information fournie par Reuters • 10/04/2026 à 11:08

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Chevron, Littelfuse, Parker-Hannifin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Chevron, Littelfuse et Parker-Hannifin.

FAITS MARQUANTS

* Chevron Corp CVX.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 216 dollars contre 181 dollars auparavant

* Littelfuse Inc LFUS.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 380 à 430 dollars

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Stifel relève le cours cible de 965 $ à 1 000 $

* Republic Services Inc RSG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 233 à 245 $

* Waste Management Inc WM.N : JP Morgan relève le cours cible à 270 $ contre 265 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : Guggenheim relève l'objectif de cours de 242 à 249 dollars

* AIM Immunotech Inc AIM.A : Ascendiant Capital Markets réduit l'objectif de cours à 10 $, contre 22 $ auparavant

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : KBW reprend la couverture avec la note market perform

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 515

* Assertio Holdings Inc ASRT.O : Maxim Group ramène la note de "buy" à "hold"

* Astera Labs Inc ALAB.O : TD Cowen réduit le prix cible de 170 $ à 140 $

* Caris Life Sciences Inc CAI.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note neutre

* Caris Life Sciences Inc CAI.O : Piper Sandler initie une couverture avec un prix cible de 21

* Celanese Corp CE.N : RBC augmente le prix cible de 55 $ à 66 $

* Chemours CC.N : RBC relève le cours cible de 21 $ à 26 $

* Chevron Corp CVX.N : JP Morgan relève le cours cible de 181 $ à 216 $

* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Jefferies ramène le cours cible à 10 $, contre 13 $ auparavant

* Coherent Corp COHR.N : TD Cowen augmente le prix cible de 330 $ à 340 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan relève le cours cible à 168 $, contre 163 $ auparavant

* Constellation Brands Inc STZ.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 160 $ contre 146 $

* Deere & Co DE.N : JP Morgan relève le prix cible de 525 $ à 550 $

* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Piper Sandler initie avec une note de surpondération

* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Piper Sandler initie avec un prix cible de 49

* Dow Inc DOW.N : RBC relève le prix cible de 40 $ à 47 $

* Enliven Therapeutics Inc ELVN.O : Jefferies relève le cours cible de 35 $ à 60 $

* Esab Corp ESAB.N : JP Morgan réduit le cours cible à 135 $ contre 148 $

* Fidelity National Financial Inc FNF.N : KBW ramène l'objectif de cours à 67 $ contre 71 $

* Grail Inc GRAL.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note neutre; PT 54 $

* Herc Holdings Inc HRI.N : JP Morgan réduit le prix cible de 165 $ à 125 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : JP Morgan réduit le prix cible de 327 $ à 303 $

* Intel INTC.O : TD Cowen relève le cours cible de 50 à 60 dollars

* Kindly MD Inc NAKA.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 1 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : TD Cowen augmente le prix cible de 110 $ à 125 $

* Littelfuse Inc LFUS.O : Oppenheimer relève le cours cible de 380 $ à 430 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : TD Cowen relève le cours cible de 675 $ à 875 $

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : TD Cowen relève le prix cible de 265 $ à 285 $

* Madison Square Garden Sports MSGS.N : Seaport Research Partners passe de neutre à achat

* Marzetti Co MZTI.O : Jefferies réduit le prix cible de 180 à 165 dollars

* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 150$ contre 180

* Monolithic Power Systems MPWR.O : TD Cowen relève le cours cible de 1 350 $ à 1 550 $

* Nike Inc NKE.N : Piper Sandler passe de surpondéré à neutre; baisse le PT à 50$ de 60

* Nucor Corp NUE.N : Jefferies augmente le prix cible de 200 $ à 225 $

* Olin Corp OLN.N : RBC relève le cours cible de 21 $ à 30 $

* Oshkosh Corp OSK.N : JP Morgan ramène le cours cible à 158 $, contre 182 $ auparavant

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Stifel relève le cours cible à 1 000 $ contre 965 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 128 $ à 122 $

* Republic Services Inc RSG.N : JP Morgan augmente le prix cible à 245 $, contre 233 $ auparavant

* Royal Caribbean Group RCL.N : Jefferies ramène le cours cible de 334 $ à 300 $

* Sharplink SBET.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; le prix cible est de 16 $

* Spire Global Inc SPIR.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 14 $ à 22 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Jefferies relève le cours cible de 195 $ à 220 $

* Stewart Information Services Corp STC.N : KBW ramène le cours cible de 82 $ à 78 $

* Stratégie MSTR.O : TD Cowen réduit le cours cible à 350 $, contre 440 $ auparavant

* Strive Inc ASST.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 26

* Terex Corp TEX.N : JP Morgan réduit le cours cible de 76 $ à 60 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : TD Cowen relève le cours cible de 240 à 250 dollars

* United Rentals Inc URI.N : JP Morgan ramène le cours cible de 970 $ à 850 $

* Wabtec Corp WAB.N : JP Morgan réduit le prix cible à 280 $, contre 290 $ auparavant

* Waste Connections Inc WCN.N : JP Morgan augmente le prix cible de 187 $ à 195 $

* Waste Management Inc WM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 270 $ contre 265 $ auparavant

* Westlake Corp WLK.N : RBC relève le cours cible de 119 $ à 145 $

* Whitestone REIT WSR.N : Alliance Global Partners réduit le cours à neutre à partir d'achat

* Whitestone REIT WSR.N : Alliance Global Partners augmente le prix cible de 17 $ à 19 $