 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Donald Trump rassure plus les marchés qu’il ne les inquiète
information fournie par Les sélections de Roland LASKINE 27/02/2026 à 15:45

(Crédits: Adobe Stock)

(Crédits: Adobe Stock)

Le 27 février 2026

« Nous continuons de penser qu'il y a plus à gagner à rester significativement investi, plutôt qu'à rester à l'écart du marché ». Cette conviction, qui est la nôtre depuis le début de l'année, se vérifie tous les jours. Le CAC 40 a encore franchi cette semaine un nouveau record à plus de 8 600 points. Notre vision stratégique était la bonne, mais il faut reconnaître que cette manière de dire qu'il vaut mieux rester investi, plutôt que de se tenir hors du marché, traduit un certain embarras. Il aurait été plus franc de dire : allez-y, la voie est libre, c'est le moment d'acheter. C'est parfaitement vrai. Toutefois, avec l'impression de désordre absolu dans lequel nous vivons aujourd'hui, il devient difficile de prodiguer ce genre de conseils sans s'entourer de précautions.

laskine

laskine

De mémoire de boursier, on n'a jamais vu de conseillers financiers qui ne cherchent pas assurer leurs arrières ! Les seuls exemples de recommandations d'achat sans nuance sont venus de la sphère des cryptomonnaies. On connait la suite : un succès véritablement bluffant, avec des performances à trois chiffres du début de 2023 à l'automne 2025, puis un effondrement du cours du bitcoin de 40% au cours dans les cinq derniers mois qui ont suivi.

laskine

laskine

Les « contrariants » - il y en a beaucoup sur le marché - nous expliquent qu'il ne faut pas s'étonner de voir la Bourse continuer de monter, alors que le doute est dans les esprits. Ce ne sont pas des craintes exprimées par les investisseurs dont il convient de se méfier, mais d'un excès d'optimisme toujours source de correction violente, expliquent-ils. Cette analyse est frappée du coin du bon sens. Nous pensons, malgré tout, que les records de hausse que connaissent aujourd'hui les valeurs européennes relèvent d'une logique un peu plus complexe. Tout le monde a bien compris que nous traversons une période que de nombreux journalistes qualifient volontiers de « chaotique ». La décision de la Cour suprême de suspendre les droits de douane mis en place par Donald Trump est bien partie pour perturber le commerce mondial. Surtout quand on voit que, loin de se soumettre à cette décision, le président des Etats-Unis redouble d'agressivité. En réaction, l'Union Européenne réfléchit elle aussi à la mise en place de mesures plus protectionnistes. Sur le plan géopolitique, la situation est tout aussi confuse, avec une guerre en Ukraine dont on ne voit pas la fin, des tensions extrêmes en Iran et un conflit larvé entre la Chine et Taïwan. Loin de s'atténuer, les problèmes que nous avons devant nous pourraient même s'aggraver en cours d'année.

Le tableau général n'a rien de très réjouissant, mais les marchés ne lâchent pas. Cette résilience est à chercher dans des ressorts qui relèvent d'une logique purement boursière. Les liquidités en circulation sont abondantes et le fort endettement des Etats n'incite pas les détenteurs de capitaux à se précipiter sur les obligations. Dans l'ensemble, les résultats d'entreprises sont rassurants et le recul de l'inflation dans à peu près toutes les régions du monde pousse en faveur d'une poursuite de la baisse des taux d'intérêt. Ceci est bon pour le financement de l'économie et autorise des niveaux de valorisation plus élevés pour les actions. Et puis, il y a surtout Donald Trump. Le président des Etats-Unis est le trublion que nous connaissons, jamais à court de provocations, mais il ne peut se permettre de jouer contre Wall Street. Il est, au contraire, totalement acquis qu'il mettra tout en œuvre, notamment du point de vue budgétaire, pour soutenir la consommation des ménages et les marchés financiers. Cette idée est tellement forte que les salles de marchés tous les traders savent qu'il existe un véritable « Trump put » sur lequel la Bourse de New York peut se reposer quoi qu'il arrive. Si on ajoute le « Fed put », qui signifie que la Réserve fédérale ne ménagera pas ses efforts pour soutenir la croissance, les investisseurs n'ont en réalité pas beaucoup de soucis à se faire. La baisse récente du Nasdaq n'a d'ailleurs rien à voir avec les droits de douane ou la situation géopolitique.

En ayant continué de renforcer les positions sur nos deux portefeuilles de détentions d'actions en direct, nous avons fait les bons choix. Le portefeuille Défensif affiche une belle progression de près de 9% depuis le 1er janvier, comparé à une hausse de 5,8% du CAC 40. En ayant fait confiance à des sociétés comme Air Liquide, Bayer, BNP Paribas, Deutsche Telekom, Hermès International, Engie, L'Oréal, Orange ou Schneider Electric, qui ont toutes publié de bons résultats, nous avons largement surperformé le marché. Toutes les sociétés que nous détenons en portefeuille n'ont pas encore publié leurs comptes annuels, mais nous restons confiants dans leur capacité à agréablement surprendre le marché.

Avec un gain de 10,5% depuis le début de l'année, l'Offensif n'est pas en reste. Il fait même mieux que le Défensif. Nos choix de valeurs ont été plus audacieux et les résultats attendus sont au rendez-vous. Nos poulains, Air France, Aixtron, ArcelorMittal, ASML, Emeis, Rexel, Schneider Electric et Valeo, ont été portés par l'excellence de leurs performances financières. Michelin et Saint-Gobain ont moins bien réussi, mais ces deux valeurs représentent une faible part de l'actif. Eramet reste cependant notre plus gros « gadin » de ce début d'année. Fidèle à nos principes de gestion, nous avons activé la semaine dernière notre programme de vente automatique de nos 200 actions du spécialiste français des métaux non-ferreux, dès que le seuil de baisse de 20% a été dépassé. Ce faisant, nous avons vendu au plus bas et nous nous sommes privés du rebond du titre intervenu cette semaine. Avons-nous bien fait de liquider la position aussi brutalement ? D'un point de vue arithmétique assurément non. S'agissant des sacro-saints principes de bonne gestion, destinés à éviter de se faire entraîner dans une chute non contrôlée, le maintien de cette mesure de sauvegarde reste essentiel. En dépit de la perte qu'elle a occasionnée, la performance globale du portefeuille n'en a que très peu souffert.

Le retour aux fondamentaux sur le devant de la scène boursière rend plus difficile la mise au point de la stratégie à adopter sur notre sélection d'ETF Monde. Celle-ci a très bien fonctionné en 2025, mais les importantes différences de comportement des différentes valeurs à l'intérieur d'un même secteur, comme celui des technologiques par exemple, perturbe le jeu traditionnel du choix d'ETF sectoriels. Le graphique ci-joint que montre que notre sélection Monde sous-performe largement le marché, notamment en raison de notre exposition sur le Nasdaq. Celle-ci a été partiellement réduite cette semaine. Nous comptons davantage orienter nos actifs vers la zone euro en direction de trackers investis sur les valeurs industrielles et technologiques européennes. Les trackers orientés vers les Small Caps de la zone euro retiennent aussi notre attention. En Asie, nous ne sommes présents qu'au travers de l'ETF Amundi PEA Chine (ex-MSCI China), nous guettons l'opportunité qui nous permettra de prendre position de façon plus globale sur l'ensemble des places asiatiques.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine

Cryptoactif

Valeurs associées

BTC/USD
66 206,5605 USD CryptoCompare -2,04%
Cette analyse a été élaborée par Objectif Rendement et diffusée par BOURSORAMA. Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise. BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »). Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement. Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion. Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un trader travaille à la Bourse de New York, le 14 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street reste inquiète des conséquences du développement de l'IA
    information fournie par AFP 27.02.2026 16:23 

    La Bourse de New York cède du terrain vendredi, toujours plombée par les inquiétudes des investisseurs sur les conséquences du développement de l'intelligence artificielle (IA) pour l'économie. Vers 15H05 GMT, le Dow Jones cédait 1,38%, l'indice Nasdaq à forte ... Lire la suite

  • The logo of German chemical giant BASF is pictured at its headquarters in Ludwigshafen, ( AFP / DANIEL ROLAND )
    BASF supprime des postes à Berlin pour relocaliser en Asie, colère des salariés
    information fournie par AFP 27.02.2026 15:58 

    Le géant allemand de la chimie en crise BASF a annoncé vendredi vouloir tailler dans ses services administratifs, relocalisés en Asie pour réduire les coûts, une décision qui suscite la colère des salariés à Berlin, le site le plus touché. Fournisseur de produits ... Lire la suite

  • L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE)
    Wall Street ouvre en baisse, la "tech" à nouveau pénalisée
    information fournie par Reuters 27.02.2026 15:43 

    La Bourse de New York a ouvert ‌en baisse vendredi, pénalisée une nouvelle fois par les craintes liées à l'intelligence artificielle (IA), auxquelles s'ajoute un ​indicateur montrant une accélération des prix à la production. Dans les premiers échanges, l'indice ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 27.02.2026 15:14 

    (Actualisé avec Amazon, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 1,02% pour le Dow Jones .DJI , de 0,84% pour le Standard ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank