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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Chevron, Exxon Mobil, GoDaddy
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 08:59
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Chevron, Exxon Mobil et GoDaddy.

POINTS FORTS

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 158 à 167 dollars

* Chevron CVX.N : HSBC relève son objectif de cours de

218 $ à 250 $

* Exxon Mobil XOM.N : HSBC relève son objectif de cours

de 158 $ à 172 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : Jefferies relève son objectif de

cours de 85 $ à 100 $

* Zscaler Inc ZS.O : RBC relève son objectif de cours de

210 $ à 236 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : Oppenheimer abaisse

son objectif de cours de 25 $ à 23 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 158 $ à 167 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : TD Cowen relève son

objectif de cours de 140 $ à 149 $

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N :

Baird relève son objectif de cours de 291 $ à 334 $

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : TD

Cowen relève son objectif de cours de 300 $ à 325 $

* Chevron CVX.N : HSBC relève son objectif de cours de

218 $ à 250 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 165 $ à 133 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 1 100 $ à 1 015 $

* Damora Therapeutics Inc (Avant la réincorporation)

DMRA.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 40 $ à

60 $

* Everpure Inc P.N : Raymond James relève son objectif de

cours de 122 $ à 140 $

* Exxon Mobil XOM.N : HSBC relève son objectif de cours à

172 $ contre 158 $

* First Financial Bancorp FFBC.O : Truist Securities

passe de « conserver » à « acheter »

* First Financial Bancorp FFBC.O : Truist Securities

relève son objectif de cours de 35 $ à 37 $

* Gen Digital Inc GEN.O : RBC abaisse son objectif de

cours de 30 $ à 26 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : Jefferies relève son objectif de

cours de 85 $ à 100 $

* H.B. Fuller Company FUL.N : Baird abaisse son objectif

de cours de 75 $ à 65 $

* Lumexa Imaging Holdings LMRI.O : Keybanc lance la

couverture du titre avec une recommandation « surpondérer

»; objectif de cours de 18 $

* Meta META.O : Canaccord Genuity relève son objectif de

cours de 930 $ à 950 $

* Meta META.O : TD Cowen relève son objectif de cours de

750 $ à 865 $

* Natera Inc NTRA.O : RBC relève son objectif de cours de

350 $ à 460 $

* Rezolute Inc RZLT.O : Jefferies relève son objectif de

cours de 6 $ à 7 $

* Standardaero Inc SARO.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 30 $ à 25 $

* Triumph Financial Inc TFIN.N : Raymond James abaisse

son objectif de cours de 89 $ à 84 $

* Zscaler Inc ZS.O : RBC relève son objectif de cours de

210 $ à 236 $

Valeurs associées

ACADIA PHARMA
22,1800 USD NASDAQ -12,78%
AKAMAI TECHNOLOG
110,4100 USD NASDAQ -6,78%
CHARLES RIV LAB
294,490 USD NYSE +6,18%
CHEVRON
205,570 USD NYSE +0,01%
CONSTELLATION BRD-A
114,190 USD NYSE -2,06%
COSTCO WHSL
896,4800 USD NASDAQ -0,91%
DAMORA THERAP
20,2700 USD NASDAQ -0,83%
EXXONMOBIL HLDG
162,055 USD NYSE +0,48%
FIRST FINL BANCO
31,5500 USD NASDAQ +1,06%
GALECTO
25,5100 USD NASDAQ -11,08%
GEN DIGITAL
23,0700 USD NASDAQ -12,05%
GODADDY RG-A
100,820 USD NYSE +4,56%
Gaz naturel
3,30 USD NYMEX 0,00%
H B FULLER CO
50,015 USD NYSE -0,65%
LUMEXA
9,8800 USD NASDAQ -2,56%
META PLATFORMS
777,5900 USD NASDAQ +4,50%
NATERA
408,7900 USD NASDAQ +4,61%
Pétrole Brent
105,57 USD Ice Europ -1,12%
Pétrole WTI
93,04 USD Ice Europ -1,76%
REZOLUTE
3,9400 USD NASDAQ -1,50%
STANDARDAERO
22,190 USD NYSE -1,79%
ZSCALER
214,6400 USD NASDAQ +0,09%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 25/09/2026 à 08:59:29.

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HAFFNER ENERGY
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Pétrole Brent
105,57 -1,12%
CAC 40
8 083,14 +0,02%
GENFIT
8,75 -3,31%
2CRSI
28,24 -6,18%
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