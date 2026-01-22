information fournie par Reuters • 22/01/2026 à 18:11

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Cencora, Crocs, Teledyne Technologies

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Cencora, Crocs et Teledyne Technologies.

FAITS MARQUANTS

* Cencora COR.N : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"; augmente

l'objectif de cours de 330 à 440 dollars

* Chemed Corp CHE.N : Jefferies abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver";

l'objectif de cours est ramené de 550 $ à 475 $

* Crocs Inc CROX.O : Keybanc abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "pondération

sectorielle"

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 525 $ à 535 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Needham relève l'objectif de cours de 615 $ à 700 $

Voici un résumé des mises à jour des analyses sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les sociétés sont classées par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 90 à 135 dollars

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Citigroup relève sa recommandation de "neutre" à "acheter"

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Jefferies réduit le prix cible de 34 $ à 15 $

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Jefferies abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver"

* ACM Research Inc ACMR.O : Benchmark augmente le prix cible de 45 $ à 62 $

* Acushnet Holdings Corp GOLF.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 76 à 90 $

* Acushnet Holdings Corp GOLF.N : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours de 90,00 $ à 95,00 $

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 300 $ contre 260 $ auparavant

* Align Technology Inc ALGN.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 210 $ contre 189 $

* Alliant Energy Corporation LNT.O : Barclays relève l'objectif de cours de 65 à 67 dollars

* Alliant Energy Corporation LNT.O : Barclays relève sa recommandation de "sous-pondérer" à "pondération égale"

* Ally Financial ALLY.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 55 à 57 dollars

* Alphabet Inc GOOG.O : Raymond James relève l'objectif de cours de 315 à 400 dollars

* Alphabet Inc GOOG.O : Raymond James relève sa recommandation de "surperformance" à "achat fort"

* American Electric Power Company, Inc. AEP.O : Barclays relève l'objectif de cours à 121 $ contre 117 $ auparavant

* Amicus Therapeutics Inc FOLD.O : Jefferies réduit le prix cible de 16 $ à 14,5 $

* Amicus Therapeutics Inc FOLD.O : Jefferies abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver"

* Antero Resources AR.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 41 $ contre 46 $

* APA Corporation APA.O : Barclays abaisse sa recommandation de "pondération égale" à "sous-pondérer"

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : RBC abaisse sa recommandation de "surperformer" à "performance sectorielle"

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : RBC augmente le prix cible de 70 $ à 83 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : B. Riley relève l'objectif de cours de 61 $ à 101 $

* Babcock & Wilcox Enterprises Inc BW.N : Northland Capital initie une couverture avec une note de surperformance; prix cible de 10

* Bank Ozk OZK.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 64 $ à 62 $

* Bankunited Inc BKU.N : Barclays relève le prix cible de 47 à 55 dollars

* Bankunited Inc BKU.N : Jefferies relève le prix cible de 55 $ à 65 $

* Bankunited Inc BKU.N : KBW relève le cours cible de 42 à 55 dollars

* Bankunited Inc BKU.N : Raymond James relève le cours cible de 51 à 55 dollars

* Bankunited Inc BKU.N : RBC augmente le prix cible de 48 $ à 53 $

* Bentley Systems Inc BSY.O : BMO initie une couverture avec une note de surperformance; objectif de prix: 48

* Bill Holdings Inc BILL.N : Citigroup réduit le prix cible de 71 $ à 62 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 40 $ à 46 $

* Brinker International Inc EAT.N : Wells Fargo relève le prix cible de 175 à 200 dollars

* Brookdale Senior Living Inc. BKD.N : Barclays relève le cours cible de 14 à 15 dollars

* BXP Inc BXP.N : Piper Sandler ramène le cours cible de 90 $ à 87 $

* California Resources Corp. CRC.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 65 $, contre 68 $ auparavant

* Callaway Golf Co CALY.N : B. Riley augmente le prix cible à 19$ de 11

* Callaway Golf Co CALY.N : B. Riley relève sa recommandation de "neutre" à "acheter"

* Cardinal Health Inc CAH.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 270 $ contre 220 $ auparavant

* Carnival Corp CCL.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 34$ contre 31

* Cava Group Inc CAVA.N : RBC relève le cours cible de 70 $ à 80 $

* Cencora COR.N : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"; relève l'objectif de cours de 330 à 440 dollars

* Centene Corp CNC.N : JP Morgan relève le cours cible de 38 $ à 45 $

* Charles River Laboratories International CRL.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 251 $, contre 197 $ auparavant

* Charles Schwab SCHW.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 131 $ contre 128 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 94 $ contre 93 $ auparavant

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 122 $ contre 121 $ auparavant

* Charles Schwab Corp SCHW.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 128 dollars contre 124 dollars

* Charles Schwab Corp SCHW.Nampgt : Truist Securities relève le prix cible de 120 à 122 dollars

* Charles Schwab Corp SCHW.Nampgt : UBS relève le prix cible de 123 à 125 dollars

* Chemed Corp CHE.Nampgt : Jefferies abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver"; l'objectif de cours est ramené de 550 $ à

475 $

* Chevron Corp CVX.N : Raymond James augmente le prix cible de 175 $ à 187 $

* Chevron Corporation CVX.N : Barclays relève l'objectif de cours à 166 $, contre 158 $ auparavant

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : RBC relève le cours cible de 40 à 50 dollars

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Wells Fargo relève le prix cible de 45 à 50 dollars

* Ciena Corp CIEN.N : Stifel relève le cours cible de 270 à 280 dollars

* Cinemark Holdings Inc CNK.N : B. Riley ramène le cours cible à 29 $, contre 35 $ auparavant

* Cinemark Holdings Inc CNK.N : JP Morgan réduit le prix cible à 31 $ contre 37 $

* Citizens Financial CFG.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 78 $ contre 70 $ auparavant

* Citizens Financial CFG.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 73 $ contre 65 $

* Citizens Financial CFG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 80 $ contre 70

* Citizens Financial CFG.N : KBW relève l'objectif de cours de 68 à 70 dollars

* Citizens Financial CFG.N : RBC relève le cours cible de 60 $ à 67 $

* CNX Resources Corp. CNX.N : Barclays abaisse sa recommandation de "pondération égale" à "sous-pondérer"

* Coeur Mining Inc CDE.N : TD Cowen augmente le cours cible de 25 $ à 31 $

* Cognizant CTSH.O : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 107

* Coherent Corp COHR.Nampgt : Exane BNP Paribas relève l'objectif de cours de 200 $ à 230 $

* Coherent Corp COHR.Nampgt : Stifel relève l'objectif de cours de 168 $ à 220 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 185 $, contre 220 $ auparavant

* Conocophillips COP.N : Raymond James augmente le prix cible à 113 $, contre 98 $ auparavant

* Consolidated Edison Inc ED.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 101 à 100 dollars

* Coterra Energy CTRA.N : Barclays réduit le prix cible de 35 à 34 dollars

* Crocs Inc CROX.O : Keybanc abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "pondération sectorielle"

* Dana Inc DAN.N : UBS relève le cours cible de 31 à 35 dollars

* Dana Incorporated DAN.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 33 à 36 dollars

* Dana Incorporated DAN.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 30 $ contre 24 $ auparavant

* Datadog Inc DDOG.O : Stifel relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"; abaisse l'objectif de cours de 205 à 160 dollars

* Devon Energy Corporation DVN.N : Barclays relève le cours cible de 40 à 42 dollars

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Mizuho réduit le prix cible à 194 $ de 195

* Dime Community Bancshares Inc DCOM.O : KBW relève l'objectif de cours à 40 $, contre 34 $ auparavant

* Dominion Energy D.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 64 $ à 63 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : RBC réduit l'objectif de cours de 450 $ à 425 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 450 $ à 430 $

* Doximity Inc DOCS.N : Jefferies réduit le prix cible de 83 $ à 67 $

* Eagle Bancorp Inc EGBN.O : Jefferies augmente le prix cible à 26$ de 22

* Edison International EIX.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 68 $ à 67 $

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 24 à 30 dollars

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : Piper Sandler relève sa recommandation de "neutre" à "surpondérer"

* Enhabit Inc EHAB.N : Oppenheimer relève sa recommandation de "performer" à "surperformer"

* EOG Resources Inc EOG.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 133$ contre 136

* EQT Corporation EQT.N : Barclays réduit le prix cible de 67 $ à 64 $

* Evergy Inc EVRG.O : Barclays augmente le prix cible de 80 $ à 82 $

* Evolus Inc EOLS.O : BTIG ramène l'objectif de cours à 13 $ contre 18 $

* Evommune Inc EVMN.N : Oppenheimer initie la couverture avec une note Outperform et un PT de 42

* Exelon Corporation EXC.O : Barclays réduit le prix cible de 52 $ à 50 $

* Expand Energy EXE.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 126 $ contre 136 $

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : Barclays relève l'objectif de cours de 130 à 140 dollars

* First Solar Inc FSLR.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 271 $ contre 291 $

* FirstEnergy Corp. FE.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 50 $ contre 51 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 210 $ contre 250 $ auparavant

* Formfactor Inc FORM.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 96 $ contre 62 $ auparavant

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 7 à 15 dollars

* Freshworks Inc. FRSH.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 19 $ à 18 $

* Glaukos Corp GKOS.N : Stifel augmente le prix cible à 160 $ contre 115 $

* GoodRx Holdings Inc GDRX.O : Jefferies réduit le prix cible de 5,25 $ à 2,75 $

* GoodRx Holdings Inc GDRX.O : Jefferies abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver"

* Goodyear Tire & Rubber GT.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 12$ de 10

* Great Lakes Dredge & Dock GLDD.O : JP Morgan initie avec une note de surpondération; PT $20

* Halliburton HAL.N : HSBC relève le prix cible de 30 $ à 40 $

* Halliburton Co HAL.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 38 $ contre 33 $ auparavant

* Halliburton Co HAL.N : JP Morgan relève le prix cible de 30 à 35 dollars

* Halliburton Co HAL.N : RBC relève le cours cible de 36 $ à 38 $

* Halliburton Co HAL.N : Stifel relève le cours cible de 35 à 36 dollars

* Halliburton Co HAL.N : Susquehanna relève le prix cible de 36 à 40 dollars

* Halliburton Co HAL.N : TD Cowen relève le prix cible de 39 $ à 40 $

* Hancock Whitney Corp HWC.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 78 $ contre 76 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Jefferies relève le cours cible de 525 à 535 dollars

* Hecla Mining Co HL.N : TD Cowen relève le cours cible de 14 $ à 28 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Jefferies réduit le prix cible à 33 $ de 40

* Host Hotels & Resorts Inc HST.O : JP Morgan augmente le prix cible à 20$ de 18

* Ingram Micro Holding Corp INGM.Nampgt : Exane BNP Paribas ramène l'objectif de cours à 21 $ contre 23 $ auparavant

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Argus Research augmente le prix cible de 70 $ à 80 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : TD Cowen relève le cours cible à 245 $, contre 215 $ auparavant

* J&J JNJ.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 221 $ contre 220 $ auparavant

* J&J JNJ.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 250 $ contre 232 $ auparavant

* J&J JNJ.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 225 dollars contre 205 dollars

* J&J JNJ.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 232,00 $ contre 201,00 $ auparavant

* J&J JNJ.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 200 $ contre 197 $

* J&J JNJ.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 237 dollars contre 209 dollars

* J&J JNJ.N : La Banque Scotia relève l'objectif de cours à 265 $, contre 230 $ auparavant

* J&J JNJ.N : Stifel relève l'objectif de cours à 220 $, contre 205 $ auparavant

* J&J JNJ.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 250 $ contre 222 $ auparavant

* Johnson & Johnson JNJ.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 240 $, contre 230 $ auparavant

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 125 $ contre 123 $ auparavant

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Piper Sandler initie avec une note neutre; objectif 98

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Raymond James relève le prix cible de 100 $ à 130 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : RBC relève le cours cible de 85 $ à 125 $

* Kinder Morgan Inc KMI.N : TD Cowen relève le cours cible de 34 $ à 35 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : UBS relève l'objectif de cours à 54 $ contre 51 $

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 26 à 38 dollars

* Kontoor Brands Inc KTB.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 100 $ à 95 $

* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : Piper Sandler initie avec une note neutre; PT $99

* Krystal Biotech Inc KRYS.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix à 318 $, contre 288 $ auparavant

* Lam Research LRCX.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 190 $ à 265 $

* Legend Biotech Corp LEGN.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver"; réduit l'objectif de cours de 62 $ à

21 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Stifel relève le prix cible de 220 à 400 dollars

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.Oampgt : Exane BNP Paribas relève l'objectif de cours de 170 à 250 dollars

* Merck & Co Inc MRK.N : JP Morgan relève le cours cible de 120 à 125 dollars

* Metropolitan Bank Holding Corp MCB.N : KBW relève le cours cible de 90 $ à 105 $

* MGP Ingredients Inc MGPI.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; objectif 35

* Miami International Holdings Inc MIAX.Nampgt : JP Morgan réduit le prix cible de 40,00 $ à 39,00 $

* Micron Technology Inc MU.Oampgt : Exane BNP Paribas relève l'objectif de cours de 270 à 500 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Microsoft MSFT.O : Citigroup réduit le prix cible à 660 $ contre 690 $

* Microsoft Corporation MSFT.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 665 $ à 630 $

* MKS Inc MKSI.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 255 $ contre 215 $ auparavant

* MKS Inc MKSI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 265 $, contre 190 $ auparavant

* MKS Inc MKSI.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 258 $ contre 187 $

* MKS Inc MKSI.O : Needham augmente le prix cible de 210 $ à 260 $

* MKS Inc MKSI.O : TD Cowen relève le prix cible de 200 $ à 230 $

* MKS Inc. MKSI.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 265 $ de 180

* MKS Inc. MKSI.O : Wells Fargo relève le prix cible de 175 à 210 dollars

* Molina Healthcare Inc MOH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 194 $ contre 173 $

* Murphy Oil Corporation MUR.N : Barclays relève le cours cible de 29 à 31 dollars

* Netflix Inc NFLX.O : Argus Research réduit l'objectif de cours à 110$ contre 141

* Netflix Inc NFLX.O : Bernstein réduit le prix cible à 115 $ de 125

* Netflix Inc NFLX.O : New Street Research réduit l'objectif de cours à 96

* Newmont NEM.N : TD Cowen relève le cours cible à 120 $, contre 89 $ auparavant

* Nextpower Inc NXT.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 108 $ contre 102 $ auparavant

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : KBW relève l'objectif de cours à 170 $ contre 165 $ auparavant

* Nike Inc NKE.N : Keybanc réduit l'objectif de cours à 75$ contre 90

* OGE Energy Corp. OGE.N : Barclays réduit le prix cible à 49 $ contre 51 $

* Old National Bancorp ONB.O : TD Cowen relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"; relève l'objectif de cours de 27 $ à 30

$

* Old Republic International Corp ORI.Nampgt : Piper Sandler relève sa recommandation de "neutre" à "surpondérer"

* Old Republic International Corp ORI.Nampgt : Piper Sandler augmente le prix cible de 38 $ à 51 $

* Option Care Health Inc OPCH.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 43 $ contre 37 $

* Orion Group Holdings Inc ORN.N : JP Morgan initie avec une note de surpondération; objectif de 16 $

* Phreesia Inc PHR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 25 $, contre 30 $ auparavant

* Planet Fitness Inc PLNT.N : RBC réduit l'objectif de cours à 130 $, contre 135 $ auparavant

* Plumas Bancorp PLBC.O : Raymond James relève le cours cible à 54 $, contre 50 $ auparavant

* PPL Corp PPL.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 37 $ contre 40 $

* Progress Software Corp PRGS.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 60 $ contre 54 $ auparavant

* Progress Software Corp PRGS.O : Wedbush ramène l'objectif de cours à 65 $ contre 75

* Prologis Inc PLD.Nampgt : UBS relève le cours cible de 144 à 148 dollars

* Pseg PEG.N : JP Morgan passe de surpondéré à neutre; baisse l'objectif de cours à 85 $ contre 88 $

* Public Service Enterprise Group PEG.N : Barclays réduit le prix cible de 87 $ à 81 $

* Qorvo QRVO.Oampgt : Exane BNP Paribas réduit le prix cible de 95 $ à 90 $

* Rambus Inc RMBS.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Range Resources Corp. RRC.N : Barclays réduit le prix cible à 39 $ contre 44 $

* Rapt Therapeutics RAPT.O : Barclays abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "pondération égale"

* Rapt Therapeutics RAPT.O : Barclays augmente le prix cible de 56 $ à 58 $

* Realreal Inc REAL.O : Keybanc relève le cours cible de 16 $ à 20 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Stifel relève le cours cible de 85 $ à 170 $

* Revolve Group Inc RVLV.N : Keybanc relève le cours cible de 25 à 35 dollars

* Rigetti Computing Inc RGTI.O : B. Riley relève sa recommandation de "neutre" à "acheter"

* Royal Caribbean Group RCL.N : Mizuho relève le cours cible de 378 à 381 dollars

* Royal Caribbean Group RCL.N : Truist Securities réduit le prix cible à 318 $ contre 321 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : TD Cowen augmente le prix cible de 263 $ à 356 $

* Sandisk Corp SNDK.Oampgt : Exane BNP Paribas relève l'objectif de cours de 230 $ à 450 $

* Sempra SRE.N : Barclays réduit le prix cible de 98 $ à 97 $

* Sempra SRE.N : BMO ramène le cours cible de 103 à 100 $

* Sempra SRE.Nampgt : UBS réduit le prix cible de 98 $ à 92 $

* Service Properties Trust SVC.O : Wells Fargo réduit le cours cible à 2 $ de 2,50

* ServiceNow Inc NOW.N : Baird ramène le cours cible à 190 $, contre 250 $ auparavant

* Sharkninja Inc SN.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 145$ de 140

* Sharkninja Inc SN.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 140,00 $ à 145,00 $

* Simmons First National SFNC.O : Raymond James relève sa recommandation de "performance de marché" à "surperformance"

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : BTIG relève sa recommandation de "neutre" à "acheter"

* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : D.A. Davidson relève l'objectif à 106 $ à partir de 102

* Starbucks SBUX.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 106 à 114 dollars

* Starbucks SBUX.O : RBC relève l'objectif de cours de 100 $ à 105 $

* Structure Therapeutics Inc GPCR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 65 $ à 105 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Needham relève l'objectif de cours de 615 à 700 dollars

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Stifel relève le prix cible de 645 $ à 720 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : TD Cowen relève le prix cible de 600 à 650 dollars

* Teledyne Technologies Inc. TDY.N : Barclays relève l'objectif de cours à 599 $ contre 579 $

* Teradyne Inc TER.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 250 à 260 dollars

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : RBC relève l'objectif de cours de 175 $ à 195 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 195 $ à 220 $

* the Charles Schwab Corporation SCHW.N : Barclays relève l'objectif de cours de 120 à 125 dollars

* the E.W. Scripps Co SSP.O : Wells Fargo augmente l'objectif de cours à 3,90 $ de 3 $

* the Travelers Companies Inc TRV.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 307 $ à 285 $

* Topgolf Callaway Brands Corp. CALY.N : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 17,00 $ contre 15,00 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : Stephens réduit le prix cible de 59 $ à 53 $

* Travelers TRV.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 304 $ contre 315 $

* TTM Technologies Inc TTMI.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 123 $ contre 81 $

* United Airlines UAL.O : BMO augmente l'objectif de cours de 125 $ à 132,50 $

* United Airlines UAL.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 138 $ à 140 $

* United Airlines UAL.O : UBS relève l'objectif de cours de 145 $ à 147 $

* Universal Health Services Inc. UHS.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 263 $ à 262 $

* Uranium Energy Corp UEC.A : TD Cowen augmente l'objectif de cours de 17 $ à 22 $

* Venture Global Inc VG.Nampgt : UBS réduit le cours cible à 16 $ contre 18 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : RBC augmente l'objectif de cours de 455 $ à 546 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : RBC relève sa recommandation de "performance sectorielle" à "surperformance"

* Via Transportation Inc VIA.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 59 $ à 40 $

* WEC Energy Group Inc WEC.N : Barclays relève l'objectif de cours de 105 à 110 dollars

* Western Digital Corp WDC.Oampgt : Exane BNP Paribas relève l'objectif de cours à 250 $, contre 170 $ auparavant

* Western Midstream Partners LP WES.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 39 $ contre 40 $

* Weyerhaeuser Co WY.N : La CIBC relève l'objectif de cours de 28 $ à 30 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 167 $ à 178 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : D.A. Davidson augmente l'objectif de cours de 165 $ à 172 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : KBW relève l'objectif de cours de 150 à 156 dollars

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Raymond James augmente l'objectif de cours de 157 $ à 176 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : RBC augmente l'objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Stephens relève l'objectif de cours de 158 $ à 162 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : TD Cowen augmente l'objectif de cours de 170 $ à 177 $

* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : Barclays augmente l'objectif de cours de 178 $ à 185 $

* Yum Brands YUM.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 170 $ contre 164 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 63 $ contre 61 $

* Zoetis Inc ZTS.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 135 $ contre 190 $

* Zoetis Inc ZTS.N : Piper Sandler abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre"