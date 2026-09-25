TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Chevron, Exxon Mobil, GoDaddy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Chevron, Exxon Mobil et GoDaddy.
POINTS FORTS
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 158 à 167 dollars
* Chevron CVX.N : HSBC relève son objectif de cours de 218 à 250 dollars
* Exxon Mobil XOM.N : HSBC relève son objectif de cours de 158 $ à 172 $
* GoDaddy Inc GDDY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $
* Zscaler Inc ZS.O : RBC relève son objectif de cours de 210 $ à 236 $
Voici un résumé des recommandations d’analystes concernant des sociétés américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 3M Company MMM.N : Bernstein relève son objectif de cours de 145 $ à 171 $
* 3M Company MMM.N : Bernstein relève sa recommandation de « sous-performance » à « en ligne avec le marché »
* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 40 $ à 33 $
* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : Needham abaisse son objectif de cours de 41 $ à 35 $
* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 25 $ à 23 $
* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : BMO abaisse son objectif de cours de 36 $ à 34 $
* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 38 $ à 31 $
* Akamai Technologies AKAM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 158 $ à 167 $
* Akamai Technologies AKAM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 140 $ à 149 $
* Almonty Industries Inc ALM.O : Stifel lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 25 $
* Ameren Corp AEE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 114 $ à 107 $
* Andersen Group Inc ANDG.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 55 $ à 70 $
* Axogen Inc AXGN.O : Raymond James relève son objectif de cours de 48 $ à 53 $
* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 178 $ à 172 $
* Camden Property Trust CPT.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 123 $ à 108 $
* Cardinal Infrastructure Group CDNL.O : Truist Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 40 dollars
* Carmax Inc KMX.N : Stephens relève son objectif de cours de 66 $ à 74 $
* CF Industries Holdings Inc CF.N : Bernstein lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 162 $
* Charles River Laboratories CRL.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 300 $ à 320 $
* Charles River Laboratories CRL.N : Baird relève son objectif de cours de 291 $ à 334 $
* Charles River Laboratories CRL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 264 $ à 295 $
* Charles River Laboratories CRL.N : RBC relève son objectif de cours de 282 $ à 322 $
* Charles River Laboratories CRL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 300 $ à 325 $
* Chevron CVX.N : HSBC relève son objectif de cours de 218 $ à 250 $
* Cinemark Holdings Inc CNK.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 42 $ à 40 $
* Comcast Corporation CMCSA.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 30 $ à 27,50 $
* Comcast Corporation CMCSA.O : Keybanc passe d'une recommandation « sector weight » à « underweight »
* Comstock Resources Inc CRK.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Ne pas acheter »; objectif de cours: 14 dollars
* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 165 $ à 133 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 1 144 $ à 1 143 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 1 000 $ à 1 040 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 100 $ à 1 015 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : Mizuho abaisse son cours-cible de 1 100 $ à 1 065 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 1 100 $ à 1 050 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 1 011 $ à 955 $
* Cullinan Therapeutics Inc CGEM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $
* Damora Therapeutics Inc (Avant la reconstitution) DMRA.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 40 $ à 60 $
* Darden Restaurants Inc DRI.N : BMO abaisse son objectif de cours de 225 $ à 220 $
* Darden Restaurants Inc DRI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours à 247 $ contre 248 $
* Darden Restaurants Inc DRI.N : Mizuho relève son objectif de cours de 235 $ à 245 $
* Emerson EMR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 150 $ à 170 $
* Everpure Inc P.N : Raymond James relève son objectif de cours de 122 $ à 140 $
* Everpure Inc P.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 145 $ à 175 $
* Exxon Mobil XOM.N : HSBC relève son objectif de cours de 158 $ à 172 $
* First Financial Bancorp FFBC.O : Truist Securities passe de « conserver » à « acheter »; relève l'objectif de cours de 35 $ à 37 $
* First Financial Bancorp FFBC.O : Truist Securities passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 35 $ à 37 $
* Gen Digital Inc GEN.O : RBC abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $
* GoDaddy Inc GDDY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $
* Grail Inc GRAL.O : Mizuho relève son objectif de cours de 65 $ à 100 $
* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 239 $ à 180 $
* H.B. Fuller Company FUL.N : Baird abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $
* H.B. Fuller Company FUL.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 75 $ à 63 $
* Infleqtion Inc INFQ.N : BTIG relève son objectif de cours de 22 $ à 25 $
* Knife River Corp KNF.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 105 $ à 65 $
* Lumexa Imaging Holdings LMRI.O : Keybanc lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours à 18 dollars
* Meta META.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 930 $ à 950 $
* Meta META.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 750 $ à 820 $
* Meta META.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 750 $ à 865 $
* Natera Inc NTRA.O : RBC relève son objectif de cours de 350 $ à 460 $
* Okta Inc OKTA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 165 $ à 205 $
* Okta Inc OKTA.O : Stephens relève son objectif de cours de 190 $ à 240 $
* Okta Inc OKTA.O : BMO relève son objectif de cours de 187 $ à 230 $
* Okta Inc OKTA.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 200 $ à 235 $
* Origin Bancorp Inc OBK.N : Stonex lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »
* PayPal PYPL.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 60 $ à 55 $
* PDF Solutions Inc PDFS.O : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 60 $
* Precigen Inc PGEN.O : B. Riley lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 12 $
* Restaurant Brands International Inc QSR.N : Argus Research abaisse sa recommandation de « Acheter » à « Conserver »
* Rezolute Inc RZLT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 6 $ à 7 $
* Seaport Therapeutics SPTX.O : Raymond James lance sa couverture avec une recommandation « forte achat »; objectif de cours: 46 $
* Southern Co SO.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 114 $ à 104 $
* Sprouts Farmers Market SFM.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 84 $ à 77 $
* Standardaero Inc SARO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $
* Surrozen Inc SRZN.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 44 $ à 54 $
* Third Coast Bancshares Inc TCBX.N : Stonex lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 54 $
* Triumph Financial Inc TFIN.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 89 $ à 84 $
* Twilio Inc TWLO.N : HSBC abaisse sa recommandation à « réduire »
* Wealthfront Corp WLTH.O : Needham lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 13 $
* Zscaler Inc ZS.O : RBC relève son objectif de cours de 210 $ à 236 $
* Zscaler Inc ZS.O : Mizuho relève son objectif de cours de 210 $ à 220 $
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