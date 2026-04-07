Face au désordre géopolitique, la diversification s’impose

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Faible dynamisme du marché du travail américain, nette accélération de l'inflation dans la zone euro en mars, les entreprises asiatiques se montrent plus prudentes … ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Depuis le début de l'année, les marchés ont été marqués par une série d'événements géopolitiques. Alors que l'intervention militaire américaine au Venezuela a été globalement ignorée par les marchés, la guerre au Moyen-Orient a provoqué une forte hausse des prix de l'énergie, avec des répercussions sur les marchés mondiaux. Par conséquent, les actions ont reculé à l'échelle mondiale, tandis que les rendements obligataires ont augmenté. Les investisseurs anticipent des mesures fortes de la part des banques centrales, car ils se focalisent beaucoup sur l'inflation, alors que les préoccupations liées à la croissance sont pour l'instant au second plan. Nous ne partageons que partiellement l'avis des marchés, mais estimons que la croissance pourrait être fragilisée si les prix restent élevés pendant une longue période.

L'impact de la crise sur les actions n'a pas été homogène. Les pays importateurs d'énergie, ainsi que ceux qui affichaient de solides performances avant le début de la guerre, ont été davantage impactés. Malgré un environnement plus incertain, la performance depuis le début de l'année sur certains marchés émergents, en particulier en Amérique latine et en Europe, a été meilleure qu'aux États-Unis. Cette crise renforce notre conviction selon laquelle la diversification* entre différentes zones géographiques, telles que les marchés émergents, le Japon et l'Europe, est essentielle pour renforcer la résilience des portefeuilles sur le long terme.

* La diversification ne garantit pas un profit et ne protège pas contre les pertes.

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