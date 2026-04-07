information fournie par Reuters • 07/04/2026 à 14:31

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Centerspace, Union Pacific, XPO

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Centerspace, Union Pacific et XPO.

FAITS MARQUANTS

* Centerspace CSR.N : Piper Sandler relève la note de neutre à surpondérer

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à achat

* Travelers TRV.N : Jefferies relève le cours cible de 305 à 321 dollars

* Union Pacific Corp UNP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 267 $ contre 265 $ auparavant

* XPO Inc XPO.N : JP Morgan relève le cours cible de 201 à 206 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 18 à 24 dollars

* Advanced Energy Industries, Inc. AEIS.O : Wells Fargo relève son objectif de 300 $ à 340 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler relève l'objectif de prix à 114 $ contre 97 $

* Amazon AMZN.O : Moffettnathanson relève l'objectif de cours à 288 $ contre 283 $ auparavant

* American Express Co AXP.N : Jefferies ramène le cours cible à 300 $, contre 375 $ auparavant

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 460 $ contre 530 $

* Amgen Inc AMGN.O : RBC augmente le prix cible de 360 $ à 370 $

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : JP Morgan réduit le prix cible à 155 $ contre 164 $

* Apellis Pharmaceuticals Inc APLS.O : RBC augmente le cours cible de 21 $ à 41 $

* Apple Hospitality REIT APLE.N : Barclays réduit le prix cible à 13 $ contre 14 $

* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan réduit le cours cible de 90 $ à 85 $

* Arista Networks Inc ANET.N : Rosenblatt Securities passe de neutre à achat

* Arista Networks Inc ANET.N : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours de 165 à 180 dollars

* Array Technologies, Inc. ARRY.O : Barclays ramène l'objectif de cours de 9 à 8 dollars

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : KBW réduit le prix cible de 249 $ à 246 $

* Asbury Automotive Group Inc. ABG.N : Barclays augmente le prix cible à 235 $, contre 230 $ auparavant

* Associated Banc-Corp ASB.N : Barclays relève le prix cible de 30 à 33 dollars

* Associated Banc-Corp ASB.N : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Autonation, Inc. AN.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 240 $, contre 245 $ auparavant

* Axos Financial Inc AX.N : Raymond James réduit le prix cible à 100$ contre 110

* Axos Financial Inc AX.N : Raymond James augmente le prix cible de "surperformance" à "achat fort

* Baker Hughes Co BKR.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 64 $ à 69 $

* Baldwin Insurance Group, Inc BWIN.O : KBW réduit son objectif de cours à 26 $ contre 29 $

* Banc of California, Inc. BANC.N : Barclays réduit le prix cible à 23 $ contre 25 $

* Bank of America BAC.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 57,5 $ contre 61,5 $

* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : Barclays augmente le prix cible à 86 $ contre 83 $

* Bankunited, Inc. BKU.N : Barclays réduit le prix cible à 53 $ contre 55 $

* Bio Rad Laboratories Inc BIO.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à neutre au lieu d'acheter

* Bio Rad Laboratories Inc BIO.N : Citigroup réduit le prix cible de 375 $ à 300 $

* Biogen BIIB.O : RBC réduit le prix cible de 233 $ à 213 $

* Blackstone BX.N : Piper Sandler réduit le cours cible à 122 $, contre 158 $ auparavant

* Bok Financial Corp BOKF.O : RBC augmente le prix cible de 132 $ à 136 $

* Bok Financial Corporation BOKF.O : Barclays augmente le prix cible de 135 $ à 145 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Bernstein ajuste le PT à 188 $ contre 4698 $ pour tenir compte du fractionnement des actions à

raison de 25 pour 1

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : KBW réduit le prix cible de 36 $ à 31 $

* Carvana Co. CVNA.N : Barclays réduit le cours cible de 450 à 430 dollars

* Centene Corp CNC.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 34 $ contre 32 $

* Centerspace CSR.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 72 $ contre 69 $

* Centerspace CSR.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC relève le cours cible de 100 $ à 125

* Cg Oncology, Inc. CGON.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 80 $ à 100 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 330 dollars contre 275 dollars

* Citigroup C.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 131 $ contre 134 $

* Citizens Financial CFG.N : JP Morgan réduit le prix cible à 68 $ contre 71 $

* CME Group Inc CME.O : Raymond James relève le cours cible de 310 à 320 dollars

* Cognizant CTSH.O : Citigroup réduit le prix cible de 86 $ à 68 $

* Columbia Banking System, Inc. COLB.O : Barclays réduit le prix cible à 29 $ contre 30 $

* CSX Corp CSX.O : JP Morgan augmente le prix cible à 42 $ contre 41 $

* Cullen/Frost Bankers, Inc. CFR.N : Barclays relève le prix cible de 150 $ à 155 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : La Banque Scotia relève le prix cible de 189 à 195 dollars

* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 98 $ contre 67 $ auparavant

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Citigroup ramène l'objectif de cours de 440 à 425 dollars

* Draftkings Inc. DKNG.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 30 $ à 31 $

* D-Wave Quantum Inc QBTS.N : Mizuho réduit le prix cible à 31 $ contre 40 $

* East West Bancorp, Inc. EWBC.O : Barclays réduit le prix cible à 142 $ de 150

* Eastern Bankshares, Inc. EBC.O : Barclays augmente le prix cible de 22 $ à 23 $

* Elevance Health ELV.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 405 $ contre 385 $

* Enterprise Products Partners L.P EPD.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 44 $ contre 38 $

* Equinix Inc EQIX.O : La Banque Scotia ramène le cours de l'action de surperformance à performance sectorielle

* Equinix Inc EQIX.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 997 $ à 1050 $

* Fastly Inc FSLY.O : Piper Sandler relève le cours cible de 14 $ à 30 $

* FB Financial Corp FBK.N : Raymond James relève le cours de l'action de "Market Perform" à "Strong Buy"

* Fifth Third Bancorp FITB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 50,5 $ à 53 $

* First Horizon Corporation FHN.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 29 $ contre 30 $ auparavant

* First Solar Inc FSLR.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 187 $ contre 205 $

* Flagstar Bank Na FLG.N : Truist Securities relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Flagstar Bank Na FLG.N : Truist Securities augmente le prix cible de 13,5 $ à 17 $

* Forum Markets, Inc FRMM.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat spéculative

* Forum Markets, Inc FRMM.O : Benchmark initie une couverture avec un prix cible de 5

* Fubotv Inc FUBO.N : Barrington Research relève la note à surperformance

* Fubotv Inc FUBO.N : Wedbush ajuste le PT de 3,5 $ à 24 $ pour refléter le fractionnement d'actions à raison de 1 pour 12

* General Dynamics Corp GD.N : Jefferies réduit le prix cible de 385 $ à 380 $

* Gilead GILD.O : RBC relève le cours cible de 118 à 123 dollars

* Global Business Travel Group, Inc. GBTG.N : BofA Global Research initie avec une note neutre

* Global Business Travel Group, Inc. GBTG.N : BofA Global Research initie avec un objectif de prix de 6,50

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : KBW réduit le prix cible de 85 $ à 75 $

* Group 1 Automotive Inc. GPI.N : Barclays réduit le prix cible à 455$ de 470

* Hanover Insurance Group Inc THG.N : RBC réduit le prix cible de 200 $ à 190 $

* Hippo Holdings Inc HIPO.N : KBW réduit le cours cible à 30 $ contre 33 $

* Humana HUM.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 210 $ contre 196 $

* Humana Inc. HUM.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 227 $ contre 206 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 21 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan réduit le prix cible de 185 $ à 181 $

* Incyte INCY.O : RBC relève le cours cible de 92 $ à 95 $

* Independent Bank Corp. INDB.O : Barclays relève le cours cible de 80 $ à 82 $

* Insmed Inc INSM.O : RBC relève le cours cible à 212 $, contre 203 $ auparavant

* Intel Corporation INTC.O : Wells Fargo relève le cours cible de 45 à 55 dollars

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 222 $ contre 215 $ auparavant

* Ionq Inc IONQ.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 61 $ contre 80

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 213 $ contre 206 $

* J&J JNJ.N : Guggenheim relève l'objectif de cours à 244 $ contre 240 $

* Keycorp KEY.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 22,5 $ contre 24,5

* KKR KKR.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 117 $ contre 135 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 65 $, contre 60 $ auparavant

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Wells Fargo relève son PT de 60 à 65 dollars

* Liberty Media FWONK.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 95 $ à 89 $

* Lithia Motors Inc. LAD.N : Barclays réduit le prix cible à 370 $ contre 380 $

* LKQ Corp. LKQ.O : Barclays réduit le prix cible de 34 $ à 33 $

* lsb Industries Inc LXU.N : RBC réduit la performance du secteur de "surperformer" à "performer"

* Lsb Industries Inc LXU.N : RBC augmente le prix cible de 15 $ à 14 $

* M&T Bank Corp MTB.N : JP Morgan réduit le prix cible de 244,5 $ à 231,5 $

* Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE.N : BTIG initie avec une note d'achat

* Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE.N : BTIG initie avec un objectif de prix de 70

* Markel Group Inc MKL.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 2160 $ contre 2240 $

* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : KBW réduit le prix cible à 200 $, contre 206 $ auparavant

* Match Group, Inc. MTCH.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 33 $ à 30 $

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 99 $ à 90 $

* Microsoft MSFT.O : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste US 1

* Moderna MRNA.O : RBC relève le cours cible de 30 $ à 35 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 145 $ à 152 $

* Moody's Corp MCO.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 489 $ contre 526 $

* National Fuel Gas Co NFG.N : KeyBanc initie une couverture avec une note de surpondération; PT 110

* Navan Inc NAVN.O : BofA Global Research initie une couverture avec une note d'achat

* Navan Inc NAVN.O : BofA Global Research initie une couverture avec un objectif de prix de 17,00

* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : KBW relève l'objectif de cours de 25 à 28 dollars

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de prix à 200 $, contre 164 $ auparavant

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Citigroup relève l'objectif de prix à 242 $, contre 204 $ auparavant

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de prix à 215 $, contre 192 $ auparavant

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Oppenheimer relève l'objectif de prix à 220 $, contre 192 $ auparavant

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Wedbush relève le prix cible de 151 à 166 $

* Nextpower NXT.O : Barclays relève l'objectif de cours à 123 $ contre 115 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 292 $ contre 296 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP Morgan augmente le prix cible de 182 à 183 $

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Wells Fargo augmente l'objectif de prix à 200 $ de 165

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Wells Fargo relève la pondération de sous-pondéré à égal

* Old National Bancorp ONB.O : Barclays relève l'objectif de cours de 29 à 30 dollars

* Optimumbank Holdings Inc OPHC.A : Alliance Global Partners initie avec une note d'achat

* Optimumbank Holdings Inc OPHC.A : Alliance Global Partners initie avec un objectif de 6,5

* Oruka Therapeutics ORKA.O : Barclays relève l'objectif de cours de 50 à 78 dollars

* Packaging Corporation of America PKG.N : Wells Fargo abaisse l'objectif de cours à 226 $ contre 234 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : Jefferies réduit le prix cible à 163 $ contre 175 $

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Barclays réduit l'objectif de cours de surpondération à égalité de pondération

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Barclays réduit le prix cible à 9$ de 13

* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Barclays réduit le prix cible de 10 à 9 dollars

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Barclays ramène le prix cible de 195 $ à 190 $

* Permian Resources Holdings Inc PR.N : KeyBanc initie une couverture avec une note de surpondération

* Permian Resources Holdings Inc PR.N : KeyBanc initie une couverture avec un objectif de prix de 25

* Phreesia Inc PHR.N : Raymond James réduit le prix cible de 25 $ à 16 $

* Pinnacle Financial Partners Inc (Tennessee) PNFP.N : RBC réduit l'objectif de cours à 110 $ contre 120

* Pinnacle Financial Partners, Inc. PNFP.N : Barclays réduit l'objectif de prix à 130 $ de 135

* Pinterest, Inc. PINS.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 25$ contre 27

* Plus Therapeutics Inc PSTV.O : Maxim Group ajuste le PT à 12 $ de 37,5 $ pour refléter le fractionnement d'actions à raison de 1

pour 25

* PNC Financial Services PNC.N : JP Morgan réduit le prix cible de $251 à $237.5

* Popular, Inc. BPOP.O : Barclays augmente le prix cible à 180 $ de 175 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : Jefferies augmente le prix cible de 185 $ à 195 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW réduit le prix cible à 210 $ contre 227 $

* Quad/Graphics Inc QUAD.N : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; PT 10

* Rank One Computing Corp ROC.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; PT 9 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Jefferies réduit le prix cible de 165 $ à 145 $

* Red River Bancshares Inc RRBI.O : Raymond James réduit le prix cible de "surperformance" à "performance du marché"

* Reddit RDDT.N : Truist Securities réduit le prix cible de 275 à 260 dollars

* Reddit, Inc. RDDT.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 149 $ contre 196 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : RBC augmente le prix cible de 765 $ à 779 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : RBC augmente le prix cible de 130 $ à 136 $

* Rigetti Computing Inc RGTI.O : Mizuho réduit le prix cible de 43 $ à 33 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Mizuho réduit le prix cible à 105 $ contre 110 $

* Root Inc ROOT.O : Jefferies réduit le prix cible à 75$ de 99

* Root Inc ROOT.O : KBW réduit le prix cible à 95 $ de 104

* Royal Gold Inc RGLD.O : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 340 $ à 360 $

* RXO Inc RXO.N : JP Morgan réduit le prix cible de 14 $ à 13 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 580,00 $ à 556,00 $

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research relève le cours de l'action de neutre à achat

* Saia Inc SAIA.O : JP Morgan réduit le prix cible de 403 à 402 dollars

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : RBC relève le cours cible de 18 à 19 dollars

* SBA Communications Corp. SBAC.O : Wells Fargo relève le cours cible de 195 $ à 220 $

* SEI Investments Co SEIC.O : Raymond James réduit le prix cible de 120 $ à 104 $

* Selective Insurance Group Inc SIGI.O : KBW réduit le prix cible de 92 $ à 84 $

* ServiceNow Inc NOW.N : BTIG réduit le prix cible de 200 $ à 185 $

* Sharplink, Inc. SBET.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Snap, Inc. SNAP.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 6$ de 8

* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : Baird abaisse la note à neutre; réduit le prix cible à 53 $ de 107 $

* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : Stifel passe d'une cote d'achat à une cote de maintien; réduit la PT à 53 $ de 115 $

* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : TD Cowen réduit le prix cible de 85 $ à 53 $

* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : TD Cowen réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Sunrun Inc RUN.O : Jefferies réduit le prix cible de 22 $ à 15 $

* Sutro Biopharma Inc STRO.O : Leerink Partners initie une couverture avec une note de surperformance

* Sutro Biopharma Inc STRO.O : Leerink Partners initie une couverture avec un objectif de prix de 38

* Sysco SYY.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 83 $ à 77 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Barclays relève le cours cible à 255 $ contre 226 $

* Third Coast Bancshares Inc TCBX.N : Raymond James relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Tractor Supply Company TSCO.O : BofA Global Research rétablit la note neutre

* Tractor Supply Company TSCO.O : BofA Global Research rétablit la note avec un objectif de prix de 47,00

* Travelers TRV.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 305 à 321 dollars

* Truist Financial Corp TFC.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 51,5 $ contre 57 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : RBC augmente le cours cible de 134 $ à 138 $

* Union Pacific Corp UNP.N : JP Morgan relève le cours cible à 267 $ contre 265 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : RBC relève le cours cible de 643 $ à 700 $

* UnitedHealth UNH.N : Bernstein relève le cours cible à 411 $, contre 405 $ auparavant

* UnitedHealth UNH.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 337 $ contre 315 $

* Universal Logistics Holdings Inc ULH.O : Stifel relève l'objectif de cours à 20 $ contre 17 $ auparavant

* UPS UPS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 105 $ contre 112 $ auparavant

* UPS UPS.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 106 $ contre 107 $

* US Bancorp USB.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 58 $ contre 62 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : RBC augmente le prix cible de 541 $ à 543 $

* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : RBC réduit le prix cible de 42 $ à 30 $

* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : Wedbush retire le titre de sa liste des meilleures idées

* Wells Fargo WFC.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 91$ contre 99,5

* Werner Enterprises Inc WERN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 30$ contre 28

* Western Alliance Bancorp WAL.N : RBC réduit l'objectif de cours à 89 $ contre 100 $

* Western Alliance Bancorporation WAL.N : Barclays réduit le prix cible à 88 $ contre 90 $

* Wingstop Inc WING.O : Citigroup passe de neutre à achat; baisse le prix cible de 286 $ à 230 $

* XPO Inc XPO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 206 $ contre 201 $

* XPO Inc XPO.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 225 $ contre 205 $