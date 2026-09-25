TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Chevron, Exxon Mobil, GoDaddy

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Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Chevron, Exxon Mobil et GoDaddy.
POINTS FORTS
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : JP Morgan relève son
objectif de cours de 158 à 167 dollars
* Chevron CVX.N : HSBC relève son objectif de cours de
218 $ à 250 $
* Exxon Mobil XOM.N : HSBC relève son objectif de cours
de 158 $ à 172 $
* GoDaddy Inc GDDY.N : Jefferies relève son objectif de
cours de 85 $ à 100 $
* Zscaler Inc ZS.O : RBC relève son objectif de cours de
210 $ à 236 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : Oppenheimer abaisse
son objectif de cours de 25 $ à 23 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : JP Morgan relève son
objectif de cours de 158 $ à 167 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : TD Cowen relève son
objectif de cours de 140 $ à 149 $
* Charles River Laboratories International Inc CRL.N :
Baird relève son objectif de cours de 291 $ à 334 $
* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : TD
Cowen relève son objectif de cours de 300 $ à 325 $
* Chevron CVX.N : HSBC relève son objectif de cours de
218 $ à 250 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 165 $ à 133 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 1 100 $ à 1 015 $
* Damora Therapeutics Inc (Avant la réincorporation)
DMRA.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 40 $ à
60 $
* Everpure Inc P.N : Raymond James relève son objectif de
cours de 122 $ à 140 $
* Exxon Mobil XOM.N : HSBC relève son objectif de cours à
172 $ contre 158 $
* First Financial Bancorp FFBC.O : Truist Securities
passe de « conserver » à « acheter »
* First Financial Bancorp FFBC.O : Truist Securities
relève son objectif de cours de 35 $ à 37 $
* Gen Digital Inc GEN.O : RBC abaisse son objectif de
cours de 30 $ à 26 $
* GoDaddy Inc GDDY.N : Jefferies relève son objectif de
cours de 85 $ à 100 $
* H.B. Fuller Company FUL.N : Baird abaisse son objectif
de cours de 75 $ à 65 $
* Lumexa Imaging Holdings LMRI.O : Keybanc lance la
couverture du titre avec une recommandation « surpondérer
»; objectif de cours de 18 $
* Meta META.O : Canaccord Genuity relève son objectif de
cours de 930 $ à 950 $
* Meta META.O : TD Cowen relève son objectif de cours de
750 $ à 865 $
* Natera Inc NTRA.O : RBC relève son objectif de cours de
350 $ à 460 $
* Rezolute Inc RZLT.O : Jefferies relève son objectif de
cours de 6 $ à 7 $
* Standardaero Inc SARO.N : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 30 $ à 25 $
* Triumph Financial Inc TFIN.N : Raymond James abaisse
son objectif de cours de 89 $ à 84 $
* Zscaler Inc ZS.O : RBC relève son objectif de cours de
210 $ à 236 $
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