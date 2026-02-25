information fournie par Reuters • 25/02/2026 à 11:14

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Chevron, GoDaddy, HP

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Chevron, GoDaddy et HP.

FAITS MARQUANTS

* Chevron Corp CVX.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 4$ à 177$

* GoDaddy Inc GDDY.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 167 $, contre 200 $ auparavant

* HP Inc HPQ.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 19 $ contre 21 $

* JP Morgan JPM.N : Truist Securities abaisse le cours cible à 330 $, contre 334 $ auparavant

* Workday Inc WDAY.O : JP Morgan réduit le prix cible à 190 $, contre 230 $ auparavant

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; objectif de cours de 260 dollars

* Angel Studios Inc ANGX.N : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; PT $7

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : JP Morgan relève le prix cible de 131 $ à 164 $

* Aura Minerals Inc AUGO.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération

* Aura Minerals Inc AUGO.O : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 105

* Axon Enterprise Inc AXON.O : TD Cowen relève le prix cible de 925 $ à 950 $

* Bioage Labs Inc BIOA.O : Oppenheimer initie une couverture avec une note de surperformance

* Bioage Labs Inc BIOA.O : Oppenheimer initie une couverture avec un prix cible de 60

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Leerink Partners relève le prix cible de 95 $ à 98 $

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Berenberg relève l'objectif de cours à 60$ contre 57

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : RBC initie une couverture avec une note de performance du secteur

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : RBC initie une couverture avec un prix cible de 60

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : HSBC réduit le prix cible de 62 $ à 60 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : Jefferies relève le cours cible de 330 à 355 dollars

* Caterpillar Inc CAT.N : Daiwa Capital Markets relève l'objectif de cours de 640 à 790 dollars

* Cava Group Inc CAVA.N : Piper Sandler relève le cours cible à 85 $ contre 71 $

* Cava Group Inc CAVA.N : RBC augmente le prix cible de 80 $ à 90 $

* Ceco Environmental Corp CECO.O : Needham relève le cours cible de 75 $ à 80 $

* Chevron Corp CVX.N : Gerdes Energy Research relève le cours cible de 4 $ à 177 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Monness Crespi Hardt réduit le prix cible de 150 $ à 125 $

* Costar Group Inc CSGP.O : JP Morgan réduit le prix cible de 101 $ à 82 $

* Costar Group Inc CSGP.O : KBW réduit le prix cible de 75 $ à 70 $

* Groupe Costar Inc CSGP.O : RBC réduit le prix cible de 75 $ à 57 $

* Dillard's Inc DDS.N : JP Morgan ramène le cours cible de 524 à 449 dollars

* Dollar General Corp DG.N : Jefferies relève le cours cible de 165 à 178 dollars

* Eli Lilly LLY.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; prix cible de 1250 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Bernstein relève le cours cible de 288 à 310 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 300 $ contre 289 $ auparavant

* First Solar Inc FSLR.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 256 $, contre 303 $ auparavant

* First Solar Inc FSLR.O : RBC réduit le prix cible à 236 $, contre 258 $ auparavant

* FIS FIS.N : JP Morgan réduit le cours cible à 60 $ contre 65 $

* FIS FIS.N : KBW réduit le prix cible à 72$ de 85

* FIS FIS.N : Raymond James réduit le prix cible à 60$ de 82

* FIS FIS.N : RBC réduit le prix cible à 69$ de 86

* FIS FIS.N : Susquehanna réduit le prix cible à 55 $ contre 69 $

* Flywire Corp FLYW.O : Raymond James réduit le cours cible à 16 $ contre 21 $

* Freshpet Inc FRPT.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 80 $ à 98 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : B. Riley réduit le prix cible à 190$ de 215

* GoDaddy Inc GDDY.N : JP Morgan réduit le prix cible de 200 $ à 167 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : RBC réduit le prix cible à 100$ de 200

* Gold Fields Ltd GFI.N : JP Morgan relève le cours cible de 65 à 80 dollars

* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 407 $ à 445 $

* Home Depot Inc HD.N : Jefferies augmente le prix cible de 424 $ à 454 $

* Home Depot Inc HD.N : RBC augmente le prix cible de 363 $ à 377 $

* HP Inc HPQ.N : JP Morgan réduit le cours cible à 19 $ contre 21 $

* ITT Inc ITT.N : TD Cowen relève le cours cible de 190 $ à 235 $

* JP Morgan JPM.N : Truist Securities abaisse le cours cible à 330 $, contre 334 $ auparavant

* McCormick & Company Inc MKC.N : Jefferies relève le cours cible à 81 $ contre 74 $

* Merck & Co Inc MRK.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; PT 142 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : JP Morgan réduit le prix cible de 50 $ à 45 $

* Mongodb Inc MDB.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 465 $ à 385 $

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : BTIG augmente le prix cible de 192 $ à 215 $

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : TD Cowen relève le prix cible à 267 $, contre 190 $ auparavant

* Pfizer PFE.N : RBC initie une couverture avec une note de sous-performance; prix cible de 25 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Jefferies réduit le prix cible à 175 $ contre 185 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : TD Cowen réduit le prix cible à 100 $ de 135

* Primoris Services Corp PRIM.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 150 $ à 180 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan augmente le prix cible à 165 $ de 143 $

* Repligen Corp RGEN.O : Jefferies ramène le cours cible à 152 $, contre 160 $ auparavant

* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies augmente le prix cible de 210 $ à 231 $

* SPX Technologies Inc SPXC.N : B. Riley augmente le prix cible de 244 $ à 270 $

* target Corp TGT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 133$ contre 115

* Tempus Ai Inc TEM.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 60 $ contre 80

* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW relève le cours cible à 170 $, contre 143 $ auparavant

* Transmedics Group Inc TMDX.O : JP Morgan relève le cours cible à 149 $, contre 114 $ auparavant

* Vaxcyte Inc PCVX.O : TD Cowen relève le cours cible de 50 $ à 75 $

* Westlake Corp WLK.N : JP Morgan relève le cours cible à 90 $ contre 78 $

* Workday Inc WDAY.O : Baird ramène l'objectif de cours de 195 à 190 dollars

* Workday Inc WDAY.O : BTIG réduit le prix cible à 175 $ de 230

* Workday Inc WDAY.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible à 200 $ de 275

* Workday Inc WDAY.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 125 $ de 250

* Workday Inc WDAY.O : Jefferies réduit le prix cible à 115$ de 150

* Workday Inc WDAY.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 190$ contre 230

* Workday Inc WDAY.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 135$ contre 200

* Workday Inc WDAY.O : RBC réduit le prix cible à 180 $, contre 220 $ auparavant

* Xometry Inc XMTR.O : Wedbush réduit le cours cible à 60 $, contre 70 $ auparavant