

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 515

* Assertio Holdings Inc ASRT.O : Maxim Group ramène la note de "buy" à "hold"

* Astera Labs Inc ALAB.O : TD Cowen réduit le prix cible de 170 $ à 140 $

* Caris Life Sciences Inc CAI.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note neutre

* Caris Life Sciences Inc CAI.O : Piper Sandler initie une couverture avec un prix cible de 21

* Celanese Corp CE.N : RBC augmente le prix cible de 55 $ à 66 $

* Chemours CC.N : RBC relève le cours cible de 21 $ à 26 $

* Chevron Corp CVX.N : JP Morgan relève le cours cible de 181 $ à 216 $

* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Jefferies ramène le cours cible à 10 $, contre 13 $ auparavant

* Coherent Corp COHR.N : TD Cowen augmente le prix cible de 330 $ à 340 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan relève le cours cible à 168 $, contre 163 $ auparavant

* Constellation Brands Inc STZ.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 160 $ contre 146 $

* Deere & Co DE.N : JP Morgan relève le prix cible de 525 $ à 550 $

* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Piper Sandler initie avec une note de surpondération

* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Piper Sandler initie avec un prix cible de 49

* Dow Inc DOW.N : RBC relève le prix cible de 40 $ à 47 $

* Enliven Therapeutics Inc ELVN.O : Jefferies relève le cours cible de 35 $ à 60 $

* Esab Corp ESAB.N : JP Morgan réduit le cours cible à 135 $ contre 148 $

* Fidelity National Financial Inc FNF.N : KBW ramène l'objectif de cours à 67 $ contre 71 $

* Grail Inc GRAL.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note neutre; PT 54 $

* Herc Holdings Inc HRI.N : JP Morgan réduit le prix cible de 165 $ à 125 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : JP Morgan réduit le prix cible de 327 $ à 303 $

* Intel INTC.O : TD Cowen relève le cours cible de 50 à 60 dollars

* Kindly MD Inc NAKA.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 1 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : TD Cowen augmente le prix cible de 110 $ à 125 $

* Littelfuse Inc LFUS.O : Oppenheimer relève le cours cible de 380 $ à 430 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : TD Cowen relève le cours cible de 675 $ à 875 $

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : TD Cowen relève le prix cible de 265 $ à 285 $

* Madison Square Garden Sports MSGS.N : Seaport Research Partners passe de neutre à achat

* Marzetti Co MZTI.O : Jefferies réduit le prix cible de 180 à 165 dollars

* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 150$ contre 180

* Monolithic Power Systems MPWR.O : TD Cowen relève le cours cible de 1 350 $ à 1 550 $

* Nike Inc NKE.N : Piper Sandler passe de surpondéré à neutre; baisse le PT à 50$ de 60

* Nucor Corp NUE.N : Jefferies augmente le prix cible de 200 $ à 225 $

* Olin Corp OLN.N : RBC relève le cours cible de 21 $ à 30 $

* Oshkosh Corp OSK.N : JP Morgan ramène le cours cible à 158 $, contre 182 $ auparavant

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Stifel relève le cours cible à 1 000 $ contre 965 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 128 $ à 122 $

* Republic Services Inc RSG.N : JP Morgan augmente le prix cible à 245 $, contre 233 $ auparavant

* Royal Caribbean Group RCL.N : Jefferies ramène le cours cible de 334 $ à 300 $

* Sharplink SBET.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; le prix cible est de 16 $

* Spire Global Inc SPIR.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 14 $ à 22 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Jefferies relève le cours cible de 195 $ à 220 $

* Stewart Information Services Corp STC.N : KBW ramène le cours cible de 82 $ à 78 $

* Stratégie MSTR.O : TD Cowen réduit le cours cible à 350 $, contre 440 $ auparavant

* Strive Inc ASST.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 26

* Terex Corp TEX.N : JP Morgan réduit le cours cible de 76 $ à 60 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : TD Cowen relève le cours cible de 240 à 250 dollars

* United Rentals Inc URI.N : JP Morgan ramène le cours cible de 970 $ à 850 $

* Wabtec Corp WAB.N : JP Morgan réduit le prix cible à 280 $, contre 290 $ auparavant

* Waste Connections Inc WCN.N : JP Morgan augmente le prix cible de 187 $ à 195 $

* Waste Management Inc WM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 270 $ contre 265 $ auparavant

* Westlake Corp WLK.N : RBC relève le cours cible de 119 $ à 145 $

* Whitestone REIT WSR.N : Alliance Global Partners réduit le cours à neutre à partir d'achat

* Whitestone REIT WSR.N : Alliance Global Partners augmente le prix cible de 17 $ à 19 $

Valeurs associées

ABBVIE
212,300 USD NYSE +0,21%
AMERIPRISE FINCL
452,880 USD NYSE -0,05%
ASSERTIO HLDGS
18,0200 USD NASDAQ -2,12%
ASTERA LABS
129,4600 USD NASDAQ +3,19%
CARIS
19,2000 USD NASDAQ -1,59%
CELANESE
62,290 USD NYSE -2,29%
CHEMOURS
21,850 USD NYSE +1,94%
CHEVRON
190,230 USD NYSE -1,33%
CLEVELAND-CLIFFS
9,235 USD NYSE +2,16%
COHERENT
284,095 USD NYSE +0,85%
CONSTELLATION BRD-A
163,120 USD NYSE +8,57%
DEERE & CO
617,620 USD NYSE +1,36%
DEFINIUM
21,4200 USD NASDAQ +1,90%
DOW
38,020 USD NYSE -3,23%
ENLIVEN THERP
45,5900 USD NASDAQ +6,20%
ESAB
102,280 USD NYSE -0,67%
FIDELITY NAT FIN
47,820 USD NYSE +0,44%
GRAIL
47,5600 USD NASDAQ -6,34%
Gaz naturel
2,67 USD NYMEX 0,00%
HERC HOLDINGS
103,360 USD NYSE +1,82%
ILLINOIS TOOL WO
273,140 USD NYSE +1,34%
INTEL
61,7200 USD NASDAQ +4,70%
KINDLY MD
22,6400 USD NASDAQ -9,22%
LANCASTER COLONY
180,3300 USD NASDAQ +4,38%
LATTICE SEMICOND
106,2900 USD NASDAQ -0,25%
LITTELFUSE
376,3600 USD NASDAQ +2,25%
LUMENTUM HLDNGS
894,1300 USD NASDAQ -0,21%
MACOM TECHNOLOGY
247,7100 USD NASDAQ +0,29%
MIDDLEBY CORP
145,3900 USD NASDAQ +1,25%
MONOLITHIC POWER
1 334,2100 USD NASDAQ +1,62%
NAKAMOTO
0,2105 USD NASDAQ 0,00%
NIKE -B-
43,990 USD NYSE +2,02%
NUCOR
184,010 USD NYSE +1,03%
OLIN
28,400 USD NYSE -1,95%
OSHKOSH
156,600 USD NYSE -0,18%
PARKER-HANNIFIN
983,180 USD NYSE +1,83%
PLANET FITNESS RG-A
72,400 USD NYSE -2,15%
Pétrole Brent
96,27 USD Ice Europ -0,15%
Pétrole WTI
98,30 USD Ice Europ +0,46%
REPUBLIC SERVICE
216,860 USD NYSE +0,14%
RYL CARIBBEAN CR
275,880 USD NYSE -1,27%
SHARPLINK
6,4200 USD NASDAQ 0,00%
SPIRE GLOBAL RG-A
17,905 USD NYSE -12,53%
STEEL DYNAMICS
190,0000 USD NASDAQ +1,30%
STEWART INFO.SER
65,250 USD NYSE +1,18%
STRATEGY RG-A
128,8600 USD NASDAQ +0,44%
STRIVE RG-A
9,6400 USD NASDAQ -5,95%
TEREX CORP
64,385 USD NYSE +1,92%
TEXAS INSTRUMENT
214,9800 USD NASDAQ +2,91%
THE MARZETTI
146,3900 USD NASDAQ +1,39%
UNITED RENTALS
767,870 USD NYSE +0,94%
WASTE CONNECTION
163,750 USD NYSE +0,45%
WASTE MANAGEMENT
233,120 USD NYSE +0,73%
WESTINGHOUSE AIR
270,940 USD NYSE +0,49%
WESTLAKE
117,100 USD NYSE -3,05%
WHITESTONE REIT
18,935 USD NYSE +11,78%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/04/2026 à 11:08:57.

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