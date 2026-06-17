TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-CF Industries, Kimberly-Clark, Welltower

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment CF Industries, Kimberly-Clark et Welltower.

POINTS FORTS

* CF Industries Holdings CF.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 130 à 121 dollars

* Kimberly-Clark KMB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 115 $ à 121 $

* Welltower Inc WELL.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une recommandation

"surperformer"

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters ce mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Caretrust REIT CTRE.N : Raymond James reprend sa couverture avec une note "surperformer"; objectif de cours: 43 $

* CF Industries Holdings CF.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 130 $ à 121 $

* Chiron Real Estate XRN.N : Raymond James lance sa couverture avec une recommandation "en ligne avec le marché"

* Cognizant CTSH.O : Berenberg abaisse sa recommandation de "Achat" à "Conserver"; abaisse son objectif de cours de

81 $ à 59 $

* Guardant Health Inc GH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 130 $ à 150 $

* Healthcare Realty Trust HR.N : Raymond James reprend sa couverture avec une note "surperformance"; objectif de

cours de 24 $

* Healthpeak Properties DOC.N : Raymond James reprend sa couverture avec une note "en ligne avec le marché"

* Humacyte Inc HUMA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 1,5 $ à 1,25 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Baird relève son objectif de cours de 275 $ à 290 $

* Janus Living JAN.N : Raymond James lance sa couverture avec une recommandation "achat fort"; objectif de cours: 34

$

* Kimberly-Clark KMB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 115 $ à 121 $

* Landstar System Inc LSTR.O : Baird relève son objectif de cours de 195 $ à 225 $

* Matson Inc MATX.N : Stephens relève son objectif de cours de 217 $ à 230 $

* Omega Healthcare Investors OHI.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une recommandation

"surperformer"

* Omega Healthcare Investors OHI.N : Raymond James reprend sa couverture avec un objectif de cours de 50 $

* Ryder System Inc R.N : Baird relève son objectif de cours de 253 $ à 290 $

* Sabra Health Care REIT SBRA.O : Raymond James reprend sa couverture avec une note "sous-performance"

* Schneider National Inc SNDR.N : Baird relève son objectif de cours de 35 $ à 39 $

* Valmont Industries Inc VMI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 520 $ à 600 $

* Valmont Industries Inc VMI.N : Stifel relève son objectif de cours de 541 $ à 645 $

* Ventas Inc VTR.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note "surperformer"; objectif de cours:

94 $

* Welltower Inc WELL.N : Raymond James reprend sa couverture avec une note "surperformer"; objectif de cours: 226 $