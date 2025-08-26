information fournie par Reuters • 26/08/2025 à 17:06

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-CBRE Group, Horizon Bancorp, Ulta Beauty

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont CBRE Group, Horizon Bancorp et Ulta Beauty.

FAITS MARQUANTS

* CBRE Group Inc CBRE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 185 dollars contre

143 dollars

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à neutre à

partir d'achat

* Horizon Bancorp Inc HBNC.O : KBW passe de "market perform" à "outperform"

* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : H.C. Wainwright reprend la couverture avec une

note d'achat

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies augmente le prix cible de 425 $ à 550 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Actuate Therapeutics Inc ACTU.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat

* Actuate Therapeutics Inc ACTU.O : B. Riley initie une couverture avec un objectif de prix

de 20

* ADT Inc ADT.N : Citigroup relève le prix cible de 9 $ à 10 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 213 $ contre

173 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de "hold" à

"buy"

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 70,00 $ contre

60,00 $

* American Healthcare REIT Inc AHR.N : Truist Securities augmente le prix cible à 46$ de 44

* Amphastar Pharmaceuticals Inc AMPH.O : BofA Global Research augmente le PT à 32$ de 28

* Broadcom Inc AVGO.O : Susquehanna augmente le prix cible à 350 $ de 300

* Camden Property Trust CPT.N : Stifel relève l'objectif de cours à "acheter" contre

"conserver" auparavant

* CBRE Group Inc CBRE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 185 $ contre 143 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : BofA Global Research réduit le PT à 150$ de 182

* Constellation Brands Inc STZ.N : BofA Global Research ramène la performance de neutre à

sous-performance

* Crescent Energy Co CRGY.N : Stephens relève le prix cible de 15 à 17 dollars

* Dollar Tree Inc DLTR.O : UBS relève le cours cible de 127 à 135 dollars

* Domo Inc DOMO.O : TD Cowen relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente le

cours cible de 13 $ à 21 $

* DTE Energy Co DTE.N : BMO relève le cours cible de 140 $ à 144 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : JP Morgan relève le cours cible de 220 à 245 dollars

* Ecolab Inc ECL.N : Raymond James reprend la couverture avec la note market perform

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Wells Fargo relève la note de surpondération à égale

pondération

* FS KKR Capital Corp FSK.N : RBC réduit le prix cible de 21 $ à 18 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Citigroup réduit le prix cible à neutre de "acheter"

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Citigroup augmente le prix cible de 138 $ à 219 $

* Genesco Inc GCO.N : Seaport Research Partners relève le prix cible de neutre à achat

* Gyre Therapeutics Inc GYRE.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Henry Schein Inc HSIC.O : Evercore ISI relève le prix cible de 70 à 83 dollars

* Horizon Bancorp Inc HBNC.O : KBW relève l'objectif de cours à 19 $ contre 18 $ auparavant

* Horizon Bancorp Inc HBNC.O : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à

"outperform"

* JLL JLL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 372 $ contre 285 $ auparavant

* Keurig DR Pepper KDP.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 38$ contre 40

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : TD Cowen augmente le prix cible de 390 $ à 554 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : JP Morgan relève le cours cible de 600 à 670 dollars

* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une

note d'achat

* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec un

prix cible de 70

* Napco Security Technologies Inc NSSC.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 33 $ à 45

$

* Napco Security Technologies Inc NSSC.O : Needham relève le PT de 32,00 à 36,00

* Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N : UBS relève l'objectif de cours à 27 $ contre

23 $ auparavant

* Oklo Inc OKLO.N : BofA Global Research initie une couverture avec une note d'achat

* Oklo Inc OKLO.N : BofA Global Research initie une couverture avec un objectif de prix de

92

* OSI Systems Inc OSIS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 225 à 242

dollars

* Perimeter Solutions PRM.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 25,00 $

contre 17,00 $

* Post Holdings Inc POST.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 131,00 $ contre 122,00

$

* Relay Therapeutics Inc RLAY.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 14$ contre 16

* Salesforce Inc CRM.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 325 $ à partir de

350

* Salesforce Inc CRM.N : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 315 $ contre 370 $

* Sempra SRE.N : Barclays augmente l'objectif de cours à 80 $ contre 71 $

* Semtech Corp SMTC.O : Needham relève le cours cible de 54,00 $ à 60,00 $

* Semtech Corp SMTC.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 65$ de 55

* Semtech Corp SMTC.O : Susquehanna augmente le prix cible de 60 $ à 65 $

* Shoe Carnival Inc SCVL.O : Seaport Research Partners ramène le cours de l'action d'achat

à neutre

* Skechers USA Inc SKX.N : Argus Research ramène le cours de l'action de "acheter" à

"conserver"

* UDR Inc UDR.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 43$ contre 46

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies augmente le prix cible à 550$ contre 425

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Wells Fargo relève le cours cible de 300 à 326 dollars

* Veralto Corp VLTO.N : Raymond James initie une couverture avec une note de performance du

marché

* Verint Systems Inc VRNT.O : Needham ramène la note de "buy" à "hold"

* Verint Systems Inc VRNT.O : RBC réduit le prix cible de 29 $ à 20,5 $

* Verint Systems Inc VRNT.O : RBC réduit la performance du secteur de "surperformer" à

"performer"

* Verint Systems Inc VRNT.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible de 40 $ à 20,50 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan relève le cours cible de 285 à 330 dollars

* Xylem Inc XYL.N : TD Cowen relève le cours cible de 125 $ à 130 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : Mizuho relève le cours cible de 95 $ à 100 $