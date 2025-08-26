 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 728,50
-1,64%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-CBRE Group, Horizon Bancorp, Ulta Beauty
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 17:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont CBRE Group, Horizon Bancorp et Ulta Beauty.

FAITS MARQUANTS

* CBRE Group Inc CBRE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 185 dollars contre

143 dollars

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à neutre à

partir d'achat

* Horizon Bancorp Inc HBNC.O : KBW passe de "market perform" à "outperform"

* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : H.C. Wainwright reprend la couverture avec une

note d'achat

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies augmente le prix cible de 425 $ à 550 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Actuate Therapeutics Inc ACTU.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat

* Actuate Therapeutics Inc ACTU.O : B. Riley initie une couverture avec un objectif de prix

de 20

* ADT Inc ADT.N : Citigroup relève le prix cible de 9 $ à 10 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 213 $ contre

173 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de "hold" à

"buy"

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 70,00 $ contre

60,00 $

* American Healthcare REIT Inc AHR.N : Truist Securities augmente le prix cible à 46$ de 44

* Amphastar Pharmaceuticals Inc AMPH.O : BofA Global Research augmente le PT à 32$ de 28

* Broadcom Inc AVGO.O : Susquehanna augmente le prix cible à 350 $ de 300

* Camden Property Trust CPT.N : Stifel relève l'objectif de cours à "acheter" contre

"conserver" auparavant

* CBRE Group Inc CBRE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 185 $ contre 143 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : BofA Global Research réduit le PT à 150$ de 182

* Constellation Brands Inc STZ.N : BofA Global Research ramène la performance de neutre à

sous-performance

* Crescent Energy Co CRGY.N : Stephens relève le prix cible de 15 à 17 dollars

* Dollar Tree Inc DLTR.O : UBS relève le cours cible de 127 à 135 dollars

* Domo Inc DOMO.O : TD Cowen relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente le

cours cible de 13 $ à 21 $

* DTE Energy Co DTE.N : BMO relève le cours cible de 140 $ à 144 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : JP Morgan relève le cours cible de 220 à 245 dollars

* Ecolab Inc ECL.N : Raymond James reprend la couverture avec la note market perform

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Wells Fargo relève la note de surpondération à égale

pondération

* FS KKR Capital Corp FSK.N : RBC réduit le prix cible de 21 $ à 18 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Citigroup réduit le prix cible à neutre de "acheter"

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Citigroup augmente le prix cible de 138 $ à 219 $

* Genesco Inc GCO.N : Seaport Research Partners relève le prix cible de neutre à achat

* Gyre Therapeutics Inc GYRE.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Henry Schein Inc HSIC.O : Evercore ISI relève le prix cible de 70 à 83 dollars

* Henry Schein Inc HSIC.O : Evercore ISI relève l'objectif de cours de 70 à 83 dollars

* Horizon Bancorp Inc HBNC.O : KBW relève l'objectif de cours à 19 $ contre 18 $ auparavant

* Horizon Bancorp Inc HBNC.O : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à

"outperform"

* JLL JLL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 372 $ contre 285 $ auparavant

* Keurig DR Pepper KDP.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 38$ contre 40

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 40 $ à 38 $

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : TD Cowen augmente le prix cible de 390 $ à 554 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : JP Morgan relève le cours cible de 600 à 670 dollars

* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une

note d'achat

* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec un

prix cible de 70

* Napco Security Technologies Inc NSSC.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 33 $ à 45

$

* Napco Security Technologies Inc NSSC.O : Needham relève le PT de 32,00 à 36,00

* Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N : UBS relève l'objectif de cours à 27 $ contre

23 $ auparavant

* Oklo Inc OKLO.N : BofA Global Research initie une couverture avec une note d'achat

* Oklo Inc OKLO.N : BofA Global Research initie une couverture avec un objectif de prix de

92

* OSI Systems Inc OSIS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 225 à 242

dollars

* Perimeter Solutions PRM.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 25,00 $

contre 17,00 $

* Post Holdings Inc POST.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 131,00 $ contre 122,00

$

* Relay Therapeutics Inc RLAY.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 14$ contre 16

* Salesforce Inc CRM.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 325 $ à partir de

350

* Salesforce Inc CRM.N : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 315 $ contre 370 $

* Sempra SRE.N : Barclays augmente l'objectif de cours à 80 $ contre 71 $

* Semtech Corp SMTC.O : Needham relève le cours cible de 54,00 $ à 60,00 $

* Semtech Corp SMTC.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 65$ de 55

* Semtech Corp SMTC.O : Susquehanna augmente le prix cible de 60 $ à 65 $

* Shoe Carnival Inc SCVL.O : Seaport Research Partners ramène le cours de l'action d'achat

à neutre

* Skechers USA Inc SKX.N : Argus Research ramène le cours de l'action de "acheter" à

"conserver"

* UDR Inc UDR.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 43$ contre 46

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies augmente le prix cible à 550$ contre 425

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Wells Fargo relève le cours cible de 300 à 326 dollars

* Veralto Corp VLTO.N : Raymond James initie une couverture avec une note de performance du

marché

* Verint Systems Inc VRNT.O : Needham ramène la note de "buy" à "hold"

* Verint Systems Inc VRNT.O : RBC réduit le prix cible de 29 $ à 20,5 $

* Verint Systems Inc VRNT.O : RBC réduit la performance du secteur de "surperformer" à

"performer"

* Verint Systems Inc VRNT.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible de 40 $ à 20,50 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan relève le cours cible de 285 à 330 dollars

* Xylem Inc XYL.N : TD Cowen relève le cours cible de 125 $ à 130 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : Mizuho relève le cours cible de 95 $ à 100 $

Valeurs associées

ACTUATE THERAP
8,2900 USD NASDAQ +3,88%
AFFIRM HLDG RG-A
78,7000 USD NASDAQ +1,69%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
165,4150 USD NASDAQ +1,26%
AMPHASTAR PHARMA
30,3800 USD NASDAQ +1,84%
BROADCOM
297,2000 USD NASDAQ +1,01%
CAMDEN REIT-SBI
109,320 USD NYSE +0,41%
CBRE GROUP RG-A
163,680 USD NYSE -0,80%
CONSTELLATION BRD-A
158,090 USD NYSE -3,37%
CRESCENT ENRG RG-A
9,090 USD NYSE -4,67%
DOLLAR TREE
111,6600 USD NASDAQ -0,13%
DOMO-B
15,9796 USD NASDAQ +15,46%
DTE ENERGY
138,010 USD NYSE -0,33%
EAGLE MATERIALS
238,330 USD NYSE +0,59%
ECOLAB INC
277,465 USD NYSE -0,33%
EXTRA SP ST REIT
140,210 USD NYSE +0,08%
FS KKR CAPITAL
17,9100 USD NYSE +0,17%
GENERAC HLDGS
188,895 USD NYSE -2,27%
GENESCO
32,253 USD NYSE +13,53%
GYRE THERAP
7,7750 USD NASDAQ -5,18%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HENRY SCHEIN
69,2150 USD NASDAQ +1,09%
HORIZON BANCORP
16,1300 USD NASDAQ +3,00%
JONES LANG LASAL
305,480 USD NYSE +0,33%
KEURIG DR PEPPER
29,6200 USD NASDAQ -4,76%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS
423,0000 USD NASDAQ +2,61%
MARTIN MARIETTA
606,660 USD NYSE +0,42%
MONOPAR THERAPE
29,6650 USD NASDAQ -2,48%
NAPCO SEC TECH
36,4650 USD NASDAQ +8,40%
NORW CRS LINE
24,355 USD NYSE -1,20%
OKLO RG-A
73,760 USD NYSE +3,55%
OSI SYSTEMS
229,3300 USD NASDAQ +1,84%
PERIMETER SOL
21,790 USD NYSE +2,76%
POST HOLDINGS
112,520 USD NYSE +0,15%
Pétrole Brent
67,34 USD Ice Europ -2,04%
Pétrole WTI
63,44 USD Ice Europ -2,04%
RELAY THERAPETCS
3,4650 USD NASDAQ -1,28%
SALESFORCE
243,490 USD NYSE -1,77%
SEMPRA ENERGY
82,358 USD NYSE +0,78%
SEMTECH
58,5500 USD NASDAQ +14,80%
SHOE CARNIVAL
21,4200 USD NASDAQ -4,12%
SKECHERS USA-A
62,980 USD NYSE -0,05%
UDR REIT
38,820 USD NYSE -0,32%
ULTA BEAUTY
523,8200 USD NASDAQ -0,10%
VEEVA SYSTEMS RG-A
286,210 USD NYSE +0,36%
VERALTO
106,720 USD NYSE -0,40%
VERINT SYSTEMS
20,3100 USD NASDAQ +0,54%
VULCAN MATERIALS
290,895 USD NYSE +0,18%
XYLEM
143,305 USD NYSE +0,44%
ZOOM COM RG-A
79,4900 USD NASDAQ -2,29%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/08/2025 à 17:06:44.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank