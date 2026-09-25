TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Chevron, Exxon Mobil, GoDaddy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Chevron, Exxon Mobil et GoDaddy.
POINTS FORTS
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 158 $ à 167 $
* Chevron CVX.N : HSBC relève son objectif de cours de 218 $ à 250 $
* Exxon Mobil XOM.N : HSBC relève son objectif de cours de 158 $ à 172 $
* GoDaddy Inc GDDY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $
* Zscaler Inc ZS.O : RBC relève son objectif de cours de 210 $ à 236 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 3M Company MMM.N : Bernstein relève son objectif de cours de 145 $ à 171 $
* 3M Company MMM.N : Bernstein relève sa recommandation de "sous-performance" à "en ligne avec le marché"
* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : BMO abaisse son objectif de cours de 36 $ à 34 $
* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 40 $ à 33 $
* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 38 $ à 31 $
* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : Needham abaisse son objectif de cours de 41 $ à 35 $
* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 25 $ à 23 $
* Acadia Pharmaceuticals, Inc. ACAD.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 37 $ à 33 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 620 $ à 720 $
* Akamai Technologies AKAM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 158 $ à 167 $
* Akamai Technologies AKAM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 140 $ à 149 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : UBS relève son objectif de cours de 143 $ à 148 $
* Almonty Industries Inc ALM.O : Stifel lance la couverture du titre avec une recommandation "Achat"; objectif de
cours: 25 $
* Ameren Corp AEE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 114 $ à 107 $
* Andersen Group Inc ANDG.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 55 $ à 70 $
* Axogen Inc AXGN.O : Raymond James relève son objectif de cours de 48 $ à 53 $
* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 178 $ à 172 $
* Billiontoone, Inc. BLLN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 108 $ à 140 $
* Biodesix, Inc. BDSX.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 27 $ à 38 $
* Camden Property Trust CPT.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 123 $ à 108 $
* Cardinal Infrastructure Group CDNL.O : Truist Securities lance la couverture du titre avec une recommandation
"Achat"; objectif de cours: 40 $
* Carmax Inc KMX.N : Stephens relève son objectif de cours de 66 $ à 74 $
* CF Industries Holdings Inc CF.N : Bernstein lance la couverture du titre avec une recommandation "surperformer";
objectif de cours: 162 $
* Charles River Laboratories CRL.N : Baird relève son objectif de cours de 291 $ à 334 $
* Charles River Laboratories CRL.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 300 $ à 320 $
* Charles River Laboratories CRL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 264 $ à 295 $
* Charles River Laboratories CRL.N : RBC relève son objectif de cours de 282 $ à 322 $
* Charles River Laboratories CRL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 300 $ à 325 $
* Chemed Corporation CHE.N : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation "Achat" et un objectif de cours de
650 $
* Chevron CVX.N : HSBC relève son objectif de cours de 218 $ à 250 $
* Cinemark Holdings Inc CNK.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 42 $ à 40 $
* Comcast Corporation CMCSA.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 30 $ à 27,50 $
* Comcast Corporation CMCSA.O : Keybanc passe d’une recommandation "pondération sectorielle" à "sous-pondération"
* Comstock Resources Inc CRK.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation "neutre"; objectif de
cours: 14 $
* Constellation Brands In STZ.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 165 $ à 133 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 1.144 $ à 1.143 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 1.000 $ à 1.040 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1.100 $ à 1.015 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : Mizuho abaisse son cours-cible de 1.100 $ à 1.065 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 1.100 $ à 1.050 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 1.011 $ à 955 $
* Cullinan Therapeutics Inc CGEM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $
* Damora Therapeutics Inc (Avant la reconstitution) DMRA.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 40 $ à 60 $
* Darden Restaurants Inc DRI.N : BMO abaisse son objectif de cours de 225 $ à 220 $
* Darden Restaurants Inc DRI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 248 $ à 247 $
* Darden Restaurants Inc DRI.N : Mizuho relève son objectif de cours de 235 $ à 245 $
* Dow Inc. DOW.N : UBS abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30 $
* Emerson EMR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 150 $ à 170 $
* Everpure Inc P.N : Raymond James relève son objectif de cours de 122 $ à 140 $
* Everpure Inc P.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 145 $ à 175 $
* Exxon Mobil XOM.N : HSBC relève son objectif de cours de 158 $ à 172 $
* First Financial Bancorp FFBC.O : Truist Securities passe de "conserver" à "acheter"; relève son objectif de cours
de 35 $ à 37 $
* First Financial Bancorp FFBC.O : Truist Securities passe de "conserver" à "acheter"; relève son objectif de cours
de 35 $ à 37 $
* Gen Digital Inc GEN.O : RBC abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $
* GoDaddy Inc GDDY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $
* Grail Inc GRAL.O : Mizuho relève son objectif de cours de 65 $ à 100 $
* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; abaisse son objectif de cours de 239 $ à
180 $
* H.B. Fuller Company FUL.N : Baird abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $
* H.B. Fuller Company FUL.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 75 $ à 63 $
* Infleqtion Inc INFQ.N : BTIG relève son objectif de cours de 22 $ à 25 $
* Knife River Corp KNF.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 105 $ à 65 $
* Lumexa Imaging Holdings LMRI.O : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation "surpondérer";
objectif de cours: 18 $
* Medline Inc. MDLN.O : UBS abaisse son objectif de cours de 45 $ à 43 $
* Merlin Inc MRLN.O : Canaccord Genuity lance la couverture avec une recommandation "Achat"; objectif de cours: 7,5 $
* Meta META.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 930 $ à 950 $
* Meta META.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 750 $ à 820 $
* Meta META.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 750 $ à 865 $
* Natera Inc NTRA.O : RBC relève son objectif de cours de 350 $ à 460 $
* Nike, Inc. NKE.N : BofA Global Research passe de "neutre" à "sous-performance"; abaisse son objectif de cours de 47
$ à 30 $
* Oklo Inc. OKLO.N : UBS abaisse son objectif de cours de 55 $ à 41 $
* Okta Inc OKTA.O : BMO relève son objectif de cours de 187 $ à 230 $
* Okta Inc OKTA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 165 $ à 205 $
* Okta Inc OKTA.O : Stephens relève son objectif de cours de 190 $ à 240 $
* Okta Inc OKTA.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 200 $ à 235 $
* Okta, Inc. OKTA.O : Macquarie relève son objectif de cours de 185 $ à 240 $
* Origin Bancorp Inc OBK.N : Stonex lance la couverture du titre avec une recommandation "neutre"
* Paychex, Inc. PAYX.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 117 $ à 105 $
* PayPal PYPL.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 60 $ à 55 $
* PDF Solutions Inc PDFS.O : Needham lance sa couverture avec une recommandation "Achat"; objectif de cours: 60 $
* Precigen Inc PGEN.O : B. Riley lance sa couverture avec une recommandation "Achat"; objectif de cours: 12 $
* Restaurant Brands International Inc QSR.N : Argus Research abaisse sa recommandation de "Achat" à "Conserver"
* Rezolute Inc RZLT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 6 $ à 7 $
* Seaport Therapeutics SPTX.O : Raymond James lance sa couverture avec une recommandation "achat fort"; objectif de
cours: 46 $
* Southern Co SO.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 114 $ à 104 $
* Sprouts Farmers market SFM.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 84 $ à 77 $
* Standardaero Inc SARO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $
* Surrozen Inc SRZN.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 44 $ à 54 $
* Synopsys, Inc. SNPS.O : HSBC passe à la recommandation "acheter"; relève son objectif de cours de 490 $ à 700 $
* TD Synnex Corporation SNX.N : UBS relève son objectif de cours de 352 $ à 379 $
* Third Coast Bancshares Inc TCBX.N : Stonex lance la couverture du titre avec une recommandation "Achat"; objectif
de cours: 54 $
* Triumph Financial Inc TFIN.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 89 $ à 84 $
* Twilio Inc TWLO.N : HSBC abaisse sa recommandation à "réduire"
* Uipath Inc PATH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 15 $ à 14 $
* Wealthfront Corp WLTH.O : Needham lance la couverture avec une recommandation "Achat"; objectif de cours: 13 $
* Westlake Corp WLK.N : UBS abaisse son objectif de cours de 106 $ à 98 $
* Zscaler Inc ZS.O : Mizuho relève son objectif de cours de 210 $ à 220 $
* Zscaler Inc ZS.O : RBC relève son objectif de cours de 210 $ à 236 $
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