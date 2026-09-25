Guerre en Ukraine : Donald Trump a pris sa "décision finale" et va accorder à Kiev les licences pour produire des missiles Patriot, selon Volodymyr Zelensky

Le lancement de la production de Patriot en Ukraine pourrait prendre "un an à un an et demi", a récemment estimé le président ukrainien.

Volodymyr Zelensky et Donald Trump à New York, aux États-Unis, le 22 septembre 2026. ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )

C'est la fin d'un long suspens : "Oui, (...) l'Ukraine recevra des licences pour la production de missiles Patriot", a confirmé Donald Trump à Volodymyr Zelensky, a affirmé vendredi 25 septembre le président ukrainien, laissant espérer un regain d'efficacité de la défense antiaérienne ukrainienne face aux missiles balistiques russes .

"Lors de notre dernière rencontre, le président Trump m'a confirmé que oui, il avait pris une décision finale : l'Ukraine recevra des licences pour la production de missiles Patriot", a-t-il dit dans un message vocal adressé à des journalistes, après avoir rencontré son homologue américain à New York cette semaine.

Volodymyr Zelensky avait estimé plus tôt cette semaine que le lancement de la production de Patriot en Ukraine pourrait prendre "un an à un an et demi".

Début septembre, le secrétaire d'État américain Marco Rubio avait indiqué que les États-Unis négociaient avec l'Ukraine l'octroi d'une licence en vue de produire des intercepteurs Patriot, un dossier sur lequel Donald Trump a semblé changer d'avis plusieurs fois. Marco Rubio avait néanmoins souligné que l'octroi de licences ne fournirait pas de "solution immédiate" aux problèmes auxquels sont confrontés actuellement l'Ukraine.

Seule option contre les missiles balistiques

Si Kiev réussit à intercepter la majorité des drones russes, les missiles balistiques, encore plus destructeurs, sont aussi beaucoup plus difficiles à contrer et la Russie les utilise de plus en plus souvent , notamment pour attaquer les grandes villes ukrainiennes.

Les intercepteurs PAC-3 pour les systèmes Patriot sont les seuls, selon Kiev, capables de détruire les missiles balistiques. Ils sont très onéreux et difficiles à obtenir, et leur pénurie à l'échelle mondiale s'est encore aggravée depuis la guerre entre les États-Unis et l'Iran cette année.

Lors d'une visite à Washington en juillet, Volodymyr Zelensky avait affirmé avoir "discuté de licences pour la production d'intercepteurs Patriot" avec Donald Trump. Le président américain avait, lui, estimé que les États-Unis devaient faire "très attention" avant d'autoriser l'Ukraine à produire des missiles pour les systèmes Patriot.