information fournie par Reuters • 27/02/2026 à 14:09

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Cars.Com, Dell, Zscaler

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Cars.Com, Dell Technologies et Zscaler.

FAITS MARQUANTS

* Applied Optoelectronics Inc AAOI.O : B. Riley relève son opinion de "vendre" à "neutre

* Cars.Com Inc CARS.N : JP Morgan passe de surpondérer à neutre

* Dell Technologies Inc DELL.N : JP Morgan augmente le prix cible de 155 $ à 165 $

* Newmont NEM.N : Bernstein relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Zscaler Inc ZS.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 250,00 $ contre 267,00

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Ambarella Inc AMBA.O : Stifel réduit le prix cible de 100 à 90 dollars

* Amerisafe Inc AMSF.O : Truist Securities réduit le prix cible à 36$ de 45

* Amphastar Pharmaceuticals Inc AMPH.O : Jefferies réduit le prix cible de 38 $ à 30 $

* Amrize AG AMRZ.N : Citigroup augmente le prix cible de 67 $ à 76 $

* Applied Optoelectronics Inc AAOI.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 54 $ contre 15 $ auparavant

* Applied Optoelectronics Inc AAOI.O : B. Riley augmente le prix cible de vente à neutre

* Applied Optoelectronics Inc AAOI.O : Needham augmente le prix cible à 80$ de 43

* Applied Optoelectronics Inc AAOI.O : Rosenblatt Securities relève le prix cible à 125 $ contre 50 $

auparavant

* Array Technologies Inc ARRY.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 9$ de 11

* Array Technologies Inc ARRY.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 9 $ contre 11 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Mizuho relève le cours de l'action de neutre à surperformer

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Mizuho réduit le prix cible de 277 $ à 260 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Berenberg réduit l'objectif de cours à 335$ contre 370

* Autodesk Inc ADSK.O : BTIG réduit le prix cible à 300 $ de 365 $

* Autodesk Inc ADSK.O : D.A.Davidson réduit le prix cible de 375 $ à 325 $

* Autodesk Inc ADSK.O : JP Morgan augmente le prix cible à 336 $ contre 319 $

* Autodesk Inc ADSK.O : RBC réduit le prix cible de 340 $ à 335 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Telsey Advisory Group augmente le PT à 23$ de 17

* Bentley Systems Inc BSY.O : Mizuho réduit le prix cible à 50 $ de 62

* Block Inc XYZ.N : Needham augmente le prix cible de 80 $ à 90 $

* Block Inc XYZ.N : TD Cowen relève le cours cible de 91 $ à 95 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Mizuho relève le cours de l'action de neutre à surperformer

* Brown & Brown Inc BRO.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 85 $ contre 84 $ auparavant

* Cable One Inc CABO.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 142 $ contre 260 $

* Caris Life Sciences Inc CAI.O : JP Morgan réduit le prix cible à 35$ de 40

* Cars.Com Inc CARS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 10$ contre 16

* Cars.Com Inc CARS.N : JP Morgan ramène le cours à neutre de surpondéré

* Cava Group Inc CAVA.N : Argus Research ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Celsius Holdings CELH.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 48 $ à 56 $

* Chemed Corp CHE.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 500 $ contre 580 $

* Chemed Corp CHE.N : RBC réduit le prix cible de 572 $ à 422 $

* Chemed Corp CHE.N : RBC réduit le prix cible de "surperformance" à "performance sectorielle

* Cheniere Energy Inc LNG.N : BMO augmente le cours cible de 254 $ à 265 $

* Churchill Downs Inc CHDN.O : JP Morgan réduit le prix cible de 131 à 122 $

* Coreweave CRWV.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 125 $ contre 140 $

* Coreweave Inc CRWV.O : D.A.Davidson augmente le prix cible à 125 $ de 110

* Coreweave Inc CRWV.O : JP Morgan réduit le prix cible à 90$ de 110

* Coreweave Inc CRWV.O : Melius Research réduit le prix cible à 110 $ contre 120 $ auparavant

* Coreweave Inc CRWV.O : Mizuho réduit le prix cible à 95 $ de 100

* Coreweave Inc CRWV.O : Stifel réduit le prix cible à 110$ contre 120

* Coupang Inc CPNG.N : JP Morgan réduit le prix cible à 27 $ contre 33 $

* Coupang Inc CPNG.N : Mizuho réduit le prix cible à 25 $ contre 32 $

* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies réduit le cours cible à 500$ contre 600

* Definitive Healthcare DH.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 3$ contre 6

* Delcath Systems Inc DCTH.O : BTIG réduit le cours cible à 19 $ contre 23 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Citigroup relève le cours cible à 180 $ contre 160 $ auparavant

* Dell Technologies Inc DELL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 165 dollars contre 155 dollars

* Dell Technologies Inc DELL.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 175 à 180 dollars

* Dell Technologies Inc DELL.N : Susquehanna relève le cours cible de 130 à 138 dollars

* Disc Medicine Inc IRON.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 83 $ contre 114 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Citigroup réduit le cours à neutre à partir d'achat

* Dorman Products Inc DORM.O : BMO réduit le prix cible de 180 $ à 160 $

* Ducommun Inc DCO.N : Truist Securities augmente le prix cible à 136$ de 124

* Duolingo Inc DUOL.O : JP Morgan réduit le prix cible à 95$ de 200

* Duolingo Inc DUOL.O : JP Morgan ramène le prix cible de surpondération à neutre

* Duolingo Inc DUOL.O : Needham réduit le prix cible de 300 $ à 145 $

* D-Wave Quantum Inc QBTS.N : Mizuho réduit le prix cible à 40$ de 46

* Dynatrace Inc DT.N : Macquarie initie une couverture avec une note neutre; PT 36 $

* Ehealth Inc EHTH.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 2 $ de 8

* Eos Energy Enterprises Inc EOSE.O : Stifel réduit le prix cible de 22 $ à 12 $

* Excelerate Energy, Inc. EE.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 44 $ à 47 $

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Needham ramène l'objectif de cours à 55 $ contre 71 $

* First Advantage Corp FA.O : BMO ramène le cours cible de 19 $ à 15 $

* First Advantage Corp FA.O : JP Morgan réduit le prix cible de 17 $ à 15 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Deutsche Bank réduit le cours cible à 199 $, contre 256 $

auparavant

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Moffettnathanson réduit le prix cible de 77 $ à 188 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Needham réduit le prix cible de 150 $ à 300 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Stifel réduit le prix cible de 259 $ à 216 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Truist Securities réduit le prix cible de 260 $ à 160 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Truist Securities réduit le prix cible de 22 $ à 16 $

* Frontdoor Inc FTDR.O : JP Morgan augmente le prix cible à 68 $ contre 57 $

* Frontdoor Inc FTDR.O : Truist Securities augmente le prix cible de 71 $ à 82 $

* Goodrx Holdings Inc GDRX.O : JP Morgan ramène le cours de l'action de surpondération à neutre

* Hilton Grand Vacations Inc HGV.N : Mizuho réduit le prix cible de 73 $ à 69 $

* Host Hotels & Resorts HST.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 27 $ contre 26 $ auparavant

* Icf International Inc ICFI.O : Truist Securities réduit le cours cible à 80 $ contre 90 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : RBC augmente le prix cible de 203 $ à 255 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : Truist Securities relève le prix cible de 210 $ à 250 $

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Berenberg augmente le PT à 83$ de 77,50

* International Seaways Inc INSW.N : B. Riley relève l'objectif de cours à 90 $ contre 64 $

* Intuit INTU.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 600$ de 850

* Intuit Inc INTU.O : BMO réduit le prix cible à 550 $ de 624 $

* Intuit Inc INTU.O : Citigroup réduit le prix cible à 649 $ de 803 $

* Intuit Inc INTU.O : JP Morgan réduit le prix cible à 605$ de 750

* Intuit Inc INTU.O : RBC réduit le prix cible à 600$ de 850

* Intuit Inc INTU.O : Stifel réduit le prix cible à 500$ de 800

* Intuit Inc INTU.O : Susquehanna réduit le prix cible à 640$ de 720

* Intuit Inc INTU.O : Truist Securities réduit le prix cible à 500 $ contre 739

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 87 $ à 100 $

* J M Smucker Co SJM.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 121 dollars, contre 113 dollars

auparavant

* J M Smucker Co SJM.N : JP Morgan relève le prix cible de 122 à 130 dollars

* J M Smucker Co SJM.N : Stifel relève le prix cible de 110 à 120 dollars

* J M Smucker Co SJM.N : TD Cowen relève le prix cible de 112 $ à 124 $

* J.M. Smucker SJM.N : Deutsche Bank relève le prix cible à 117 $, contre 112 $ auparavant

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 49 $ contre 43 $

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Stifel relève le prix cible de 48 $ à 62 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 94 $ à 90 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Mizuho augmente le prix cible de 72 $ à 85 $

* Lindblad Expeditions Holdings Inc LIND.O : Stifel relève l'objectif de cours à 27$ contre 23

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 294 $ contre 272 $

* Mannkind Corp MNKD.O : RBC réduit la performance du secteur de "surperformer" à "performer

* Mannkind Corp MNKD.O : RBC réduit le prix cible de 7,50 $ à 3,50 $

* Mannkind Corp MNKD.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 8$ de 11

* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à neutre de surperformer

* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : Mizuho réduit le prix cible de 213 $ à 199 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : RBC relève le cours cible de 575 $ à 630 $

* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan relève le cours cible de 140 $ à 180 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : JP Morgan relève le cours cible de 79 $ à 81 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Piper Sandler relève le prix cible de 85 $ à 94 $

* Monster Beverage Corp. MNST.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 94 $, contre 88 $

auparavant

* NCR Atleos Corp NATL.N : D.A. Davidson passe de "acheter" à "neutre"; le cours cible est ramené de 60 à 50

dollars

* Netflix Inc NFLX.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours à 95 $ contre 94 $

* Newmont NEM.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 157 $ contre 121 $ auparavant

* Newmont NEM.N : Bernstein relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"

* Nlight Inc LASR.O : Needham relève l'objectif de cours à 70 $ contre 48 $ auparavant

* Nlight Inc LASR.O : Stifel relève l'objectif de cours de 60 à 68 dollars

* Novavax, Inc. NVAX.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 11 à 16 dollars

* Oceaneering International Inc OII.N : zephirin Group réduit le PO de 3$ à 25

* Oceaneering International Inc OII.N : zephirin Group passe de "hold" à "sell"

* Onestream Inc OS.O : BTIG passe de l'achat à la neutralité

* Ormat Technologies Inc ORA.N : JP Morgan réduit le prix cible de 116 à 108 dollars

* Owens Corning OC.N : Citigroup relève le cours cible de 135 à 149 dollars

* Palantir Technologies PLTR.O : Rosenblatt Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Palantir Technologies PLTR.O : Rosenblatt Securities initie une couverture avec PT 150

* Papa John's International Inc PZZA.O : Jefferies réduit le prix cible de 45 $ à 34 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : TD Cowen augmente le prix cible de 39 $ à 48 $

* Par Technology Corp PAR.N : Needham ramène le cours cible à 30 $, contre 55 $ auparavant

* Par Technology Corp PAR.N : Stephens ramène le cours cible à 45 $, contre 60 $ auparavant

* Peapack-Gladstone Financial Corp PGC.O : Piper Sandler relève le PT à 39$ de 35

* Penn Entertainment PENN.O : Deutsche Bank relève le prix cible à 17 $ contre 16 $

* Primo Brands Corporation PRMB.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 24 $ contre 18 $

* Pubmatic PUBM.O : B. Riley relève le cours cible de neutre à achat; augmente le cours cible de 10 $ à 10 $

* Qnity Electronics Inc Q.N : BMO augmente le prix cible de 109 $ à 142 $

* Qnity Electronics Inc Q.N : Mizuho augmente le prix cible de 120 $ à 145 $

* Qnity Electronics, Inc Q.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 140$ de 126

* Quaker Houghton KWR.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 160 à 170 dollars

* Quaker Houghton KWR.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 203 $ contre 164 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Truist Securities relève le PT à 116$ contre 99

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Needham réduit le prix cible à 139 $ contre 148 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : RBC réduit le prix cible de 145 $ à 140 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : Stifel augmente le prix cible de 85 $ à 90 $

* Root Inc ROOT.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 99 $ contre 118 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 44$ contre 53

* Salesforce Inc CRM.N : Truist Securities réduit le prix cible de 380 $ à 280 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : BMO augmente le prix cible de 195 $ à 200 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : JP Morgan ramène le cours cible de 240 $ à 230 $

* Sempra SRE.N : BMO relève le cours cible de 99 $ à 106 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 95 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : Mizuho relève le prix cible de 95 à 100 dollars

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : B. Riley réduit le prix cible à 120 $ de 131 $

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : BTIG réduit le prix cible à 80 $ de 105

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : KBW réduit le prix cible de 72 $ à 60 $

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : RBC réduit le prix cible de 96 $ à 73 $

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Susquehanna réduit le prix cible à 92 $ de 101

* Snowflake Inc SNOW.N : HSBC réduit le prix cible de 238 $ à 176 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Macquarie réduit le prix cible de 250 $ à 177 $

* Solventum Corp SOLV.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 84 $ contre 75

* Southwest Airlines Co LUV.N : TD Cowen relève le cours de l'action de "hold" à "buy

* Southwest Airlines Co LUV.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 66 $ contre 50 $ auparavant

* Sprout Social Inc SPT.O : Needham réduit le prix cible à 14$ de 32

* Sprout Social Inc SPT.O : Stifel réduit le prix cible à 12$ de 20

* Standard Motor Products SMP.N : Roth MKM augmente le cours cible de 49 $ à 54 $

* Stewart Information Services Corp STC.N : Stephens relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Teleflex Inc TFX.N : Needham relève l'objectif de cours de 138 à 147 dollars

* Teleflex Inc TFX.N : RBC relève le cours cible de 115 à 125 dollars

* Tko Group TKO.N : Seaport Research Partners réduit le cours à neutre à partir d'achat

* Topbuild Corp BLD.N : RBC augmente le prix cible de 410 $ à 433 $

* Topbuild Corp BLD.N : Truist Securities augmente le prix cible de 390 $ à 410 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Citigroup réduit le prix cible de 38 $ à 24 $

* Tutor Perini Corp TPC.N : B. Riley augmente le prix cible de 95 $ à 120 $

* Vici Properties Inc. VICI.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 34 $ à 32 $

* Vital Farms Inc VITL.O : BMO réduit le prix cible à 40 $ de 50

* Vital Farms Inc VITL.O : Stifel réduit le prix cible à 39$ de 48

* Vital Farms Inc VITL.O : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 35 $ de 50

* Vse Corp VSEC.O : RBC augmente le prix cible de 225 $ à 250 $

* Vse Corporation VSEC.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 236 $ à 273 $

* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW réduit l'objectif de cours à 65$ contre 80

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Benchmark réduit la note à "hold" (conserver)

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Deutsche Bank abaisse la note de "buy" à "hold

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 29,50 $ à 31 $

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Raymond James ramène le cours de l'action de "surperformer" à

"sous-performer

* Zscaler ZS.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 185$ de 270

* Zscaler Inc ZS.O : Berenberg réduit l'objectif de cours à 320$ contre 390

* Zscaler Inc ZS.O : BMO réduit le prix cible de 315 $ à 210 $

* Zscaler Inc ZS.O : Jefferies réduit le prix cible à 200 $ de 250

* Zscaler Inc ZS.O : JP Morgan réduit le prix cible de 267,00 $ à 250,00 $

* Zscaler Inc ZS.O : Mizuho réduit le prix cible à 250$ de 265

* Zscaler Inc ZS.O : Needham réduit le prix cible à 180 $ de 310

* Zscaler Inc ZS.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 185 $, contre 260 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : RBC réduit le prix cible de 250 $ à 205 $

* Zscaler Inc ZS.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible de 280 $ à 250 $

* Zscaler Inc ZS.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 320 $ à 190 $

* Zscaler Inc ZS.O : Stifel réduit le prix cible de 320 $ à 180 $

* Zscaler Inc ZS.O : TD Cowen réduit le prix cible de 260 $ à 220 $